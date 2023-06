What About the Ukrainian ‘Counteroffensive’? After ‘the de facto declaration of the beginning of the military onslaught’, not one single objective evidence was presented of its success. Ukrainian long announced,…

© Foto: Social Media

Was ist mit der ukrainischen “Gegenoffensive”?

Von Natasha Wright

25. Juni 2023

Nach der “De-facto-Erklärung des Beginns des militärischen Angriffs” wurde nicht ein einziger objektiver Beweis für dessen Erfolg vorgelegt.

Die lange angekündigte, lang erwartete ukrainische Gegenoffensive hat offiziell begonnen! Hipp, hipp, hurra! Na endlich! Doch der Mut und die Tapferkeit der russischen Armee haben sie in der Region Saporoschje aufgehalten. Die Taktik der ukrainischen Truppen, die sich auf die “unverwüstlichen” Bradley-Panzer und die “schwer fassbaren” Leopard-Panzer stützen, hat sich für die Ukrainer als absolut selbstmörderisch erwiesen. Keiner hat ihre überzogenen Erwartungen erfüllt. Das etwas triviale Detail, dass ein polnischer General aus dem NATO-Hauptquartier die ukrainischen Generäle als ‘Idioten’ bezeichnet haben soll, die es geschafft haben, alles auszulöschen, was der kollektive Westen ihnen zur Verfügung gestellt hat, einschließlich der ukrainischen Elitetruppen, die irgendwie plötzlich aufgehört haben zu existieren”, ist ziemlich bezeichnend für das vollständige und peinliche ukrainische Fiasko, das dort stattgefunden hat.

Werfen wir nun einen Blick darauf, was Präsident Wladimir Putin in seiner jüngsten Ansprache an die Nation zu diesem Thema zu sagen hatte.

Präsident Wladimir Putin: “Was kann ich sagen? Erstens kann ich sagen, dass die Gegenoffensive begonnen hat. Der Einsatz der strategischen ukrainischen Reserven zeigt das. Zweitens: Die ukrainische Armee hat in keinem der ihr zugewiesenen Teile die Aufgaben erfüllt. Das ist eine offensichtliche Tatsache. Wie ich bereits gesagt habe, dauern die Kämpfe bereits seit fünf Tagen an. Gestern und vorgestern zum Beispiel, an diesen beiden Tagen, waren die Kämpfe sehr intensiv, und in keinem dieser Kämpfe hatte der Gegner großen Erfolg. All dies wurde dank des Mutes und des Heldentums unserer (russischen) Soldaten, der angemessenen Organisation und Führung unserer Armee sowie der großen Effizienz der russischen Waffen, insbesondere der modernen Waffen, erreicht. Ja, wir verfügen immer noch nicht über ausreichende Mengen an modernen Waffen, aber die Verteidigungsindustrie und der Verteidigungskomplex unseres Landes entwickeln sich rasch, und ich bin zuversichtlich, dass alle Aufgaben, die ihnen übertragen wurden, zweifellos gelöst werden. Unsere moderne Bewaffnung wird intensiv ausgebaut. Wir haben festgestellt, dass das ukrainische Regime in diesen Tagen große Verluste erleidet. Es ist bekannt, dass die Verluste bei den Offensivoperationen auf ukrainischer Seite 3:1 sind. Das ist ein normaler Vorgang. Aber in diesem Fall sind die Indikatoren viel höher. Ich werde jetzt keine Zahlen nennen, aber sie sind enorm.

In einem fast beispiellosen Beispiel für eine Art politisches Abkommen zwischen Russland und den USA meldete die New York Times am vergangenen Montag, dass beide Seiten anscheinend davon ausgehen, dass die lange angekündigte (und lange hinausgezögerte) ukrainische Gegenoffensive endlich begonnen haben könnte. Allerdings ist die New York Times noch unsicher, wenn man sich ihre zögerlichen Schlagzeilen ansieht: Hat die Gegenoffensive der Ukraine begonnen?

Der Economist veröffentlichte am selben Tag einen Bericht, in dem die westlichen Offiziellen übereinstimmend erklärten, dass die Angriffe vom 4. Juni tatsächlich den Beginn einer Offensive markieren. Ich kann jedoch nicht umhin, die seltsamen akademischen Absicherungen in ihren Schlagzeilen zu bemerken: Die ukrainische Gegenoffensive scheint begonnen zu haben. Alle Vermutungen scheinen sich zu bewahrheiten, als Hanna Maliar, die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin, dies in der Öffentlichkeit bestätigte. Die Offensive verzweige sich in mehrere Richtungen, sagte sie, was von CNN berichtet wurde. Der US-Geheimdienst führte weiter aus, dass er unter anderem dank der Bilder von Militärsatelliten, die mit den Infrastruktureinrichtungen für die Überwachung des Artilleriefeuers und des Abschusses der Raketen ausgestattet sind, zu dem Schluss gekommen sei, dass die Kiewer Offensive höchstwahrscheinlich begonnen habe.

