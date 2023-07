What we know about Elizabeth Tsurkov Who is the Israeli military intelligence veteran who disappeared in Iraq and why was she there?

Was wir über Elizabeth Tsurkov wissen

Ali Abunimah, Tamara Nassar und Asa Winstanley

Die elektronische Intifada



12. Juli 2023

Elizabeth Tsurkov in israelischer Militäruniform, links, und im Interview mit einem irakischen Nachrichtensender, rechts.

Als letzte Woche bekannt wurde, dass die ehemalige israelische Geheimdienstoffizierin Elizabeth Tsurkov seit Monaten im Irak vermisst wird, schalteten die israelischen Behörden auf Schadensbegrenzung.

Vor einer ausgewählten Gruppe israelischer Journalisten bestritt ein anonymer “hoher israelischer Beamter” vehement, dass Zurkow eine Mitarbeiterin des berüchtigten israelischen Auslandsgeheimdienstes sei.

Sie “ist absolut kein Mitglied des Mossad, Punkt, Ausrufezeichen, Unterstrich”, behauptete der Beamte.

Das ist natürlich genau das, was Israel sagen würde – ob es nun wahr ist oder nicht. In Anbetracht von Zurkows Schlampigkeit wäre es in der Tat überraschend, wenn der Mossad tatsächlich jemanden wie sie führen würde.

Quellen haben behauptet – wenn auch ohne Bestätigung – dass sie dennoch ein “Geheimdienstler” sein könnte, ob sie es wusste oder nicht.

Es ist daher wichtig, zwischen dem, was über Zurkow bekannt ist, und dem, was nicht bekannt ist, zu unterscheiden.

Die Nachrichtenseite The Cradle, die sich auf irakische Sicherheitsquellen beruft, scheint Israel in Zugzwang gebracht zu haben, indem sie letzte Woche enthüllte, dass Zurkow im März in Bagdad gefangen genommen wurde.

Benjamin Netanjahu reagierte innerhalb weniger Stunden auf den Bericht.

Das Büro des israelischen Premierministers bestätigte, dass Zurkow “seit mehreren Monaten im Irak vermisst wird” und sagte, sie werde von der Kataib Hizballah, einer irakischen paramilitärischen Gruppe mit engen Verbindungen zum Staat, festgehalten.

“Elizabeth Tsurkov ist noch am Leben und wir machen den Irak für ihre Sicherheit und ihr Wohlergehen verantwortlich”, so Netanjahus Büro.

Der Irak hat eine Untersuchung ihres Verschwindens eingeleitet, aber bisher wenig über ihr Schicksal gesagt.

Die Kataib Hizballah gab ebenfalls eine Erklärung ab, in der sie die Verantwortung für Zurkows Verschwinden zu leugnen schien, sie jedoch als “israelische Sicherheitsagentin” bezeichnete und die irakischen Behörden aufforderte, den von der Gruppe als israelischen Spionagering bezeichneten Fall aufzudecken.

Obwohl die Nachricht von Zurkows Verschwinden bis letzte Woche weitgehend unter dem Radar blieb, wurde sie durch den Bericht in The Cradle zu einer wichtigen internationalen Geschichte.

Als russisch-israelische Doppelbürgerin reiste Zurkow mit ihrem russischen Pass in den Irak ein, so Netanjahus Büro.

Sie reiste dorthin, um “im Auftrag der Princeton University in den USA an ihrer Promotion und akademischen Forschung zu arbeiten”, so Netanjahu.

Princeton verbietet seinen Studenten jedoch aus Sicherheitsgründen jegliche universitätsbezogene Forschung im Irak. Was auch immer sie dort getan hat, es war also keine Arbeit, die Princeton als Teil ihrer Dissertation anerkennen würde.

Förderung der militärischen Intervention

In einem Gespräch mit der israelischen Presse in der vergangenen Woche sagte Emma Tsurkov, sie habe von dem Verschwinden ihrer Schwester Elizabeth “von dem Moment an, als es passierte”, gewusst.

Sie sagte sogar, sie habe die israelische Regierung darauf aufmerksam gemacht. Emma behauptete, es sei die Entscheidung der Familie gewesen, die Nachricht über das Verschwinden ihrer Schwester geheim zu halten, in der Hoffnung, dass die Angelegenheit schnell und unauffällig geklärt werden könne.

In Anlehnung an Netanjahus Büro betonte Emma Tsurkov in ihrem Interview, dass ihre Schwester “aus rein akademischen Gründen im Irak war”.

