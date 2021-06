Auch die “Die Leute sehen, was hier passiert. Sie sehen, wer die Besatzungsmacht ist”, wann wird auch hier die zionistische Propaganda der Gehirnwäsche nicht mehr auf fruchtbaren Boden fallen?

Bild:Demonstrators march for Palestinian rights, near the Lincoln Memorial in Washington, DC, 29 May. Anton Chudakov TASS

Another poll signals fall in US support for Israel Support for Israel continues to fall among key segments of the American population, another poll confirms. The Harvard-Harris survey of some 1,900 registered voters was taken on 19-20 May, before a ceasefire took effect in Gaza following 11 days of intense Israeli bombardment.

Weitere Umfrage signalisiert Rückgang der US-Unterstützung für Israel

Von Ali Abunimah

2. Juni 2021

Die Unterstützung für Israel nimmt in wichtigen Teilen der amerikanischen Bevölkerung weiter ab, wie eine weitere Umfrage bestätigt.

Die Harvard-Harris-Umfrage unter etwa 1.900 registrierten Wählern wurde am 19. und 20. Mai durchgeführt, bevor ein Waffenstillstand im Gazastreifen nach 11 Tagen intensiven israelischen Bombardements in Kraft trat.

Die Befragten wurden gefragt: “Wer ist Ihrer Meinung nach mehr für die Gewalt im Nahen Osten verantwortlich – Israel oder die Hamas?”

Insgesamt gaben 60 Prozent der Befragten der Hamas und 40 Prozent Israel die Schuld.

Obwohl mehr als die Hälfte die Hamas beschuldigt, ist es bemerkenswert, dass zwei von fünf sagen, Israel sei mehr verantwortlich.

Aber wenn es um die 18- bis 34-Jährigen geht, kehrt sich das Bild komplett um: 60 Prozent geben Israel die Schuld, und nur 40 Prozent der Hamas.

Unter den schwarzen Amerikanern halten 62 Prozent Israel für verantwortlicher, ebenso wie 55 Prozent derjenigen, die von den Meinungsforschern als hispanisch bezeichnet werden.

Eine Mehrheit der Demokraten – 52 Prozent – macht ebenfalls Israel verantwortlich.

Wer gibt also der Hamas die Schuld?

Kurz gesagt, ältere, weißere und eher rechtsgerichtete Amerikaner. Unter den über 50-Jährigen geben mehr als 70 Prozent der Befragten der Hamas die Schuld, ebenso wie 67 Prozent der weißen Wähler und 72 Prozent der Republikaner.

Diese Umfrage bestätigt die Ergebnisse einer Morning Consult Umfrage, die ebenfalls während des Angriffs auf Gaza durchgeführt wurde.

Diese Umfrage ergab, dass Israel es nicht geschafft hat, die Sympathie der meisten Amerikaner während des Angriffs zu gewinnen. Nur in einer demographischen Gruppe – den Republikanern – konnte Israel eine knappe Mehrheit für sich verbuchen.

Unter Demokraten und jungen Wählern standen mehr Menschen auf der Seite der Palästinenser als auf der Seite der Israelis.

Israel verliert seinen Einfluss

Kyle Kulinski, ein einflussreicher linker Kommentator und Gründer des progressiven politischen Aktionskomitees “Justice Democrats”, merkt an, dass die Frage in der Harvard-Harris-Umfrage in einer Weise verzerrt war, die die Ergebnisse wahrscheinlich noch mehr zu Gunsten Israels verzerrte.

Wie bereits erwähnt, gaben 60 Prozent der Befragten insgesamt der Hamas mehr Schuld, während 40 Prozent Israel mehr Schuld gaben.

Im obigen Video bemerkt Kulinski, dass, wenn die Frage nach Israel gegen die Palästinenser gestellt worden wäre, anstatt nach Israel gegen die Hamas, sich das Ergebnis vielleicht geändert hätte.

“Meine Vermutung ist, wenn man die Hamas durch die Palästinenser ersetzt, wird das Verhältnis vielleicht 50:50”, sagt Kulinski.

“Die Propaganda funktioniert nicht mehr”, bemerkt Kulinski.

“Wenn der Einfluss auf das Narrativ so sehr nachlässt, selbst mit endloser Propaganda auf der eigenen Seite, wird es nicht mehr lange dauern, bis es wirklich 60 Prozent pro-palästinensisch und 40 Prozent pro-israelisch ist.”

“Die Leute sehen, was hier passiert. Sie sehen, wer die Besatzungsmacht ist”, sagt Kulinski.

“Israel ist nicht an Frieden interessiert, sie sind nicht an einer Zwei-Staaten-Lösung interessiert. Sie sind nicht an einer demokratischen Ein-Staaten-Lösung interessiert.”

“Der Rest der Welt durchschaut das und die jüngeren Leute in Amerika durchschauen das”, so Kulinski. “Die einzigen, die es nicht durchschauen, sind das gesamte US-Establishment und die älteren Leute in Amerika.” Übersetzt mit Deepl.com