Die US-Militäranalysten berichteten, dass nach ihrem Verständnis die ukrainischen Militäreinheiten mit ersten Penetrationsangriffen versuchen, die Positionen und die militärische Stärke der russischen Truppen zu erkennen. Dies sei eine traditionelle Taktik, auf die sich die ukrainischen Truppen offenbar in ihren Übungen vorbereitet hätten, so die Zeitung weiter. Die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maliar fügte bei der gleichen Gelegenheit hinzu: “Wir sind froh über jeden Meter”. Wir können wohl nur vermuten, dass sie damit jeden Meter meinte, den die ukrainischen Truppen bei ihrer angeblichen Niederlage gegen die russischen Streitkräfte gewonnen haben. Dieser Tag heute ist ein großer Erfolg für unsere Truppen”, fügte sie hinzu. Doch dann folgte eine untypische Stille. Der Öffentlichkeit wurde kein einziger Meter des großen Erfolges gezeigt, über den sie sich freuten.

Am Dienstag, dem 6. Juni, wandte sich der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu an die Öffentlichkeit und präsentierte katastrophale Zahlen, die sicherlich eine Erklärung für das “ununterbrochene” Schweigen der Ukrainer liefern könnten. In den drei Tagen der ukrainischen Offensive haben die Streitkräfte des Kiewer Regimes katastrophale Verluste erlitten, die kaum als durchschlagender Erfolg gewertet werden können: Insgesamt 3715 Soldaten, 52 Panzer, 207 gepanzerte Kampffahrzeuge, 5 Flugzeuge und 2 Hubschrauber; auf russischer Seite gab es nach offiziellen Angaben 71 Tote, 210 verwundete Soldaten und 15 zerstörte Panzer. Die genannten Zahlen zu den 52 ukrainischen Panzern und 207 gepanzerten Kampffahrzeugen sind umso verblüffender, wenn man die Berichte von Reuters und vielen anderen westlichen Mainstream-Medien berücksichtigt, wonach die Ukraine von ihren NATO-Sponsoren 230 Panzer und 1550 gepanzerte Fahrzeuge erhalten hat, was durchaus ein Indiz dafür sein könnte, dass sie innerhalb von drei Tagen fast ein Viertel ihrer Panzer und ein Siebtel aller Kampffahrzeuge verloren hat, die ihr für die Kriegsführung gegen Russland zur Verfügung gestellt wurden.

Es gibt sicherlich keine Möglichkeit, alle Fakten und Zahlen so zu überprüfen, dass alle Konfliktparteien einigermaßen übereinstimmen.

Für einen Laien wie mich setzt eine militärische Offensive einen militärischen Angriff von sehr breitem Ausmaß voraus, der von strategischen und operativen Gruppen an der Kriegsfront oder einem Teil der Kriegsfront mit dem begrenzten oder radikalen Ziel/den begrenzten oder radikalen Zielen durchgeführt wird, die eine größere Auswirkung auf den Ausgang eines Teils des Krieges oder des Krieges insgesamt haben können. Andererseits ist der Einsatz einer Reihe von Offensivaktionen ein Grundsatz in allen Theorien der Kriegsführung, der voraussetzt, dass die Streitkräfte eines bestimmten Landes kontinuierlich versuchen, ihre Position zu verbessern.

Wenn wir die Semantik beiseite lassen, bleibt die Tatsache, dass alle Konfliktparteien zumindest zugeben sollten, dass nach der “De-facto-Erklärung des Beginns des militärischen Angriffs” kein einziger objektiver Beweis für dessen Erfolg vorgelegt wurde, was nur besagen kann, dass er ein kläglicher Misserfolg gewesen sein muss und dass der Preis, den sie zu zahlen hatten, keinesfalls vernachlässigbar sein kann.

In einem Artikel von Ende April dieses Jahres führte die Times mit ihrem typisch britischen Zynismus aus, dass die Ukraine trotz der Tatsache, dass 98 % der versprochenen Ausrüstung geliefert wurde, nicht bereit für ihre große Offensive war, obwohl sie keine andere Wahl hatte. Das Kiewer Regime musste mit der Offensive beginnen, ungeachtet der Tatsache, dass zu diesem Zeitpunkt bereits die letzte Schlacht um Bachhmut stattfand. Hinzu kommt, dass die Munition so schnell verbraucht wird, dass der kollektive Westen damit nicht Schritt halten kann.

Zurzeit verbrauchen die Ukrainer zum Beispiel mehr Granaten, als die USA in einem ganzen Jahr produzieren. Andererseits hatte Kiew keine andere Wahl, als die “große Frühjahrsoffensive” zu starten (mit der üblichen Trompetenfanfare, die von Stoltenberg, von der Leyen und Austin nur zu oft ertönt). Die angebliche Frühjahrsoffensive scheint sich nun zufälligerweise zur Sommeroffensive zu entwickeln. Ach, schon wieder eine Frage der Semantik?