Seit mehr als 15 Jahren ist Tsurkov auf Twitter aktiv und unterstützt offen Kriege und Interventionen gegen Länder, die die USA und Israel als ihre Feinde betrachten, insbesondere Syrien.

Sie hat dazu beigetragen, die vom Ausland bewaffneten Oppositionsmilizen in Syrien zu beschönigen, obwohl diese seit langem mit al-Qaida in Verbindung stehen.

Es ist empörend, dass Menschen außerhalb Libyens, die nie unter Qaddafis Herrschaft gelebt haben, es wagen zu sagen, die Revolution sei durch die NATO-Intervention “verdorben”.

– Elizabeth Tsurkov🌻 (@Elizrael) August 22, 2011

Neues Video von Hayat Tahrir a-Sham, das ihren Kommandeur zeigt, wie er Binnenvertriebene besucht, sich nach ihren Bedürfnissen erkundigt und verspricht, sich um sie zu kümmern. Jolani beschreibt die Feinde der “sunnitischen Bevölkerung” von Idlib als Ungläubige, die die Sunniten zu einer Minderheit machen wollen. pic.twitter.com/3o1eTC9uWY

– Elizabeth Tsurkov🌻 (@Elizrael) December 18, 2020

Im Jahr 2011 war Tsurkov eine begeisterte und offenbar völlig gutgläubige Förderin von Amina Arraf, einer Online-Präsenz, die vorgab, eine syrisch-amerikanische lesbische Bloggerin zu sein, die hilft, Proteste gegen die Regierung zu organisieren.

Amina geriet in den Mittelpunkt des internationalen Interesses, als bekannt wurde, dass sie in Damaskus von der syrischen Sicherheitspolizei verhaftet worden war.

Doch wie The Electronic Intifada als erstes aufdeckte, war Amina, das so genannte Gay Girl in Damaskus, in Wirklichkeit ein Schwindel, der von Tom MacMaster, einem in Schottland lebenden Amerikaner, verübt wurde.

Tsurkov hat die Behandlung der Palästinenser durch Israel bisweilen sehr kritisch gesehen und war sogar mehrere Jahre lang bei Gisha tätig, einer israelischen Gruppe, die die israelischen Übergriffe gegen die Palästinenser im Gazastreifen dokumentiert.

Diese Bereitschaft, Israel zu kritisieren, hat vielleicht einige Beobachter von ihren früheren und aktuellen Positionen und Handlungen abgelenkt, die beunruhigende Fragen aufwerfen und Israels breiterer regionaler Agenda dienen.

Zurkow selbst hat ihre Kritik an Israel genutzt, um Fragen über ihre Ansichten und Aktivitäten abzulenken.

Tsurkov wurde vor allem unter anderen Befürwortern des Regimewechsel-Krieges in Syrien populär, und viele Bewunderer sind zu ihrer Verteidigung aufgesprungen, auch indem sie die Geschichte wiederholten, dass ihr Princeton-Studium sie in den Irak geführt habe.

Zionistische Erziehung

Was wissen wir über Elizabeth Tsurkov?

Sie wurde 1986 in Leningrad – dem heutigen Sankt Petersburg – in der Sowjetunion geboren.

Als sie 4 Jahre alt war, emigrierte sie mit ihren Eltern aus Russland in eine illegale jüdische Siedlung im besetzten Westjordanland.

Ihre Eltern waren von den sowjetischen Behörden inhaftiert worden, nachdem sie mit dem israelfreundlichen Aktivisten Anatoli Scharanski zusammengearbeitet hatten, berichtete die New York Times.

Sharansky – der sich nach seiner Übersiedlung nach Israel im Jahr 1986 zunächst in Natan Sharon und später in Natan Sharansky umbenannte – wurde später ein prominenter rechtsgerichteter israelischer Politiker, für den Tsurkov eine Zeit lang als Assistentin arbeitete.

Tsurkov wuchs in einem rechtsextremen, zionistischen Haushalt und Umfeld auf, umgeben von entschiedenem antipalästinensischem Rassismus und israelischer Propaganda.

Als Kind nahm sie an einer Demonstration gegen die Osloer Abkommen teil, die in den 1990er Jahren zwischen Israel und der Palästinensischen Befreiungsorganisation unterzeichnet wurden. Sie feierte auch die Ermordung von Yitzhak Rabin, dem israelischen Premierminister, der die Abkommen unterzeichnet hatte.

“Sie tanzte mit den Kindern und Lehrern der örtlichen Schule”, heißt es in einem Interview mit Tsurkov aus dem Jahr 2021 in Haaretz, “in einem Ausbruch von Freude”.

