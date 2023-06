Bild: Wikimedia Commons

Washington liebt Kriegsverbrecher

von Philip Giraldi 27. Juni 2023

Madeleine Albright soll mit einem Postamt in ihrem Namen geehrt werden

Sowohl in Regierungskreisen als auch in den Medien, die über die Politik in Washington berichten, ist es allgemein anerkannt, dass beide großen politischen Parteien heute eine aggressive und brutale Außen- und Sicherheitspolitik verfolgen, die im Wesentlichen von den so genannten Neokonservativen, kurz Neocons, betrieben wird. Ron Unz hat vor kurzem einen langen Artikel von 6500 Wörtern geschrieben, in dem er beschreibt, wie die Neocons an die Macht kamen, beginnend mit ihren relativ bescheidenen Anfängen als eine Versammlung von häufig radikalisierten jüdischen Studenten am City College of New York in den 1930er Jahren. Aufgrund ihrer Enttäuschung über Stalin wandten sie sich vom sowjetischen kommunistischen Modell ab und bezeichneten sich häufig selbst als Trotzkisten oder andere Randgruppen der politischen Linken. Einige der Gründer der Bewegung erklärten später, sie seien in vielen Fällen “Liberale, die von der Realität überfallen wurden”, da sie in eine konservative Richtung drifteten, um politische Macht zu erlangen. Ironischerweise, oder vielleicht als kalkulierte Strategie, stellt Unz fest, dass viele der jungen jüdischen Neocons ihre “linke” soziale Einstellung beibehielten, auch wenn sie in Bezug auf die nationale Sicherheit nach rechts abdrifteten, eine Haltung, die ihnen einen Fuß in der Tür beider großen politischen Parteien verschaffte.

Unz beschreibt die Rücksichtslosigkeit der Neocons bei ihrem Aufstieg zur Macht, beginnend in der Reagan-Regierung, wo sie Schlüsselpositionen im Pentagon und in der nationalen Sicherheitsstruktur erhielten. Ich habe in den 1980er Jahren, als ich in der CIA-Basis in Istanbul war, einige ihrer Auftritte und Ambitionen persönlich miterlebt. Sie tauchten in kleinen Gruppen aus dem Pentagon oder unter der Ägide des American Jewish Committee und anderer ähnlicher Organisationen im Generalkonsulat auf, um mit dem diplomatischen Personal und türkischen Beamten zu diskutieren. Sie plädierten häufig für militärische Maßnahmen gegen den Iran, den Irak und Syrien und waren stets Apologeten Israels. Als der israelische Spion Jonathan Pollard 1985 verhaftet und 1987 verurteilt wurde, waren jüdische Organisationen mit dem Argument, er sei geistig gestört und könne unmöglich ein Spion für den guten Freund und engen Verbündeten Israel sein, sehr präsent. Einer unserer Generalkonsuln ließ sich auf dieses Argument so sehr ein, dass er versuchte, es den Türken zu verkaufen, die es ihm nicht abnahmen. Ich hatte einen hitzigen Wortwechsel mit ihm über das, was er unwissend vorbrachte, ohne Erfolg.

Es ist ja nicht so, dass die rücksichtslose Definition der “nationalen Sicherheit” durch die Neokonservativen folgenlos bliebe, wie wir derzeit an dem Krieg in der Ukraine sehen, der weitgehend von ihren Imperativen bestimmt wird. Ron Unz hatte seiner Sezierung des “Aufstiegs der Neokons” einen Artikel mit dem Titel “Dislodging the Neocons, Difficult but Necessary” (Die Neokons verdrängen, schwierig, aber notwendig) vorangestellt. Unz beschreibt, wie die Neocons auf einer Ebene völlig erfolgreich waren. “Nachdem sie die amerikanische Außenpolitik mehr als drei Jahrzehnte lang kontrolliert, ihre Verbündeten und Schützlinge gefördert und ihre Gegner aus dem Weg geräumt haben,” sind sich die Anhänger der Ansicht, dass die Vereinigten Staaten die Welt militärisch absolut dominieren und die Verhaltensregeln für alle festlegen müssen, nun mit fast dem gesamten politischen Establishment einig, einschließlich beider politischer Parteien sowie der führenden Thinktanks, Lobbygruppen und Medien. Mittlerweile gibt es in beiden Parteien kaum noch prominente Persönlichkeiten, die eine deutlich andere Linie vertreten, was den “Antikriegs”-Robert F. Kennedy Jr. und Tulsi Gabbard für einige von uns so attraktiv gemacht hat. Mehr noch, in den letzten zwei Jahrzehnten haben sich die “auf die nationale Sicherheit ausgerichteten Neokonservativen weitgehend mit den auf die Wirtschaft ausgerichteten Neoliberalen zusammengetan und einen einheitlichen ideologischen Block gebildet, der die politische Weltsicht der Eliten repräsentiert, die beide amerikanischen Parteien führen.”

