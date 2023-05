Diese kläglichen Versuche, werden scheitern wie alle Klagen zuvor gegen Roger Waters. Schlecht beraten! Berlin wird immer mehr zur politischen Schande, nach dem “Befreiungsgedenken”, nun das nächste peinliche Schauspiel! Ich sage als waschechte Berlinerin, “schaut auf diese Stadt” und was aus ihr geworden ist” Evelyn Hecht-Galinski

Wegen Antisemitismus-Vorwürfen: Berliner CDU will Absage von Roger-Waters-Konzerten Die Berliner CDU wirft dem ehemaligen Pink-Floyd-Musiker Roger Waters Antisemitismus vor. Konkrete Belege liefert sie allerdings nicht. Dennoch will sie, dass seine Konzerte in der Mercedes-Benz-Arena verhindert werden. Die Chancen dafür stehen jedoch schlecht.

Quelle: www.globallookpress.com © Gustavo Valiente

Laut einem Bericht der Berliner Zeitung fordert die CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus die Absage der beiden Konzerte des früheren Pink-Floyd-Musikers Roger Waters am Mittwoch und Donnerstag in der Berliner Mercedes-Benz-Arena. Die Weltanschauungen des britischen Musikers belasteten angeblich den “gesellschaftlichen Frieden” in der Hauptstadt. Das erklärten CDU-Fraktionsvorsitzender Dirk Stettner und der Sprecher für Antisemitismusbekämpfung, Timur Husein, am Dienstag in Berlin. In einem gemeinsamen Statement warfen sie Rogers folgendes vor: “Hetze gegen den Staat Israel, das Nachgeplappere von Putins Propaganda, Verschwörungstheorien über die Vereinigten Staaten von Amerika.” Alles in allem sei das “Unerträglich” und schade “dem Ansehen Berlins”. Konkrete Nachweise oder Belege für ihre Anschuldigungen brachten die beiden jedoch nicht vor. Dem bald 80-jährigen ehemaligen Pink-Floyd-Mitglied werden seit Jahrzehnten aus transatlantischen Kreisen israelfeindliche und antisemitische Äußerungen vorgeworfen. Er soll unter anderem die Kampagne Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) unterstützen, die für einen Boykott israelischer Waren streitet.

Diese Bewegung will den Staat Israel wirtschaftlich, kulturell und politisch isolieren, und so durchsetzen, dass Israel die “Okkupation und Kolonisierung allen arabischen Landes” beendet, das “Grundrecht seiner arabisch-palästinensischen Bürger auf volle Gleichheit” anerkennt und “das Recht der palästinensischen Flüchtlinge auf eine Rückkehr in ihre Heimat und zu ihrem Eigentum gemäß UN-Resolution 194 schützen und fördern.”

Husein und Stettner betonten weiterhin:

“Kunst darf sehr viel. Kunstfreiheit ist ein sehr hohes Gut. Wir dürfen und müssen aber nicht wegsehen, in diesem Fall weghören, wenn Künstler ihre Macht für Antisemitismus und Hetze nutzen. ­Roger Waters tut dies. Wir können keinem Veranstalter den Auftritt verbieten. Doch einen Gefallen tut er sich und unserer Stadt damit nicht. Waters ist in unserer Stadt der Freiheit und Toleranz nicht willkommen.”

An der derzeit stattfindenden Konzerttour „This is not a drill“ des Engländers gab es in Deutschland bereits laute Kritik. Die Stadt Frankfurt/Main und das Land Hessen hatten ein Konzert am 28. Mai in Frankfurt abgesagt und den Veranstaltungsvertrag gekündigt. Dagegen hatte der Musiker erfolgreich vor Gericht geklagt.

Offener Brief an Stadt Frankfurt am Main und Hessische Landesregierung, 21. April 2023

