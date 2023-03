Patrick Lawrence: What Just Happened in Moscow Is Big – scheerpost.com By Patrick Lawrence / Original to ScheerPost Now that Vladimir Putin and Xi Jinping have concluded their summit in Moscow- an unusually long series of meetings over three days-are those purporting to lead the United States prepared to drop their wishful thinking, their miscalculations, and their illusions as to the significance and durability of the […]

Der Präsident der Volksrepublik China Xi Jinping trifft sich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin bei der offiziellen Begrüßungszeremonie im Großen Kremlpalast in Moskau. Kremlin.ru, CC BY 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0, über Wikimedia Commons

Was gerade in Moskau geschah, ist groß

Von Patrick Lawrence / Original bei ScheerPost

26. März 2023

Jetzt, da Wladimir Putin und Xi Jinping ihr Gipfeltreffen in Moskau beendet haben – eine ungewöhnlich lange Reihe von Treffen, die sich über drei Tage erstreckten – sind diejenigen, die vorgeben, die Vereinigten Staaten zu führen, bereit, ihr Wunschdenken, ihre Fehleinschätzungen und ihre Illusionen hinsichtlich der Bedeutung und Dauerhaftigkeit der chinesisch-russischen Beziehungen aufzugeben und sich dem 21.

Unsere unumwundene Antwort lautet: “Auf gar keinen Fall”. Die politischen Cliquen in Washington haben in der vergangenen Woche täglich ihre Entschlossenheit signalisiert, das 40. Gipfeltreffen des russischen und des chinesischen Präsidenten falsch zu deuten, um weiterhin von Amerikas “globaler Führung” und seiner Position im Zentrum eines ptolemäischen Universums zu halluzinieren, wobei die USA die Erde sind, um die sich die Sonne und alle anderen Planeten drehen.

Die Tragweite des Gipfels zwischen Putin und Xi steht außer Frage. Sie haben in allen möglichen Bereichen viel erreicht – Handel, Energie, Ressourcen, Infrastruktur, Investitionen, Zusammenarbeit im Hochtechnologiebereich. Wenn man dem russischen Nachrichtendienst TASS Glauben schenken darf, und ich wüsste nicht, warum wir ihm in diesem Fall nicht glauben sollten, dann haben die chinesisch-russischen Beziehungen gerade eine überraschende Wendung auf der Sicherheitsseite genommen, was die Tiefe der gegenseitigen Verpflichtungen angeht. Mehr zu diesem Punkt anon.

Über diese Themen haben Sie wenig bis gar nichts gelesen, wenn Sie sich auf unsere Konzernmedien verlassen. Was Sie gelesen haben, ist eine Menge wirklich schlechter Berichterstattung – denn wenn Washington sich auf das Spiel der Verstellung einlässt, müssen es auch die Medien sein, die ihm dienen.

Dieses Ausmaß an vorsätzlicher Blindheit wird einfach zu viel. Meine Meinung zu dieser kollektiven Psychose, wenn wir mit “Psychose” ein gestörtes Verhältnis zur Realität meinen: Die Politiker und die Russophobiker und Sinophobiker auf dem Capitol Hill wissen sehr wohl, dass Amerikas globale Vormachtstellung von Tag zu Tag schwindet, aber niemand an der Macht will das sagen. “Nicht unter meiner Aufsicht” ist die Parole.

“Keine Chance” heißt es sofort, aber der Weg zu “Keine Chance” ist dennoch interessant. Was hat sich in der ersten Hälfte der vergangenen Woche in Moskau abgespielt, so dass Washington und die ihm dienenden Medienschreiber so sehr darauf bedacht waren, nicht zu verstehen, was vor sich ging? Was ging nicht vor sich, und warum waren unsere “Einflussnehmer” und “Vordenker” – ich liebe diese beiden Begriffe für “die Leute, die uns sagen, was wir denken sollen” – so betrübt darüber, dass das, was nicht vor sich ging, nicht vor sich ging?

