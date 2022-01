Ist es nicht auch ein Deal zwischen einem zionistischen Besatzungsregime und einer kollaborierenden palästinensischen Behörde, unter Führung eines skrupellosen Präsidenten ohne Legitimation, die ein gemeinsames Ziel haben, sich unliebsame Kritiker und Widerstand mit ALLEN Mitteln vom Hals zu schaffen?

https://www.middleeastmonitor.com/20220105-whats-behind-the-deal-to-release-hunger-striker-hisham-abu-hawash/



Bild: Palästinenser in Gaza solidarisieren sich mit dem Hungerstreikenden Hisham Abu Hawash am 5. Januar 2022 [Mohammed Asad/Middle East Monitor].



Was steckt hinter dem Deal zur Freilassung des Hungerstreikenden Hisham Abu Hawash?

Von Motasem A Dalloul

5. Januar 2022



Nach 141 Tagen Hungerstreik in einem israelischen Gefängnis hat sich der palästinensische Gefangene Hisham Abu Hawash mit den Besatzungsbehörden darauf geeinigt, dass seine Verwaltungshaft am 26. Februar enden wird. Die Kommission für Gefangene und ehemalige Gefangene gab die Einigung zwischen Abu Hawash und den israelischen Besatzungsbehörden bekannt, sagte aber nicht, wie es zu der Einigung kam und wer dabei eine Rolle spielte.

Die Palästinensische Gefangenengesellschaft (PPS) erklärte, dass der Hungerstreik und die Einigung die Problematik der von Israel festgehaltenen Gefangenen verdeutlichen. “Der Kampf von Abu Hawash hat das Thema der Gefangenen, insbesondere die Frage der Verwaltungshaft, trotz aller Herausforderungen wieder in den Vordergrund gerückt”, so die Gesellschaft.

Abu Hawash, 40, ist Vater von fünf Kindern und stammt aus Dura, südlich von Hebron im besetzten Westjordanland. Er wurde am 27. Oktober 2020 verhaftet und sofort für sechs Monate in Verwaltungshaft genommen. Da er weder angeklagt noch vor Gericht gestellt wurde, wurde seine Haftanordnung mehrmals verlängert, was ihn veranlasste, aus Protest in einen unbefristeten Hungerstreik zu treten.

Die wichtigste Tatsache in seinem Fall ist, dass die israelischen Behörden seiner Freilassung gegen ihren Willen zustimmten. Weder die Politiker noch die Militärs wollten, dass er freigelassen wird. Sie warteten darauf, dass er seinen Protest beendete, aber als sich sein Gesundheitszustand kritisch verschlechterte und er kurz vor dem Sterben stand, akzeptierten sie, dass er den Tod der Verwaltungshaft vorzog. Warum hat Israel ihn dann nicht einfach sterben lassen?

Hungerstreikende Palästinenser in israelischen Gefängnissen – Cartoon [CarlosLatuff]

Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete, dass die israelischen Behörden von der Palästinensischen Autonomiebehörde massiv unter Druck gesetzt wurden, Abu Hawash freizulassen. Der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, und der Chef des Allgemeinen Nachrichtendienstes, Majed Faraj, sollen sich bei den Israelis intensiv für seine Freilassung eingesetzt haben.

Israelische Journalisten bestreiten dies jedoch. Obwohl die Palästinensische Autonomiebehörde eine wichtige Rolle bei der Freilassung von Abu Hawash gespielt haben soll, bezweifle ich, dass sie dies getan hat. Der Beweis dafür ist die Inhaftierung von Ziad Al-Kilani, einem Palästinenser aus Dschenin, der vor kurzem von Israel freigelassen wurde, durch die PA selbst. Warum sollten sich Abbas und Faraj für die Freilassung von Abu Hawash einsetzen, wo doch ihre eigenen Gefängnisse voller palästinensischer politischer Gefangener sind, von denen viele ehemalige Gefangene der Israelis sind?

