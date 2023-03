Nachtrag zum Weltwassertag im illegal besetzten Palästina. Wass er ist ein Menschenrecht und Entzug und Klau durch Zionisten/Juden kommt einem Völkermord durch ethnische Säuberung gleich! Was für ein Ramadan Geschenk! Evelyn Hecht-Galinski



‘Water apartheid’: How Israel weaponises water in the Gaza Strip The seizure of water to drive people from their land has long served as a tool of colonial domination. That process is well advanced in the occupied West Bank where water has been controlled by Israel since its occupation began in 1967.

Kinder füllen ihre Eimer mit sauberem Wasser in Gaza-Stadt, wo laut UN 97 Prozent des Wassers nicht trinkbar sind, am 21. März 2023 (Reuters)

Wasser-Apartheid”: Wie Israel das Wasser im Gaza-Streifen als Waffe einsetzt

Von Nancy Murray

22. März 2023



Am Weltwassertag darf die internationale Gemeinschaft nicht die Palästinenser vergessen, die unter israelischer Besatzung leben und deren Zugang zu sauberem Wasser stark eingeschränkt ist

Die Beschlagnahmung von Wasser, um Menschen von ihrem Land zu vertreiben, ist seit langem ein Instrument kolonialer Herrschaft. Dieser Prozess ist im besetzten Westjordanland weit fortgeschritten, wo das Wasser seit Beginn der Besatzung im Jahr 1967 von Israel kontrolliert wird.

Zwar wurde in Artikel 40 des Oslo-II-Interimsabkommens zwischen Israel und den Palästinensern von 1995 ein gemeinsamer Wasserausschuss eingesetzt, doch behielt Israel ein Vetorecht gegen alle palästinensischen Wasservorschläge, und die Wassermenge, die es aus den besetzten palästinensischen Gebieten entnehmen konnte, wurde nicht begrenzt.

Wasser-Apartheid

2013 bezeichnete die palästinensische Menschenrechtsgruppe Al Haq die diskriminierenden israelischen Wasserpraktiken als “Wasser-Apartheid”. In ihrem Bericht “Water for One People Only” (Wasser nur für ein Volk) wird detailliert beschrieben, wie Israels Verfügungsgewalt über die Wasserressourcen im Westjordanland und im Gazastreifen die Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung fördert und “nur ein Element eines unumkehrbaren strukturellen Prozesses darstellt, der nur als kolonial bezeichnet werden kann”.

Israels diskriminierende Wasserpolitik, die es ihm ermöglicht, etwa 90 Prozent des Wassers aus dem Berg-Aquifer im Westjordanland für seinen eigenen Gebrauch und den seiner Siedlungen zu entnehmen, und die den Palästinensern ausreichend Wasser für die Landwirtschaft und ihre Grundbedürfnisse vorenthält, steht im Mittelpunkt der beiden gut recherchierten Berichte über die israelische Apartheid, die 2022 von Amnesty International und Human Rights Watch (HRW) veröffentlicht wurden.

Die Bewaffnung Israels mit Wasser zugunsten der Siedler und die De-facto-Annexion können als langjährige Praxis des Siedlerkolonialismus betrachtet werden.

Diese Berichte reihen sich ein in viele andere, die in den letzten zwei Jahrzehnten von palästinensischen und israelischen Organisationen, UN-Organisationen, der Weltbank, Nichtregierungsorganisationen, Journalisten und Wissenschaftlern verfasst wurden und die beschreiben, wie palästinensische Landwirte durch militärische Befehle immer weiter aus dem 62 Prozent des Westjordanlandes umfassenden Gebiet C” verdrängt werden.

Die Landwirte werden daran gehindert, neue Brunnen zu bohren oder alte zu verbessern, Pumpen zu installieren und sogar Regenwasser zu sammeln. Ihre Quellen werden beschlagnahmt und ihre Wassertanks, Zisternen und Rohrleitungen zerstört, während auf ihrem Ackerland Siedlungen und Straßen für “Eretz Israel” errichtet werden.

