WATCH: CN Live! – ‘Palästina: 20 Jahre später’ mit John Pilger & Ilan Pappé

26. Juli 2021

CN Live! untersucht Israels scharfen Rechtsruck & seine Auswirkungen auf Palästina in den 20 Jahren seit John Pilgers Film ‘Palestine is Still the Issue’. Mit Pilger & dem israelischen Historiker Ilan Pappé. Di., 9 Uhr EDT, 14 Uhr BST. Vollständige Vorführung folgt.

Der gefeierte Journalist und Filmemacher John Pilger diskutiert die Veränderungen in Palästina seit der Entstehung seines Films Palestine is Still the Issue, der 1974 und 2002 veröffentlicht wurde.

Im Anschluss an die Diskussion findet eine Vorführung des gesamten Dokumentarfilms statt.

In den letzten zwei Jahrzehnten gab es einen extremen Rechtsruck in der israelischen Politik mit schwerwiegenden Folgen für Palästina und sein Streben nach Unabhängigkeit, darunter vier große israelische Angriffe auf Gaza.

Pilger und der israelische Historiker Ilan Pappé, der in dem Film von 2002 auftrat, werden über die sich über die Jahrzehnte verschlechternde Situation für die Palästinenser diskutieren und darüber, wohin die Zukunft Palästinas und Israels führen wird.

Pappé ist Autor vieler Bücher, darunter The Ethnic Cleansing of Palestine, in dem er dokumentiert, dass die ethnische Säuberung ein langjähriges zionistisches Ziel war, das von Ben-Gurion im Hauptquartier des Roten Hauses außerhalb von Tel Aviv bis ins Detail geplant wurde und eine viel größere Anzahl von Gräueltaten gegen Palästinenser bei der Gründung Israels in den späten 1940er Jahren beinhaltete.

Pappé sagt, es war der Beginn eines Prozesses der ethnischen Säuberung, der bis heute andauert. Übersetzt mit Deepl.com