Wie weithin falsch berichtet wurde, sollte Xi nach Moskau reisen, um einen “12-Punkte-Friedensplan” zu erörtern, den das chinesische Außenministerium angeblich Ende letzten Monats veröffentlicht hatte. Die Sache mit dem chinesischen Friedensplan ist die: Es gibt keinen chinesischen Friedensplan. Ich habe mich an anderer Stelle mit dem fraglichen Dokument befasst. Es trägt den Titel “Chinas Position zur politischen Beilegung der Ukraine-Krise”. Wie dies bereits andeutet, handelt es sich um eine Erklärung der chinesischen Ansichten, nichts weiter, und es wurde, wie ich sagen würde, mit einem ausgeprägten Hauch von Abgehobenheit veröffentlicht.

Also, kein Friedensplan. China hat nicht die Hand gehoben, um in der Ukraine zu intervenieren und die Krise zu lösen. Man kann nicht an etwas scheitern, was man nicht versucht hat.

Der Ukraine-Konflikt kam bei den Gesprächen zwischen Putin und Xi natürlich zur Sprache. In einer umfangreichen gemeinsamen Erklärung, die in der Mitte der Gespräche unterzeichnet wurde, bestätigte Putin das Positionspapier Pekings vom 24. Februar und “begrüßt Chinas Bereitschaft, eine positive Rolle bei der politischen und diplomatischen Lösung der Ukraine-Krise zu spielen”. Weiter heißt es in der Erklärung: “Die legitimen Sicherheitsbedenken aller Länder müssen respektiert werden, eine Blockkonfrontation sollte verhindert und ein Schüren der Flammen vermieden werden.”

Die beste Übersetzung der gesamten Erklärung, die ich gesehen habe, mit nützlichen Interpolationen, stammt aus dem Newsletter China Briefing von Chris Devonshire-Ellis von Dezan Shira & Associates, einer Beratungsfirma mit Büros in ganz Ostasien und auf dem Subkontinent.

Was lesen wir hier? Ich sehe drei Punkte, die es zu beachten gilt.

Erstens: Es liegt allein an Moskau und Kiew, Frieden zu schließen. Dies kann durch die 12 Punkte in Chinas Positionspapier erreicht werden – Waffenstillstand, Verhandlungen, eine für beide Seiten zufriedenstellende Lösung, Einhaltung des Völkerrechts, Vorkehrungen für den Wiederaufbau. Zweitens: Putin hat China die Tür als Vermittler geöffnet, sollte eine solche Rolle zu einem späteren Zeitpunkt sinnvoll sein. Drittens, und das ist in dem Dokument implizit enthalten, obwohl sich Moskau an anderer Stelle deutlich genug zu diesem Punkt geäußert hat: Die USA und die anderen westlichen Mächte sind angesichts des Stellvertreterkriegs, den sie gegen die Russische Föderation führen, als Vermittler nicht akzeptabel.

Wir befinden uns im Lande Orwells, wenn wir die Reaktion der USA auf Xis “Reise des Friedens” betrachten, wie das Außenministerium in Peking seine Reise nach Moskau im Vorfeld ankündigte. Xi sprach sich nicht für eine friedliche Lösung in der Ukraine aus und stellte China als Vermittler zur Verfügung, falls sich Moskau und Kiew auf eine solche einigen sollten. Nein, Xi reiste nach Moskau, um Pekings Unterstützung für die russische Intervention zu signalisieren. Ist das klar?

Sagen Sie nicht, der alte George hätte uns nicht gewarnt: Krieg ist Frieden in der Welt, die er sich 1984 ausgemalt hat. Neununddreißig Jahre später ist Frieden gleich Krieg.

Was den Waffenstillstand betrifft, der seit Jahrhunderten den Auftakt zu Verhandlungen bildet, so können wir auch das nicht zulassen. John Kirby, der Chefsprecher des Nationalen Sicherheitsrates, hat es in der vergangenen Woche mehrfach so formuliert: “Ein Waffenstillstand hört sich zwar gut an, aber in Wirklichkeit bestätigt er Russlands Erfolge vor Ort.”