Die israelischen Siedler verbrauchen sechsmal so viel Wasser wie ihre palästinensischen Nachbarn, die gezwungen sind, teures Wasser aus dem Westjordanland von Mekorot, dem israelischen Wasserversorgungsunternehmen, zu kaufen, um Engpässe bei der Wasserzuteilung und häufige Wasserabschaltungen auszugleichen.

Die Bewaffnung Israels mit Wasser zum Nutzen der Siedler und die De-facto-Annexion können als langjährige Praxis des Siedlerkolonialismus betrachtet werden. Doch wie lässt sich Israels Wasserpolitik im Gazastreifen – einem der am dichtesten besiedelten Orte der Erde – erklären, wo Israel 2005 seine 21 Siedlungen geräumt hat?

Seitdem erleben die Menschen im Gazastreifen die militärische Besatzung Israels nicht mehr als ständige Landnahme. Stattdessen sind sie mit einer existenziellen Bedrohung ihrer Gesundheit und ihres Lebens konfrontiert, die der israelische Historiker Ilan Pappé unter anderem als “schrittweisen Völkermord” bezeichnet hat.

Einige israelische Menschenrechtsanwälte lehnen diese Anwendung des Begriffs entschieden ab. Aber Wasser ist Leben, und die Auswirkungen der seit fast 16 Jahren andauernden israelischen Blockade und der fünf großen Militäroffensiven auf die stark eingeschränkte Versorgung mit sauberem Wasser für eine schnell wachsende Bevölkerung, von der die Hälfte Kinder sind, haben die Frage aufgeworfen, ob der Gazastreifen ein “lebenswerter Ort” (um die Formulierung der UN zu verwenden) bleibt.



Einige historische Hintergründe

Im Gazastreifen, der nur 25 Meilen lang und vier bis sieben Meilen breit ist, leben 2,3 Millionen Menschen. 70 Prozent davon sind staatenlose Flüchtlinge und ihre Nachkommen, die in acht Flüchtlingslagern leben. Viele von ihnen wurden 1948 aus dem Gebiet, das später zum Staat Israel wurde, vertrieben und sind nun nur wenige Kilometer von ihrer ehemaligen Heimat entfernt eingesperrt. Nach Beginn der israelischen Besatzung im Jahr 1967 übernahmen 8 500 israelische Siedler und das Militär 20 % des Gazastreifens für ihre alleinige Nutzung. Der starke Widerstand gegen ihre Anwesenheit zwang sie schließlich zum Rückzug.



Gaza: Bevölkerung “langsam vergiftet” durch ungenießbares Wasser

In einem Flüchtlingslager im Gazastreifen brach Ende 1987 die erste Intifada oder der erste unbewaffnete Aufstand aus. Die Hamas (die islamische Widerstandsbewegung) entstand 1988 und forderte die Führung der säkularen, von der Fatah dominierten PLO heraus. Sie wurde von Israel und den USA wegen ihrer Angriffe auf israelische Zivilisten Mitte der 1990er Jahre als terroristische Vereinigung eingestuft.

Die Rivalität zwischen Fatah und Hamas verschärfte sich, nachdem die Hamas bei den palästinensischen Parlamentswahlen 2006 die Mehrheit der Sitze gewonnen hatte. Im Jahr 2007 setzte sich die Hamas in Fraktionskämpfen durch und übernahm die Kontrolle über den Gaza-Streifen. Daraufhin schnitt Israel mit Hilfe Ägyptens und der Unterstützung der USA den Gazastreifen von der Welt ab und verhängte eine Blockade, die bis heute andauert.

