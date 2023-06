What happens in Russia after The Longest Day? Following Wagner’s ‘rebellion’ – which was nothing more than a blatant coup attempt, and a PR stunt demonstrated by Prighozin’s top-notch theatrics –

Nach dem “Aufstand” Wagners – der nichts anderes als ein unverhohlener Putschversuch und ein PR-Gag war, der durch Prighoschins erstklassige Theatralik demonstriert wurde – schlug die Begeisterung der NATO und des kollektiven Westens über die Möglichkeit, dass Russland in Chaos und Bürgerkrieg versinkt, schnell in völlige Enttäuschung um.



Was geschieht in Russland nach dem “längsten Tag”?

Von Pepe Escobar

27. Juni 2023

Der erste Entwurf der außergewöhnlichen Ereignisse, die in Russland am längsten Tag – Samstag, dem 24. Juni – stattfanden, führt uns zu einer ganz neuen Dose von Würmern.

Die globale Mehrheit möchte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Schauen wir uns die wichtigsten Figuren auf dem Schachbrett an.

Außenminister Sergej Lawrow bringt es auf den Punkt: Er hat alle daran erinnert, dass die Vorgehensweise des Hegemons darin besteht, Putschversuche zu unterstützen, wann immer er davon profitieren kann. Dies steht im Einklang mit der Tatsache, dass der FSB aktiv untersucht, ob und wie westliche Geheimdienste in The Longest Day verwickelt waren.

Präsident Putin hätte nicht unmissverständlicher sein können:

“Sie [der Westen und die Ukraine] wollten, dass sich russische Soldaten gegenseitig umbringen, dass Soldaten und Zivilisten sterben, dass Russland am Ende verliert und unsere Gesellschaft auseinanderbricht und an blutigen Unruhen erstickt (…) Sie rieben sich die Hände und träumten davon, sich für ihr Versagen an der Front und während der so genannten Gegenoffensive zu rächen, aber sie haben sich verrechnet.”

Der kollektive Westen – von Außenminister Anthony Blinken abwärts – versuchte verzweifelt, sich zu distanzieren, während die CIA über ihr bekanntes Sprachrohr, die Washington Post, durchsickern ließ, dass sie von der “Rebellion” wusste.

Die Absicht war schmerzlich offensichtlich: Kiews Niederlage an allen Fronten würde rituell durch die Berichterstattung über den falschen russischen “Bürgerkrieg” begraben werden.

Es gibt keinen eindeutigen Beweis – noch nicht. Aber der FSB verfolgt mehrere Spuren, die zeigen sollen, wie der “Aufstand” von der CIA/NATO inszeniert wurde. Das spektakuläre Scheitern macht den bevorstehenden NATO-Gipfel am 11. Juli in Vilnius noch glühender.

Ähnlich wie Lawrow brachten es auch die Chinesen auf den Punkt: Die Global Times behauptete, die Vorstellung, dass “Wagners Aufstand Putins Autorität schwächt, ist ein Wunschdenken des Westens”, wobei die “starke Abschreckungsfähigkeit” des Kremls seine Autorität weiter stärke. Das ist genau die Lesart der russischen Straße.

Die Chinesen kamen zu diesem Schluss nach einem entscheidenden Besuch des stellvertretenden Außenministers Andrej Rudenko, der am Sonntag, dem 25. Juni, unverzüglich nach Peking flog. So funktioniert die eiserne strategische Partnerschaft in der Praxis.

Der “Aufstand” als PR-Gag

Die bisher wohl beste Erklärung für die Hintergründe von The Longest Day stammt von Rostislav Ischenko.

Die globale Mehrheit wird sich darüber freuen, dass Prighoschins Theatralik den kollektiven Westen am Ende benommen, verwirrt und erschüttert zurückgelassen hat: Sollte die ganze Sache nicht das totale Chaos in der russischen Gesellschaft und der Armee auslösen?

Selbst während der vorgetäuschten, blitzschnellen “Meuterei” fuhr Russland fort, die Kiewer Streitkräfte zu bombardieren – die übrigens den Eindruck erweckten, die Hauptphase der “Gegenoffensive” würde genau am 24. Juni nachts beginnen. Das war, wie vorauszusehen war, ein weiterer Bluff.

Zurück auf die russische Straße. Der “Aufstand” – eingebettet in ein sehr verworrenes Komplott – wurde am Ende weithin als eine weitere militärische Demonstration interpretiert (von Zeremonienmeister Prighozin, nicht von der überwältigenden Mehrheit der Wagner-Soldaten). Der “Aufstand” entpuppte sich als westlicher PR-Gag, eine Serie von (letztlich verblassten) Bildern für den weltweiten Konsum.

