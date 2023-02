What Hersh Got Wrong There’s something not-quite-right about Sy Hersh’s report on the destruction of Nord Stream 2. There are a number of inconsistencies in the piece that lead me to believe that Hersh was less interested in presenting ‘the unvarnished truth’ than relaying a version of events that advance a particular agenda.

Was Hersh falsch gemacht hat

Von Mike Whitney



11. Februar 2023

An dem Bericht von Sy Hersh über die Zerstörung von Nord Stream 2 ist etwas nicht ganz richtig. Es gibt eine Reihe von Ungereimtheiten in dem Artikel, die mich zu der Annahme veranlassen, dass Hersh weniger daran interessiert war, die “ungeschminkte Wahrheit” zu präsentieren, als eine Version der Ereignisse wiederzugeben, die eine bestimmte Agenda fördert. Das soll nicht heißen, dass ich die Arbeit des Autors nicht schätze. Das tue ich. Ich denke sogar, dass man die Bedeutung eines Berichts, der die Täter des offenbar größten industriellen Terrorakts der Geschichte eindeutig identifiziert, gar nicht hoch genug einschätzen kann. Hershs Artikel hat das Potenzial, die Glaubwürdigkeit der Machthaber erheblich zu untergraben und damit den Krieg zu einem schnellen Ende zu bringen. Das ist eine unglaubliche Leistung, die wir alle beklatschen sollten. Hier ist eine kurze Zusammenfassung des politischen Analysten Andre Damon:

Am Mittwoch enthüllte der Journalist Seymour Hersh, dass die US-Marine auf Anweisung von Präsident Joe Biden für die Angriffe auf die Nord-Stream-Pipelines, die Erdgas zwischen Russland und Deutschland transportieren, am 26. September 2022 verantwortlich war.

Dieser Artikel, der in den großen US-Publikationen mit völligem Schweigen bedacht wurde, hat das gesamte Narrativ der US-Beteiligung am Krieg als Reaktion auf eine “unprovozierte russische Aggression” in Frage gestellt. Er enthüllt weitreichende Pläne, den eskalierenden Konflikt mit Russland zu nutzen, um die wirtschaftliche und militärische Vorherrschaft der USA über Europa zu festigen.

Hersh enthüllt das: Die Operation wurde von US-Präsident Joe Biden angeordnet und von Außenminister Antony Blinken, der Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten Victoria Nuland und dem nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan geplant.” (“Seymour Hershs Aufdeckung des Nord Stream-Bombenanschlags: Eine Lektion und eine Warnung”, Andre Damon, World Socialist Web Site)

Dieser kurze Auszug fasst die Hauptbehauptung zusammen, die im Mittelpunkt des gesamten Artikels steht, und – meiner Meinung nach – ist die Behauptung gut recherchiert, unparteiisch dargestellt und äußerst überzeugend. Aber es gibt andere Teile des Artikels, die nicht annähernd so überzeugend sind und zweifellos viele gut informierte Leser den Kopf kratzen lassen werden. Hier zum Beispiel diskutiert Hersh den Zeitplan für die Nord Stream-Operation:

“Bidens Entscheidung, die Pipelines zu sabotieren, kam nach mehr als neun Monaten hochgeheimer Debatten innerhalb der nationalen Sicherheitsgemeinschaft Washingtons darüber, wie man dieses Ziel am besten erreichen könnte. Die meiste Zeit über ging es nicht darum, ob die Mission durchgeführt werden sollte, sondern wie sie durchgeführt werden konnte, ohne dass klar war, wer dafür verantwortlich war.” (“How America Took Out the Nord Stream Pipeline”, Seymour Hersh, Substack)

“Neun Monate”?