Kein Auftrittsverbot für Roger Waters

Von NachDenkSeiten-Gesprächskreis Darmstadt

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Josef, sehr geehrter Herr Staatssekretär Rösmann, beigefügt finden Sie bitte einen Offenen Brief, den wir bereits vor der Entscheidung des Verwaltungsgerichts Frankfurt initiiert hatten. Die Unterschriftenaktion lief noch, als das Urteil fiel das Auftrittsverbot aufzuheben. Natürlich begrüßen wir ausdrücklich diesen Beschluss. Dennoch möchten wir auf diesem Weg unsere Empörung zum Ausdruck bringen gegen zunehmende Versuche, die beabsichtigen unsere Kunst- und Meinungsfreiheiten einzu-schränken oder gar zu unterbinden, insbesondere öffentliche Debatten zu demokratie-unwürdigen Themen wie z. B. die seit mehr als drei Jahren völkerrechtswidrige Inhaftierung von Julian Assange, die gegen praktisch alle selbstgesetzten zivilisatorischen Regeln des menschlichen Miteinander verstößt. Wir betrachten das beigefügte [nachfolgende] Schreiben als unseren Beitrag zur Woche der Meinungsfreiheit des Börsenvereins des deutschen Buchhandels e.V. in Frankfurt.

Sehr geehrter Damen und Herren, wir, der Gesprächskreis Darmstadt der NachDenkSeiten (Liste der Unterzeichner siehe unten), fordern Sie hiermit auf, das Auftrittsverbot gegen Roger Waters für den 28. Mai 2023 in der Festhalle in Frankfurt zurück zu nehmen.

Als Grund für das Auftrittsverbot geben Sie an, dass sich Roger Waters für die Kampagne Boykott, Investitionsabzug/Desinvestition, Sanktionen (BDS)-Kampagne, die den Staat Israel wirtschaftlich, politisch und kulturell isolieren will, einsetzt und dass es israelfeindliche Äußerungen von ihm geben soll.

Die BDS-Kampagne ist eine gewaltfreie Kampagne der palästinensischen Zivilgesellschaft zur Beendigung der völkerrechtlich illegalen israelischen Besatzung. Die Kampagne ist eine Rechtskampagne, die sich ausnahmslos auf das internationale Recht sowie auf UN-Resolutionen stützt. Das Selbstverständnis der BDS-Bewegung ist durchgehend antirassistisch. Die Bekämpfung jeglicher Art von Rassismus, insbesondere gegen Jüdinnen und Juden, gehört zum grundlegenden politischen Selbstverständnis. Viele Menschenrechtsorganisationen und Organisationen der Vereinten Nationen haben Israel als Apartheidstaat definiert und es wurden Israel und das Südafrika der Apartheid-Ära miteinander verglichen. Während im Falle von Südafrika diese gewaltfreie Methode zur Aufhebung der Apartheid führte und weltweit bejubelt wurde, soll es jetzt im Falle Israel antisemitisch sein? Wir vermuten doch eher, dass es sich hier um die selbst verordnete Staatsräson in Deutschland handelt, die jegliche Kritik an der Politik des Staates Israel schon seit Jahren unterbindet. Im Übrigen beteiligen sich Staatsbürger von Israel (z.B. Ilana Hammerman) und viele Prominente an dieser Kampagne. Prof. Amos Goldberg, außerordentlicher Professor für Holocaust-Geschichte an der Hebräischen Universität in Jerusalem führt in einem Interview aus: „Der Beschluss des deutschen Bundestags (über BDS) ist ein schlimmer Präzedenzfall. Ein Staat (Deutschland, Anmerkung Unterzeichner) hat aus fragwürdigen Beweggründen in die öffentliche Debatte eingegriffen und Meinungsfreiheit und Proteste beschränkt. Es wird nicht mehr lange dauern, bis jede scharfe Kritik an Israel als antisemitisch bezeichnet wird und damit ihre Legitimität verliert. Damit begehen liberale Demokratien einen schwerwiegenden Verrat an Menschenrechten und Meinungsfreiheit. Diesen Werten sollte sich gerade Deutschland verpflichtet fühlen.“ (1)

Wenn sich Israels Staatspräsident Izchag Herzog selbst von dem Vorgehen seines eigenen Staates distanziert und auch unser Bundespräsident sich „besorgt“ über die Pläne der jetzigen rechts-religiösen Regierung äußert, Entscheidungen des Höchsten Gerichts mit einfacher Parlamentsmehrheit aufheben zu können, wie muss ein solches Vorhaben dann erst auf die unterdrückten palästinensischen Staatsbürger in Israel (ca. 20 Prozent) und in den völkerrechtswidrig besetzten Siedlungsgebieten wirken, wenn sie schon bei uns in Deutschland Hunderttausende auf die Straße treiben? (2)