Unz hat erkannt, wie die Neokonservativen beide politischen Parteien infiltriert haben und ihre außenpolitische Vision von allen übernommen wurde, wobei sich einige wie Victoria Nuland als Demokraten ausgeben, während andere weiterhin vorgeben, Republikaner zu sein. Anders ausgedrückt: Die Progressiven in der Demokratischen Partei fühlen sich von den Neokonservativen nicht sonderlich bedroht, denn die meisten Neokonservativen sind konventionelle jüdische Liberale in sozialen Fragen, die den Demokraten am wichtigsten sind. Dies alles bedeutet, dass sich Gesetzgeber und Regierungsbeamte über die Notwendigkeit einer brutalen, auf militärischer Gewalt basierenden Außenpolitik einig sind, da sie nichts mit Abtreibungen, Rassen- oder Geschlechterfragen zu tun hat.

Kürzlich wurde ich in meinem eigenen Kongressbezirk in Virginia Zeuge einer Manifestation dieser ernsthaft verdrehten und gefährlichen Weltanschauung. Unsere Kongressabgeordnete der Demokratischen Partei, Jennifer Wexton, ist funktional so wach wie nur möglich. Als sie 2018 zum ersten Mal gewählt wurde und im darauffolgenden Januar in ihr Büro einzog, bestand eine ihrer ersten Gesten darin, eine Transgender-Pride-Flagge vor ihrer Tür aufzuhängen. Seitdem ist sie eine aktive Unterstützerin des üblichen, von der Demokratischen Partei unterstützten Katalogs von Missständen. Sie passt sicherlich gut in einen Bezirk, in dem ein biologischer Junge, der sich als Mädchen identifizieren und kleiden wollte, die geschlechtsneutrale Politik der High School ausnutzte, um ein echtes Mädchen auf einer geschlechtsneutralen Schultoilette zu vergewaltigen, bevor er auf eine andere High School geschickt wurde, anstatt von dort verwiesen und strafrechtlich verfolgt zu werden, wo er ein zweites Mädchen vergewaltigte. Einer der Väter des Mädchens wurde zum Schweigen gebracht, als er auf einer Sitzung der Schulbehörde gegen diese Politik protestieren wollte.

Wexton hat nun einen Gesetzentwurf in den Kongress eingebracht, mit dem der Name unseres örtlichen Postamtes, der derzeit nach der Stadt benannt ist, in der es sich befindet, zu Ehren von Madeleine Albright, der kürzlich verstorbenen ehemaligen UN-Botschafterin und Außenministerin unter Bill Clinton, geändert werden soll. Meine unmittelbare Reaktion auf die Nachricht von der Gesetzesvorlage, die wahrscheinlich problemlos durch den Kongress gehen wird, da sie für die meisten Gesetzgeber unwichtig ist, ist, dass ich kein Gebäude betreten möchte, das einen nicht angeklagten Kriegsverbrecher ehrt. Das werde ich auch nicht tun. Ich habe einen kurzen Widerspruch gegen den Umzug verfasst, in dem ich darlege, inwiefern Albright eine Kriegsverbrecherin ist, einschließlich ihrer Aussage, dass der Tod von 500.000 irakischen Kindern aufgrund ihrer und Clintons Sanktionen “es wert” sei, und ihn auf Facebook gepostet, wo er von den Administratoren sofort entfernt wurde.

