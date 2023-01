Keine Doppelstandards! Warum werden nicht alle Rüstungsfirmen mit Sanktionen belegt die Waffen an die Ukraine liefern? Evelyn Hecht-Galinski

“Wegen Unterstützung für russisches Militär”: US-Sanktionen zielen auf iranischen Drohnenhersteller

Die USA haben neue Sanktionen gegen Iran verhängt: diesmal gegen die iranische Drohnen-Industrie unter dem unbegründeten und unbewiesenen Vorwand, die Islamische Republik hätte Drohnen an Russland geliefert, die von Moskau gegen die Ukraine eingesetzt werden sollen.

Betroffen seien dabei mehrere Führungskräfte des iranischen Luft- und Raumfahrtunternehmens Qods Aviation Industry, teilte das US-Finanzministerium am Freitag mit. Dieses Unternehmen sei für die Entwicklung und Produktion von Drohnen verantwortlich. Teheran habe diese Drohnen an Russland für den Einsatz in der Ukraine weitergegeben. Ebenfalls von den Sanktionen betroffen sei der Direktor der iranischen Aerospace Industries Organization. Laut der Darstellung der US-Regierung handele es sich hierbei um die “wichtigste Organisation” bei der Überwachung der iranischen Programme für ballistische Raketen.

Letzten Monat sagte der iranische Verteidigungsminister, Brigadegeneral Mohammad-Reza Ashtiani, dass ukrainische Beamte keine Beweise für ihre Behauptung vorgelegt hätten, dass Russland im Ukraine-Krieg iranische Drohnen eingesetzt habe.

Einen Monat zuvor hatte der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian ebenfalls auf die Anschuldigungen der USA und anderer westlicher Länder reagiert und darauf hingewiesen, dass Iran Russland eine begrenzte Anzahl an Drohnen zur Verfügung gestellt hätte, die Lieferung jedoch Monate vor dem Krieg in der Ukraine erfolgt wäre.

