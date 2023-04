https://www.globalresearch.ca/what-kind-ukraine-do-we-support/5814137



Welche Art von Ukraine unterstützen wir?



Von Patrick Pasin

Global Research

1. April 2023

***

Der Slogan “Unterstützung für die Ukraine” blüht weiter auf. Wissen diejenigen, die ihn propagieren, dass die Ukrainer vor dem Krieg die meisten Märtyrer in Europa waren? Wegen genau der Person, die der Westen so schätzt: Präsident Selenskyj.

Zusammenfassend lässt sich sagen, was unsere Medien uns verschweigen und was uns zum Nachdenken über unsere aufrichtige und freundschaftliche Unterstützung des ukrainischen Volkes anregen sollte.



Das Land ohne Babys

Im Jahr 2021 überstieg die Zahl der Sterbefälle die Zahl der Geburten um 442.279.[1] Das ist eine erschütternde Zahl für eine Bevölkerung von etwa 41 Millionen: Das bedeutet, dass mehr als 1 % der Bevölkerung in diesem Jahr buchstäblich verschwunden ist, ganz zu schweigen von den Auswirkungen der Auswanderung.

Im Januar 2022, dem letzten Monat vor der Sonderaktion, verschlechterte sich die Lage noch weiter: Es gab etwa 57 000 Todesfälle, aber nur 18 000 Geburten, also ein Vielfaches von mehr als drei.

Auch wenn die Lücke in den Vorjahren kleiner war, lag sie seit der Maidan-Revolution 2014 und davor immer noch im negativen sechsstelligen Bereich. Bei diesem Tempo wird das ukrainische Volk innerhalb von ein bis zwei Generationen verschwunden sein, zumal viele der Flüchtlinge und Emigranten nicht zurückkehren werden, ganz gleich, welche Form die Ukraine nach dem Ende des Krieges annehmen wird.

Dazu kommt noch die anhaltende Katastrophe, dass mehr als 200.000 Männer, die in der Blüte ihres Lebens getötet wurden, keine Kinder mehr haben werden. Und das Gemetzel geht weiter: Jetzt sind es Jugendliche, die an die Front geschickt werden. Wer kann sich die mittel- und langfristigen Folgen für die Existenz des ukrainischen Volkes vorstellen?



Das Land der US-Kriegslabore

Nach Angaben der WHO und der lokalen Behörden, einschließlich der Ärztekammer, gehören die Infektionsraten für HIV/AIDS, Tuberkulose, Hepatitis B und C nach wie vor zu den höchsten in Europa und der Welt. Die Tuberkulose hat sich dort sogar in einer einzigartigen Form ausgebreitet, die hochgradig resistent gegen Medikamente ist.[2]

Das Land wird auch von heftigen Masernepidemien heimgesucht, trotz einer hohen Impfrate, aber auch von Schweinegrippe, Botulismus, Leptospirose, Diphtherie usw. [3], die nirgendwo sonst in diesem Ausmaß vorkommen.

Medizinische Untersuchungen, die die Russen an Tausenden von ukrainischen Kriegsgefangenen durchgeführt haben, zeigen, dass ein Drittel von ihnen mit Hepatitis A infiziert war, mehr als 4 % haben ein Nierensyndrom und 20 % haben West-Nil-Fieber[4].

Die voreilige Schlussfolgerung der Medien wäre, dass sie jahrelangen biologischen Experimenten [durch die Russen] ausgesetzt waren?

Die Realität sieht jedoch anders aus.

Das US-Verteidigungsministerium räumte am 9. Juni 2022 ein, dass es mit 46 ukrainischen Labors “zusammengearbeitet” habe, offensichtlich zu … friedlichen Zwecken.[5] In Wirklichkeit hat das Pentagon nicht “zusammengearbeitet”, sondern seit 2014 direkt Labors für biologische Kriegsführung in der Ukraine betrieben, was einen Verstoß gegen die Biowaffenkonvention von 1972 darstellt. Dies wurde seit dem Maidan 2014 dokumentiert, einschließlich eines Berichts eines ehemaligen Agenten des SBU, des ukrainischen Geheimdienstes, der enthüllt, dass “der Tod der Testpersonen als Teil der Durchführung genehmigt wurde.”[6] In diesem Fall sind die “Testpersonen” Ukrainer, keine Laborratten.