Die Blockade hat die Wirtschaft des Gazastreifens zerstört und HRW dazu veranlasst, den Gazastreifen als “Freiluftgefängnis” zu bezeichnen. Die Bevölkerung ist innerhalb von Mauern und Zäunen gefangen und steht unter ständiger Drohnenüberwachung, während Israel den gesamten Waren- und Personenverkehr zu Lande und zu Wasser streng kontrolliert und von Zeit zu Zeit tödliche Militäroperationen durchführt, aber keinen Versuch unternimmt, eine politische Lösung zu finden.

Im Jahr 2021 war die Hälfte der Bevölkerung des verarmten Gazastreifens arbeitslos. Die anhaltende Spaltung zwischen dem von der Hamas regierten Gazastreifen und der von der Fatah dominierten Palästinensischen Autonomiebehörde sowie die Weigerung Israels und der USA, direkt mit der Hamas zu verhandeln, haben die Regierungsarbeit, einschließlich der Verwaltung der Wasserressourcen, erschwert.



Wasserknappheit in Gaza

Der Gazastreifen verfügt nur über eine einzige erneuerbare Süßwasserquelle: das Küstenaquifer, das sich von Nordisrael bis zur nördlichen Sinai-Halbinsel in Ägypten erstreckt. Zusammen mit den Grundwasserleitern unter dem Westjordanland steht der Küsten-Aquifer seit Beginn der Besatzung unter vollständiger israelischer Kontrolle. Laut einer UN-Studie aus dem Jahr 2013 entnimmt Israel 66 Prozent des Wassers aus dem Küsten-Aquifer, während der Gazastreifen 23 Prozent und Ägypten 11 Prozent entnimmt.

Die Ankunft von Hunderttausenden von Flüchtlingen aus dem heutigen Israel im Gazastreifen führte zu einer starken Belastung des Aquifers, und innerhalb von Jahrzehnten entnahmen die Bewohner mehr Wasser, als jährlich wieder aufgefüllt werden konnte. Im Zeitraum von 1995 bis 2011 stieg die Wasserentnahme um mehr als 30 Prozent, was zu einem Absinken des Grundwasserspiegels führte und das Eindringen von Meerwasser ermöglichte. Israels Tiefbrunnen, Bohrlöcher in der Nähe des Gazastreifens und Dämme haben die Wasserverfügbarkeit im Gazastreifen weiter beeinträchtigt.

In ihrem Bericht vom August 2012 stellten die Vereinten Nationen fest, dass der Grundwasserleiter bis 2020 irreversibel geschädigt sein könnte, wenn die Wasserversorgung des Gazastreifens nicht um 60 Prozent erhöht wird. Die Weltbank sprach von einer “alarmierenden und sich verschlechternden Situation im Gazastreifen im Zeitraum 2010-16” und stellte fest, dass “im Jahr 2016 der Zugang zu verbessertem Trinkwasser im Gazastreifen gegen Null tendierte”.

Im Jahr 2020 bezogen die Bewohner des Gazastreifens immer noch mehr als 95 Prozent ihres Wassers aus dem verschmutzten Grundwasserleiter und entnahmen das Dreifache des nachhaltigen Ertrags, wobei mehr als ein Drittel aufgrund der maroden Infrastruktur verloren ging. Etwa 97 Prozent des Grundwassers waren aufgrund des hohen Abwasser- und Salzgehalts nicht zum Trinken geeignet. Der verbleibende Anteil des Gazastreifens wurde in kleinen, nicht regulierten Entsalzungsanlagen gewonnen (2,6 %), und 2 % wurden von der nationalen israelischen Wassergesellschaft Mekorot durch die klamme palästinensische Wasserbehörde gekauft. Israel zieht nicht bezahlte Wasserrechnungen von den Steuern ab, die es für die Palästinensische Autonomiebehörde einnimmt.

