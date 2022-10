https://www.paulcraigroberts.org/2022/10/03/washington-used-the-ukraine-crisis-to-bind-europe-to-washington/





Washington benutzt die “Ukraine-Krise”, um Europa an Washington zu binden

Von Michael Hudson,

3. Oktober 2022

ist Forschungsprofessor für Wirtschaftswissenschaften an der University of Missouri, Kansas City, und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Levy Economics Institute des Bard College. Sein neuestes Buch ist The Destiny of Civilization (Das Schicksal der Zivilisation).

Michael Hudson erklärt, dass Washingtons Russland-Sanktionen Russland von seinem Wahn befreit haben, es habe “westliche Partner”, während es Europa wirtschaftlich zerstört. Hudsons Artikel, der von PCR leicht bearbeitet wurde, wird mit Genehmigung und mit abschließenden Kommentaren von PCR wiedergegeben.

Die Reaktion auf die Sabotage von drei der vier Nord Stream 1- und 2-Pipelines an vier Orten am Montag, dem 26. September, konzentrierte sich auf Spekulationen über die Täter und die Frage, ob die NATO einen ernsthaften Versuch unternehmen wird, die Antwort zu finden. Doch anstelle von Panik herrschte große diplomatische Erleichterung, ja sogar Ruhe. Die Abschaltung dieser Pipelines beendet die Ungewissheit und die Besorgnis der US/NATO-Diplomaten, die in der vergangenen Woche fast ein krisenhaftes Ausmaß erreicht hatten, als in Deutschland große Demonstrationen stattfanden, bei denen die Beendigung der Sanktionen und die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 zur Behebung der Energieknappheit gefordert wurden.

Die deutsche Öffentlichkeit begriff allmählich, was es bedeutete, dass ihre Stahl-, Düngemittel-, Glas- und Klopapierunternehmen ihre Produktion einstellten. Diese Unternehmen prognostizierten, dass sie ihr Geschäft ganz aufgeben oder in die Vereinigten Staaten verlagern müssten, wenn Deutschland die Handels- und Währungssanktionen gegen Russland nicht aufgäbe und die Wiederaufnahme von Gas- und Ölimporten zuließe, wobei die Preise vermutlich von ihrem astronomischen acht- bis zehnfachen Anstieg zurückgehen würden.

Die Falkenjägerin des Außenministeriums, Victoria Nuland, hatte jedoch bereits im Januar erklärt, dass Nord Stream 2 so oder so nicht vorankommen werde, wenn Russland auf die beschleunigten militärischen Angriffe der NATO/Ukraine auf die russischsprachigen östlichen Oblaste reagiere. Präsident Biden bekräftigte am 7. Februar das Beharren der USA und versprach, dass es “Nord Stream 2 nicht mehr geben wird. Wir werden dem ein Ende setzen. … Ich verspreche Ihnen, dass wir in der Lage sein werden, es zu tun.

Die meisten Beobachter gingen einfach davon aus, dass diese Aussagen die offensichtliche Tatsache widerspiegelten, dass die deutschen Politiker voll und ganz in der Tasche der USA/NATO steckten. Sie weigerten sich beharrlich, Nord Stream 2 zu genehmigen, und Kanada beschlagnahmte bald die Siemens-Dynamos, die für die Durchleitung von Gas durch Nord Stream 1 benötigt wurden. Damit schien die Angelegenheit erledigt zu sein, bis die deutsche Industrie – und eine wachsende Zahl von Wählern – schließlich zu berechnen begann, was eine Blockade des russischen Gases für die deutschen Industrieunternehmen bedeuten würde.

Die Bereitschaft Deutschlands, sich selbst eine wirtschaftliche Depression aufzuerlegen, schwankte – allerdings nicht seitens der deutschen Politiker oder der EU-Bürokratie. Wenn die deutschen Politiker die Interessen der deutschen Wirtschaft und den Lebensstandard an die erste Stelle setzen würden, würden die gemeinsamen Sanktionen der NATO und die Front des Neuen Kalten Krieges durchbrochen. Italien und Frankreich könnten diesem Beispiel folgen. Dieser Albtraum der europäischen diplomatischen Unabhängigkeit machte es dringend erforderlich, die antirussischen Sanktionen aus den Händen der demokratischen Politik zu nehmen und die Angelegenheit durch die Sabotage der beiden Pipelines zu regeln. Obwohl es sich um einen Gewaltakt handelte, hat er die internationalen diplomatischen Beziehungen zwischen US-amerikanischen und deutschen Politikern wieder beruhigt. Keine russische Energie für Deutschland bedeutet keine Bedrohung für die Unterwerfung Deutschlands unter Washington.

