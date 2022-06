Was passiert mit Europa, wenn Russland gewinnt? (vid)Wie Russland Europa ent-NATOisieren kann (und wird?) Gonzalo Lire

MoA – How Russia Can (And Will?) De-NATO-size Europe In a video published yesterday Gonzalo Lire, currently under house arrest in Karkov, is asking a very interesting question: What Happens To Europe When Russia Wins? (vid) Lira states, and I agree with him, that Russia will win the war in the Ukraine, take the south and east to likely create a new country and leave the rest of the cadaver for Poland, Hungary, Romania, Lithuania and others to feast on.

Wie Russland Europa ent-NATOisieren kann (und wird?)

Gonzalo Lire

6. Juni 2022

In einem gestern veröffentlichten Video stellt Gonzalo Lire, der derzeit in Karkow unter Hausarrest steht, eine sehr interessante Frage:

Was passiert mit Europa, wenn Russland gewinnt? (vid)

Lira meint, und ich stimme ihm zu, dass Russland den Krieg in der Ukraine gewinnen wird, den Süden und Osten einnehmen wird, um wahrscheinlich ein neues Land zu gründen, und den Rest des Kadavers Polen, Ungarn, Rumänien, Litauen und anderen zum Fraß vorwerfen wird.

Aber was dann?

Die von den USA kontrollierte NATO wird immer noch da sein. Es ist praktisch garantiert, dass die USA sie nutzen werden, um Rache für den Verlust der Ukraine zu üben. Dies wird durch einen ständigen Aufbau von Truppen und Langstreckenraketen entlang der nordischen und baltischen Grenzen Russlands sowie durch zusätzliche Bedrohungen durch die Marine in der nördlichen Arktis und im südlichen Schwarzen Meer geschehen. In etwa zehn Jahren könnten die USA erneut versuchen, einen großen (Stellvertreter-)Krieg gegen Russland zu führen. Dann mit einer anständigen Chance, zu gewinnen.

Keine Verhandlungen oder Friedensabkommen werden das verhindern. Die USA sind bekanntlich nicht abkommensfähig (недоговороспособны). Sie haben ALLE Versprechen und Vereinbarungen gebrochen, die sie jemals mit Russland getroffen haben.

Dutzende von amerikanischen und europäischen Koryphäen hatten Russland versprochen, dass sich die NATO “nicht einen Zentimeter” in Richtung Russland ausdehnen würde. Schauen Sie sich an, wo ihre Grenzen jetzt sind. Die USA und die EU haben riesige Mengen russischer Staatsgelder beschlagnahmt. Sie haben sogar im Widerspruch zu ihren eigenen Verfassungen das Eigentum privater russischer Bürger beschlagnahmt, nur weil diese Personen zufällig Russen sind.

2014 verpflichteten sich Deutschland und Frankreich, Wahlen für einen friedlichen Regimewechsel in Kiew zu garantieren. Einen Tag später stürmten die Faschisten das ukrainische Parlament und diese Garantien erwiesen sich als völlig wertlos. Die USA haben einfach gesagt: “Scheiß auf die EU. Sie scheren sich einen Dreck um die europäischen Interessen. Deutschland und Frankreich haben später die Abkommen von Minsk-1 und Minsk-2 ausgehandelt und unterzeichnet. Sie haben weiterhin Milliarden von EU-Geldern in die Ukraine fließen lassen, obwohl die ukrainische Regierung, die von den USA kontrolliert wird, nichts getan hat, um sie zu erfüllen. Ja, so dumm waren sie.

Die USA haben in Polen und Rumänien “Raketenabwehrsysteme” installiert, die in Wirklichkeit dazu dienen, ballistische Mittelstreckenraketen (IRBM) auf Moskau abzuschießen. Diese stellen eine ernste Gefahr für Russland dar.

Auch nach dem Ende der Ukraine werden die NATO und ihre EU-Vertreter weiterhin eine Gefahr für Russland darstellen. Beide haben bewiesen, dass sie nicht in der Lage sind, Versprechen einzuhalten. Russland wird sie folglich neu ordnen müssen.

Russland könnte das mit Gewalt tun. Aber es wird keinen Marsch nach Riga, Warschau, Berlin oder Paris geben. (Erinnern Sie sich daran, dass Russland das schon einmal getan hat, was jedes Mal zu großen Veränderungen in Europa geführt hat.)