Der Krieg brach am 24. Februar aus. Die Pipeline wurde am 26. September gesprengt. Das sind sieben Monate. Wenn es also “mehr als neun Monate lang hochgeheime Diskussionen innerhalb der nationalen Sicherheitsgemeinschaft Washingtons darüber gab, wie man” “die Pipelines sabotieren könnte”, dann müssen wir davon ausgehen, dass die Intrigen dem Krieg vorausgingen. Dies ist ein entscheidender Punkt, den Hersh jedoch übergeht, als sei er “keine große Sache”. Aber es ist eine große Sache, weil es – wie Andre Damon betont – “das gesamte Narrativ der US-Beteiligung am Krieg als Reaktion auf eine “unprovozierte russische Aggression” in Frage stellt. Mit anderen Worten: Es beweist, dass die Vereinigten Staaten unabhängig von den Entwicklungen in der Ukraine Kriegshandlungen gegen Russland planten. Er legt auch nahe, dass die russische Invasion nur ein Vorwand für Washington war, um einen Plan auszuführen, den es schon Jahre zuvor ausgearbeitet hatte.

Später in dem Artikel stellt Hersh dieselbe Behauptung erneut auf, ohne die zugrunde liegende Bedeutung zu betonen. Er sagt: “Die Biden-Administration tat alles, um undichte Stellen zu vermeiden, als die Planung Ende 2021 und in den ersten Monaten des Jahres 2022 stattfand.”

Die Wahrheit – so der Journalist John Helmer in einem kürzlich erschienenen Artikel – sieht ganz anders aus, als Hersh sie beschreibt. Hier ist Helmer zu erklären:

Aus dem vollständigen Text des Hersh-Berichts geht hervor, dass weder die Quelle noch Hersh “direkte Kenntnisse” über die Geschichte der von den USA geführten Operationen zur Sabotage und Zerstörung der Pipelines haben, die vor mehr als einem Jahr bekannt wurden; an ihnen waren die polnische und die dänische Regierung direkt beteiligt. Tatsächlich sind Hersh und sein Mann durch einen Fehler der Auslassung unwissend über diese Operationen und diese Geschichte.” (“WHAT’S WRONG WITH THE HERSH REPORT ON THE NORD STREAM ATTACKS”, John Helmer, Dances With Bears)

Der Widerstand der USA gegen Nord Stream ist keine neue Entwicklung, sondern hat eine lange Vorgeschichte, die bis zum Beginn des Projekts im Jahr 2011 zurückreicht. Schon damals erschien ein Artikel im deutschen Magazin Spiegel, in dem es hieß: “Das Projekt zielt darauf ab, die langfristige Sicherheit der europäischen Energieversorgung zu gewährleisten, aber es bleibt umstritten”.

Umstritten?

Warum wurde Nord Stream als umstritten angesehen? Was ist daran umstritten, wenn souveräne Nationen ihre wirtschaftlichen Beziehungen zu anderen Ländern stärken, um sicherzustellen, dass sie genügend billige Energie haben, um ihre Fabriken zu betreiben und ihre Häuser zu heizen?

Diese Frage trifft den Kern der Sache, und doch weicht Hersh ihr aus. Warum? Hier ist mehr von Hersh:

Präsident Biden und sein außenpolitisches Team – der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan, Außenminister Tony Blinken und Victoria Nuland, die Unterstaatssekretärin für Politik – hatten sich lautstark und konsequent gegen die beiden Pipelines ausgesprochen… Von Anfang an wurde Nord Stream 1 von Washington und seinen antirussischen NATO-Partnern als Bedrohung für die westliche Vorherrschaft angesehen…

Die politischen Befürchtungen der Amerikaner waren real: Putin hätte nun eine zusätzliche und dringend benötigte wichtige Einnahmequelle, und Deutschland und der Rest Westeuropas würden von günstigem, aus Russland geliefertem Erdgas abhängig werden – was die Abhängigkeit Europas von Amerika verringern würde.” (“How America Took Out the Nord Stream Pipeline”, Seymour Hersh, Substack)

Warum verteidigt Hersh die imperiale Denkweise, dass wirtschaftliche Transaktionen zwischen fremden Nationen irgendwie den Vereinigten Staaten zugute kommen müssen oder als Bedrohung der nationalen Sicherheit angesehen werden? Ist das nicht die Aufgabe eines unparteiischen Journalisten, der Informationen für seine Leser sammelt? Das ist die Rolle eines Propagandisten.