Eine im Jahr 2020 veröffentlichte Umweltbewertung war besonders düster. Darin wurde festgestellt, dass der Küsten-Aquifer bis auf zehn Meter unter den Meeresspiegel abgesunken ist. Während nur 55-60 Millionen Kubikmeter (mcm) sicher aus dem Aquifer entnommen werden könnten, wurden jedes Jahr etwa 160-200 mcm entnommen. Die Gemeinden waren nur in der Lage, 80 Prozent des Wasserbedarfs der Einwohner zu decken, und das Leitungswasser erreichte tagelang nicht die Häuser.

Die Knappheit an sauberem Wasser ist nur ein Teil des Problems. Für viele Bewohner des Gazastreifens, von denen die Hälfte unterhalb der Armutsgrenze lebt, ist es unerschwinglich, das oft verschmutzte Wasser aus Lastwagen zu kaufen. Das Wasser, das sie verbrauchen, liegt weit unter der von der Weltgesundheitsorganisation festgelegten Norm von 100 Litern pro Tag für den häuslichen Pro-Kopf-Bedarf.

Laut einer Pressemitteilung des palästinensischen Statistikamtes und der palästinensischen Wasserbehörde zum Weltwassertag (22. März 2022) beträgt die tägliche Pro-Kopf-Versorgung mit Wasser für den Hausgebrauch in Gaza 86,6 Liter pro Tag. Das für den menschlichen Gebrauch geeignete Wasser beläuft sich jedoch nur auf 26,8 Liter pro Tag. Mekorot schätzt den israelischen Pro-Kopf-Verbrauch an sauberem Wasser auf 230 Liter pro Tag.



Das Wasser in Gaza im Visier

Die Wasserprobleme im Gazastreifen werden durch ein Abwasseraufbereitungssystem verschärft, das durch Militärschläge und Treibstoffmangel beschädigt wird. Im Jahr 2006 legten Raketen das einzige Kraftwerk des Gazastreifens lahm. Als Israel den Gazastreifen im folgenden Jahr abriegelte, war die Infrastruktur in einem gefährlichen Zustand. Im März 2007 stürzte der Damm eines Abwasserspeichers ein, wobei fünf Menschen ertranken.

Israels Militäroffensiven in den Jahren 2008-9, 2012, 2014, 2021 und August 2022 haben mehr als 4.000 Menschen getötet, darunter mehr als 870 Kinder, und die ohnehin fragile Infrastruktur pulverisiert. Bei der Operation “Gegossenes Blei” in den Jahren 2008-9 wurden 11 Brunnen und vier Stauseen sowie Pumpstationen, eine Kläranlage, 19.920 Meter Wasserleitungen, 2.445 Meter Abwasserrohre und Teile des für die Abwasserbehandlung wichtigen Stromnetzes beschädigt oder zerstört. Bei der Operation Protective Edge im Jahr 2014 wurden Brunnen, Wasserreservoirs, Kläranlagen, Entsalzungsanlagen und Pumpstationen stärker beschädigt.

Während elf Tagen im Mai 2021 wurden bei Luftangriffen 13 Brunnen, drei Entsalzungsanlagen und 250 000 Meter Wasserleitungen beschädigt, darunter Berichten zufolge auch die Hauptleitung für das von Mekorot bezogene Wasser. Drei Tage Streiks Anfang August 2022 führten zu einigen Schäden an Teilen des Wassernetzes, und ein Treibstoffmangel verringerte die Wasserproduktion und -lieferung vorübergehend um mehr als 50 Prozent.

Nach jedem militärischen Angriff hat Israels Blockade den Wiederaufbauprozess um Monate und sogar Jahre verzögert und die Bewohner des Gazastreifens dazu gezwungen, mit knappen Trinkwasservorräten und durch die Straßen fließenden Abwässern zu leben. Im September 2014 richteten Israel, die Palästinensische Autonomiebehörde und die Vereinten Nationen einen angeblich vorübergehenden “Gaza-Wiederaufbaumechanismus” (GRM) ein, der die Einfuhr von Baumaterialien überwachen und gleichzeitig Israels Sicherheitsbedenken Rechnung tragen sollte.