Russland hat seine strategischen Ziele bekannt gegeben. Im Dezember 2021 hat Russland zwei Vereinbarungen mit den USA und der NATO getroffen. Sie enthielten Forderungen nach einer künftigen Ordnung in Europa, die unteilbare Sicherheit für alle garantieren würde. Am 21. Januar 2022 sollte der russische Außenminister Sergej Lawrow Außenminister Anthony Blinken in Genf treffen, um über die russischen Vorschläge zu sprechen. Nur wenige Minuten vor diesem Treffen hielt das russische Außenministerium eine Pressekonferenz ab, um Fragen der Medien zu beantworten:

Frage: Was wird die russische Forderung, dass die NATO zum Rahmen von 1997 zurückkehrt, für Bulgarien und Rumänien bedeuten? Müssen sie aus der NATO austreten, die US-Basen von ihrem Territorium entfernen oder etwas anderes?

Antwort: Sie haben einen der Eckpfeiler der russischen Initiativen erwähnt. Er wurde absichtlich mit äußerster Klarheit formuliert, um jede Zweideutigkeit zu vermeiden. Es geht um den Abzug ausländischer Streitkräfte, Ausrüstungen und Waffen sowie um weitere Schritte, um in Nicht-NATO-Ländern zu den Verhältnissen von 1997 zurückzukehren. Dazu gehören auch Bulgarien und Rumänien.

Reuters berichtete:

MOSKAU (Reuters) – Zu den Sicherheitsgarantien, die Russland vom Westen fordert, gehören auch Bestimmungen, die den Abzug der NATO-Truppen aus Rumänien und Bulgarien verlangen, wie das russische Außenministerium am Freitag mitteilte.

Moskau hat von der NATO rechtsverbindliche Garantien gefordert, dass der Block seine Expansion stoppt und zu seinen Grenzen von 1997 zurückkehrt.

Auf die Frage, was dies für Bulgarien und Rumänien bedeuten würde, die der NATO erst nach 1997 beigetreten sind, antwortete das Ministerium, Russland wolle, dass alle ausländischen Truppen, Waffen und andere militärische Ausrüstung aus diesen Ländern abgezogen werden.

Nach mehr als 20 Jahren, in denen ich Lawrow und Putin beobachtet habe, sollte jeder wissen, dass sie keine Ziele öffentlich verkünden, wenn sie nicht wissen, wie sie sie erreichen können. Sie haben immer gut durchdachte Pläne, bevor sie ihre Ziele verkünden.

Wie kann Russland also tatsächlich einen Rückzug der NATO auf seine Grenzen von 1997 erreichen?

Mit Sanktionen. Die USA haben ihre wirtschaftlichen und militärischen Befugnisse genutzt, um dieses oder jenes Land zu sanktionieren, das nicht das getan hat, was ihm von Washington aufgetragen wurde. Solche Sanktionen haben keine völkerrechtliche Grundlage, es sei denn, sie werden vom UN-Sicherheitsrat verhängt. Trotzdem haben die USA sogar Sekundärsanktionen verhängt. Sie drohten Europa und allen anderen mit Sanktionen, da sie ihnen befahlen, keine Geschäfte mit dem Iran oder Venezuela zu machen.

Alan MacLeod @AlanRMacLeod – 22:45 UTC – Jun 5, 2022

Die USA denken darüber nach, Europa und Venezuela den gemeinsamen Handel zu “erlauben”. Denken Sie darüber nach, was uns diese Geschichte über die globalen Machtverhältnisse sagt und wer das Sagen hat.

Bloomberg @business – 12:13 UTC – 5. Jun. 2022

Die USA könnten Eni und Repsol erlauben, bereits im Juli venezolanisches Öl nach Europa zu liefern, um russisches Rohöl zu ersetzen, berichtet Reuters trib.al/fQ10QlX

Russland kann Ähnliches tun. Da es sich aber immer an internationales Recht hält, wird es dies auf eine etwas andere Weise tun müssen.

Russland ist eine Supermacht, denn es produziert alle Arten von Rohstoffen, die die Welt und insbesondere der “Westen” braucht. Europa, und insbesondere Deutschland, ist auf Erdgas und Erdöl aus Russland angewiesen. Die Energiepreise in Deutschland werden sich mindestens verdreifachen, wenn das Land vollständig von den russischen Lieferungen abgeschnitten wird.

Führende deutsche Unternehmen haben lautstark angekündigt, dass sie ihre Geschäfte schließen müssen, wenn die derzeitige europäische Politik der Einschränkung der russischen Energielieferungen fortgesetzt wird. Die Chemiegiganten BASF und Bayer werden in ein anderes Land umziehen müssen. Volkswagen, Mercedes und BMW werden ihre gesamte Produktion in Europa einstellen müssen. Die Stahlproduktion würde auf Null sinken. Der Mangel an Düngemitteln würde zu einer Abhängigkeit von der ausländischen Landwirtschaft führen.

