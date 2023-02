Washington beschuldigt Russland der “Verbrechen gegen die Menschlichkeit”, um die Eskalation des Ukraine-Krieges zu rechtfertigenVon Andre DAMON

Washington accuses Russia of “crimes against humanity” to justify escalation of Ukraine war On Saturday, Vice President Kamala Harris formally accused Russia, for the first time, of carrying out “crimes against humanity,” part of an escalating propaganda campaign to condition public opinion for the direct deployment of US-NATO troops into the war over Ukraine.

Washington beschuldigt Russland der “Verbrechen gegen die Menschlichkeit”, um die Eskalation des Ukraine-Krieges zu rechtfertigen

Von Andre DAMON



22. Februar 2023

Am Samstag beschuldigte Vizepräsidentin Kamala Harris Russland zum ersten Mal offiziell, “Verbrechen gegen die Menschlichkeit” zu begehen. Dies ist Teil einer eskalierenden Propagandakampagne, mit der die öffentliche Meinung für den direkten Einsatz von US-NATO-Truppen im Krieg um die Ukraine konditioniert werden soll.

In seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz behauptete Harris: “Die russischen Streitkräfte haben einen weit verbreiteten und systematischen Angriff gegen die Zivilbevölkerung durchgeführt – grausame Akte von Mord, Folter, Vergewaltigung und Deportation. Hinrichtungsähnliche Tötungen, Schläge und Elektroschocks.”

erklärte Harris: “Was Russlands Vorgehen in der Ukraine betrifft, haben wir die Beweise geprüft. Wir kennen die rechtlichen Standards. Und es besteht kein Zweifel, dass es sich um Verbrechen gegen die Menschlichkeit handelt.”

Vermutlich bezog sich Harris auf die Definition solcher Verbrechen im Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs.

Als Reaktion auf Harris’ Äußerungen bemerkte der Vorsitzende des internationalen Redaktionsausschusses der WSWS, David North, am Sonntag auf Twitter: “Die im Statut aufgeführten Verbrechen, auf die sich Harris gegenüber der russischen Regierung beruft, wurden von jeder amerikanischen Regierung seit 1945 begangen (sicherlich beginnend mit der Brandbombardierung von Städten und dem Abwurf von Atombomben auf Japan).”

In der Tat erkennt die US-Regierung die Autorität des internationalen Rechts gegenüber ihren eigenen Beamten nicht an. Aber nach jedem objektiven Maßstab sollte jeder lebende amerikanische Präsident vor ein Kriegsverbrechertribunal gestellt werden.

Während des Vietnamkriegs verfolgten die Vereinigten Staaten eine Politik der Terrorisierung der Zivilbevölkerung durch Mord und Zerstörung von Eigentum. Das US-Militär prägte den Ausdruck, den der Journalist Peter Arnett einem amerikanischen General zuschrieb, nämlich “das Dorf zu zerstören, um es zu retten”.

Die US-Militärs wiesen bestimmte Gebiete in Vietnam aus, in denen alle Männer, Frauen und Kinder systematisch ausgerottet werden sollten. Jede Person, die in diesen Gebieten getötet wurde, wurde als “feindlicher Kämpfer” eingestuft, selbst wenn es sich um ein Kleinkind handelte. Während des Konflikts wurden bis zu einer Million nordvietnamesische Zivilisten getötet.

Die Folgen des Massakers von My Lai, das vor allem tote Frauen und Kinder auf einer Straße zeigt. Dieses Foto wurde vom Fotografen der US-Armee, Ronald L. Haeberle, am 16. März 1968 aufgenommen. (Foto: US-Armee)

Bei dem Massaker von My Lai töteten die US-Truppen zwischen 347 und 504 unbewaffnete Zivilisten. Es war, wie einer der Soldaten erzählte, “wie bei den Nazis: Ein Offizier befahl einem Jungen, alle in einem Graben mit Maschinengewehren zu erschießen”.

US-Soldaten vergewaltigten systematisch Frauen und Kinder, von denen einige erst 10 Jahre alt waren, bevor sie sie verstümmelten und töteten. Keiner der Täter kam ins Gefängnis.

Nach der Auflösung der UdSSR begannen die Vereinigten Staaten mit einer Orgie weltweiter militärischer Gewalt, die sich nicht nur gegen die Zivilbevölkerung, sondern sogar gegen Ärzte und Journalisten richtete.

Bei der Bombardierung Jugoslawiens durch die NATO im Jahr 1999 griff das amerikanische Militär systematisch Wasseraufbereitungsanlagen, Kraftwerke und zivile Rundfunkanstalten an. “Jede Woche, in der Sie den Kosovo verwüsten, ist ein weiteres Jahrzehnt, das wir Ihr Land zurückwerfen, indem wir Sie pulverisieren”, erklärte der Kolumnist der New York Times, Thomas Friedman. “Ihr wollt 1950? Wir können 1950 machen. Ihr wollt 1398? Wir können auch 1398 machen.”

Der Invasion des Irak im Jahr 2003 ging die Bombardierung Bagdads durch “Schock und Ehrfurcht” voraus und führte letztlich zum Tod von 275 000 bis 306 000 Zivilisten durch US-Truppen oder ihre Verbündeten.Auf diesem Dateifoto vom 21. März 2003 brennt ein Regierungsgebäude während der schweren Bombardierung von Bagdad, Irak, durch US-geführte Streitkräfte. (AP Photo/Jerome Delay)

In diesen Kriegen setzten die Vereinigten Staaten Folter als politisches Instrument ein, wobei US-Truppen sich selbst dabei fotografierten, wie sie Gefangene im Abu-Ghraib-Kerker im Irak schlugen, vergewaltigten und töteten. Harris’ Beschwörung der “Elektrokution” ist besonders ergiebig, wenn man bedenkt, dass das berühmteste Bild von Abu Ghraib einen vermummten Mann zeigt, der auf einer Kiste steht, während er unter Strom gesetzt wird.

