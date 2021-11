Auch dann würde sich nicht viel ändern, die ethnische Säuberung würde weiter gehen! Schlißlich gibt es nur ein zionistisches Ziel:”Ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land”

Bild: Palästinensische, israelische und ausländische Aktivisten halten Transparente und Plakate während einer Demonstration gegen die israelische Besatzung und die Siedlungstätigkeit in den palästinensischen Gebieten und Ost-Jerusalem im palästinensischen Viertel Sheikh Jarrah in Jerusalem am 19. März 2021 [AHMAD GHARABLI / AFP]

Was wäre, wenn die Palästinenser zustimmen würden, unter Besatzung zu leben?

Von Fayez Abu Shamalah

27. Oktober 2021

Würde die israelische Besatzung uns, den Palästinensern, erlauben, unter ihrer Knute zu leben, unseren Schweiß und unsere Energie in ihren Fabriken zu vergeuden und sie mit den Sicherheitsdiensten zu versorgen, nach denen sie sich sehnt, damit sie uns einen Laib Brot zuwirft, während wir sie Tag und Nacht preisen?

Das glaube ich nicht. Die israelische Besatzung wird die bloße Anwesenheit eines palästinensischen Volkes in diesem Land nicht akzeptieren, denn seit der erste zionistische Eindringling seinen Fuß auf das Land Palästina gesetzt hat, wiederholen sie die Worte des ehemaligen britischen Premierministers Benjamin Disraeli: “Ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land”. Der beste Beweis dafür sind die Osloer Abkommen, die Israels Recht auf den größten Teil Palästinas anerkannten und das palästinensische Volk aufforderten, die Waffen niederzulegen und für einen Zeitraum von vier Übergangsjahren mit den Besatzern zu koexistieren, um danach die Gründung eines palästinensischen Staates zu ermöglichen.

Haben die Israelis die Gleichung akzeptiert, dass die Palästinenser unter dem Schatten der Besatzung leben?

Nein, die Israelis akzeptierten diese Gleichung nicht, sondern wollten das Osloer Abkommen für den Ausbau der Siedlungen und die Einschränkung der Lebensbedingungen der Palästinenser ausnutzen. So kam es zu den ersten Konfrontationen in Hebron und 1998 in Jabal Abu Ghneim, als Siedler den strategisch wichtigen Berg nördlich von Bethlehem eroberten und in eine Siedlung namens Har Homa verwandelten. Die israelischen Ambitionen hörten damit nicht auf und verletzten weiterhin die Osloer Vereinbarungen, das Hebron-Protokoll und das Wye River Memorandum.

Die Al-Aqsa-Intifada war eine palästinensische Rebellion gegen die Idee der Koexistenz im Schatten der Besatzung, und die israelische Antwort darauf war noch mehr Töten, Unterdrückung, Abschlachten und Verschwörungen. In dieser Zeit gelang es Sharon, Abu Ammar auf dem Muqata’a-Gelände in die Enge zu treiben und Hausarrest zu verhängen, was von allen palästinensischen Führern, die heute Tränen um Abu Ammar vergießen, beobachtet wurde. Abu Ammar blieb in AL-Muqata’a inhaftiert, während die übrigen PLO-Führer sich weiterhin frei bewegen konnten, die israelischen Kontrollpunkte passierten, vom Gazastreifen ins Westjordanland und vom Westjordanland nach Jordanien reisten. Farouk Kaddoumi nahm an der arabischen Gipfelkonferenz in Beirut 2002 teil, als die arabischen Führer Abu Ammar nicht erlaubten, die Rede Palästinas in der Muqata’a zu halten, wo Sharon ihn belagert hatte.

Abu Ammar wurde als Gefangener liquidiert, während seine Kollegen, Freunde und Erben weiter umherzogen. Sein Stellvertreter und Premierminister Mahmoud Abbas traf sich im Juni 2003 mit Sharon in Akaba und erzielte in Anwesenheit von US-Präsident Bush eine Einigung darüber, die Intifada zu beenden und sich mit dem Leben unter der Besatzung zufrieden zu geben. Dies führte zur Beendigung der Al-Aqsa-Intifada, während die sicherheitspolitische Koordinierung und Zusammenarbeit heilig wurde. Doch all dies stellte die Israelis nicht zufrieden. Es führte weder zur Gründung eines palästinensischen Staates noch zu einem Ende des Tötens, der Übergriffe und der Einschränkungen des Lebens der Palästinenser, bis 60 Prozent des Westjordanlands vollständig unter israelischer Kontrolle standen und die Palästinenser sich in ihre Städte, Lager und Dörfer zurückzogen, machtlos, ihre Heiligtümer zu verteidigen.

Sind die Israelis mit dieser Gleichung zufrieden? Hat ihre Führung aufgehört, gegen die palästinensische Präsenz selbst in den Städten des Westjordanlandes zu intrigieren, die von Siedlungen und Umgehungsstraßen belagert werden? Werden sie jemals die Menschenrechte der Palästinenser anerkennen, nachdem sie deren politische Rechte verweigert haben?

Die Antwort, die jeder in der Nähe und in der Ferne versteht, ist, dass die israelische Besatzung das Land ohne die Menschen will, selbst wenn die Menschen akzeptieren, im Gazastreifen und im Westjordanland in Wohngemeinschaften zu leben, wie es bei ihren palästinensischen Mitbürgern in den 1948 besetzten Gebieten der Fall ist. Die Besatzung wird diese Gleichung nicht akzeptieren und den Palästinensern keine gleichen Menschenrechte zugestehen, was unserem Volk in den 1948 besetzten Gebieten schadet, das sich 70 Jahre nach dem Versuch, mit den Israelis zu koexistieren, immer noch gedemütigt fühlt und unter Apartheid leidet.

Die Erfahrung ist der beste Lehrmeister, und wer nicht aus den Erfahrungen der Völker lernt, bleibt ein gescheiterter Schüler in der Grundschule der Sicherheitskoordinierung und Zusammenarbeit, der seine Träume auf der Asche seiner Fehler sucht. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel erschien zuerst auf Arabisch im Palästinensischen Informationszentrum am 26. Oktober 2021

--

