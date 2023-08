Washingtons Regimewechselexpertin sucht Gespräch mit Militärregierung in Niger Von Rachel Marsden

Frankreich wurde von der neu amtierenden Militärregierung aus Niger vertrieben, was gleichzeitig die Interessen der USA in diesem Land in Gefahr bringt. Wer hätte jemals gedacht, dass die Übernahme der Kosten für die Ausbildung nigrischer Soldaten durch die USA in einen Nettogewinn für Russland und China münden würde? Das US-Außenministerium anscheinend nicht.

Nun trat Victoria Nuland mit der Forderung aufs Parkett, mit den Machthabern sprechen zu wollen. Nuland, offiziell amtierende stellvertretende US-Außenministerin, sollte ihren Amtstitel eigentlich in „Karen für Regimewechsel“ ändern. Im modernen Sprachgebrauch ist eine „Karen“ eine Frau mittleren Alters, „die ihr Privileg nutzt, um ihren Willen durchzusetzen oder das Verhalten anderer Menschen zu kontrollieren“. Karens sieht man oft an den Kundendienstschaltern großer Läden, wo sie fordern, mit dem Filialleiter zu sprechen. Oder im vorliegenden Fall mit den Kommandeuren der Militärregierung, die sich jetzt für Niger verantwortlich zeichnen.

Nuland kam nach Niger und verlangte, mit dem abgesetzten Präsidenten zu sprechen, doch die Forderung wurde dankend zurückgewiesen. Stattdessen traf sie sich mit einem der Putschisten, dem neu eingesetzten Stabschef der Armee Brigadegeneral Moussa Salaou Barmou, der in Fort Benning und an der Nationalen Universität für Verteidigung (National Defense University) in Washington ausgebildet wurde. Vor wenigen Wochen erst wurde Barmou neben dem Kommandeur für US-Spezialoperationen in Afrika Generalleutnant Jonathan Braga auf einer Drohnenbasis der USA in Niger fotografisch festgehalten.