Tsurkov diente während des israelischen Einmarsches in den Libanon 2006 in der israelischen Armee, wo sie nach ihren eigenen Worten “in einem Büro in Tel Aviv” eingesetzt wurde.

Im Laufe dieses Krieges warf Israel rund 7.000 Bomben und Raketen ab, darunter auch Streubomben, und bombardierte den Libanon auch mit Land- und Seeartillerie. Mehr als 1.100 Menschen wurden getötet und etwa 4.400 verletzt, die überwiegende Mehrheit davon Zivilisten.

In einem Tweet aus dem Jahr 2009 beschrieb Tsurkov, dass sie während ihres Dienstes in der israelischen Armee “im Geheimdienst” war.

@Deadgnome Ich war im Nachrichtendienst, aber es gibt auch Frauen in der IDF, die im Kampfeinsatz sind, z.B. war meine Schwester im Combat Engineering Corps.

– Elizabeth Tsurkov🌻 (@Elizrael) Januar 5, 2009

Dies lässt keinen Zweifel an der Tatsache, dass Tsurkov zumindest zu diesem Zeitpunkt ein Nachrichtenoffizier für die israelische Armee war.

Sie blieb noch jahrelang aktive Reservistin, nachdem sie ihre Dienstpflicht erfüllt hatte, sagte aber 2018, sie sei keine Reservistin mehr.



Eine zionistische Nicht-Zionistin

Nach ihrer Zeit in der Armee behauptet Tsurkov, einen Sinneswandel “von einer eifrigen Siedlerin zu einer Menschenrechtsaktivistin” vollzogen zu haben, die sich für ihre “arabischen Nachbarn” interessiere, wie Haaretz es ausdrückt.

Die israelische Jüdin hat wiederholt behauptet, sie sei keine Zionistin mehr – eine Anhängerin der rassistischen israelischen Staatsideologie -, aber sie hat es abgelehnt, sich als Antizionistin zu bezeichnen.

Diese inkohärente Position ist vergleichbar mit jemandem, der behauptet, er sei kein Rassist, sich aber weigert, sich als Antirassist zu bezeichnen.

Zurkow vertritt seit langem die zionistische Auffassung, dass Palästinenser, die 1948 und danach aus ihrer Heimat vertrieben wurden, nicht zurückkehren dürfen. Israel verhindert die Rückkehr palästinensischer Flüchtlinge unter Verletzung des Völkerrechts, nur weil sie keine Juden sind.

Doch selbst nachdem sie begonnen hatte, sich als Nicht-Zionistin zu bezeichnen, hat Zurkow es wiederholt vermieden, auf Fragen zu antworten, ob sie das international anerkannte Recht der Palästinenser auf Rückkehr in ihre Heimat immer noch ablehnt.

Es scheint keine Aufzeichnungen darüber zu geben, dass sie dieses Recht jemals unterstützt hat, wie es jeder echte Menschenrechtsverfechter tun würde.

Nach ihrem Armeedienst studierte Tsurkov an der Hebräischen Universität einen Bachelor-Abschluss in internationalen Beziehungen und Kommunikation.

Anschließend studierte sie Nahoststudien an der Universität Tel Aviv und wechselte dann mit einem, wie sie es nannte, “großzügigen Stipendium” an die Universität von Chicago. Dort erwarb sie einen Master-Abschluss in Politikwissenschaft.

Derzeit promoviert Tsurkov an der Princeton University, wo sie über “Sektierertum im Nahen Osten und insbesondere in Syrien und im Irak” forscht, wie sie selbst sagt.

Gleichzeitig ist sie in mehreren Think Tanks tätig, darunter das Forum for Regional Thinking in Israel und das Foreign Policy Research Institute in den USA.

Außerdem ist sie “Non-Resident Fellow” am New Lines Institute, einer Washingtoner Denkfabrik, die als intellektuelle Heimat für viele Unterstützer der von den USA unterstützten Bemühungen zum Sturz der syrischen Regierung dient.

Vor ihrem Verschwinden im Irak hatte Tsurkov in Istanbul gelebt.

“Ich verstehe kein Arabisch”

Zurkow spricht fließend Arabisch, und ihre Fähigkeit, komplexe Themen in einer Sprache zu erörtern, die sie nach eigenen Angaben bis ins Erwachsenenalter nicht gelernt hat, ist bemerkenswert.

Im Jahr 2011 gab sie zu, nur “die Buchstaben und ein paar Wörter” der Sprache zu kennen, und räumte selbstironisch ein: “Me no understand Arabic” und “I don’t know Arabic.”