Außerdem wurde aufgedeckt, dass diese äußerst gefährliche Forschung darauf abzielte, die pathogenen Eigenschaften von Pest, Milzbrand, Tularämie, Cholera und anderen tödlichen Krankheiten zu verbessern[7]. Zu den festgelegten Prioritäten gehörte die Untersuchung bakterieller und viraler Krankheitserreger, die von Fledermäusen auf den Menschen übertragen werden können, wie die Erreger von Pest, Leptospirose, Brucellose und Coronaviren… Fledermaus-Coronaviren? Erinnert uns das nicht an etwas? Fügen wir hinzu, dass ein militärisches Programm mit dem Titel “Covid-19” im November 2019 finanziert wurde, drei Monate bevor die WHO einer globalen Pandemie diesen Namen gab, die noch immer in den Schlagzeilen ist[8].

Einfacher Zufall?

Auf jeden Fall besteht kein Zweifel daran, dass die ukrainische Zivilbevölkerung und die ukrainischen Soldaten seit Jahren vom US-Militär mit der Komplizenschaft Kiews als Versuchskaninchen benutzt werden. Darüber hinaus stellen diese biologischen Waffen eine direkte Bedrohung für uns dar, denn wer kann garantieren, dass diese tödlichen Viren vor unseren Grenzen Halt machen? Was tun die Europäische Kommission und unsere Regierungen, um uns vor dieser Bedrohung zu schützen?

Das Land der Neonazis

Reuters schätzt, dass es mehr als 100.000 der so genannten “Mainstream-Nationalisten” oder Neonazis gibt. Ob sie sich nun Asow, Aidar, C14 usw. nennen, sie vergiften seit 2014 das Leben der Ukrainer, und zwar nicht nur das der russischsprachigen Bevölkerung, sondern auch das der Magyaren, Juden, Roma, LGBT-Minderheiten…[9]

Insbesondere waren sie an der Ermordung von Tausenden von Menschen im Donbass beteiligt, was den Tatbestand des Völkermords im Sinne der Konvention zur Verhütung und Bestrafung des Völkermords vom 9. Dezember 1948 erfüllt. Aus Zeugenaussagen geht außerdem hervor, dass diese Todesbataillone für die Tötung oder Gefangennahme eines Separatisten bis zu 10.000 Dollar erhalten haben[10] – ein gutes Geschäft in einem Land, dessen demokratische und fortschrittliche Werte uns ständig verkauft werden.

Sie zögern auch nicht, bewaffnet in Gerichte einzudringen, um Richter zu bedrohen, und in Verwaltungen, um Bürgermeister und Gouverneure unter Druck zu setzen. Sie zwingen sogar einige Gemeinden, sie als Milizionäre zu bezahlen, um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten. Da die Ukraine, wie wir weiter unten sehen werden, auch das Land ohne Gerechtigkeit ist, haben sie alle Rechte, einschließlich Mord, Vergewaltigung, Folter, Raub, Erpressung usw. Natürlich mit der Komplizenschaft der Polizei.

Und als das Aidar-Bataillon 2016 von den Behörden aufgelöst wurde, blockierten seine Mitglieder eine Arterie in Kiew und versuchten, das Innenministerium zu stürmen[11] Nach einer solchen Tat kann man sich vorstellen, dass die Haftstrafen hart waren… Nicht so! Der Auflösungsbefehl wurde aufgehoben und sie wurden in die ukrainischen Streitkräfte integriert, wie die anderen Neonazi-Bataillone nach den Minsker Vereinbarungen, und zu ihren Verbrechen in den Donbass geschickt.

So werden sie zu unseren… Verbündeten, denn der Westen hat sich mit der Ukraine auf Leben und Tod verbündet (vor allem mit dem der Ukrainer, zumindest anfangs…).