Ich muss sagen, dass Kirby mir seit seiner Behauptung vor Jahren, das Problem an der Ostflanke Europas sei die zu große Nähe Russlands zur NATO, wie eine Glühbirne vorkommt. Und wieder einmal hat er es verkehrt herum gesehen: Ein Waffenstillstand hört sich für mich verdammt gut an und ratifiziert noch lange nicht alles.

“Unwissenheit ist Stärke” war eine weitere Warnung Orwells. Leider müssen wir darüber nachdenken, während John Kirby vorgibt, für uns zu sprechen.

Die Global Times, eine zuverlässige Quelle für die offizielle chinesische Sichtweise, veröffentlichte letzten Donnerstag, einen Tag nach dem Abschluss des Gipfels zwischen Xi und Putin, einen interessanten Artikel. Jetzt, da das saudi-iranische Abkommen unterzeichnet ist und Xi in Moskau Chinas Standpunkt zur Ukraine deutlich gemacht hat, ist Peking auf weitere derartige Initiativen aus. “Chinas Diplomatie hat auf den ‘Beschleunigungsknopf’ gedrückt”, beginnt der Artikel, “und im Frühjahr 2023 mit einer Reihe großer diplomatischer Aktivitäten, die positive Veränderungen in einer Welt in Turbulenzen bringen, den Ruf ertönen lassen”. Weiter heißt es, das Projekt bestehe nun darin, den Knochen der neuen Weltordnung, die Peking in den letzten zwei Jahren zu seiner obersten Priorität gemacht hat, das Fleisch greifbarer Errungenschaften – “echte Aktionen und bemerkenswerte Ergebnisse” – zu verleihen.

Ob sich die Ukraine als ein weiteres solches bemerkenswertes Ergebnis erweisen wird, muss eine offene Frage bleiben. Leute wie John Kirby sagen uns, dass Kiew nur dann einen Waffenstillstand in Betracht ziehen wird, wenn Russland alle seine Truppen abzieht und seine Souveränitätsansprüche auf der Krim und in der Ostukraine zurückweist. Dies ist ein weiterer Kirbyismus – eine Art zu sagen, dass Kiew an einem Waffenstillstand interessiert ist, nur dass es kein Interesse an einem Waffenstillstand hat.

Das ist nicht so klar, wie es noch vor kurzem schien. Volodymyr Zelensky, der Präsident des Kiewer Regimes, ist seit langem an einem eigenen Gipfel mit Xi interessiert. Es liegt auf der Hand, dass China einen enormen Beitrag zu den Wiederaufbaubemühungen leisten könnte, die die Weltbank letzten Mittwoch mit 411 Milliarden Dollar bezifferte. Kiew hat das Angebot Chinas, als Vermittler zu fungieren, nicht ohne Umschweife nach amerikanischem Vorbild abgelehnt. Dies ist zu beobachten.

Pedro Sanchez, der spanische Ministerpräsident, hat sich am vergangenen Freitag zu diesem Thema geäußert. “China ist ein globaler Akteur”, sagte er, “also müssen wir natürlich auf seine Stimme hören, um zu sehen, ob wir gemeinsam diesen Krieg beenden und die Ukraine ihre territoriale Integrität zurückgewinnen kann.” Wir sollten die Umstände nicht übersehen. Sanchez, ein rechtsgerichteter Sozialist, sprach in Brüssel nach einer Tagung des Europäischen Rates; diese Woche reist er zu Gesprächen mit Xi nach Peking. Spiegelt Sanchez also ein Meinungsbild in der Europäischen Union wider? Will er seinen Besuch in Peking nutzen, um sich als globaler Staatsmann zu präsentieren? Das ist schwer zu sagen und schwer zu sagen.

Dies ist nicht schwer zu sagen: Pedro Sanchez hat soeben die größte Bedrohung unterstrichen, die der Xi-Putin-Gipfel für die USA darstellt. Es ist die Bedrohung einer friedlichen Lösung – die Bedrohung, dass China, das Washington vor einigen Wochen im Nahen Osten übertrumpft hat, dies auch in Europa tun könnte. Ich stelle mir vor, dass die Rhetorik der politischen Cliquen in den kommenden Monaten völlig unsinnig werden könnte, wobei John Kirbys dumme Äußerungen noch das Geringste sind. Denken Sie daran, dass unser Außenminister Antony Blinken, ein bewährter Meister des Unsinns, ist.

