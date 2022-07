“Warten wir also auf eine Welt der globalen Kriege zwischen den Großmächten, auch ohne die atomare Ebene zu erreichen, wenn diese Welt “Glück” hat… was für eine schreckliche Welt erwartet die Menschheit.”

What a horrible world awaits humanity How do we understand the United States’ initiation of a military front in Ukraine against Russia? The apparent fact of opening a military front in Ukraine indeed indicates that it was Russia that mobilised military forces and began to launch a war, or firing but, in fact, the US is behind preparing the ground for the outbreak of war in Ukraine.

Bild: Ukrainian President Vladimir Zelenskiy visits wounded soldiers by Russian attacks on Ukraine at hospital in Kyiv, Ukraine on March 13, 2022 [Ukrainian Presidency/Anadolu Agency]

Was für eine schreckliche Welt die Menschheit erwartet

Von Munir Shafiq

4. Juli 2022

Wie ist es zu verstehen, dass die Vereinigten Staaten in der Ukraine eine Militärfront gegen Russland eröffnet haben? Die scheinbare Eröffnung einer Militärfront in der Ukraine deutet in der Tat darauf hin, dass es Russland war, das seine Streitkräfte mobilisiert und mit der Einleitung eines Krieges begonnen hat, aber in Wirklichkeit stecken die USA dahinter, die den Boden für den Ausbruch des Krieges in der Ukraine bereiten. Der Grund dafür ist ihr unerbittliches Streben nach einer Ausweitung der NATO, die so weit gehen sollte, dass sie die Ukraine in die NATO aufnehmen und ihre Einkreisung und Blockade Russlands vervollständigen wollte, um das Land vollständig zu ersticken oder es zum Einlenken und zur Kapitulation zu zwingen.

Nach dem Putsch in der Ukraine 2014 wollten die USA das russlandfreundliche ukrainische Regime auswechseln, indem sie das neue, loyale Regime auf gefährliche Weise aufrüsteten, wie der Krieg zeigte. Dies stellt eine unmittelbare Bedrohung der nationalen Sicherheit Russlands auf höchster Ebene dar, was bedeutet, dass die USA Russland zu einem Krieg gezwungen haben, während sie hoffen, dass Russland eine strategische Niederlage erleiden wird. Dies wurde durch alle Schritte deutlich, die sie unternommen haben, um den Krieg zu eskalieren, und nicht, um eine Lösung zur Beruhigung zu finden oder eine Einigung zwischen Russland und der Ukraine zu erzielen, um den Krieg zu beenden.

Die USA setzten Europa mit allen Mitteln unter Druck, um es in den Krieg zu verwickeln, indem sie die ukrainische Armee aufrüsteten und Präsident Zelensky unterstützten.

Sie sollten die amerikanische Politik vom Ausbruch des Krieges in der Ukraine bis heute lesen, da sie eine neue Strategie im Umgang mit Russland darstellt, die von China unterstützt wird.

Das Motiv für diese Wende in der amerikanischen Politik, insbesondere wenn sich in den kommenden Tagen und Monaten herausstellen sollte, dass es eine neue Strategie des Pentagons, des tiefen Staates und einiger Machtzentren in den USA gibt, ist ein anderes als die Lösung des Widerspruchs mit Russland und China durch wirtschaftlichen, wissenschaftlichen, politischen und finanziellen Wettbewerb während eines Wettrüstens ähnlich der Situation in der Ära des Kalten Krieges mit den Sowjets und dem sozialistischen Lager.

Daher erwarteten mehrere führende Analysten eine Wiederholung des Kalten Krieges gegen Russland und China, wie in den Jahren vor dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine. Aber je nachdem, was wir jetzt erleben, nämlich eine Eskalation der militärischen Konfrontation in der Ukraine und den Übergang zur Phase der Belagerung Kaliningrads, die die Russen zur Ausweitung des Krieges drängt, bedeutet dies, dass es eine neue Strategie gibt, die den Krieg einsetzt, ohne die nukleare Ebene zu erreichen, selbst wenn sie in Kontakt mit ihr steht. Der amerikanische Ansatz, den Widerspruch zwischen ihm und seinen Verbündeten auf der einen Seite und China und Russland auf der anderen Seite zu bewältigen, bedeutet, dass der Krieg in der Ukraine der Anfang ist und dass die Welt in eine Phase neuer globaler militärischer Konflikte eingetreten ist und nicht zur internationalen Situation vor dem Krieg in der Ukraine zurückkehren wird, und auch nicht zu einer neuen Art von Beschwichtigung zurückkehren wird.