Ein US-Soldat bedroht einen irakischen Gefangenen in Abu Ghraib [Foto: Washington Post]

Am 3. Oktober 2015, während der Obama-Biden-Regierung, führte die US-Luftwaffe in Afghanistan einen anhaltenden Angriff auf ein Krankenhaus von Ärzte ohne Grenzen (MSF) durch, bei dem 42 Menschen getötet wurden. MSF bezeichnete den Vorfall als vorsätzlichen Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht und als Kriegsverbrechen

Elen Costigan von Ärzte ohne Grenzen/Médecins Sans Frontières (MSF) hält ein Schild, während sie und andere auf die Bühne im Lafayette Park in der Nähe des Weißen Hauses in Washington blicken, Mittwoch, 9. Dezember 2015, während einer Veranstaltung anlässlich der Übergabe einer Petition an das Weiße Haus, in der eine unabhängige Untersuchung des Angriffs auf das Trauma-Krankenhaus von Ärzte ohne Grenzen/Médecins Sans Frontières (MSF) in Kundus, Afghanistan, im Oktober gefordert wird. (AP Photo/Carolyn Kaster)

Die Vereinigten Staaten begehen Mord als Instrument der Staatspolitik und haben im Zuge des “Kriegs gegen den Terror” insgesamt 14.000 Drohnenangriffe durchgeführt, die meisten davon unter der Obama-Biden-Regierung. Nach Angaben des Bureau of Investigative Journalism sind bei diesen Drohnenangriffen zwischen 10.000 und 20.000 Zivilisten getötet worden.

Harris behauptete auch, dass “die russischen Behörden Hunderttausende von Menschen aus der Ukraine nach Russland abgeschoben haben, darunter auch Kinder”, und dass Russland “Kinder auf grausame Weise von ihren Familien getrennt” habe. Die Regierung Biden hat jedoch 4 Millionen Einwanderer festgenommen, abgeschoben oder ausgewiesen. Durch diese drakonische Einwanderungspolitik werden regelmäßig Familien auseinandergerissen.

Wie bei früheren amerikanischen Erklärungen über Menschenrechtsverletzungen durch Russland sollten Harris’ Kommentare als Deckmantel für eine erhebliche Eskalation des Krieges dienen, den Washington vor der Haustür Russlands führt.

Nach der Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine Anfang des Monats bereiten die Vereinigten Staaten derzeit die Entsendung von F-16-Kampfflugzeugen sowie von “zivilen Auftragnehmern” zu deren Wartung vor.

In den letzten 48 Stunden haben die US-Medien begonnen, die Aussicht auf die Entsendung von Bodentruppen in die Ukraine zu erörtern. In einem Leitartikel vom Wochenende forderte die Washington Post die NATO auf, “ein überzeugendes Aufgebot an militärischen Kräften am Boden” einzusetzen. Chuck Todd, der Moderator von “Meet the Press”, der führenden politischen Talkshow der USA, fragte: “Werden die USA und ihre Verbündeten in der Lage sein, Putin zu besiegen, ohne dass die NATO oder die USA Bodentruppen einsetzen?”

Am Wochenende erklärte der frühere Beamte des Nationalen Sicherheitsrats Alexander Vindman in einem Interview mit der Associated Press, dass die USA ihre Zurückhaltung in Bezug auf eine Intervention in der Ukraine aufgeben würden. “Ich bin zunehmend zuversichtlich, dass [das Weiße Haus] alles zur Verfügung stellen wird, was die Ukrainer brauchen”, sagte er. “Es ist nur noch eine Frage der Zeit.”

Indem die Regierung Biden die russische Regierung offiziell der Verbrechen gegen die Menschlichkeit beschuldigt, macht sie deutlich, dass der russischen Führung das gleiche Schicksal droht wie den Führern anderer Länder, die von den USA für einen Regimewechsel ins Visier genommen werden. Mit anderen Worten: Die Vereinigten Staaten versuchen, alle verbleibenden Wege zu einer diplomatischen Lösung zu blockieren, um den Konflikt in einen ausgewachsenen Krieg zwischen der NATO und Russland zu verwandeln.

Die Kriminalität der USA rechtfertigt nicht die russische Invasion in der Ukraine, die eine bankrotte und reaktionäre Antwort auf die Einkreisung Russlands durch die USA und die NATO war. Aber die USA haben diesen Krieg systematisch provoziert, indem sie Milliarden von Dollar ausgaben, um die ukrainische Regierung zu beeinflussen, zu bestechen und zu unterwandern und das Land praktisch zu einer Kolonie der USA zu machen.

Ein Blick auf die Bilanz des US-Imperialismus macht deutlich, dass Washington zu jedem Verbrechen fähig ist. Indem sie einen Krieg mit einer atomar bewaffneten Macht anzetteln, bereiten sich die USA auf das bisher größte Blutbad vor, dessen Folgen die Arbeiterklasse der Vereinigten Staaten ebenso zu spüren bekommen wird wie die Arbeiterklassen der Ukraine und Russlands.

Diese drohende Katastrophe muss aufgehalten werden! ArbeiterInnen und junge Menschen auf der ganzen Welt müssen sich mobilisieren, um eine Massenbewegung gegen den Krieg aufzubauen, die auf der Perspektive des Sozialismus und der internationalen Einheit der Arbeiterklasse basiert. Übersetzt mit Deepl.com