Es gibt keine Ungewissheit mehr darüber, ob Europa sich von den Zielen des Neuen Kalten Krieges der USA lösen wird, indem es den gegenseitigen Handel und die gegenseitigen Investitionen mit Russland wieder aufnimmt oder nicht. Diese Option ist jetzt ausgeschlossen. Die Gefahr, dass sich Europa von den Handels- und Finanzsanktionen der USA und der NATO gegen Russland lossagt, ist scheinbar für die absehbare Zukunft gebannt, da Russland angekündigt hat, dass der Gasdruck in drei der vier Pipelines sinkt und das eindringende Salzwasser die Rohre irreversibel korrodieren lässt. (Tagesspiegel, 28. September.)



Wie geht es mit dem Euro und dem Dollar weiter?

Wenn man sich anschaut, wie diese “Handelslösung” die Beziehung zwischen dem US-Dollar und dem Euro neu gestalten wird, kann man verstehen, warum die scheinbar offensichtlichen Folgen eines Abbruchs der Handelsbeziehungen zwischen Deutschland, Italien und anderen europäischen Volkswirtschaften und Russland nicht offen diskutiert wurden. Die “Sanktionsdebatte” wurde durch einen deutschen und sogar europaweiten wirtschaftlichen Zusammenbruch gelöst. Für Europa wird das nächste Jahrzehnt eine Katastrophe sein. Es mag Vorwürfe über den Preis geben, den man dafür gezahlt hat, dass man Europas Handelsdiplomatie von der NATO diktieren ließ, aber es gibt nichts, was Europa dagegen tun kann. Niemand erwartet (noch), dass die EU der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit beitritt. Was erwartet wird, ist, dass der Lebensstandard in Europa sinken wird.

[Und, so möchte ich hinzufügen, dass die Teile für BMW, Mercedes, Porsche und VW knapp werden.]

Die deutschen Industrieexporte waren der wichtigste Faktor, der den Wechselkurs des Euro stützte. Der große Anreiz für Deutschland, von der D-Mark auf den Euro umzusteigen, bestand darin, zu verhindern, dass der deutsche Exportüberschuss den Wechselkurs der D-Mark so weit in die Höhe trieb, dass deutsche Produkte auf den Weltmärkten keinen Preis mehr erzielen konnten. Die Ausweitung der Währung auf Griechenland, Italien, Portugal, Spanien und andere Länder mit Zahlungsbilanzdefiziten würde einen Höhenflug der Währung verhindern. Und das würde die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie schützen.

Nach seiner Einführung im Jahr 1999 zu einem Kurs von 1,12 Dollar sank der Euro bis Juli 2001 auf 0,85 Dollar, erholte sich jedoch und stieg im April 2008 auf 1,58 Dollar. Seitdem ist er stetig gesunken, und seit Februar dieses Jahres haben die Sanktionen den Wechselkurs des Euro unter die Parität zum Dollar gedrückt, so dass er in dieser Woche bei 0,97 Dollar lag. Der Hauptgrund dafür sind die steigenden Preise für importiertes Gas und Öl sowie für Produkte wie Aluminium und Düngemittel, deren Herstellung einen hohen Energieaufwand erfordert. Und da der Wechselkurs des Euro gegenüber dem Dollar sinkt, werden die Kosten für die Aufnahme von US-Dollar-Schulden – die normale Bedingung für die Tochtergesellschaften multinationaler US-Konzerne – steigen und ihre Gewinne schmälern.

Dies ist nicht die Art von Depression, bei der “automatische Stabilisatoren” durch die “Magie des Marktes” das wirtschaftliche Gleichgewicht wiederherstellen können. Die Energieabhängigkeit ist strukturell bedingt. Und die eigenen Wirtschaftsregeln der Eurozone begrenzen ihre Haushaltsdefizite auf nur 3 % des BIP. Dies verhindert, dass die nationalen Regierungen der EU ihre Wirtschaft durch Defizitausgaben stützen. Höhere Energie- und Lebensmittelpreise – und der Schuldendienst in Dollar – werden dazu führen, dass viel weniger Einkommen für Waren und Dienstleistungen zur Verfügung steht. Nicht, dass es Energie gäbe, um viele Güter zu produzieren.

Es mutet seltsam an, dass der US-Aktienmarkt so stark gestiegen ist – 500 Punkte für den Dow Jones Industrial Average am Mittwoch. Vielleicht war es einfach nur das “Plunge Protection Team”, das eingriff, um die Welt zu beruhigen, dass alles gut werden würde. Doch am Donnerstag zeigte die wirtschaftliche Realität ihr hässliches Gesicht, und der Aktienmarkt gab seine Phantomgewinne wieder ab.