Ja, es stimmt, dass Putin “eine zusätzliche und dringend benötigte wichtige Einnahmequelle” hätte, denn so funktioniert der freie Markt: Man verkauft sein Gas und wird dafür bezahlt. Ende der Geschichte. Daran ist nichts Kriminelles oder Unheimliches und schon gar nicht eine Rechtfertigung für terroristische Handlungen.

Und nach dieser schockierenden Aussage folgt Hersh mit seiner anderen Sorge, dass “Deutschland und der Rest Westeuropas abhängig von billigem, aus Russland geliefertem Erdgas werden würden.”

Warum beruft sich Hersh auf dieses langweilige “Abhängigkeits”-Mem, das von den politischen Aktivisten in den Mainstream-Medien bis zum Erbrechen wiederholt wird? Und was bedeutet es eigentlich?

Die einfache Tatsache ist, dass Deutschland billiges Gas aus Russland erhielt, was seine Wettbewerbsfähigkeit, Rentabilität und seinen wirtschaftlichen Wohlstand steigerte. Wie kann das etwas Schlechtes sein? Wie kann der Zugang zu billigem Treibstoff als “Sucht” bezeichnet werden? Würden Sie sich weigern, wenn Sie Ihren Tank für 1 Dollar pro Gallone füllen könnten, weil Sie süchtig werden könnten?

Nein, natürlich nicht. Sie wären dankbar, dass Sie es so billig kaufen können. Warum also propagiert Hersh diesen Unsinn, und warum legt er kurz darauf noch einen drauf, wenn er sagt:

“Nord Stream 1 war aus Sicht der NATO und Washingtons schon gefährlich genug, aber Nord Stream 2 (würde) die Menge an billigem Gas, die Deutschland und Westeuropa zur Verfügung stünde, verdoppeln.”

Schrecklich! Stellen Sie sich vor, der freie Markt würde tatsächlich so funktionieren, wie er gedacht war: Menschen aus der Armut befreien und Wohlstand über nationale Grenzen hinweg verbreiten. Können Sie erkennen, wie engstirnig imperialistisch das ist?

Deutschland braucht Russlands billiges Gas. Es ist gut für seine Industrie, gut für die arbeitenden Menschen und gut für das Wirtschaftswachstum. Und, ja, es ist auch gut für Russland. Der einzige, für den es nicht gut ist, sind die Vereinigten Staaten, deren Macht durch die deutsch-russische Partnerschaft untergraben wird. Können Sie das sehen?

Übrigens hat es noch nie einen Vorfall gegeben, bei dem Putin russisches Gas oder Öl zum Zwecke der Erpressung, der Nötigung oder der Erpressung eingesetzt hat. Niemals. Das ist ein Mythos, den sich die Washingtoner Spinmeister ausgedacht haben, um die deutsch-russischen Beziehungen zu stören. Aber es ist kein Wort davon wahr. Hier ist mehr von Hersh:

Die Opposition gegen Nord Stream 2 flammte am Vorabend der Amtseinführung Bidens im Januar 2021 auf, als die Republikaner im Senat … während der Anhörung zur Bestätigung Bidens als Außenminister wiederholt die politische Bedrohung durch billiges russisches Erdgas ansprachen. ….

Würde Biden den Deutschen die Stirn bieten? Blinken sagte ja…. “Ich kenne seine feste Überzeugung, dass Nord Stream 2 eine schlechte Idee ist”, sagte er. “Ich weiß, dass er uns dazu bringen würde, alle uns zur Verfügung stehenden Überzeugungsinstrumente zu nutzen, um unsere Freunde und Partner, einschließlich Deutschland, davon zu überzeugen, das Projekt nicht voranzutreiben.”

Ein paar Monate später, als der Bau der zweiten Pipeline kurz vor der Fertigstellung stand, lenkte Biden ein. Im Mai dieses Jahres verzichtete die Regierung in einer erstaunlichen Kehrtwende auf Sanktionen gegen die Nord Stream AG, wobei ein Beamter des Außenministeriums einräumte, dass der Versuch, die Pipeline durch Sanktionen und Diplomatie zu stoppen, “schon immer aussichtslos” gewesen sei. Hinter den Kulissen drängten Beamte der Regierung Berichten zufolge den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskij, der zu diesem Zeitpunkt von einer russischen Invasion bedroht war, dazu, den Schritt nicht zu kritisieren.