Im darauffolgenden Jahr erklärte Zurkow, “mein Arabisch ist so schlecht, dass ich kaum lesen kann”, aber im Juni 2013 gab sie bekannt, dass sie “vor kurzem begonnen hat, Arabisch zu lernen, und trotz der unglaublichen Ähnlichkeit mit dem Hebräischen habe ich wirklich Mühe.”

Ein weiteres Jahr später brachte sie ihre Frustration darüber zum Ausdruck, dass “ich glaube, ich bin nicht gut mit Sprachen. Ich lerne jetzt schon eine Weile Arabisch und verstehe es kaum.

Im August 2014 erinnerte sie sich: “Ich habe [meinem] Arabischlehrer immer gesagt, dass die Araber ihre Sprache so schwer machen, um ihre Feinde zu verwirren.”

Es ist sicherlich möglich, ihre derzeitigen Sprachkenntnisse zu erreichen, auch wenn dazu wahrscheinlich ein intensives Eintauchen erforderlich wäre. In ihren zahlreichen Tweets verrät Tsurkov nur wenig darüber, wo und wie sie Arabisch gelernt hat, vor allem, wenn sie so viele andere Studien und Aktivitäten betreibt.

Offenbar als Reaktion auf ein Lob für ihr Arabisch im Jahr 2019 kommentierte sie: “Es stimmt, dass die meisten Israelis, die Arabisch lernen, dies entweder zum Spionieren tun oder eine kleine linksradikale Minderheit sind (zu der ich nach israelischen Maßstäben gehöre, nach den Maßstäben eines normalen Landes bin ich eine Liberale).”

Ein Israeli im Irak

Tsurkov berichtete bereits im Februar 2019, dass sie die kurdische Region im Nordirak besuchte, die Autonomie von der Regierung in Bagdad genießt.

Auch in der israelischen Zeitung Yedioth Ahronot schrieb sie über einen Besuch in Mosul im Jahr 2019. Laut ihren Angaben in den sozialen Medien war Tsurkov auch Anfang 2020 in Mossul.

Aber es sind ihre jüngsten Ausflüge nach Bagdad und in andere Teile des Landes, die Aufmerksamkeit erregt haben und offenbar zu ihrer Festnahme führten.

Der Irak und Israel befinden sich immer noch im Kriegszustand. Unter diesem Vorwand verbietet Israel seinen eigenen Bürgern, Iraker oder Palästinenser sowie Bürger mehrerer anderer “Feindstaaten” zu heiraten und mit ihnen in Israel zu leben.

Israel verbietet seinen eigenen Bürgern sogar Reisen in “feindliche” Länder, einschließlich des Irak, ohne eine Sondergenehmigung des israelischen Innenministeriums.

Im vergangenen Mai verabschiedete das irakische Parlament ein Gesetz, das die Strafen für jegliche Kontakte mit Israel, einschließlich Geschäftsbeziehungen, erhöht. Die möglichen Strafen umfassen lebenslange Haft und sogar den Tod.

Israelis ist die Einreise in den Irak vollständig untersagt.

Israel hat eine lange Geschichte verdeckter Angriffe auf den Irak: von einer geheimen Bombenkampagne gegen irakische Juden, die weithin dem Mossad zugeschrieben wird, um sie in den 1950er Jahren zum Verlassen ihrer Heimat nach Israel zu bewegen, bis hin zu Bemühungen, die irakische Atomforschung Jahrzehnte später zu untergraben.

Letztes Jahr behauptete der Iran, er habe einen Mossad-Stützpunkt in Erbil, der Hauptstadt der kurdischen Region, angegriffen, doch die Regierung in Bagdad erklärte, sie habe keine Beweise dafür gefunden, dass die israelische Spionageagentur in der Stadt tätig sei.

Vor diesem Hintergrund muss die Anwesenheit eines Israelis im Irak – insbesondere eines Mannes mit dem Lebenslauf von Zurkow – zwangsläufig Verdacht erregen. Dies gilt umso mehr, als Tsurkovs erklärtes Interesse und sein Schwerpunkt auf der Bewegung des schiitischen Geistlichen und Politikers Muqtada al-Sadr liegt, einem der schärfsten Gegner Israels im Irak.

Tsurkovs bloße Anwesenheit im Land wäre für jeden Iraker, mit dem sie in Kontakt käme, gefährlich – etwas, das sie wusste, aber trotz ihrer Behauptung, eine Menschenrechtsverteidigerin zu sein, zu ignorieren beschloss.



