Wegen Ukraine: „Die Grünen“ und „WDR“ auf totalen Konfrontationskurs zu Bundeskanzler Scholz

Kommentar von Andreas Friedrich

24.04.2022

“Die Grünen” und der „WDR“ gehen offen auf totalen Konfrontationskurs zum besonnen handelnden Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und in dieser Sache geben sich „Die Grünen“ innerhalb der Ampel als Kriegstreiber erster Klasse, wohlwissend, das die Lieferung “schwerer Waffen” nicht nur die kriegerische Auseinandersetzung in der Ukraine verlängert, zu immer mehr Opfern auf beider Seiten führt, nein, sie – die Lieferung schwerer Waffen – führt geradewegs in den III. WK oder sogar in einen Atomkrieg, und wenn sich der aufmerksame Beobachter insbesondere die tägliche Berichterstattung der letzten Wochen vor allem im WDR (“Aktuelle Stunde”) ansieht, scheint es so, als ob ein III. WK und/oder ein Atomkrieg gewollt ist (Kriegspropaganda ohne Ende beim WDR).

Kommt beim WDR erschwerend hinzu, das dort ausnahmslos Interviewpartner zu Wort kommen, die nicht nur auf totale Konfrontation zu Kanzler Scholz gehen, nein, sie alle plädieren für die Lieferung schwerer Waffen und das möglichst bald.

Nun kann darüber diskutiert werden, ob das alles dem mittlerweile erschreckend niedrigem Niveau des WDR – immerhin öffentlich- rechtlich und zu objektiver Berichterstattung verpflichtet – und seinen Moderator*innen, oder aber doch eher einem politischen Diktat aus der Ukraine geschuldet ist.

Der Botschafter der Ukraine ist mittlerweile – wenn auch oftmals nur per Video – gern gesehener Gast nicht nur beim WDR, gerade wenn’s um die Lieferung schwerer Waffen und insbesondere um Kritik an deutschen Politiker*innen geht, selbst wenn die von Herrn Andrij Melnyk vorgebrachten Vorwürfe mehrere Jahre zurück liegen.

Diplomatie geht anders, Herr Melnyk.

Langsam muss sogar die Frage, wer die Politik Deutschlands bestimmt (Der Kanzler oder nicht doch eher die Kriegstreiber aus der Ukraine Hand in Hand mit diversen Medien und der “Die Grünen”?), gestellt werden.

Dazu passen diverse und immer wiederkehrende Auftritte Anton Hofreiters in den Medien, auch vielfach im WDR (“Aktuelle Stunde”) und diese lassen böses erahnen, da auch Herr Hofreiter immer wieder durch verbale Angriffe auf Olaf Scholz auffällt.

Ansonsten drohen Sanktionen sowie Verlust des Arbeitsplatz nach Willen der Kulturstaatsministerin Claudia Roth („Die Grünen“) auch russischstämmigen in Deutschland lebende Künstler*innen, ebenso wie öffentliche Aufträge nicht mehr an Einzelpersonen mit russischem Pass vergeben werden dürfen.