Das hatte unmittelbare Folgen. Die Republikaner im Senat, angeführt von Cruz, kündigten eine sofortige Blockade aller von Biden nominierten Kandidaten für die Außenpolitik an und verzögerten die Verabschiedung des jährlichen Verteidigungsgesetzes über Monate hinweg bis tief in den Herbst hinein. Politico bezeichnete Bidens Kehrtwende in Bezug auf die zweite russische Pipeline später als “die einzige Entscheidung, die Bidens Agenda gefährdet hat – wohl noch mehr als der chaotische militärische Rückzug aus Afghanistan.” (“How America Took Out the Nord Stream Pipeline”, Seymour Hersh, Substack)

Vergessen Sie nicht, dass die Vereinigten Staaten die ukrainischen Streitkräfte im Osten in den letzten acht Jahren bewaffnet, ausgebildet und logistisch unterstützt haben, um einen Krieg mit Russland vorzubereiten.

Streitet das jemand ab?

Nein, niemand leugnet das.

Hat Scholz davon gewusst?

Natürlich war er sich dessen bewusst. Jeder Führer in Europa wusste, was vor sich ging. Es gab sogar Artikel in den Mainstream-Nachrichten, die bis ins kleinste Detail erklärten, was die Vereinigten Staaten vorhatten. Es war kein Geheimnis.

Und das ist nur eine Ungereimtheit, denn hat nicht die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel in einem Interview mit einer deutschen Zeitschrift offen zugegeben, dass sich Deutschland absichtlich seiner Verpflichtungen aus dem Minsker Abkommen entledigt hat, um Zeit zu gewinnen, damit die ukrainische Armee stärker werden konnte, um besser auf die russische Invasion vorbereitet zu sein?

Ja, das hat sie getan! Wir können also zu 100 % sicher sein, dass Scholz wusste, wie der Gesamtplan aussah. Der Plan war, Russland in einen Krieg in der Ukraine zu locken und dann eine “unprovozierte Aggression” zu behaupten. Scholz wusste es, Hollande wusste es, Zelensky wusste es, Boris Johnson wusste es, Petro Poroschenko wusste es und Biden wusste es. Sie alle wussten es.

Trotzdem will Hersh uns glauben machen, dass Scholz nichts von diesen ausgeklügelten und kostspieligen Plänen wusste, sondern seine Entscheidungen einfach in Echtzeit traf. Das ist aber nicht wahr. So ist es nicht gewesen, und ich würde behaupten, dass Hersh weiß, dass es nicht so war.

Das größte Manko des Hersh-Beitrags ist jedoch, dass der geopolitische Kontext, in dem dieser Terrorakt stattfand, völlig außer Acht gelassen wird. Die USA jagen nicht umsonst kritische Energieinfrastrukturen in die Luft. Nein. Der Grund, warum Washington sich auf dieses riskante Spiel eingelassen hat, ist, dass es sich in einer existenziellen Krise befindet, die nur durch die Zerschlagung jener aufstrebenden Machtzentren gelöst werden kann, die Amerikas dominante Stellung in der Weltordnung bedrohen. Das ist es, was sich unter der Oberfläche abspielt: Die USA versuchen, die Uhr zurückzudrehen in die glorreichen 1990er Jahre, als das Sowjetimperium zusammengebrochen war und die Welt Washington zu Füßen lag. Aber diese Zeiten sind für immer vorbei, und die Macht der USA erodiert unaufhaltsam, weil es ihnen grundsätzlich an Wettbewerbsfähigkeit mangelt. Wären die USA immer noch die Industriemacht, die sie nach dem Zweiten Weltkrieg waren – als der Rest der Welt in Trümmern lag -, dann wäre es nicht nötig, Pipelines in die Luft zu sprengen, um die europäisch-russische Wirtschaftsintegration und die Entstehung einer riesigen Freihandelszone zu verhindern, die sich von Lissabon bis Wladiwostok erstreckt. Tatsache ist jedoch, dass die USA für das globale Wachstum nicht mehr so wichtig sind wie früher, und außerdem wollen andere Länder die Freiheit haben, ihr eigenes Wachstumsmodell zu verfolgen. Sie wollen die Veränderungen umsetzen, die am besten zu ihrer eigenen Kultur, ihrer eigenen Religion und ihren eigenen Traditionen passen. Sie wollen nicht, dass man ihnen sagt, was sie tun sollen. Aber Washington will keinen Wandel. Washington will das System bewahren, das ihm selbst die größte Macht und den größten Reichtum beschert. Hersh ignoriert nicht einfach die geopolitischen Faktoren, die zu diesem Krieg geführt haben.