Aber jetzt werden die Dinge wohl viel ernster werden.

Lawrow wies einmal mehr auf die Rolle hin, die der stets selbstverherrlichende Le Petit Roi, Emmanuel Macron, neben den Vereinigten Staaten spielt: “Macron sah in den Entwicklungen eindeutig eine Gelegenheit, die Drohung wahr zu machen, dass die Ukraine Russland einen strategischen Schlag versetzen könnte, ein Mantra, an dem die NATO-Führer festgehalten haben.”

Genau wie Kiew und die kollektiven westlichen Medien, fügte Lawrow hinzu, bleibt Macron also Teil einer einzigen “Maschine”, die gegen Moskau arbeitet. Das deckt sich mit Putin, der zu Macrons Intervention am Sonntag erklärte, dass “die gesamte westliche Militär-, Wirtschafts- und Informationsmaschinerie gegen uns in Gang gesetzt worden ist.”

Und das ist eine Tatsache.

Wetten auf eine “langfristige Wirtschaftsblockade”

Eine weitere Tatsache vergrößert die bedrohlichen Wolken am Horizont.

Während niemand aufpasste, fand in Kopenhagen genau am verhängnisvollen 24. und 25. Juni ein Mini-Kongress der nationalen Sicherheitsbeamten statt.

Sie diskutierten wohl über den “Frieden in der Ukraine”. Den Vorsitz führte kein Geringerer als der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan.

Anwesend waren Brasilien, Deutschland, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Italien, Dänemark, Indien, Kanada, Saudi-Arabien, die Türkei, Südafrika, Japan, die Ukraine – und der sprichwörtliche Eurokrat der nicht souveränen EU.

Man beachte die G7-Mehrheit, Seite an Seite mit drei BRICS- und zwei angehenden BRICS+-Mitgliedern.

“Frieden in der Ukraine” bedeutet in diesem Zusammenhang den so genannten 10-Punkte-“Zelenski-Friedensplan”, der eine totale strategische Niederlage Russlands impliziert – komplett mit der Wiederherstellung der Ukraine in den Grenzen von 1991 und der Zahlung kolossaler “Reparationen” durch Moskau.

Kein Wunder, dass sich China nicht daran beteiligt hat. Dennoch waren drei BRICS – nennen wir sie die schwächsten Glieder – dabei. Die BRICS und die künftigen BRICS+-Mitglieder bilden die sechs “Swing States”, die vom Hegemon unnachgiebig umworben werden und/oder sich in knallharten Hybridkriegen “benehmen” müssen, wenn es um die Ukraine geht: Brasilien, Indien, Südafrika, die Türkei, Saudi-Arabien und Indonesien.

Und dann ist da noch das 11. EU-Sanktionspaket, das den Wirtschaftskrieg gegen Russland auf eine ganz neue Ebene hebt, wie der amtierende Ständige Vertreter bei der EU, Kirill Logvinov, bestätigte.

Logvinov erklärte, wie “Brüssel beabsichtigt, so viele Länder wie möglich in diesen Krieg hineinzuziehen (…) Es gibt eine klare Verschiebung von einem fehlgeschlagenen Blitzkrieg, der angeblich darauf abzielte, Russland irreparablen Schaden zuzufügen, hin zu einem mehrstufigen Spiel mit dem Ziel, eine Art langfristige Wirtschaftsblockade gegen unser Land zu errichten.”

Das ist das Terrain des Hybriden Krieges schlechthin – und die Hauptziele sind die sechs “Swing States”.

Logvinov bemerkte, dass “die EU es immer vorzieht, Erpressung und Zwang anzuwenden. Da die EU für viele Länder nach wie vor der größte Wirtschaftspartner, eine Investitionsquelle und ein Geldgeber ist, hat Brüssel eindeutig genug Einfluss, um Druck auszuüben. Der Kampf der EU gegen die Umgehung von Sanktionen wird daher voraussichtlich langwierig und kompromisslos sein.”

Willkommen also bei den extraterritorialen Sanktionen nach EU-Vorbild, bei denen Unternehmen aus Drittländern auf die schwarze Liste gesetzt werden, die im “Verdacht” stehen, verbotene Waren nach Russland zu reexportieren oder im Ölhandel tätig zu sein, ohne die so genannte russische Ölpreisobergrenze zu berücksichtigen.