Forschungsverbot in Princeton für den Irak

Trotz der weithin – auch von Netanjahu – wiederholten Behauptung, Zurkow sei im Irak gewesen, um für ihr Doktoratsstudium in Princeton zu forschen, schließen die eindeutig veröffentlichten Richtlinien der Ivy-League-Universität dies als glaubwürdige Erklärung für ihre Anwesenheit dort aus.

Princeton gab letzte Woche eine kurze Erklärung ab, in der sie sich um Tsurkows Sicherheit sorgte, sie als “geschätztes Mitglied” der Universitätsgemeinschaft bezeichnete und ihr wünschte, dass sie “zu ihrer Familie zurückkehren und ihr Studium wieder aufnehmen kann”.

Die Universität hat sich nicht öffentlich dazu geäußert, ob sie ihre Reisen genehmigt hat oder ob ihr Berater überhaupt davon wusste, und sie hat sich auch nicht dazu geäußert, was sie im Irak gemacht hat.

Ihr Doktorvater Amaney Jamal antwortete weder per Telefon noch per E-Mail auf Anfragen nach einer Stellungnahme.

Es ist jedoch so gut wie unmöglich, dass die Universität ihre Reise in den Irak gebilligt haben könnte.

Jeder Feldforschungsplan, den Tsurkov entwickelt hat, hätte eine obligatorische Prüfung am Menschen durchlaufen müssen, um die Risiken und ethischen Bedenken für die Beteiligten zu bewerten.

Es ist unvorstellbar, dass eine gründliche Prüfung die Risiken akzeptiert hätte, die damit verbunden sind, dass eine Israelin mit einem militärischen Geheimdiensthintergrund in den Irak reist, um Anhänger und Führer einer Bewegung zu interviewen, die Israel als Todfeind betrachtet.

Das erste unüberwindbare Hindernis besteht darin, dass der Irak zu den etwa 20 so genannten Kategorie-X-Ländern gehört, in die Princeton seinen Studenten strikt verbietet, für Universitätsangelegenheiten zu reisen – eine Politik, die vor und nach Tsurkovs Reise dorthin in Kraft war.

Alle Mitglieder der Gemeinschaft der Princeton University müssen darüber hinaus alle inländischen oder internationalen Reisen im Zusammenhang mit der Universität bei der Universität anmelden, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entsprechen.

Einzelpersonen können persönliche Reisen in Länder der Kategorie X unternehmen, beispielsweise um Freunde oder Familie zu besuchen, aber die Richtlinie von Princeton ist eindeutig: “Sie können nicht auf einer persönlichen Reise in ein Land der Kategorie X reisen und dort Aktivitäten nachgehen, die mit der Universität in Verbindung stehen.”

Princeton definiert universitätsbezogene Reisen als Reisen, die von “einem eingeschriebenen Studenten oder Doktoranden unternommen werden und zu einer Arbeit führen, die als akademische Leistung angerechnet wird oder anderweitig mit dem Studienprogramm des Studenten in Verbindung steht” – unabhängig davon, wie diese Reise finanziert wird.

In Princeton gelten Doktoranden als graduierte Studenten, so dass es keine Frage ist, dass sie unter diese Richtlinie fällt.

Es gibt Grund zu der Annahme, dass Princeton besonders wachsam sein wird: Im Jahr 2021 reichte ein Doktorand eine Klage gegen die Universität ein, in der er ihr vorwarf, fahrlässig gehandelt zu haben, als sie ihm erlaubte und ihn ermutigte, im Iran zu forschen, wo er als mutmaßlicher amerikanischer Spion verhaftet und drei Jahre lang inhaftiert wurde.

“Leben in Gefahr”

Die Publikation Amwaj.media berichtete unter Berufung auf ungenannte Quellen, dass Tsurkov Bagdad erstmals Anfang 2022 besuchte.

Sie reiste in mehrere irakische Städte, darunter Basra, Maysan und Nadschaf, und lebte bei einer einheimischen Frau im Bagdader Stadtteil Karrada, wo sie ein örtliches Fitnessstudio besuchte, so der Bericht.

Im November 2022 reiste sie mit einem zweimonatigen Visum erneut in den Irak ein und erneuerte es im Januar dieses Jahres in den Vereinigten Arabischen Emiraten. In diesem Monat postete Tsurkov offenbar Fotos aus Dubai in den sozialen Medien.

Es ist nicht bekannt, wann genau sie in den Irak zurückkehrte, aber laut Amwaj.media wurde sie am 21. März in Bagdad festgenommen.

Bereits am 10. Februar postete sie ein Foto aus dem Irak auf ihrem Instagram-Account.