“Solange Europa von den Pipelines für billiges Erdgas abhängig blieb, befürchtete Washington, dass Länder wie Deutschland zögern würden, die Ukraine mit dem Geld und den Waffen zu versorgen, die sie brauchte, um Russland zu besiegen. In diesem unruhigen Moment beauftragte Biden Jake Sullivan, eine Behördenübergreifende Gruppe zusammenzustellen, die einen Plan ausarbeiten sollte.”

Noch mehr Blödsinn. Washington kümmert sich nicht um Deutschlands erbärmlichen Beitrag zu den Kriegsanstrengungen. Was Washington interessiert, ist Macht; reine, ungetrübte Macht. Und Washingtons globale Macht wurde durch die europäisch-russische Wirtschaftsintegration und die Schaffung eines riesigen Wirtschaftsraums, der sich seiner Kontrolle entzieht, direkt in Frage gestellt. Und die Nord Stream-Pipeline war das Herzstück dieses neuen, lebhaften Phänomens. Sie war die Hauptschlagader, die die Rohstoffe und Arbeitskräfte des Ostens mit der Technologie und Industrie des Westens verband. Es handelte sich um eine Verbindung gegenseitiger Interessen, die Washington zerstören musste, um seine Macht in der Region aufrechtzuerhalten.

Denken Sie darüber nach: Dieses neue wirtschaftliche Gemeinwesen (“Groß-Europa”) würde schließlich Handels- und Reisebeschränkungen lockern, den freien Fluss von Kapital und Arbeitskräften zwischen den Ländern ermöglichen und Vorschriften in einer Weise harmonisieren, die Vertrauen schaffen und diplomatische Beziehungen stärken würde. Hier ist ein Auszug aus einem früheren Artikel, der das Ganze zusammenfasst:

In einer Welt, in der Deutschland und Russland Freunde und Handelspartner sind, gibt es keinen Bedarf an US-Militärstützpunkten, keinen Bedarf an teuren Waffen und Raketensystemen aus US-Produktion und keinen Bedarf an der NATO. Es besteht auch keine Notwendigkeit, Energiegeschäfte in US-Dollar abzuwickeln oder US-Staatsanleihen zu horten, um Konten auszugleichen. Transaktionen zwischen Geschäftspartnern können in ihren eigenen Währungen abgewickelt werden, was zwangsläufig zu einem starken Wertverlust des Dollars und einer dramatischen Verschiebung der wirtschaftlichen Machtverhältnisse führen wird. Aus diesem Grund lehnt die Regierung Biden Nord Stream ab. Es handelt sich nicht nur um eine Pipeline, sondern um ein Fenster in die Zukunft; eine Zukunft, in der Europa und Asien zu einer massiven Freihandelszone zusammenwachsen, die ihre gegenseitige Macht und ihren Wohlstand erhöht, während die USA außen vor bleiben.” (“The Crisis in Ukraine Is Not About Ukraine. It’s About Germany”, Unz Review)

Es ist die Aufgabe eines Journalisten, den Kontext zu liefern, den der Leser braucht, um das Thema der Diskussion zu verstehen. Hersh tut das nicht, was mich zu der Überzeugung bringt, dass John Helmer Recht hat, wenn er sagt:

Dies ist eine Anklage gegen die Biden-Pipeline-Verschwörung, nicht gegen den US-Kriegsplan.” (“What’s Wrong with the Hersh Report”, John Helmer, Dances With Bears) Übersetzt mit Deepl.com