Die GRM-Bürokratie schloss “Güter mit doppeltem Verwendungszweck” aus, d. h. alles, was von der Hamas militärisch genutzt werden könnte, darunter Zement, Holz, elektromechanische Geräte und Rohre. Im Jahr 2017 standen 8.500 Güter auf der Liste der Güter mit doppeltem Verwendungszweck. Für Tausende von Gütern, die nicht auf der Dual-Use-Liste standen, war weiterhin eine Sondergenehmigung erforderlich, was die Wirtschaft zum Erliegen brachte.

Im Januar 2022 hatte Israel die Einfuhr von Teilen zur Reparatur der im Mai 2021 zerstörten Wasserinfrastruktur des Gazastreifens immer noch nicht genehmigt. Weitere Schäden am Küsten-Aquifer wurden Berichten zufolge durch die neue, 20 Fuß hohe Mauer verursacht, die den Gazastreifen umgibt und tief in den Boden eindringt, um den Bau von Tunneln zu verhindern.

Folgen für die öffentliche Gesundheit

2017 wurden täglich etwa 108.000 Kubikmeter ungeklärte Abwässer ins Mittelmeer geleitet. In jenem Sommer starb ein Fünfjähriger, nachdem er in dem verschmutzten Meer geschwommen war. Im darauffolgenden Jahr wurde der Gazastreifen als “am Rande des humanitären Zusammenbruchs” stehend eingestuft, da das “akute Energie-, Wasser- und Abwasserproblem eine ernsthafte Bedrohung für die öffentliche Gesundheit” darstelle.

Mehr als ein Viertel der Krankheiten im Gazastreifen sind wasserbedingt. Zahlreiche Berichte deuten darauf hin, dass die Nitratwerte aus der Abwasserverschmutzung die WHO-Empfehlungen um das Sechsfache übersteigen und zu einem Anstieg der Fälle von Zyanose führen. Hohe Chloridkonzentrationen durch das Eindringen von Meerwasser in den Küsten-Aquifer stellen ein besonderes Risiko für schwangere Frauen und Kinder dar, und verunreinigtes Wasser ist die Hauptursache für Kindersterblichkeit.

Mehr als ein Viertel aller Krankheiten im Gazastreifen sind auf Wasser zurückzuführen. Zahlreiche Berichte weisen darauf hin, dass die Nitratwerte aus der Abwasserverschmutzung die WHO-Empfehlungen um das Sechsfache übersteigen.

Eine Studie ergab, dass 59,2 Prozent einer Stichprobe von Kindern mindestens eine parasitäre Infektion hatten und ein ähnlicher Prozentsatz an Anämie litt. Krebs und Nierenerkrankungen treten immer häufiger auf, wobei die Zahl der Patienten mit Nierenversagen jährlich um 13 % steigt. Es gab Ausbrüche von übertragbaren Krankheiten wie akute Hepatitis A, akute Diarrhöe und Typhus. Der Mangel an sauberem Wasser erschwert die Eindämmung von Infektionen durch multiresistente Organismen, die durch den weit verbreiteten Einsatz von Antibiotika zur Behandlung von Patienten, die bei Militärschlägen verwundet wurden, entstanden sind.

Andere gesundheitliche Auswirkungen hängen mit den Schwermetallen aus den Bombardierungen zusammen, die im Boden verbleiben, da die Blockade ihren Abtransport verhindert, wo sie zur Verschmutzung der Lebensmittel- und Wasserversorgung beitragen. Forscher brachten diese Gifte mit einer Zunahme von Geburtsfehlern, Frühgeburten und starkem Untergewicht bei Babys sowie der Verkümmerung von Kleinkindern in Verbindung.

Neben dem Zusammenbruch des Gesundheitswesens und dem Mangel an medizinischer Ausrüstung, Testkits und Impfstoffen hat auch der Mangel an sauberem Wasser die Bemühungen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie behindert.