Wenn diese Schlussfolgerung richtig ist, bedeutet dies, dass die Welt in eine Phase von Weltkriegen eingetreten ist, die unterhalb des Niveaus der nuklearen Auseinandersetzungen zwischen den Großmächten und vielleicht unterhalb des Umfangs des ersten und zweiten Weltkriegs liegen.

Gleichzeitig fällt bei der Verfolgung der europäischen Politik und der Vorbereitung der Konferenz der Gruppe der Sieben am 24. und 26. August auf, dass diese Politik ihrerseits dazu tendiert, die militärische Situation in der Ukraine und die Militarisierung Europas wieder zu verschärfen, anstatt – wie von vielen erwartet – zu versuchen, den Krieg in der Ukraine zu deeskalieren. Bislang hat der Krieg in Europa große Schäden, wirtschaftliche Verluste und soziale Krisen verursacht.

Für Europa stellt sich die andere Frage: Hat es seinerseits eine neue integrierte Strategie oder eine Parallele zur amerikanischen Strategie eingeschlagen und sieht sich seinen Widersprüchen sowohl mit Russland als auch mit China gegenüber?

Es gab in der Tat einige Signale aus Deutschland und Frankreich, die dazu tendierten, eine Lösung für die militärische Eskalation zu finden und nach einer Lösung zwischen der Ukraine und Putin zu suchen, aber dies ging einher mit ihrer militärischen Unterstützung für die ukrainische Armee. Wir können also sagen, dass sowohl Deutschland als auch Frankreich (und Europa im Allgemeinen) denselben Weg einschlagen, den die USA eingeschlagen haben. Das bedeutet also, dass alle Berechnungen, die auf der Konferenz der Gruppe der Sieben am 28. Juni 2022 auf der Berechnung der wirtschaftlichen Gewinne und Verluste Europas basierten, der Kriegsstrategie unterworfen wurden, die darauf abzielt, Putin zu besiegen. Natürlich ohne die nukleare Ebene zu erreichen, aber fast auf dieser Ebene, oder diese Kriege begannen zu eskalieren, bis sie fast am Rande standen.

Jetzt bleibt nur noch, die Erklärung zu vervollständigen: Warum ist diese Verschiebung in der amerikanischen Strategie hin zu Kriegen unterhalb der nuklearen Ebene eine Alternative zur Strategie des Kalten Krieges, oder ähnlich wie in der Vergangenheit, als der Westen die Sowjetunion und den Warschauer Pakt besiegte?

Die Antwort ist, dass der Kalte Krieg zwei Hauptmerkmale hatte: erstens das Wettrüsten und zweitens das wirtschaftliche, wissenschaftliche, finanzielle und politische Wettrennen. Der zweite Wettlauf war der wichtigste und entscheidendste, nachdem die Option eines Weltkriegs durch die Entwicklung von Atomwaffen auf beiden Seiten ausgeschlossen worden war.

Hier, im zweiten Wettlauf, war der Abstand zugunsten der USA und des Westens groß, was zur Niederlage der Sowjets führte (natürlich auch aus eigenen Gründen).

Heute ist China ein herausragender Konkurrent in diesem zweiten Bereich (Wirtschaft, wissenschaftliche Entwicklung und finanzielle Fähigkeiten); es ist ein Konkurrent, der im Begriff ist, die USA zu überholen. Die USA haben erkannt, dass sie keine Chance haben, mit China zu konkurrieren, das beabsichtigt, den kalten Krieg noch zwanzig oder dreißig Jahre lang fortzusetzen.

Daher sind die USA zu dem Schluss gekommen, dass der derzeitige Widerspruch durch eine militärische Strategie gelöst werden muss, die sich nicht auf ein Wettrüsten und einen friedlichen Wettbewerb beschränkt, sondern vielmehr das Muster der Ukraine aufgreift, das später in größerem Maßstab verallgemeinert werden kann.

Warten wir also auf eine Welt der globalen Kriege zwischen den Großmächten, auch ohne die atomare Ebene zu erreichen, wenn diese Welt “Glück” hat… was für eine schreckliche Welt erwartet die Menschheit. Übersetzt mit Deepl.com