Washington hat die chinesisch-russischen Beziehungen seit Jahren falsch eingeschätzt. Als sich die beiden Seiten Mitte der 2010er Jahre anzunähern begannen, wurde dies von der Politik ignoriert. Als die politischen Entscheidungsträger endlich aufwachten und den Mai-Tai rochen, wollten sie die Beziehungen stören, indem sie die Chinesen von den Russen abzogen. Alles, was sie versuchten, hatte den Effekt, dass sich die beiden eurasischen Nationen noch mehr annäherten.

Unlogik führt zu noch mehr Unlogik. Nachdem Russland vor einem Jahr mit seiner Intervention begonnen hatte, bemühte sich Blinken zunächst darum, Peking davon zu überzeugen, sich gegen Moskau zu wenden. Das war ein Jahr, nachdem es dem Minister gelungen war, seine chinesischen Amtskollegen bei dem desaströsen Treffen in Anchorage, über das ich mehrfach geschrieben habe, gegen sich aufzubringen. Mir gefiel eine Twitter-Notiz, die ein kluger Beobachter nach Beginn des Ukraine-Konflikts veröffentlichte, um Blinkens Position zusammenzufassen: Helft uns, Russland jetzt anzugreifen, damit wir euch als Nächstes angreifen können.

Als diese unglückliche Demarche nach vielen Versuchen scheiterte, ging Washington dazu über, den Chinesen mit “Konsequenzen” zu drohen, sollten sie die Russen diplomatisch, wirtschaftlich, technologisch oder natürlich militärisch unterstützen. Dies hat sich als ein gescheiterter Bluff herausgestellt, um es deutlich zu sagen. Jetzt sind die politischen Cliquen mit der Behauptung konfrontiert, dass der Möchtegern-Friedensstifter Russland gerne dabei helfen würde, Krieg zu führen. Ich würde ihnen viel Glück dabei wünschen, aber das tue ich nicht.

Eines der auffälligsten Merkmale des Xi-Putin-Gipfels, ihrer gemeinsamen Erklärung und vieler anderer Äußerungen der beiden Staatsoberhäupter ist, wie wenig Zeit sie der Ukraine-Frage gewidmet haben. Betrachtet man das Treffen in seiner Gesamtheit, so erscheint der Krieg als eine untergeordnete Frage im Kontext der Fokussierung beider Seiten auf die umfassenderen Beziehungen und ihrer gemeinsamen Sorge über die außergewöhnliche Unordnung, die die “regelbasierte Ordnung” des Biden-Regimes hervorgebracht hat.

Ich habe den Eindruck, dass sich die großen Denker in Washington zwischen “nonplussed” und “miffed” bewegen. Vielleicht ist es in diesem Moment von beidem etwas. Was? Sie meinen, der Stellvertreterkrieg, den wir führen, erfordert nicht Ihre ganze Aufmerksamkeit? Werden die USA also wieder einmal nicht mitbekommen, was zwischen den beiden wichtigsten Mächten des Nicht-Westens vor sich geht?

Das übergeordnete Ziel des Gipfels war die weitere Stärkung der “umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen China und Russland für eine neue Ära”, wie es die beiden Seiten in einer gemeinsamen Neun-Punkte-Erklärung nannten, die am Ende des Gipfels veröffentlicht wurde.

In diesem Dokument wurden der Vertrag über gute Nachbarschaft, den beide Seiten vor zwei Jahren unterzeichnet hatten, und insbesondere die Gemeinsame Erklärung über internationale Beziehungen und globale nachhaltige Entwicklung in der neuen Ära, die Putin und Xi vor einem Jahr in Peking veröffentlicht hatten, ausdrücklich erwähnt. Wie ich schon früher an dieser Stelle gesagt habe, halte ich dies für das wichtigste politische Dokument, das in unserem Jahrhundert bisher veröffentlicht wurde. Die Erwähnung des Dokuments in der vergangenen Woche macht die Kernvision des Gipfels deutlich: Es geht darum, die in der Gemeinsamen Erklärung beschriebene neue Weltordnung vor Ort zu verwirklichen.