Massenarbeitslosigkeit wäre die Folge. Millionen werden auf die Straße gehen, um gegen Stromausfälle, das Einfrieren von Wohnungen und Hyperinflation zu protestieren.

Russland kann dies jederzeit erreichen. Es muss lediglich die Gas- und Öllieferungen nach Europa einstellen.

Trotz sechs europäischer “Sanktionspakete” gegen Russland steht eine Gegenreaktion Russlands noch aus. Es kann immer noch hoffen, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs das tödliche Spiel erkennen, das die USA mit ihnen treiben.

Leider sind die führenden Politiker in Europa dumm und kompromittiert. Der “olivgrüne” deutsche Minister für Wirtschaftszerstörung Robert Habeck träumt immer noch davon, die russische Wirtschaft in die Knie zu zwingen, während der Rubel steigt und die deutsche Wirtschaft zusammenbricht. Bundeskanzler Olaf Scholz war noch nie die hellste Birne im Raum. Er ist durch seine Verwicklung in den Wireguard-Skandal zutiefst kompromittiert. Er war der Finanzminister, als die Berichte über den Milliardenbetrug des Unternehmens von seinem Ministerium unterdrückt wurden. Von Ursula van der Leyen ganz zu schweigen, die sich seit ihrem ersten öffentlichen Amt als korrupt und inkompetent erwiesen hat. Die US-Geheimdienste werden von vielen anderen Verbrechen wissen, an denen diese Leute beteiligt waren.

Die derzeitigen ideologischen Führer Europas müssen durch saubere Führer ersetzt werden, die der deutschen Tradition der Realpolitik folgen:

Realpolitik (deutsch: [ʁeˈaːlpoliˌtiːk]; von real ‘realistisch, praktisch, tatsächlich’ und Politik ‘Politik’) bedeutet, diplomatische oder politische Maßnahmen zu ergreifen oder zu betreiben, die in erster Linie auf der Berücksichtigung bestimmter Umstände und Faktoren beruhen, anstatt sich strikt an explizite ideologische Vorstellungen oder moralische und ethische Prämissen zu binden. In dieser Hinsicht teilt sie Aspekte ihres philosophischen Ansatzes mit denen des Realismus und des Pragmatismus. In der Politik wird er oft einfach als “Pragmatismus” bezeichnet, z. B. “pragmatische Politik” oder “realistische Politik”.

Nur mit neuen und anständigen Führungspersönlichkeiten wird Europa zur Vernunft kommen.

Russland kann dazu beitragen und gleichzeitig sein NATO-Problem lösen.

Es kann öffentlich erklären, dass:

ES WIRD KEINE WEITEREN RUSSISCHEN LIEFERUNGEN JEGLICHER ART AN EUROPA GEBEN, BIS ES MIT WASHINGTON BRICHT.

Was würde dann folgen?

Millionen von Gesprächen bei Kerzenlicht würden in den frierenden und hungernden europäischen Haushalten geführt werden. Die politischen Meinungen würden sich ändern. Die Regierungen würden durch pragmatischere ersetzt werden.

Frankreich und Deutschland müssten entweder die NATO verlassen oder würden verarmen und irrelevant werden. Die US-Truppen auf europäischem Boden würden aufgefordert werden, zu gehen, oder sie würden von einer wütenden Öffentlichkeit angegriffen und hinausgeworfen. Deutschland würde dem US-Militär die Nutzung seines Luftraums untersagen. Die USA würden ihre Kontrolle über den Kontinent verlieren.

Das kann nicht passieren? Nun, Gonzalo Lira ist da anderer Meinung, und ich auch. Anfang Februar, vor der russischen Intervention in der Ukraine, hatte ich vor den Folgen der derzeitigen “westlichen” Politik gewarnt:

Die Strategie der USA, Russland in Europa zu ‘reparieren’, indem sie ihm ‘vernichtende Sanktionen’ auferlegen, um dann China anzugreifen, ist gescheitert. Das liegt daran, dass sie völlig falsch konzipiert war.

Russland ist das autarkste Land der Welt. Es produziert fast alles, was es braucht, und verfügt über sehr begehrte Produkte, die weltweit gefragt sind und vor allem in Europa gebraucht werden. Außerdem verfügt Russland über riesige Finanzreserven. Eine Sanktionsstrategie gegen Russland kann nicht funktionieren.

Die Folgen für Europa lagen auf der Hand:

Die USA und ihre Stellvertreter in der EU und anderswo haben sehr harte Sanktionen gegen Russland verhängt, um dessen Wirtschaft zu schädigen.