In den Tagen vor ihrem Verschwinden hatte Tsurkov ein Interview mit einem hochrangigen Kommandeur der Sadisten-Bewegung geführt, berichtete Amwaj.media.

Das New Lines Magazine, bei dem sie Stipendiatin war, berichtete, dass sie am 19. März das letzte Mal von Tsurkov gehört habe, als sie mitteilte, dass sie “keine Feldarbeit mehr machen” werde.

Im August 2021 warf Tsurkov einem israelischen Journalisten “unethisches” Verhalten vor, weil er ein Mitglied der afghanischen Taliban-Regierung interviewt hatte, ohne offenzulegen, dass er Israeli war.

Zurkow behauptete, dass das Zurückhalten solcher Informationen “das Leben von Menschen gefährden” könnte und dass “Interviewpartner das Recht haben, vollständig informiert zu werden und sich aus Angst oder politischen Präferenzen nicht mit anderen zu treffen.”

Es scheint jedoch, dass Tsurkov ihren eigenen Rat nicht befolgt hat.

Ein im März 2022 online gestelltes Video zeigt, wie Tsurkov im Bagdader Stadtteil Sadr City interviewt wird. Sie trägt einen Khimar – ein bescheidenes schwarzes Kleid und eine Kopfbedeckung, die viele irakische Musliminnen tragen.

Tsurkov spricht fließend Arabisch und antwortet auf die Frage eines Reporters, was sie von Muqtada al-Sadr, dem einflussreichen politischen Führer der irakischen Schiiten, halte.

“Es ist klar, dass er eine patriotische Figur ist, die die Einmischung eines jeden Landes, ob im Westen oder im Osten, ablehnt”, antwortet Zurkow. “Meiner Meinung nach sollte dies die Position eines jeden irakischen politischen Führers sein.”

Trotz ihrer Vergangenheit, in der sie antischiitische sektiererische Narrative nachgeplappert und mit Al-Qaida verbundene sunnitische sektiererische Extremisten in Syrien unterstützt hat, präsentiert sich Tsurkov als Sympathisantin und Unterstützerin Sadrs.

Ihr Lob für Sadr ist besonders ironisch, da das Gesetz vom Mai 2022, das die Strafen für Kontakte mit Israelis verschärft, auf seine Initiative zurückgeht.

Der Interviewer fragt Tsurkov, ob sie Muslima sei – worauf sie antwortet, dass sie es nicht sei, ohne dies näher zu erläutern – was stark darauf hindeutet, dass der irakische Journalist nicht wusste, dass er mit einem Veteranen des israelischen Geheimdienstes sprach.

Bemerkenswert ist auch, dass im Vorspann des Interview-Videos Clips von Irakern zu sehen sind, die gegen die Vereinigten Staaten und Israel skandieren – kaum ein Hinweis darauf, dass es sich um einen Sender handelt, der wissentlich einem Israeli Gehör schenken würde.

In demselben Interview schmeichelt Tsurkov dem irakischen Journalisten, indem er die Vereinigten Staaten als “Unterdrücker” gegen den Irak bezeichnet. Dies ist eine außergewöhnliche Täuschung, wenn man bedenkt, dass sie die militärische Intervention der USA in Syrien vehement unterstützt und die militärische Macht der USA verherrlicht.

Sie freute sich sogar über die Tötung eines irakischen Schiitenkämpfers durch einen US-Luftangriff im Jahr 2021.

“Er starb bei dem, was er liebte”, schrieb sie über den Mann, von dem sie behauptete, er sei Mitglied der Kataib Hizballah, die “syrisches Land im Namen der Verbreitung der Doktrin der schiitischen klerikalen Herrschaft besetzt”.

In einem Facebook-Post aus dem Jahr 2015 veröffentlichte Tsurkov ein Bild von sich selbst, wie sie an einem Podium in einem Besprechungsraum des Pentagon steht.

“Ich erkläre hiermit eine Flugverbotszone über Syrien”, betitelte sie das Bild und stellte sich vor, dass sie die von ihr gewünschte US-Militärintervention ankündigt.

In den Kommentaren unter dem Posting erklärt Tsurkov ihre Anwesenheit in einem verbotenen Bereich des US-Verteidigungsministeriums damit, dass sie “auf einer Sondermission in Begleitung des Außenministeriums” sei.

Ein Facebook-Post aus dem Jahr 2015 zeigt Elizabeth Tsurkov auf einem Podium in einem Besprechungsraum des Pentagon (via Facebook).