Es stimmt, dass die Energieknappheit den Wettbewerb der deutschen Industrie mit den Vereinigten Staaten beendet hat, wie die Handelsbilanz zeigen wird. Aber in der Kapitalbilanz wird die Abwertung des Euro den Wert der US-Investitionen in Europa und den Dollarwert der Gewinne, die diese Investitionen noch erzielen können, verringern, da die europäische Wirtschaft schrumpft. Die ausgewiesenen Gewinne der multinationalen US-Unternehmen werden also sinken.

Pepe Escobar wies am 28. September darauf hin, dass “Deutschland vertraglich verpflichtet ist, bis 2030 mindestens 40 Milliarden Kubikmeter russisches Gas pro Jahr zu kaufen. … Gazprom hat einen gesetzlichen Anspruch darauf, auch ohne Gaslieferungen bezahlt zu werden. Das ist der Sinn eines langfristigen Vertrages. … Berlin bekommt nicht das ganze Gas, das es braucht, muss aber trotzdem zahlen.” Es sieht nach einem langen Rechtsstreit aus, bevor das Geld den Besitzer wechselt – aber die Zahlungsfähigkeit Deutschlands wird immer schwächer werden.

Im Übrigen ist die Zahlungsfähigkeit vieler Länder bereits an der Grenze angelangt.

Die Auswirkungen der US-Sanktionen und des neuen Kalten Krieges außerhalb Europas

Die internationalen Rohstoffpreise werden nach wie vor hauptsächlich in Dollar angegeben, so dass der steigende Dollarkurs die Importpreise für die meisten Länder proportional ansteigen lassen wird. Dieses Wechselkursproblem wird durch die US/NATO-Sanktionen, die die Weltmarktpreise für Gas, Öl und Getreide in die Höhe treiben, noch verschärft. Viele Länder Europas und des Globalen Südens haben bereits die Grenze ihrer Fähigkeit erreicht, ihre auf Dollar lautenden Schulden zu bedienen. Sie können es sich nicht leisten, die Energie und Lebensmittel zu importieren, die sie zum Leben brauchen, wenn sie ihre Auslandsschulden bezahlen müssen. Die Weltwirtschaft überschreitet jetzt ihre Schuldengrenzen, also muss etwas geschehen.

Als am Dienstag, den 27. September, die Angriffe auf die Nord-Stream-Gasleitungen bekannt wurden, vergoss US-Außenminister Antony Blinken Krokodilstränen und erklärte, dass ein Angriff auf russische Pipelines “in niemandes Interesse” sei. Aber wenn das wirklich der Fall wäre, hätte niemand die Gasleitungen angegriffen.

Ich zweifle nicht daran, dass die US-Strategen einen Plan haben, wie sie vorgehen wollen, und dass dieser Plan dem entspricht, was die Neocons für das Interesse der USA halten – nämlich eine unipolare neoliberalisierte und finanzialisierte Weltwirtschaft so lange wie möglich aufrechtzuerhalten.

Sie haben schon lange einen Plan für Länder, die nicht in der Lage sind, ihre Auslandsschulden zu bedienen. Der IWF leiht ihnen das Geld unter der Bedingung, dass das Schuldnerland die Devisen für die Rückzahlung der Dollarkredite aufbringt, indem es privatisiert, d.h. an private Interessen verkauft, was von seinem öffentlichen Besitz, seinen natürlichen Ressourcen und anderen Vermögenswerten übrig bleibt, hauptsächlich an US-Finanzinvestoren und ihre Verbündeten.

Wird das funktionieren? Oder werden sich die beim Westen verschuldeten Länder zusammentun und Wege finden, die scheinbar verlorene Welt der erschwinglichen Öl- und Gaspreise, der Düngemittelpreise, der Preise für Getreide und andere Lebensmittel, Metalle und Rohstoffe wiederherzustellen. Diese von Russland, China und ihren verbündeten eurasischen Nachbarn gelieferten Güter werden nicht in dem künstlich hochgehaltenen US-Dollar eingepreist sein. Indem sich die Dritte Welt vom Westen löst, kann sie unabhängig werden.

Werden die verschuldeten Länder die ihnen aufgezwungenen Schulden zurückweisen, ihre Interessen schützen und andere Währungen als den Dollar verwenden, der durch Washingtons Würgegriff in Europa hochgehalten wird?

Die US-Globalstrategen glauben, dass sie die Schwierigkeiten durch die Sabotage von Nord Stream 1 und 2 vermieden haben. Doch Washingtons Lösung zerstört die Volkswirtschaften des eigenen Imperiums. Werden Russland und China es zulassen, dass Washington die gleiche Macht über die Länder des Globalen Südens und Eurasiens ausübt, die die amerikanische Diplomatie über Deutschland und andere europäische Länder ausübt?