Während ihres dreitägigen Treffens saßen große Delegationen von Putin und Xi an vielen Mahagonitischen. Handel, Investitionen, Hochtechnologie, Kernenergie, Weltraumforschung, ein arktischer Seeweg: Die beiden Seiten unterzeichneten 14 Abkommen, in denen sie sich zur Zusammenarbeit in diesen Bereichen verpflichteten. Dies sind die Dinge, die Peking als “echte Aktionen und bemerkenswerte Ergebnisse” bezeichnen könnte.

Zwei Themen sind besonders erwähnenswert. Russland wird damit beginnen, den Handel mit Drittländern in chinesischen Yuan zu denominieren, was die Ernsthaftigkeit zeigt, die beide Seiten dem langfristigen Projekt der Entdollarisierung des internationalen Handels beimessen. Weitere Gespräche wurden über eine Pipeline geführt, die jährlich 50 Milliarden Kubikmeter russisches Erdgas über die Mongolei nach China liefern soll. Da die Chinesen meiner Einschätzung nach nach den Japanern die zweithärtesten Verhandlungspartner sind, scheint der Preis des Produkts und die Frage, welche Seite die Pipeline bauen wird, noch nicht geklärt zu sein.

Ich weiß nicht, warum ich lese, dass der Gipfel viele Vorteile für Russland, aber wenig für China bringt. Russland braucht neue Märkte für seine Ressourcen, um den Schaden auszugleichen, den die westlichen Sanktionen im vergangenen Jahr angerichtet haben, das stimmt. Es braucht auch Chinas Technologie. Aber ist die Kehrseite nicht ebenso offensichtlich? China muss sich die Versorgung mit Öl, Gas, Nahrungsmitteln, Mineralien und anderen Ressourcen sichern, ganz zu schweigen von einem großen nicht-westlichen Markt, da es Anzeichen dafür gibt, dass die USA – ob Sie es glauben oder nicht – eines Tages eine Seeblockade in der Straße von Malakka oder entlang der chinesischen Küste verhängen könnten. Beides würde Chinas Außenhandel abwürgen.

Hat Washington etwas erreicht, wenn es um die Vertiefung der chinesisch-russischen Beziehungen geht?

Dies führt zu dem bereits erwähnten TASS-Bericht. Er bringt bemerkenswerte Nachrichten.

“Moskau und Peking werden sich gegenseitig helfen, ihre Kerninteressen zu verteidigen”, beginnt der Bericht. Unter Berufung auf eine gemeinsame Erklärung heißt es dann, dass dazu “territoriale Integrität und Sicherheit” gehören. Nächster Absatz: “Dem Dokument zufolge sind Russland und China bereit, sich gegenseitig in Fragen der Verteidigung ihrer Kerninteressen, vor allem der Souveränität, der territorialen Integrität, der Sicherheit und der Entwicklung, entschlossen zu unterstützen.”

Das ist eine sehr große Sache. Als Putin und Xi im vergangenen Jahr ihre gemeinsame Erklärung veröffentlichten, sprachen sie von einer “grenzenlosen” Freundschaft. Der Begriff “grenzenlos” scheint alle Eventualitäten einzuschließen, aber die beiden Staatsoberhäupter haben damals wie heute den Begriff “Bündnis” vermieden. Dieser hat im Lexikon der Staatskunst eine ganz bestimmte Bedeutung: Er beschreibt die Verpflichtung von zwei oder mehr Nationen, sich gegenseitig militärisch zu verteidigen. Der TASS-Bericht ist ähnlich zurückhaltend, aber lesen Sie die zitierte Formulierung noch einmal. Moskau und Peking haben soeben die Bildung eines Bündnisses vereinbart und sind dabei drei Silben von einer formellen Erklärung entfernt geblieben.

