Washington schmettert OPEC+-Lieferkürzungen ab und droht mit erneuter Prüfung des Anti-OPEC-Gesetzes

Ungeachtet der umfangreichen Lobbyarbeit hochrangiger Beamter des Weißen Hauses versetzten die Golfstaaten den USA in ihrem Bestreben, für “Stabilität und Sicherheit auf den Energiemärkten” zu sorgen, einen Schlag



Von News Desk – 6. Oktober 2022

Das Weiße Haus hat die Entscheidung der OPEC+-Gruppe, die Fördermengen um zwei Millionen Barrel pro Tag zu kürzen, zurückgeschossen.

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, beschuldigte die OPEC+ am 5. Oktober, sich mit Russland verbündet” zu haben, und behauptete, ihre Entscheidung sei kurzsichtig, während die Weltwirtschaft mit den anhaltenden negativen Auswirkungen der Invasion [Russlands] in der Ukraine zu kämpfen habe”, wobei sie sich auf die Krise bezog, die durch die westlichen Sanktionen gegen den russischen Energiesektor und die Angriffe auf die russische Energieinfrastruktur verursacht wurde.

Jean-Pierre fügte hinzu, dass Präsident Joe Biden mit dem Kongress “über zusätzliche Instrumente und Behörden berät, um die Kontrolle der OPEC über die Energiepreise zu verringern”.

Im Mai dieses Jahres verabschiedete der US-Senat den No Oil Producing and Exporting Cartels (NOPEC) Act, der die OPEC-Mitgliedsstaaten und ihre Partner für Kartellklagen angreifbar machen könnte, wenn sie “Angebotskürzungen orchestrieren, die die weltweiten Rohölpreise in die Höhe treiben”.

Die überparteiliche Gesetzgebung würde das US-Kartellrecht ändern, um die Immunität aufzuheben, die souveräne Staaten vor Klagen schützt. Dies wiederum würde dem US-Generalstaatsanwalt die Möglichkeit geben, OPEC+-Mitglieder wie Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate oder Russland vor einem Bundesgericht zu verklagen.

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses teilte den Reportern mit, dass Biden die Freigabe von “weiteren 10 Millionen Barrel aus der strategischen Erdölreserve (SPR) für den Markt im nächsten Monat” angeordnet hat, um die ausufernden Kraftstoffpreise zu bekämpfen.

Bidens Versuch, den durch die OPEC+-Entscheidung verursachten Schaden rückgängig zu machen, kommt zu einer Zeit, in der die SPR den niedrigsten Stand seit 1984 erreicht hat: Sie ist seit Bidens Amtsantritt von 640 Millionen Barrel auf unter 450 Millionen Barrel gesunken.

Demütigender Schlag” offenbart Bidens Zerwürfnis mit den Partnern am Golf

Die OPEC+ – ein Zusammenschluss von OPEC-Mitgliedsstaaten und anderen ölproduzierenden Ländern – hat am Mittwoch den Westen erschüttert, als sie ankündigte, ihre Produktionsziele um zwei Millionen Barrel pro Tag zu senken, was zwei Prozent des weltweiten Angebots entspricht.

Im Vorfeld des ersten persönlichen Treffens seit zwei Jahren hatten westliche Medien spekuliert, dass der Block seine Produktion um höchstens eine Million Barrel pro Tag senken würde. Zum Vergleich: Im vergangenen Monat hatte die OPEC+ ihre Produktion um lediglich 100 000 Barrel pro Tag gekürzt.

Die jüngste Entscheidung der OPEC+ wurde trotz intensiver Lobbyarbeit des Weißen Hauses im Vorfeld des Treffens getroffen und stellt einen bedeutenden Bruch mit dem US-Präsidenten dar, der darum bemüht ist, die Kraftstoffpreise vor den wichtigen Zwischenwahlen im November zu senken und Russland die Energieeinnahmen zu entziehen.

Stunden vor der Ankündigung der OPEC+ stimmten die EU-Länder einem Plan der USA zu, eine Preisobergrenze für russische Ölexporte zu verhängen, um die Preise für Rohöl und Kraftstoffe zu senken.

Politische Kommentatoren in den USA bezeichneten die Produktionskürzung als eine “demütigende” Niederlage und einen “Schlag” für Biden, der im Juli seine Wahlkampfversprechen brach und nach Saudi-Arabien reiste, um sich mit Kronprinz Mohammed bin Salman (MbS) zu treffen, in einem gescheiterten Versuch, Washingtons Partner am Golf zu einer Erhöhung der Ölproduktion zu bewegen.

Im Oktober lagen die Gaspreise in den USA im Durchschnitt etwa 1,50 Dollar höher als zu Beginn von Bidens Amtszeit. In einigen Bundesstaaten sind die Benzinpreise jedoch nach wie vor extrem hoch, so z. B. in Wisconsin (4,06 $, laut AAA), Arizona (4,51 $) und Nevada (5,54 $).

KSA und VAE wehren sich gegen westliche Vorwürfe

Zum Abschluss des OPEC+-Treffens am Mittwoch verteidigte der saudische Ölminister Prinz Abdul Aziz bin Salman die Produktionskürzung und wies Andeutungen zurück, das Kartell setze Energie als “Waffe” ein, indem es die Ölproduktion senke.

“Zeigen Sie mir, wo ein kriegerischer Akt vorliegt”, sagte er und fügte hinzu, dass die Energiemärkte “Leitlinien benötigen, ohne die Investitionen nicht möglich sind”.

“Was wir tun, ist für alle Erdölexporteure wichtig, auch für diejenigen, die nicht der OPEC+ angehören”, so der saudische Beamte weiter.

Der Generalsekretär der OPEC, Haitham al-Ghais, erklärte seinerseits, die Gruppe sorge für “Sicherheit” und “Stabilität” auf den Energiemärkten. “Alles hat seinen Preis”, sagte er, und fügte hinzu: “Auch die Energiesicherheit hat ihren Preis”.

Der Energieminister der VAE, Suhail al-Mazrouei, wandte sich gegen die Befürchtungen des Westens, dass die Ölkürzungen zu Unruhen und “Energiearmut” in Europa führen würden, und sagte: “Wenn wir über Energiearmut sprechen, sollten wir nicht über Europa sprechen, sondern über Afrika, Südamerika, den Osten, und über Menschen, die keinen Zugang zu Energie haben.”

“Wir werden immer dafür sorgen, dass wir einen ausgewogenen Markt haben, und wenn wir mehr tun müssen, werden wir mehr tun. Aber wir müssen vorausschauend handeln, damit der Markt nicht zusammenbricht … wenn das passiert, werden die [Auswirkungen] in vielen Ländern enorm sein”, fügte der emiratische Beamte hinzu. Übersetzt mit Deepl.com