Wenn keine institutionelle Alternative zum IWF, zur Weltbank, zum Internationalen Gerichtshof, zur Welthandelsorganisation und zu den zahlreichen UN-Organisationen geschaffen wird, die jetzt von den US-Diplomaten und ihren Stellvertretern im Interesse der USA eingesetzt werden, wird sich die wirtschaftliche Strategie der finanziellen und militärischen Dominanz der USA in den kommenden Jahrzehnten so entfalten, wie Washington es geplant hat?

Das Problem ist, dass die Pläne Washingtons für den Ukraine-Krieg und die antirussischen Sanktionen bisher genau das Gegenteil von dem bewirkt haben, was beabsichtigt war. Ein großer Teil der Ukraine ist jetzt wieder mit Russland vereint.



Das mag anderen Hoffnung geben. Die Ablehnung und sogar Verachtung, die US-Diplomaten anderen Ländern entgegenbringen, die glauben, in ihrem eigenen wirtschaftlichen Interesse handeln zu können, ist so stark, dass Washington in seiner selbstsicheren Hybris nicht begreifen kann, dass diese Länder ihre eigene Alternative zum Weltplan der USA entwickeln könnten.

Um Hudsons ausgezeichnete Analyse zu ergänzen: Russland und China strecken ihre Hand nach Südamerika, Asien und Afrika aus und bieten den Ländern wirtschaftliche Möglichkeiten anstelle von Verschuldung gegenüber Amerika und dem erzwungenen Ausverkauf ihres Erbes an ausländische Interessen. Russland und China verfügen über genügend wirtschaftliche und militärische Macht, um als Geschäftspartner angesehen zu werden, die das Geschäft verteidigen können. Sobald Russland und China sich von den ausbeuterischen und kontrollierenden US-Zahlungs- und Clearingsystemen und der Verwendung des US-Dollars lösen, beschränkt sich die finanzielle Hegemonie der USA auf Washingtons westliche Marionettenstaaten.

Jede deutsche Regierung seit dem Untergang des nationalsozialistischen Regimes war eine gekaufte und bezahlte US-Marionettenregierung. Die deutsche Bevölkerung ist durch die Kontrolle der USA und Israels über das deutsche Bildungswesen indoktriniert worden. Die Deutschen wurden davon überzeugt, dass der deutsche Nationalismus böse ist und zum Aufstieg eines neuen Führers führen würde. Keine deutsche Regierung hat seit 1945 eine Entscheidung im Interesse des deutschen Volkes und nicht im Interesse der Hegemonie Washingtons und der Zahlungen an Israel getroffen. Die Deutschen sind sich dessen nicht bewusst. Sie haben eine Flagge. Sie haben Grenzen, die ein Land kennzeichnen. Sie haben einen Kanzler und gewählte Beamte. Die Deutschen denken, sie seien ein unabhängiger Staat, aber sie sind nichts weiter als ein Anhängsel Washingtons.

Würde eine Regierung, die sich um ihr eigenes Volk und dessen Interessen kümmert, so bereitwillig Sanktionen gegen Russland zustimmen und durchsetzen, die keinerlei Auswirkungen auf Russland haben, sondern von Washington darauf berechnet wurden, Deutschlands wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Unabhängigkeit zu zerstören?

Wie mir ein hoher Pentagon-Beamter vor Jahren sagte, berichtet die deutsche Regierung an uns. Wir geben ihnen die Taschen voller Geld. Wir besitzen sie.

Die deutsche Regierung und alle europäischen Regierungen haben seit 1945 die Interessen ihrer Bürger verraten. Die wenigen europäischen Politiker, die sich widersetzten, die nationalistisch gesinnt waren, wurden von Washington und seinen gekauften europäischen Regierungen und Medieneliten an den Rand gedrängt. Seit 77 Jahren werden von diesen Regierungen keine europäischen oder britischen Interessen mehr vertreten.

Heute fordert Putin, der Präsident Russlands, diese US-Weltordnung heraus. Er sagt, dass es mit ihr vorbei ist. Washington, angeführt von seinen jüdischen Neokonservativen, kann diesen Gedanken nicht ertragen. Sie sind entschlossen, Russland zu zerstören. Putin hat ihre Entschlossenheit, Russland zu zerstören, anerkannt und dies dem russischen Volk mitgeteilt.

Wer nicht begreift, dass dies die Voraussetzungen für einen Krieg zwischen Atommächten schafft, ist zu dumm, um seine Existenz zu rechtfertigen, die wahrscheinlich nicht mehr lange andauern wird. Übersetzt mit Deepl.com

Diese Seite teilen

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...