Kollektive Bestrafung

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz hat die israelische Blockade als eine Form der kollektiven Bestrafung angeprangert, die gegen das humanitäre Völkerrecht verstößt. Unabhängig davon, wie Israel die Aufrechterhaltung der seit über 15 Jahren bestehenden Blockade rechtfertigt, um die Bevölkerung zum Sturz der Hamas zu zwingen, kann kein Sicherheitsargument das Recht der Bevölkerung auf Wasser aufheben.

Das Menschenrecht auf Wasser, das für die öffentliche Gesundheit und das Leben an sich unerlässlich ist, wurde 2010 von der UN-Generalversammlung (A/RES/64/292) anerkannt und ist im Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte verankert.

Weltwassertag

Ein palästinensischer Mann (rechts) hält während einer Pressekonferenz zum Weltwassertag am 21. März 2023 in Gaza-Stadt ein Plakat mit der arabischen Aufschrift “Ein Tropfen Wasser bedeutet Leben” (Reuters)

Westliche Länder, die selbst Kolonialmächte waren, haben wenig Interesse an der Durchsetzung des humanitären Völkerrechts gezeigt, wenn Israel betroffen ist. Sie haben die vernichtende Bewertung der Auswirkungen von Blockade und GRM durch verschiedene NRO ignoriert. Stattdessen haben sie versucht, mit technischen Lösungen die Katastrophe für die gefangene Bevölkerung des Gazastreifens abzuwenden, ohne ein Ende der Blockade zu fordern, und ihre Hilfsversprechen sind häufig nicht eingehalten worden.

Nach wiederholten Verzögerungen gab es einige Erfolge bei der Abwasseraufbereitung, so dass im Juli 2022 65 Prozent des Wassers entlang der Küste des Gazastreifens als sicher genug zum Schwimmen angesehen wurden. Im Jahr 2019 wurde schließlich das von der Weltbank finanzierte Projekt zur Notfallbehandlung von Abwässern im nördlichen Gazastreifen in der Nähe des Ortes eröffnet, an dem 2007 fünf Menschen in den Abwässern starben. Die von Deutschland finanzierte zentrale Kläranlage für den Gazastreifen, die gebaut wurde, um eine Million Menschen in der Mitte des Gazastreifens zu versorgen, wurde Anfang 2021 vollständig in Betrieb genommen, und die lang erwarteten Anschlussstellen, die eine Erhöhung der Wassermenge von Mekorot um fünf Millionen Kubikmeter ermöglichen sollen, wurden bis zum Jahresende fertiggestellt.

Aufgrund der Abriegelung und der kollektiven Bestrafung des Gazastreifens sind Fortschritte wie diese jedoch nur schwer zu erreichen. In dem Bemühen, Abschaltungen aufgrund von Brennstoff- und Stromknappheit zu vermeiden, wurden auf dem Gelände der zentralen Kläranlage eine Biogasanlage und eine Solaranlage errichtet. Innerhalb von zwei Monaten wurde die Anlage während der Militäroffensive im Mai 2021 beschädigt, und es bedurfte des Drucks der deutschen Regierung, bevor Ersatzteile für das elektromechanische System geliefert werden durften.

Da die Einfuhr von Treibstoff ein endemisches Problem ist, liefern Solarpaneele 12 Prozent der Energie, die für den Betrieb der von der EU finanzierten Entsalzungsanlage benötigt wird, die 2017 eröffnet wurde, um 75.000 Menschen im südlichen Gazastreifen mit Wasser zu versorgen. Die Meerwasserentsalzungsanlage im Norden des Gazastreifens, die im Mai 2021 außer Betrieb genommen wurde und 250.00 Menschen kein Wasser mehr liefert, ist ein Beispiel für die Risiken dieser kapitalintensiven Projekte.

