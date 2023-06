What connects Algeria, Russia and Tunisia? Tunisian President Kais Saied followed his friend, the Algerian President Abdelmadjid Tebboune’s visit to Moscow, and the manner in which Russian President Vladimir Putin received him, which indicat…

Der tunesische Präsident Kais Saied wird vom algerischen Präsidenten Abdelmadjid Tebboune am Flughafen Houari Boumediene in Algier, Algerien, am 01. November 2022 empfangen. Algerische Präsidentschaft/Anadolu Agentur]



Was verbindet Algerien, Russland und Tunesien?

Von Salah Al-Din Al-Jorashi

30. Juni 2023

Der tunesische Präsident Kais Saied verfolgte den Besuch seines Freundes, des algerischen Präsidenten Abdelmadjid Tebboune, in Moskau und die Art und Weise, wie der russische Präsident Wladimir Putin ihn empfing, was von großem Respekt und Wertschätzung zeugt. Saied hatte von Anfang an eine enge Beziehung zu Tebboune, und die zahlreichen Besuche, die er in Algerien absolvierte, sind der beste Beweis dafür. Einer von Saieds Wünschen ist es, nach Moskau zu reisen, um enge Beziehungen zum Kremlchef zu knüpfen, und weiter nach Peking zu reisen, um sich von dem Druck des Westens zu befreien, der sich seiner Meinung nach in die Angelegenheiten Tunesiens einmischt und ihn daran hindert, die alleinige Autorität zu haben.

Der Besuch von Tebboune in Moskau könnte dem tunesischen Präsidenten den Weg zur Verwirklichung seiner Ziele ebnen. Während Algerien den russischen Krieg gegen die Ukraine nicht verurteilt hat und eine Neutralität an den Tag legt, die als Parteinahme für Moskau interpretiert wird, sieht sich die tunesische Präsidentschaft gezwungen, die russische Aggression unter dem Dach der UNO anzuprangern. Dies geschah zwangsweise aufgrund der Verflechtung der Interessen Tunesiens mit dem westlichen Lager, die Moskau berücksichtigte, ohne seine Bemühungen um Tunesien fortzusetzen und Beziehungen zu diesem Land aufzubauen.

Dies wurde von der italienischen Regierung hervorgehoben, als sie versuchte, die übrigen westlichen Parteien, einschließlich der USA, von der geopolitischen Bedeutung Tunesiens zu überzeugen, und davor warnte, das Land in die Arme Russlands und Chinas zu treiben, was sich negativ auf die nationale Sicherheit Europas auswirken würde.

Angesichts der Tatsache, dass die tunesische Frage auf internationaler und regionaler Ebene zu einem intensiven Thema geworden ist, verfolgt Algerien die Situation in Tunesien sehr genau und achtet darauf, zumindest politisch seine Solidarität mit Tunesien zu betonen. So nutzte der algerische Außenminister Ahmed Attaf die Bemühungen der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sowie die Teilnahme von Präsident Saied am Weltgipfel für einen neuen globalen Finanzierungspakt in Paris, um zu bekräftigen, dass Tunesien “eine sehr schwierige Phase durchläuft und der beste Weg, ihm zu helfen, darin besteht, ihm keine zusätzlichen Belastungen aufzuerlegen, die seine Situation verschlimmern könnten”.

Steigende Zahl der Todesopfer & verunsichernde Allianzen: Italiens alarmierende Reaktion auf die Migrationskrise

Er rief dazu auf, “die tiefgreifenden Auswirkungen der Ereignisse von 1984 und 1986 auf das tunesische Volk zu verstehen”. Diese gewalttätigen Ereignisse sind auf den Anstieg der Preise für verschiedene Grundstoffe zurückzuführen, der zu einer Verärgerung der Tunesier führte. Minister Attaf betonte jedoch, dass “die Tunesier nicht gegen wirtschaftliche Reformen sind, aber es ist notwendig, sie unter nicht zu schmerzhaften Bedingungen durchzuführen”.

Präsident Saied ist der Ansicht, dass Algerien ein verlässlicher strategischer Verbündeter sein kann, auch wenn es den Zustrom einiger subsaharischer Einwanderer nach Tunesien zulässt. Er opferte auch die tunesisch-marokkanischen Beziehungen, da Tunesien seine Neutralität verlor und nicht mehr in der Lage war, die Rolle des Landes zu spielen, das den Maghreb eint. Saied setzt auf die militärische und politische Stärke Algeriens gegenüber Russland, die dem Land den Weg in den BRICS-Block öffnen könnte. Er glaubt, dass Tunesien davon profitieren und der Druck aus Europa und den USA nachlassen wird. Es wird erwartet, dass der Kongress einen Gesetzesentwurf zu Tunesien prüft, der im Falle seiner Verabschiedung eine Kürzung der Finanzhilfe für das tunesische Außenministerium um 25 Prozent vorsieht. Dies bedeutet, dass die Verstärkung der tunesisch-algerischen Annäherung, gefolgt von der tunesisch-russischen Annäherung, Präsident Saied relativ frei von den westlichen Drohungen lassen könnte, die er und sie satt haben.

Der tunesische Präsident wiederholt immer wieder, dass er die Souveränität schützt. Souveränität bedeutet für ihn, sich nicht in die nationalen Angelegenheiten einzumischen. Er meint damit, dass Tunesien in dieser heiklen Situation das Diktat des Internationalen Währungsfonds (IWF), die Anprangerung durch Menschenrechtsorganisationen und die Erklärungen westlicher Regierungen zu den Menschenrechten ablehnt. Tunesien will angesichts der absoluten Herrschaft im Lande absolutes Schweigen. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel erschien zuerst auf Arabisch in Al-Araby Al-Jadeed am 24. Juni 2023