Spaß in der weißrussischen Sonne

Was wird die nächste Rolle des Hauptdarstellers in The Longest Day (und auch schon vorher) sein, bei so viel billigem Nervenkitzel? Und ist das wichtig?

Chinesische Gelehrte erinnern uns gerne daran, dass in Chinas Zeiten des Aufruhrs – beispielsweise am Ende der Han- und der Tang-Dynastie – der Grund immer Kriegsherren waren, die die Befehle des Kaisers nicht befolgten.

Die Janitscharen des Osmanischen Reiches – damals noch Wagner – sollten den Sultan schützen und seine Kriege führen. Am Ende entschieden sie, wer Sultan werden konnte – so wie die Legionäre des Römischen Reiches am Ende entschieden, wer Kaiser werden würde.

Der chinesische Ratschlag ist stets vorausschauend: Achte darauf, wie du deine Soldaten einsetzt. Sorge dafür, dass sie an das glauben, wofür sie kämpfen. Sonst werden sie sich umdrehen und dich beißen.

Und das führt uns dazu, dass Prighoschin seine Geschichte wieder einmal ändert (er ist ein Spezialist auf diesem Gebiet).

Er sagt jetzt, dass der 23. und 24. Juni nur eine “Demonstration” war, um seine Unzufriedenheit auszudrücken. Das Hauptziel war es, die Überlegenheit Wagners gegenüber der russischen Armee zu beweisen.

Nun, das wusste jeder: Wagner-Soldaten sind seit über 10 Jahren tagtäglich in Libyen, Syrien, der Zentralafrikanischen Republik und der Ukraine im Einsatz.

Und deshalb konnte er sich rühmen, dass “Wagner 700 km weit vorgedrungen ist, ohne auf Widerstand zu stoßen. Hätte Russland sie von Anfang an um die Führung des Krieges gebeten, wäre dieser in der Nacht zum 24. Februar 2022 zu Ende gewesen.”

Prighozin spielt auch auf einen Deal mit Weißrussland an – und legt einen zusätzlichen Nebel des Krieges um eine mögliche Übergabe von Wagner unter weißrussische Gerichtsbarkeit. Die NATO ist bereits im Vorfeld entsetzt. Erwarten Sie eine weitere Aufblähung der Militärbudgets, die auf dem Gipfel in Vilnius nächsten Monat beschlossen werden soll.

Laut “Vyorstka” (“Layout”) werden in Weißrussland, in der Region Mogilev, bereits Lager für mindestens 8.000 Wagner-Kämpfer gebaut.

Die eigentliche Geschichte dahinter ist, dass Weißrussland schon seit geraumer Zeit einen möglichen Angriff des wütenden Polens erwartet. Parallel dazu könnte Moskau die Eröffnung einer neuen Front zwischen Lemberg und Kiew ins Auge fassen, was die NATO in einen zusätzlichen Freakout-Modus versetzen würde.

Der Einsatz von Wagner in Weißrussland ist absolut sinnvoll. Die weißrussische Armee ist nicht gerade stark. Wagner sichert Russlands Westfront. Das wird der NATO die Hölle heiß machen – auch im übertragenen Sinne – und sie zwingen, noch mehr astronomische Summen auszugeben. Und Wagner kann die Flughäfen in Weißrussland munter nutzen, um seine – umbenannten – Aktivitäten in Westasien und Afrika fortzusetzen.

Alles, was seit The Longest Day passiert ist, ist Teil einer neuen dramatischen Wendung in einer laufenden Serie – weitaus spannender als alles, was Netflix bieten könnte.

Doch was die Mehrheit der russischen Öffentlichkeit wirklich zu erwarten scheint, ist kein weiterer farcenhafter Ritt der Walküre. Sie erwarten eine ernsthafte Trockenlegung des bürokratischen Sumpfes im sowjetischen Stil und ein echtes Engagement, um diesen “Beinahe-Krieg” so schnell wie möglich zu einem logischen Abschluss zu bringen. Übersetzt mit Deepl.com

Pepe Escobar ist Kolumnist bei The Cradle, leitender Redakteur bei Asia Times und unabhängiger geopolitischer Analyst mit Schwerpunkt Eurasien. Seit Mitte der 1980er Jahre hat er als Auslandskorrespondent in London, Paris, Mailand, Los Angeles, Singapur und Bangkok gelebt und gearbeitet. Er ist Autor zahlreicher Bücher; sein neuestes Buch ist Raging Twenties