Das Land der Korruption

Dieser Punkt würde ein ganzes Kapitel erfordern, da die Korruption in der Ukraine so weit verbreitet ist. Im Jahr 2015 berichtete CNN, dass sie den Staatshaushalt rund 10 Milliarden Dollar kostete.[12] Keine internationale Institution lässt sich von dieser Realität täuschen. So erklärte der Europäische Rechnungshof in einem Bericht von 2016, er habe keine Kenntnis von der Verwendung der letzten 11 Milliarden Euro, die in die Ukraine geflossen sind.[13] Andererseits stellte er fest, dass “die Risiken, die von den alten und neuen Oligarchen ausgehen, weiterhin hoch sind”. Wie kann man Korruption besser zugeben, ohne das Wort zu benutzen?

Nichtsdestotrotz fließen die Milliarden weiter, von der EU, den USA, dem IWF usw. Seltsam, nicht wahr?

Um den Strom dieser grenzenlos großzügigen Gelder nicht versiegen zu lassen, hat das ukrainische Verfassungsgericht (CCU) mit seiner dramatischen Entscheidung vom 27. Oktober 2020 die Frage der Korruption endgültig geklärt: Es spricht die Regierung, hohe Beamte und Richter von jeglicher Verantwortung für falsche Vermögensangaben frei[14].

Damit ist ein Richter, der nur den Besitz eines bescheidenen Hauses in Kiew angegeben hat, nun gesetzlich geschützt, wenn sich herausstellt, dass er auch eine verschwenderische Villa an der französischen Riviera besitzt. Zumindest werden Gerichtsentscheidungen schneller getroffen: Sie hängen nur noch von der Dicke der ausgezahlten Umschläge ab. Das Gleiche gilt für Politiker und Beamte. Das Land der Korruption ist auch das Land ohne Gerechtigkeit geworden. Und vice versa.

Seither fließen natürlich weiterhin Milliarden in die Ukraine. Sind wir sicher, dass die ukrainische Führung die Einzige ist, die “kassiert”? Wird nichts von diesem riesigen Geldbetrag mit der westlichen Seite geteilt, die es in das Fass der Danaiden schickt, das zu Zelenskyland geworden ist?

Wie dem auch sei, es ist sicher, dass diese zig Milliarden, zu denen wir beitragen, weder dem ukrainischen Volk noch dem Frieden zugute gekommen sind.

Das Land ohne Arbeitsrecht

Als der Krieg ausbrach, wurden Oppositionsparteien und Medien, die sich nicht der offiziellen Linie anschlossen, schnell verboten. Zweifellos eine Demonstration demokratischer Werte, um der Europäischen Kommission zu gefallen… Ebenso beunruhigend ist, dass die Behörden mit dem Gesetz 5371, das am 17. August 2022 von Präsident Zelensky ratifiziert wurde, beschlossen haben, das Arbeitsrecht in Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten, d. h. für mehr als zwei Drittel der Bevölkerung, abzuschaffen.[15]

Von nun an gibt es nur noch Verträge, die “frei” mit dem Arbeitgeber ausgehandelt werden, der z. B. eine 50- oder 60-Stunden-Woche und mehr vorschreiben kann. Die Arbeitnehmer haben keinen Rechtsschutz mehr, und die Gewerkschaften haben keine Handlungsmöglichkeiten. Die Ukraine ist rechtlich gesehen zu einem Paradies für skrupellose Arbeitgeber geworden.

Natürlich kann ein Arbeitnehmer einen solchen Vertrag ablehnen, aber kann er oder sie sicher sein, dass er oder sie einen anderen Job findet, der nicht dieselben Zwänge mit sich bringt, da alle Unternehmen, mit Ausnahme der multinationalen, von dieser Ausnahmeregelung profitieren?