Wexton lobt Albright natürlich, als ob sie die größte US-Außenministerin seit George Marshall wäre. Ministerin Madeleine Albright war eine furchtlose Wegbereiterin für Frauen und eine hingebungsvolle Staatsdienerin, die das Leben so vieler Menschen berührte, die sie unterrichtete, anleitete und mit denen sie zusammenarbeitete… Ihre unermüdliche Verteidigung der Demokratie und ihr Eintreten für die Menschenrechte, inspiriert durch ihre eigenen Erfahrungen auf der Flucht vor der Verfolgung durch die Nazis, machten sie zu einer Ikone hierzulande und auf der ganzen Welt.” Unter Berufung auf “fliehende Nazis”? Was könnte eine bessere konventionelle Unterstützung sein? Und es ist eine Lüge. Albright und ihre Familie überlebten den Zweiten Weltkrieg unbeschadet und verließen die Tschechoslowakei 1948, als sie elf Jahre alt war, aus eigenem Antrieb, lange nachdem der Konflikt beendet war.

Und genau in dieser falschen Verherrlichung zeigt sich die Heuchelei der meisten scheinheiligen Kongressparasiten. Hier haben wir es mit einer ultraliberalen Kongressabgeordneten zu tun, die aus rein parteipolitischen Gründen jemanden unterstützt, dessen bösartige und sogar kriminelle Karriere unschwer zu erkennen ist, wozu auch ihre Rolle bei der Ermöglichung der US-Intervention auf dem Balkan gehört, die manchmal als “Madeleines Krieg” bezeichnet wird. Und dann waren da noch Bill Clintons ablenkende Raketenangriffe auf den Sudan und Afghanistan sowie die Ausweitung der NATO entgegen den mit Russland getroffenen Vereinbarungen. Albright ignorierte auch die direkten, emotionalen Bitten des US-Botschafters in Kenia, dass die Botschaft für Angriffe von Terroristen anfällig sei und dringend eine Verbesserung der Sicherheitsvorkehrungen benötige. Die Botschaft in Nairobi und die Botschaft im benachbarten Tansania wurden daraufhin 1998 bombardiert, wobei 12 amerikanische Diplomaten und 200 Afrikaner getötet wurden.

Ich möchte darauf hinweisen, dass Albright, abgesehen von den toten irakischen Kindern, von dem neokonservativen Glauben an die Rechtmäßigkeit der Anwendbarkeit der US-Macht als Lösung für jedes Problem geradezu verrückt geworden ist. Als sie die militärische Intervention der USA in Bosnien forderte, wandte sie sich Berichten zufolge an den Vorsitzenden der Generalstabschefs Colin Powell, der zögerte, sich zu engagieren, und fragte: “Wozu sparen Sie sich dieses großartige Militär auf, Colin, wenn wir es nicht einsetzen können?” Und dann ist da noch ihr berühmtes Zitat, in dem sie Amerikas führende Rolle in der Welt rechtfertigt: “Wenn wir Gewalt anwenden müssen, dann deshalb, weil wir Amerika sind. Wir sind die unverzichtbare Nation. Wir stehen aufrecht. Wir sehen weiter in die Zukunft.” Entschuldigung, aber was für ein scheinheiliger und letztlich bösartiger Blödsinn ist das!

Wie dem auch sei, anstatt Steuergelder auszugeben, um ein perfekt funktionierendes öffentliches Gebäude nach einem nicht zu verurteilenden Kriegsverbrecher umzubenennen, könnte die Kongressabgeordnete Wexton in Erwägung ziehen, in ihre eigene Tasche zu greifen, um eine kleine Gedenktafel zu kaufen, die an einem unauffälligen Ort angebracht werden kann, möglicherweise vor ihrem eigenen Haus, da sie so sehr daran interessiert ist, die Legende eines der “besten” Staatsdiener Amerikas zu pflegen. Ich bin sicher, dass es dort sehr schön aussehen würde, und ich müsste es nicht sehen, wenn ich meine Post abhole. Übersetzt mit Deepl.com