Facebook-Postings aus der gleichen Zeit wie ihr Fernsehinterview in Sadr City, die von The Electronic Intifada eingesehen wurden, beschreiben Tsurkov als “russische Forscherin” und zeigen sie in Pose mit Einheimischen im Irak.

Mindestens fünf Iraker, die sie kannten, sagten der Publikation Jadeh Iran, dass Tsurkov sie in die Irre führte und sie nicht wussten, dass sie Israelin war.

Berichten zufolge gab sich Tsurkov manchmal als Liza Arkady aus und ersetzte ihren Nachnamen durch den Vornamen ihres Vaters, was darauf hindeutet, dass sie nicht wollte, dass ihre Gesprächspartner wissen, wer sie wirklich ist.

Sie behauptete, Russin zu sein, ohne ihre israelische Identität zu erwähnen.

Unter dem Pseudonym Rami erzählte ein irakischer Mann gegenüber Jadeh Iran, dass er und Tsurkov sich nahe gekommen seien.

Rami sagte, er habe sich mit Tsurkov “mehr als sechs Mal mit herzlichen Begrüßungen und Küssen auf die Wange” getroffen.

Sie nahm über einen gemeinsamen Freund Kontakt zu ihm auf und bat darum, ihn für ihr Forschungsprojekt zu interviewen.

“Ich fragte sie nach ihrem Ausweis, und sie zeigte mir einen Ausweis einer amerikanischen Universität. Wir unterhielten uns auf Englisch, und sie fragte mich nach der sadistischen Bewegung, und ich erzählte ihr davon”, so Rami.

“Aber ich habe mich geweigert, sie mit Führern der Bewegung in Verbindung zu bringen, als sie darum bat, denn ich bin kein Sadrist mehr”, so Rami.

In einem weiteren Interview mit Tsurkov auf dem irakischen Kanal al-Rusafa Media wird sie erneut als Liza Arkady, eine russische Irak-Expertin, identifiziert.

Zurkow erscheint in dem Video wieder in schwarzer Kleidung wie eine irakische Muslimin.

Während sie den Interviewer zu Beginn des Interviews auf Russisch begrüßt, werden ihr Fragen auf Arabisch gestellt, die sie auf Englisch und gelegentlich mit ein paar Worten auf Arabisch beantwortet.



Verheimlichung und Täuschung

Nicht weniger bedeutsam ist, dass Tsurkov angeblich in den Libanon gereist ist, ein Land, das nicht nur Israelis die Einreise verbietet, sondern auch allen Personen, die schon einmal in Israel waren, den Besuch untersagt.

Jeder Israeli, der in den Libanon reist – geschweige denn einer mit einem militärischen Geheimdiensthintergrund – würde als ernste Bedrohung für das Land angesehen werden.

Obwohl über ihre angeblichen Aktivitäten im Libanon bisher wenig bekannt ist, berichtete Amwaj.media, dass “Personen, die mit ihren Erfahrungen vertraut sind”, sagten, sie habe ihre Identität während ihres Aufenthalts im Libanon verschleiert.

Im Jahr 2019 gab Tsurkov an, den Nordosten Syriens besucht zu haben, ein Gebiet, das von den Vereinigten Staaten und den von ihnen unterstützten kurdischen Milizen besetzt ist.

Auf Instagram postete sie Fotos aus der syrischen Provinz Raqqa, der ehemaligen ISIS-Hochburg, die heute weitgehend von einer von den USA unterstützten kurdischen Miliz kontrolliert wird.

Tsurkov besuchte auch das Flüchtlingslager al-Hawl in Syrien, wo Flüchtlinge des sogenannten Islamischen Staates von einer von den USA unterstützten kurdischen Miliz unter entsetzlichen Bedingungen festgehalten werden.

Im Jahr 2016 führte Zurkow ein Interview mit einem Sprecher von Jaysh al-Islam, einer der bewaffneten islamistischen Gruppen, die gegen die syrische Regierung kämpfen. Dies löste einen Aufruhr aus und zwang den Sprecher, Islam Aloush, zum Rücktritt, als bekannt wurde, dass er einem Israeli ein Interview gegeben hatte.

“Ich recherchiere seit Jahren über Syrien und habe mit Hunderten von Syrern im ganzen Land sowie mit Flüchtlingen Kontakt gehabt”, sagte Tsurkov zu ihrer eigenen Verteidigung. “Ich habe meine israelische Identität nie versteckt.”

Sie sagte, Aloush habe “Mut bewiesen”, indem er ihr erlaubte, seinen richtigen Namen zu verwenden.