Unterdessen treiben die palästinensische Wasserbehörde und die Weltbank – mit zugesagten Finanzmitteln aus einem Dutzend Ländern, der EU und der Islamischen Entwicklungsbank – die seit langem blockierte zentrale Entsalzungsanlage voran, die bis 2030 zwei Millionen Menschen mit Wasser versorgen soll. In dem von der Palästinensischen Autonomiebehörde erstellten Geberinformationshandbuch wird den Gebern versichert, dass das komplizierte Projekt den GRM-Bestimmungen entsprechen wird.

Aber in den Worten von ANERA (American Near East Refugee Aid): “Internationale Investitionen in große Wasserinfrastrukturen sind zwar von entscheidender Bedeutung, doch werden solche Projekte langfristig kaum lebensfähig sein, wenn die Palästinenser nicht in der Lage sind, die für den Bau und die Instandhaltung von Wasser- und Abwassersystemen erforderlichen Ausrüstungen und Lieferungen frei zu importieren”.



Eine Blockade für immer

Heute ist die “vorübergehende” GRM zu einem institutionalisierten Teil einer dauerhaften Vereinbarung geworden, die der Kritik der Geber, die für den Wiederaufbau dessen zahlen, was Israel zerstört hat, weitgehend entgeht. Anstatt Israel als Besatzer unter Druck zu setzen, die Menschenrechte der Palästinenser, einschließlich des Rechts auf Wasser, zu respektieren, hat die internationale Gemeinschaft Geld und technisches Fachwissen auf ein Problem geworfen, das eine politische Lösung erfordert. Damit versucht sie, das Unheil abzuwenden, während sie Israels Verstöße gegen das Völkerrecht duldet.

Berichten zufolge produziert Israel derzeit 20 Prozent mehr Wasser als es benötigt. Aber dieses Wasser wird dem wasserarmen Gaza-Streifen nicht zur Verfügung gestellt, dem auch der Zugang zu den Grundwasserleitern im Westjordanland verwehrt ist. Und ohne erheblichen Druck von außen werden sich die Dinge wohl kaum ändern. In dem Bemühen, die Beziehungen zur Fatah zu verbessern und die Tür für Verhandlungen mit Israel zu öffnen, änderte die Hamas 2017 ihre Charta, um Israel einen langfristigen Waffenstillstand anzubieten. Israel lehnte das überarbeitete Dokument jedoch ab, bevor es veröffentlicht wurde, und zieht es vor, den gesamten Gazastreifen als “feindliche Einheit” zu betrachten, die von der Welt abgeschottet ist.

Völkermord, schrieb Ralph Lemkin, der den Begriff prägte, “bezeichnet einen koordinierten Plan, der auf die Zerstörung der wesentlichen Lebensgrundlagen nationaler Gruppen abzielt, damit diese Gruppen wie Pflanzen, die einen Brand erlitten haben, verdorren und absterben”.

Wenn dieser Brand im Gazastreifen abgewendet werden soll, muss die internationale Gemeinschaft ihre Mitschuld an der kollektiven Bestrafung des palästinensischen Volkes unverzüglich beenden und Israel zur Aufhebung der Blockade drängen.Übersetzt mit Deepl.com

Diese Kolumne wurde zuerst auf Medium veröffentlicht.

Nancy Murray, PhD, hat an Universitäten gelehrt und zu Menschenrechtsfragen in Großbritannien und Kenia sowie in den USA gearbeitet, wo sie 25 Jahre lang Direktorin für Bildung bei der ACLU of Massachusetts war. Sie ist die Autorin von Palestinians: Life Under Occupation und Buchkapitel über Israel/Palästina und hat seit 1988 rund 20 Besuche im Westjordanland und im Gazastreifen unternommen. Sie ist Mitbegründerin der Gaza Mental Health Foundation und Mitglied der Alliance for Water Justice in Palestine.