Der ehemalige Hungerstreikende Scheich Khader Adnan aus dem Westjordanland kommentierte die Berichte über die Beteiligung von Abbas an der Vereinbarung zur Freilassung von Abu Hawash mit den Worten: “Wenn der politische Druck der Palästinensischen Autonomiebehörde wirksam ist, sollte sie sich um die Freilassung von Marwan Al-Barghouti oder des Hungerstreikenden Naser Abu Hamaid bemühen, der kurz vor dem Tod steht.” Adnan fügte hinzu, dass die Palästinensische Autonomiebehörde, wenn sie überhaupt etwas tun kann, Israel zumindest dazu drängen sollte, die Isolation der palästinensischen Gefangenen im Al-Ramla-Gefängnis zu beenden.

Unmittelbar nach der Bekanntgabe des Abkommens zwischen Abu Hawash und den israelischen Besatzungsbehörden berichtete die Times of Israel, dass sein Marathon-Hungerstreik auf großes Interesse bei den Palästinensern und auf internationalen Druck auf Israel stieß. UN-Sprecher Stephane Dujarric begrüßte die Einigung und sagte: “Wir haben immer deutlich gemacht, dass Gefangene nach den gesetzlichen Verfahren verurteilt oder freigelassen werden müssen.”

Israel wollte Abu Hawash gerade deshalb nicht freilassen, weil es nun stärker unter Druck geraten wird, Gefangene freizulassen, die ohne Gerichtsverfahren im Rahmen des archaischen Systems der Verwaltungshaft festgehalten werden. Außerdem wird die Regierung von rechtsextremen Israelis dafür verurteilt werden, dass sie dem Druck der “Terroristen” nachgibt. Als ein extremistischer Abgeordneter des israelischen Parlaments, Itamar Ben-Gvir, von der Vereinbarung erfuhr, stürmte er in das Krankenhaus, in dem Abu Hawash festgehalten wird, und versuchte, ihn anzugreifen.

Der palästinensische Widerstand behauptete nicht, Druck auf Israel ausgeübt zu haben, um den Hungerstreikenden freizulassen, sondern lobte seine Geduld und Widerstandsfähigkeit. Israelische Medien haben jedoch aufgedeckt, dass der palästinensische Widerstand im Gazastreifen Druck auf Israel ausgeübt hat, um die Beendigung der Verwaltungshaft zu erreichen.

Der öffentlich-rechtliche israelische Rundfunk Kan berichtete, dass Drohungen aus dem Gazastreifen die Staatsanwaltschaft dazu veranlassten, am 26. Februar der Freilassung von Abu Hawash zuzustimmen. Der israelische Journalist Gal Berger von Kan erklärte: “Die Freilassung von Abu Hawash hat die Verbindung zwischen dem Gazastreifen und dem Westjordanland erneut bestätigt.”

Baruch Yedid von Channel 14 sagte mir, dass es keinen Zweifel daran gibt, dass die Drohungen aus Gaza eine Rolle bei der Freilassung des Hungerstreikenden gespielt haben. “Israel will derzeit keine Konfrontation. Es will keine Konfrontation mit der Hamas.” Er bestätigte, dass viele rechtsgerichtete israelische Medien diesen Vorfall nutzen, um die Regierung anzugreifen.

Der angesehene Kolumnist Gideon Levy von Haaretz sagte mir, dass die Israelis den Tod von Abu Hawash nicht wollten. “Sie wissen, dass dies zu mehr Unruhen im Westjordanland und Raketen aus dem Gazastreifen führen würde”, erklärte er.

Die israelische Regierung, so Meron Rapoport vom Magazin +972, bekräftigte mir gegenüber, dass Israel keinen toten Gefangenen wolle. “Es scheint, dass die Freilassung von Abu Hawash direkt mit dem Gazastreifen zusammenhängt, aber Israel gibt immer im letzten Moment nach.”

Die Palästinensische Autonomiebehörde mag versuchen, die Lorbeeren für das Ende des Hungerstreiks von Abu Hawash und seine Freilassung im nächsten Monat zu ernten, aber damit stellt sie sich selbst bloß. Wenn Abbas und Faraj der Meinung sind, dass politische Gefangene freigelassen werden sollten, dann sollten sie die Gefängnisse der Palästinensischen Autonomiebehörde von allen Mitgliedern aller Widerstandsgruppen leeren. Die Tatsache, dass sie das nicht tun, sagt uns alles, was wir über ihre wahren Absichten wissen müssen. Übersetzt mit Deepl.com