“Im Laufe der Jahre habe ich Aktivisten, Kämpfer, führende Persönlichkeiten der Gesellschaft und Politiker interviewt – fast immer unter der Bedingung der Anonymität”, erklärte sie. “Sie fürchten, dass sie als ‘Kollaborateure’ mit Israel angesehen werden könnten.

Zurkow fügte hinzu, dass sie “viele enge syrische Freunde” habe, aber dass “nur ein kleiner Teil von ihnen bereit ist, offen (über unsere Freundschaft) zu sprechen, aus Angst, dass sie als Spione verdächtigt werden.”

Dies zeigt, dass sie sich darüber im Klaren war, dass eine Reise in den Libanon, den Irak oder Syrien und der Umgang mit den dortigen Menschen als Israelin diese in große Gefahr bringen könnte – ganz zu schweigen von dem Risiko, das sie für sich selbst einging.

Unabhängig von ihren Motiven und trotz der Gefahr, die sie wissentlich anderen auferlegt hat, hat Tsurkov ein übersteigertes Gefühl dafür entwickelt, was sie durch ihre Kontakte mit Menschen in der Region erreicht hat, darunter auch mit Mitgliedern der mit Al-Qaida verbundenen syrischen Dschihadistengruppe Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

“Ich konnte ihr Weltbild bis zu einem gewissen Grad beeinflussen”, behauptet sie. “Allein die Tatsache, dass sie weiter mit mir (einer Israelin) sprechen, beweist das.”

Im Rahmen meiner Recherchen habe ich Kontakte zu Mitgliedern von HTS, al-Qaida und Hamas unterhalten. Sie alle haben eine viel realistischere Lebensauffassung. Ich konnte ihre Weltanschauung bis zu einem gewissen Grad beeinflussen. Allein die Tatsache, dass sie weiter mit mir (einem Israeli) gesprochen haben, beweist das.

– Elizabeth Tsurkov🌻 (@Elizrael) August 30, 2019

Tsurkov hat sogar damit geprahlt, dass dschihadistische Kämpfer in Syrien sich an sie “wenden”, um ihr Trauma über die verübten Gräueltaten zu verarbeiten.

Tsurkov war offenbar mehr um ihr psychologisches Wohlergehen besorgt als um die Opfer ihrer grausamen Taten.

Das Schlimmste an den Recherchen über die Invasion im Nordosten Syriens ist für mich nicht, dass ich mir Hinrichtungen vor Ort ansehe oder Fotos von verstümmelten Kindern anschaue. Es ist das Gespräch mit den Syrern, die im Namen der Türkei kämpfen und versuchen, etwas zu rechtfertigen, das wirklich nicht zu rechtfertigen ist.

– Elizabeth Tsurkov🌻 (@Elizrael) October 12, 2019

“Das Schlimmste an der Recherche über die Invasion [im Nordosten] Syriens ist für mich nicht, Hinrichtungen vor Ort zu beobachten oder Fotos von verstümmelten Kindern zu sehen”, schrieb Tsurkov.

“Es ist das Gespräch mit den Syrern, die im Namen der Türkei kämpfen und versuchen, etwas zu rechtfertigen, das wirklich nicht zu rechtfertigen ist.”

Gefangenenaustausch?

Über die Bemühungen um die Freilassung Zurkows sind widersprüchliche Berichte erschienen. Einige Medien behaupten, dass der Iran und Israel seit Juni unter russischer Vermittlung über einen Gefangenenaustausch verhandeln, der auch Zurkow einschließt.

Es gibt auch Berichte, wonach sich die irakische Regierung auf höchster Ebene bemüht, Zurkow ausfindig zu machen, da die US-Botschaft in Bagdad großes Interesse an ihrem Verschwinden gezeigt hat.

Der russische Botschafter in Bagdad hat jedoch jegliche Verwicklung in ihren Fall bestritten.

In einem Tweet vom Februar 2021 erklärte Zurkow, sie sei generell gegen einen Gefangenenaustausch, selbst wenn sie bei ihrem nächsten Besuch in Syrien oder im Irak gefangen genommen werden sollte.

Wie bei anderen Grundsätzen, die sie fest verkündet hat, können wir davon ausgehen, dass sie auch in diesem Fall flexibel sein wird – und das ist verständlich.

Es könnte jedoch noch einige Zeit dauern, bis wir vollständig verstehen, warum Zurkow im Irak war und was genau sie dort vorhatte. Übersetzt mit Deepl.com

Ali Abunimah ist geschäftsführender Direktor und Tamara Nassar und Asa Winstanley sind Mitherausgeber der Elektronischen Intifada.