In seiner Rede vor der UNO, die ihm heftige Angriffe seitens der Medien eingebracht hatte, weil er Verhandlungen in dem Ukraine-Konflikt anstatt Waffenlieferungen forderte und weil er dem Westen die Mitschuld an diesem Krieg gibt („..war der russische Einmarsch in die Ukraine nicht „unprovoziert“, also verurteile ich die Provokateure ebenfalls aufs Schärfste“), hatte Roger Waters an seine Jugendzeit und an seine Mutter erinnert:

„Als ich ungefähr dreizehn war, kämpfte ich mit irgendeinem kniffligen pubertären Problem und versuchte zu entscheiden, was ich tun sollte, es ist egal, was es war, ich kann mich jedenfalls nicht mehr daran erinnern, aber meine Mutter setzte sich mit mir zusammen und sagte: „Hör zu, du wirst in deinem Leben mit vielen kniffligen Problemen konfrontiert werden, und wenn du das bist, hier ist mein Rat: Lies, lies, lies, finde alles heraus, was du kannst, egal was es ist, betrachte es von allen Seiten, aus allen Blickwinkeln, höre dir alle Meinungen an, besonders die, denen du nicht zustimmst, recherchiere es gründlich, wenn du das getan hast, hast du die ganze schwere Arbeit getan und der nächste Teil ist einfach, „Ist er das? Ok, Mama, was ist der einfache Teil?“… „Oh, der einfache Teil ist, dass du einfach das Richtige tust.“ Hmm!“ (3)

Wir haben in den letzten Jahren beunruhigende Einschränkungen unserer Grundrechte und Meinungsfreiheiten erfahren müssen, die bis heute nicht aufgearbeitet sind. Wer eine andere Sichtweise zur Corona-Krise, zum Ukraine-Konflikt, in der Klima- oder Energiepolitik vertritt, wird aus dem gesellschaftlichen Diskurs hinausgedrängt. Das passiert durch Raumverbote, Auftrittsverbote, Löschen von Internet-Inhalten, Entziehung der Gemeinnützigkeit und Rufmord-Kampagnen (die aktuellsten Beispiele sind Roger Waters, Ulrike Guérot und der Schweizer Historiker Dr. Daniele Ganser).

Fast täglich hören wir, dass „in unserer Demokratie“ Kritiken erwünscht und Diskurse darüber ausgehalten werden müssen. Wir sind erwachsene Menschen mit dem Recht auf audiatur et altera pars. Wir brauchen kein verordnetes Denken. Wir sind darüber hinaus als Steuerzahler Mitfinanziers öffentlicher Einrichtungen und fordern Sie deshalb auf, uns diese als öffentlichen Debattenraum zur Verfügung zu stellen. Auftrittsverbote, wie das für Roger Waters ausgesprochene, kommen Redeverboten gleich und entsprechen nicht den Wertevorstellungen demokratischer Gesellschaften. Unsere Regierung kritisiert mit Recht derartige Vorgehensweisen autokratischer Staaten – und jetzt tun Sie es heuchelnd selbst. Damit steht die Frage im Raum: Seit wann ist Andersdenken in Deutschland wieder verboten?

Mit um unsere Demokratie besorgten Grüßen,

Liste der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner:

PD Dr. Johannes M. Becker

Peter Betscher

Eva Biebel

Peter Biebel

Irene Biebel

Walter Creutz

Guy Dawson

Anneliese Fikentscher

Karl-Heinz Fuchs

Senne Glanschneider

Karl-Heinz Goll

Angela Hammann

Hermann Hamman

Evelyn Hecht-Galinski

Manfred Heinzmann

Rita Hempel–Schwarz

Corinna Henninger

Edith Humeau

Manfred Illke

Werner Kappel

Bodo Kaul

Michael Köditz

Karl Kühner

Klemens Lüdecke

Andreas Neumann

Karina Perinelli

Rainer Rupp

Ernst Schwarz

Günter Skupin

Anette Sorg

Wolfgang Trittin

Jan Veil

Lutz Weber

Fußnoten:

1 Quelle: https://www.goethe.de/ins/il/de/kul/mag/21581473.html

2 Beleg: https://www.zdf.de/nachrichten/politik/israel-proteste-demos-justiz-100.html

3 Quelle: https://www.pressenza.com/de/2023/02/roger-waters-vollstaendige-rede-vor-dem-un-sicherheitsrat/

Online-Flyer Nr. 811 vom 17.05.2023