Es gibt einige Merkwürdigkeiten zu beachten. TASS berichtet, dass der Kreml die gemeinsame Erklärung am Dienstag, also in der Mitte des Gipfels, veröffentlicht hat. Und er zitiert direkt aus ihr, was überzeugend genug ist. Aber solche Erklärungen werden normalerweise gleichzeitig in Moskau und Peking veröffentlicht, und TASS erwähnte nicht das chinesische Außenministerium, das normalerweise entsprechende Aufgaben übernimmt. Weder “Kremlin.ru” noch “fmprc.com”, die Website des chinesischen Ministeriums, haben die Erklärung bisher veröffentlicht – nicht, wie üblich, in englischer Übersetzung und meines Wissens auch nicht in Russisch oder Mandarin.

Ein Rätsel also. Haben sich die beiden Seiten am Ende gegen die Unterzeichnung des Dokuments entschieden? War der TASS-Bericht ein Versuchsballon? Haben sie die Erklärung unterzeichnet, aber keine Eile, sie auf Englisch zu veröffentlichen? Ich habe keine Antworten auf diese Fragen. Aber so viel scheint klar zu sein: Es gibt eine gemeinsame Erklärung zur gegenseitigen Verteidigung, TASS hat sie gesehen und verantwortungsvoll gehandelt, indem sie daraus zitiert hat, und unabhängig vom formalen Status des beschriebenen Abkommens sind Russland und China sehr nahe dran, ihre Beziehungen in Richtung eines Bündnisses voranzutreiben, wenn sie es nicht schon getan haben.

Groß, wie ich sage.

Was die russische Seite betrifft, so gibt es keine Anzeichen dafür, dass China ein Urteil über die heikle Frage der territorialen Integrität Russlands und der Ukraine in Bezug auf die abtrünnigen Republiken gefällt hat, die im vergangenen Jahr in Referenden für einen Beitritt zur Russischen Föderation gestimmt haben. Meiner Ansicht nach hält China sein Urteil in dieser Frage weiterhin zurück. Auf chinesischer Seite scheinen die Dinge klarer zu sein. In den US-Medien wird Taiwan immer wieder als selbstverwaltete Insel bezeichnet, “die China als Teil seines Territoriums beansprucht”. Das ist zwar richtig, aber ausweichend. China beansprucht tatsächlich die rechtmäßige Souveränität über Taiwan – und das mit einer jahrhundertelangen Geschichte.

Um es klar und deutlich zu sagen, da amerikanische Beamte und Journalisten dies nie tun: Taiwan ist Teil von China. Unklarheit herrscht in diesem Punkt nur bei denen, die sich wünschen, dass dies nicht so wäre. Die gemeinsame Erklärung, über die TASS berichtet hat, hat also große, große Auswirkungen für Moskau, da alle Phobiker in Washington die Temperatur in Bezug auf Taiwan bei jeder Gelegenheit erhöhen, die sie bekommen.

Es ist nur eine Vermutung, aber sind solche Fragen wie Taiwan und die Ukraine, warum ein Abkommen über gegenseitige Verteidigung entworfen wurde, aber… noch nicht unterzeichnet, noch nicht veröffentlicht, oder noch nicht etwas anderes?

Hören Sie den Wind, der Ihnen um die Ohren pfeift, wenn China als globale diplomatische Macht auftritt und Beziehungen wie die zwischen China und Russland voranschreiten? Ich schon. Ich bin angeschnallt, denn es wird noch mehr kommen, viel mehr.

Fußnote: Die stachelige, spritzige Maria Sacharova, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, hat neulich einen Spruch veröffentlicht, den ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. “Wann wird Macron damit beginnen, französische Bürger mit Waffen zu versorgen, um die Demokratie und Souveränität des Landes aufrechtzuerhalten”, fragte sie von ihrem Podium im Pressesaal des Ministeriums. Das ist eine gute Übung, um die Perspektive der anderen einzunehmen. Danke an @Trollstoy88 für das Teilen dieses Moments. Übersetzt mit Deepl.com

