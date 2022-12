https://consortiumnews.com/2022/12/15/wwi-christmas-truce-inspires-call-for-ukraine-ceasefire/?eType=EmailBlastContent&eId=04523a69-8ce9-45a5-b23b-c483ea96c7cb



Illustration der Illustrated London News vom 9. Januar 1915 zum “Weihnachtsfrieden zwischen gegnerischen Schützengräben” – “Verbrüderung auf dem Schlachtfeld in der Zeit des Friedens und des guten Willens”. (Wikimedia Commons)

Weihnachtsfrieden aus dem Ersten Weltkrieg inspiriert Aufruf zur Waffenruhe in der Ukraine



Von Peoples Dispatch

15. Dezember 2022

Unter Berufung auf das Vermächtnis des Weihnachtsfriedens von 1914 während des Ersten Weltkriegs rufen fast 1.000 Führer von Glaubensgemeinschaften zu Frieden und Verhandlungen auf, um den Krieg zu beenden, berichtet People’s Dispatch.

Vor den Feiertagen zum Jahresende rufen fast 1.000 religiöse Führer in den Vereinigten Staaten zu einem Waffenstillstand in der Ukraine auf. Mit 14 Millionen Vertriebenen und mehr als 6.700 bestätigten Todesopfern unter der Zivilbevölkerung (obwohl die tatsächliche Zahl der Todesopfer vermutlich noch höher ist) hat der Krieg in der Ukraine zu enormer Gewalt geführt.

Religionsführer berufen sich auf das Erbe des Weihnachtsfriedens von 1914 während des Ersten Weltkriegs, um Frieden und Verhandlungen in der Ukraine zu fordern. Unter der Führung von Soldaten auf britischer und deutscher Seite widersetzten sich die Truppen ihren Offizieren und stellten die Feindseligkeiten während der Weihnachtszeit an der gesamten Westfront ein.

Fast 1.000 Religionsführer haben eine Erklärung unterzeichnet, in der es unter anderem heißt,

“Im Geiste des Waffenstillstands von 1914 während des Ersten Weltkriegs fordern wir unsere Regierung auf, eine führende Rolle bei der Beendigung des Krieges in der Ukraine zu übernehmen, indem sie die Forderungen nach einem Waffenstillstand und einer Verhandlungslösung unterstützt, bevor der Konflikt in einen Atomkrieg mündet, der die Ökosysteme der Welt verwüsten und die gesamte Schöpfung Gottes auslöschen könnte.

Die Erklärung wurde von den US-amerikanischen Friedensorganisationen CODEPINK, National Council of Elders und Fellowship of Reconciliation-USA (FOR) verfasst.

Die jüngsten Eskalationen in der Ukraine, insbesondere auf Seiten der USA, haben weltweit die Sorge vor einer möglichen nuklearen Konfrontation geschürt.

Präsident Joe Bidens Nuclear Posture Review (NPR), der am 27. Oktober veröffentlicht wurde, gibt Bidens Wahlkampfversprechen für 2020 auf, eine Politik des “Nicht-Ersteinsatzes” von Atomwaffen zu unterstützen. Unter Berufung auf die Bedrohung durch Russland und China wird darin eine Aufstockung des US-Atomwaffenarsenals gefordert, obwohl die US-Geheimdienste zugegeben haben, dass es keine Anzeichen dafür gibt, dass Russland den Einsatz von Atomwaffen vorbereitet.

Die USA haben auch die Lagerung von aufgerüsteten Atomsprengköpfen in Europa beschleunigt, während der Krieg auf dem Kontinent weiter tobt. Wie die Union of Concerned Scientists in einem Blog-Beitrag schrieb, “verdoppelt der Biden NPR die nukleare Abschreckung und den Status-quo-Ansatz zur Sicherheit, der besagt, dass wir alle darauf vorbereitet sein müssen, in weniger als einer Stunde zu sterben. Das ist keine Welt, in der irgendjemand von uns leben möchte”.



Während die USA eskalieren, rufen Friedensorganisationen stattdessen zu Verhandlungen auf. “Verhandlung ist weder ein Euphemismus für Kapitulation noch eine Rationalisierung von Putins Aggression”, sagt Medea Benjamin, Mitbegründerin von CODEPINK. “Es ist einfach die Erkenntnis, dass das Ende dieses Krieges nicht durch mehr Krieg erreicht werden kann. Jede Aussicht auf eine Pause in den Feindseligkeiten sollte genutzt werden.”

Am 19. November arbeiteten Friedensorganisationen wie CODEPINK bei einer Antikriegsveranstaltung zusammen, die vom Peoples Forum und der ANSWER Coalition ausgerichtet wurde, und forderten ebenfalls Verhandlungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine.

Brian Becker, Direktor der ANSWER Coalition, sagte auf der Veranstaltung zur Verurteilung progressiver Stimmen für den Frieden in den Vereinigten Staaten,

“Wann immer Menschen sich organisiert und für den Frieden gekämpft und mobilisiert haben, zogen sie den Zorn der Kriegstreiber auf sich… Es spielt keine Rolle, ob ihre Slogans sanft oder mild sind, ob sie über Verhandlungen oder den Sturz des Kapitalismus sprechen, allein die Mobilisierung der Menschen gegen den Krieg ist eine große Gefahr für die Kriegstreiber, denn wenn die Menschen endlich NEIN zum Krieg sagen, enden die Kriege. Die herrschende Klasse kann die Kriege nicht ohne das Volk führen.” Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel ist von Peoples Dispatch.