Es sei darauf hingewiesen, dass das Gesetz in letzter Minute hinzugefügt wurde, damit es so lange in Kraft bleibt, wie das Kriegsrecht andauert. Wer kann garantieren, dass es nicht mehr in Kraft sein wird, und sei es nur, um den Arbeitsmarkt zu “verflüssigen”? Wer kann überhaupt garantieren, dass angesichts der bevorstehenden Krise in der Europäischen Union nicht dieselbe Art von Gesetz eingeführt wird, offensichtlich zum Wohle der Arbeitnehmer?



Das Land des Menschenschmuggels

Aber es kommt noch schlimmer: Zahlreiche Berichte belegen, dass die Ukraine das Land der käuflichen Kinder ist, aber nicht nur. Der vom US-Außenministerium veröffentlichte Bericht über den Menschenhandel aus dem Jahr 2021, der daher kaum der Voreingenommenheit gegenüber der Ukraine verdächtig ist, berichtet beispielsweise Folgendes:

TRAFFICKING PROFILE[16]

“Wie in den letzten fünf Jahren berichtet wurde, beuten Menschenhändler in- und ausländische Opfer in der Ukraine aus, und Menschenhändler beuten ukrainische Opfer im Ausland aus. Ukrainische Opfer werden in der Ukraine, aber auch in Russland, Polen, Deutschland und anderen Teilen Europas, in China, Kasachstan und im Nahen Osten durch Sexhandel und Zwangsarbeit ausgebeutet. Ukrainische Opfer werden zunehmend in EU-Mitgliedstaaten ausgebeutet[17].

Man fragt sich, was die Europäische Kommission, die sich so gerne ihrer Menschenrechtswerte rühmt, zur Bekämpfung dieser Geißel unternimmt… Im Bericht heißt es weiter

“Die etwa 104.000 Kinder, die in staatlichen Waisenhäusern untergebracht sind, sind besonders gefährdet, Opfer von Menschenhandel zu werden. Es wird berichtet, dass Beamte in mehreren staatlichen Betreuungseinrichtungen und Waisenhäusern am Sexhandel und an der Arbeit der ihnen anvertrauten Mädchen und Jungen mitschuldig sind oder bewusst fahrlässig gehandelt haben.”

Auch wenn das Wort nicht ausgeschrieben ist, handelt es sich um Pädokriminalität. “Jedes zehnte Opfer des Kinderhandels weltweit kommt aus der Ukraine.” In diesem auf Arte ausgestrahlten Film[18] erfahren wir auch, dass “etwa 40 Teenager zu sexuellen Zwecken an lokale Politiker verkauft wurden. Die Presse und die Öffentlichkeit wurden aus dem Prozess herausgehalten. Natürlich kam nichts dabei heraus, und wer kann schon glauben, dass die ukrainischen Eliten seitdem tugendhaft geworden sind?

Doch wer hat gehört, dass Ursula von der Leyen, Charles Michel, Josep Borrell, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Boris Johnson … diese unzulässigen Menschenrechtsverletzungen anprangern?

Wer will also noch das Traumland von PräsidentSelenskyj und der Nato unterstützen, das die westlichen Medien Tag und Nacht anpreisen? Verdient ihre Ukraine unsere Unterstützung und sogar unsere Opfer?

Um dem ukrainischen Volk zu helfen und die Katastrophe zu vermeiden, die sich bereits auf unsere Gesellschaft auswirkt, gibt es nur eine Option: Frieden.

Es ist daher dringend geboten, die Lieferung von Waffen und Geld für den Krieg einzustellen: Er muss aus Mangel an Waffen, nicht aus Mangel an Kämpfern beendet werden. Außerdem laufen wir Gefahr, auch dort zu landen, wenn wir den Wahnsinn unserer Führer nicht stoppen. Übersetzt mit Deepl.com

*

Übersetzung aus dem Französischen: Yannis V. Zbroek

Patrick Pasin, Herausgeber und Autor von “Krieg in der Ukraine: Die kriminelle Verantwortung des Westens – Unsere Optionen zur Beendigung der Krise” (auf Französisch)

Das Bild stammt von Alexey Fedorenko/Shutterstock

Die Originalquelle für diesen Artikel ist Global Research

Copyright © Patrick Pasin, Global Research, 2023