Das endgültige Ziel dieses Wirtschaftskrieges ist ein Regimewechsel in Russland.

Die wahrscheinliche Folge wird ein Regimewechsel in vielen anderen Ländern sein.

…

Der gesamte Energieverbrauch in den USA und der EU wird nun zu einem höheren Preis erfolgen. Dies wird die EU und die USA in eine Rezession stürzen. Da Russland die Preise für Exporte von Gütern, bei denen es über Marktmacht verfügt – Gas, Öl, Weizen, Kalium, Titan, Aluminium, Palladium, Neon usw. – erhöhen wird, wird der Anstieg der Inflation in der ganzen Welt erheblich sein.

…

[Russland und China] haben mehr Gehirnschmalz in das Thema gesteckt als die Vereinigten Staaten.

Die Europäer hätten das anerkennen sollen, anstatt den USA zu helfen, ihr Selbstbild einer unipolaren Macht aufrechtzuerhalten.

Es wird einige Zeit dauern, bis sich die neuen wirtschaftlichen Realitäten durchgesetzt haben. Sie werden wahrscheinlich die derzeitige Sicht auf die tatsächlichen strategischen Interessen Europas verändern.

Europa kann sich glücklich schätzen, dass Russland schon vor dem Wiedereintritt in die Ukraine eine sehr gute Alternative zur US-Hegemonie in Europa angeboten hat:

Ein Mann, auf den Putin hört, Professor Sergej Karaganow, Ehrenvorsitzender des russischen Rates für Außen- und Verteidigungspolitik, hat einen Meinungsartikel geschrieben, der eine Alternative aufzeigt.

Der Beitrag wurde von der Financial Times angefordert und sollte in ihr veröffentlicht werden, was bedeutet, dass er an die europäische Führung gerichtet ist. Die FT hat ihn nun aber aus nicht näher genannten Gründen abgelehnt. Er wurde dann in der Zeitschrift Russia in Global Affairs veröffentlicht und ist nun von RT erneut veröffentlicht worden.



[Karaganow] erklärt:

Das Sicherheitssystem in Europa, das größtenteils vom Westen nach den 1990er Jahren aufgebaut wurde, ohne dass nach dem Ende des letzten Kalten Krieges ein Friedensvertrag unterzeichnet wurde, ist auf gefährliche Weise unhaltbar.

Es gibt einige Möglichkeiten, das enge ukrainische Problem zu lösen, z. B. die Rückkehr zur dauerhaften Neutralität oder rechtliche Garantien mehrerer wichtiger NATO-Länder, niemals für eine weitere Erweiterung des Blocks zu stimmen. Ich nehme an, dass die Diplomaten noch ein paar andere in petto haben. Wir wollen Brüssel nicht demütigen, indem wir darauf bestehen, sein falsches Plädoyer für eine unbefristete Erweiterung der NATO zurückzuweisen. Wir alle kennen das Ende der Demütigung von Versailles. Und natürlich die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen.

Aber die Aufgabe ist umfassender: auf den Trümmern der Gegenwart ein lebensfähiges System aufzubauen. Natürlich ohne zu den Waffen zu greifen. Wahrscheinlich in einem größeren eurasischen Rahmen. Russland braucht eine sichere und freundliche westliche Flanke im Wettbewerb der Zukunft. Europa ohne Russland oder sogar gegen Russland verliert rapide an internationaler Schlagkraft. Das wurde von vielen in den 1990er Jahren vorausgesagt, als Russland anbot, sich in die Systeme des Kontinents zu integrieren und nicht in diese. Wir sind zu groß und zu stolz, um absorbiert zu werden. Unser Angebot wurde damals abgelehnt, aber es besteht immer die Chance, dass es diesmal nicht klappt.

Dieser letzte Absatz ist die Quintessenz von Russlands wahren strategischen Zielen. Sie verlangen die Zerstörung des derzeitigen Systems der US-Hegemonie über Europa. Europa muss auf die Größe der NATO reduziert werden. Um dies zu erreichen, werden wahrscheinlich Regimewechsel in den europäischen Ländern notwendig sein.

Russlands Führer haben jetzt eine einmalige Chance, diese Ziele zu erreichen. Sie werden von ihren Landsleuten verurteilt werden, wenn sie dies nicht tun. Die USA haben keine Möglichkeit, einen russischen Verkaufsboykott und seine Folgen zu verhindern oder ihm entgegenzuwirken.

Wann werden die europäischen Politiker, oder die, die hinter ihnen stehen, endlich aufwachen und diese Tatsachen erkennen? Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...