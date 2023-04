Washington Says “Journalism Is Not A Crime” While Working To Criminalize Journalism ❖ After a certain point criticizing the hypocrisy and contradictions of the US-centralized empire starts to feel too easy, like shooting fish in a barrel. But hell let’s do it anyway; the barrel’s right here, and I really hate these particular fish.

Washington sagt “Journalismus ist kein Verbrechen” und arbeitet gleichzeitig an der Kriminalisierung des Journalismus

Von Caitlin Johnstone

8. April 2023

Ab einem bestimmten Punkt fühlt sich die Kritik an der Heuchelei und den Widersprüchen des zentralisierten US-Imperiums zu einfach an, wie das Schießen auf Fische in einem Fass. Aber zur Hölle, lasst es uns trotzdem tun; das Fass ist genau hier, und ich hasse diese speziellen Fische wirklich.

Die russischen Sicherheitsdienste haben formell Spionageanklage gegen den Wall Street Journal-Reporter Evan Gershkovich erhoben, der seit seiner Verhaftung im vergangenen Monat in Russland inhaftiert ist. Gershkovich bestreitet Berichten zufolge die Spionagevorwürfe und sagt, er sei in Russland journalistisch tätig gewesen.

Diese Nachricht wurde zeitgleich mit einer gemeinsamen Erklärung des Mehrheitsführers im Senat, Chuck Schumer, und des Minderheitsführers im Senat, Mitch McConnell, veröffentlicht, in der die Inhaftierung Gershkovichs als Verletzung der Pressefreiheit verurteilt wird.

“Damit kein Missverständnis entsteht: Journalismus ist kein Verbrechen”, schreiben die Senatoren. “Wir fordern, dass die unbegründeten, erfundenen Anschuldigungen gegen Herrn Gershkovich fallen gelassen werden und er sofort freigelassen wird, und bekräftigen unsere Verurteilung der anhaltenden Versuche der russischen Regierung, unabhängige Journalisten und Stimmen aus der Zivilgesellschaft einzuschüchtern, zu unterdrücken und zu bestrafen.”

Die Verwendung des Satzes “Journalismus ist kein Verbrechen” ist eine interessante Wahl, da der häufigste Einzelfall, auf den er sich bezieht, sicherlich der von Julian Assange ist, der seit vier Jahren in einem Hochsicherheitsgefängnis eingesperrt ist, während die US-Regierung daran arbeitet, ihn wegen des Verbrechens des guten Journalismus auszuliefern. Auf jeder Pro-Assange-Demonstration, an der ich je teilgenommen habe, waren Schilder mit einer Variation des Satzes “Journalismus ist kein Verbrechen” zu sehen, und jeder Assange-Unterstützer wird mit diesem Refrain bestens vertraut sein.

Als Assange-Unterstützer klingt es daher etwas seltsam, diesen Slogan von zwei Sumpfmonstern aus DC zu hören, die beide die Verfolgung des berühmtesten Journalisten der Welt enthusiastisch unterstützt haben.

“Er hat unserem Land enormen Schaden zugefügt, und ich denke, er muss mit der vollen Härte des Gesetzes verfolgt werden. Und wenn das zu einem Problem wird, müssen wir das Gesetz ändern”, sagte McConnell über Assange, nachdem WikiLeaks im Jahr 2010 Tausende von diplomatischen Kabeln veröffentlicht hatte.

“Weder WikiLeaks noch seine ursprüngliche Quelle für diese Materialien sollten in irgendeiner Weise von der umfassendsten Strafverfolgung verschont werden, die nach dem Gesetz möglich ist”, sagte Schumer im Jahr 2010.

“Jetzt, da Julian Assange verhaftet wurde, hoffe ich, dass er bald für seine Einmischung in unsere Wahlen im Namen von Putin und der russischen Regierung zur Rechenschaft gezogen wird”, twitterte Schumer, als Assange vor fast genau vier Jahren aus der ecuadorianischen Botschaft in London geschleppt wurde. (Assange wurde nicht wegen irgendetwas angeklagt, das mit Russland oder der Wahl 2016 zu tun hat, und die Behauptungen über geheime Absprachen mit Russland sind bis heute völlig unbegründet.)

Dies sind zwei der mächtigsten gewählten Beamten der Welt, die sich als mutige Verteidiger der Pressefreiheit aufplustern und ausgeben, nachdem sie aktiv die Versuche ihrer Regierung unterstützt haben, genau diese Pressefreiheit zu zerstören. Ihre Regierung arbeitet daran, Assange unter dem Espionage Act auszuliefern und zu inhaftieren, weil er einer nach Expertenmeinung normalen journalistischen Tätigkeit nachgegangen ist, was es ihnen ermöglichen wird, einen rechtlichen Präzedenzfall zu schaffen, nach dem jeder Journalist überall auf der Welt ausgeliefert und strafrechtlich verfolgt werden kann, wenn er US-Kriegsverbrechen aufdeckt, wie es Assange getan hat.

Es gibt keine größere Bedrohung für die Pressefreiheit in der Welt als die, die die USA mit ihrer Verfolgung von Julian Assange darstellen, eine Verfolgung, die von Schumer und McConnell und all den anderen Washingtoner Sumpfgestalten, die sich heute melodramatisch über Evan Gershkovich aufregen, inbrünstig unterstützt wird.

Das ist natürlich lächerlich. Man kann nicht sagen: “Journalismus ist kein Verbrechen” und gleichzeitig buchstäblich daran arbeiten, den Journalismus zu kriminalisieren. Diese Positionen schließen sich gegenseitig aus. Entscheiden Sie sich für eine.

Es lohnt sich, auf die Heuchelei der Manager des US-Imperiums hinzuweisen, und zwar nicht, weil Heuchelei an sich ein besonders schwerwiegendes Übel ist, sondern weil sie zeigt, dass diese Leute nicht für das stehen, wofür sie vorgeben, zu stehen. Das US-Imperium schert sich nicht um die Pressefreiheit, es geht ihm um Macht und Herrschaft, und die Geräusche, die es zur Unterstützung des Journalismus macht, sind immer nur ein zynischer Trick, mit dem es ungehorsame ausländische Regierungen auf der Weltbühne niederknüppeln kann.

Assange hat in seiner Arbeit mit WikiLeaks viele unbequeme Tatsachen über das US-Imperium aufgedeckt, aber keine war so unbequem wie das, was er aufgedeckt hat, indem er sie gezwungen hat, ihn zu verfolgen und ihr wahres Gesicht in ihrer dreisten Verfolgung des größten Journalisten der Welt zu offenbaren. Übersetzt mit Deepl.com