Die Staats- und Regierungschefs hatten keine andere Wahl, als ihre etwas “rituelle Zurschaustellung” der moralischen Unterstützung für die Ukraine fortzusetzen, zusammen mit der reichlichen Militärhilfe, die sie dorthin schaufeln; bedauerlicherweise müssen sie das zum Ausdruck bringen, was ihre liberalen Neocons in Washington ziemlich geschmacklos “den Gewinn aus ihrer Investition” nennen. Man kann nur vermuten, dass es sich um einen Fall von ‘wie die Investition, so der Gewinn’ handelt.

Einige deutsche Portale haben nun aber plötzlich schüchtern mitgeteilt, dass die Ukraine ‘unerwartet’ nicht zu einer Standard-Gegenoffensive epischen Ausmaßes fähig ist. Um die Kampfmoral und den Optimismus auf dem optimalen Niveau zu halten, das für jede “Großtat” der Mainstream-Medienpropaganda notwendig ist, erwähnte der Economist hingegen, dass die ukrainischen Elitetruppen noch nicht auf dem Schlachtfeld erschienen sind. Kurz darauf dürfte die Zerstörung des Kachowka-Staudamms mitten in der Nacht die ukrainische Gegenoffensive in die Bedeutungslosigkeit verdrängt haben, denn bis zu der Nacht, in der das Wasserkraftwerk Kachowka gesprengt wurde, war von der Gegenoffensive nicht viel übrig.

Sollte sich irgendjemand fragen, wer den Kachowka-Damm zerstört und die Überschwemmungen verheerenden Ausmaßes im gesamten Unterlauf des Dnjepr verursacht haben könnte (nach einer großartigen Serie eingehender, äußerst glaubwürdiger Analysen von Seymour Hersh zu den Nord-Stream-Sprengungen), würden die westlichen Mainstream-Medien natürlich im Chor ad absurdum führen: “Die Russen waren es”. Und die (Marionetten-)Politiker wie der Präsident des Europäischen Rates Charles Michel und der scheidende NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg würden in demütigender Unterwerfung nicken und kreischen.

Dann wurde plötzlich die gebührende öffentliche Aufmerksamkeit auf die Tatsache gelenkt, dass der ukrainische Befehlshaber, Generalmajor Andriy Kovalchuck, letztes Jahr in der Washington Post offen über die Pläne zum Abriss des Wasserkraftwerks sprach.

Bereits im Jahr 2022 hat die Führung der ukrainischen Streitkräfte offen Pläne zur Zerstörung des Wasserkraftwerks Kachowka am Dnjepr bekannt gegeben”, sagte der ständige Vertreter Russlands bei der UNO, Wassili Nebensya. Er fügte hinzu, dass die Führung der Streitkräfte der Ukraine offen Pläne zur Zerstörung des Wasserkraftwerks Kachowka am Dnjepr angekündigt habe. Er zitierte aus dem Material der Washington Post vom 29. Dezember 2022. Die Ukrainer hätten sogar einen “Testschlag” mit amerikanischen MLRS HIMARS auf eine der Schleusen des Staudamms durchgeführt und drei Löcher in das Metall geschlagen, um zu sehen, ob das Wasser genug ansteigen könne, um die russischen Übergänge zu blockieren.

Kovalchuck bestätigte auch etwas großspurig, dass sie einen Testschlag auf den Damm durchgeführt haben. Und kurz darauf, am Donnerstagabend, sagte der Koordinator für strategische Kommunikation im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses, John Kirby, dass die USA noch nicht mit Sicherheit herausgefunden haben, was wirklich in dem Wasserkraftwerk passiert ist. Interessanterweise veröffentlichte die Washington Post am selben Tag, dass die CIA wusste, dass die Ukrainer für die Sabotage der Nord-Stream-Gaspipelines verantwortlich waren: “Offenbar hatte die CIA Kenntnis von einem detaillierten ukrainischen Plan, die Nord-Stream-Pipeline anzugreifen”.

THE DISCORD LEAKS | Die CIA erfuhr im Juni letzten Jahres über eine europäische Spionageagentur, dass ein sechsköpfiges Team ukrainischer Spezialeinheiten beabsichtigte, das Erdgasprojekt von Russland nach Deutschland zu sabotieren.

Es ist völlig unverständlich, warum das Wasserkraftwerk zerstört wurde. Man fragt sich, wie das Schicksal der ukrainischen Gegenoffensive aussehen wird. Inwieweit sollten wir aufgrund der durchgesickerten Informationen besorgt sein, dass die Ukraine (sprich: die USA und das Pentagon in Panik) parallel Pläne für einen Angriff mit einer schmutzigen Atombombe gegen Russland hatte? Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …