Wenn die Donbass-Stadt Bachmut an die Russen fällt, müssen die USA möglicherweise ihr Gesicht wahren, um den Kurs in der Ukraine zu ändern, schreibt Joe Lauria.



Wenn Bachmut fällt, könnten sich die USA von der Ukraine abwenden, beginnend mit der Pipeline-Geschichte

Von Joe Lauria

Speziell für Consortium News

8. März 2023

Der gestrige Artikel der New York Times mit dem Titel Intelligence Suggests Pro-Ukrainian Group Sabotaged Pipelines, U.S. Officials Say” (Geheimdienstinformationen legen nahe, dass eine pro-ukrainische Gruppe Pipelines sabotiert hat, sagen US-Beamte) scheint darauf abzuzielen, sowohl die US-amerikanische als auch die ukrainische Regierung von jeglicher Beteiligung an der Zerstörung der Nord-Stream-Gaspipelines zwischen Russland und Deutschland im vergangenen September zu entlasten.

Der Tenor des Times-Artikels ist, dass Ukrainer, die nicht mit der Regierung in Kiew verbunden sind, diejenigen waren, die das getan haben, so die oft zitierten, ungenannten “US-Beamten”.

Bei näherer Betrachtung des Artikels zeigen sich jedoch Nuancen, die nicht ausschließen, dass die ukrainische Regierung doch etwas mit den Sabotageakten zu tun hatte.

In dem Artikel werden anonyme europäische Beamte zitiert, die sagen, dass ein Staat an der ausgeklügelten Unterwasseroperation beteiligt gewesen sein muss. Die Times gibt sich mehr als einmal Mühe zu sagen, dass es sich dabei nicht um die Vereinigten Staaten handelte. Und obwohl im zweiten Absatz des Artikels kategorisch festgestellt wird, dass es sich bei dem Staat auch nicht um die Ukraine handelt, lässt der Artikel die Tür für eine mögliche Beteiligung der ukrainischen Regierung offen:

“US-Beamte lehnten es ab, die Art der Geheimdienstinformationen offenzulegen, wie sie erlangt wurden, oder Einzelheiten über die Stärke der darin enthaltenen Beweise. Sie sagten, dass es keine eindeutigen Schlussfolgerungen gibt, was die Möglichkeit offen lässt, dass die Operation inoffiziell von einer stellvertretenden Kraft mit Verbindungen zur ukrainischen Regierung oder ihren Sicherheitsdiensten durchgeführt wurde. [Hervorhebung von mir].

Die Times macht dann deutlich, welche Folgen eine Beteiligung der ukrainischen Regierung für die pro-ukrainische “Koalition” hätte, die Washington im vereinten Westen aufgebaut hat.

“Offizielle sagten, es gäbe immer noch enorme Lücken in dem, was die US-Spionagebehörden und ihre europäischen Partner über die Vorgänge wüssten. Aber Beamte sagten, dass dies die erste bedeutende Spur sein könnte, die aus mehreren streng gehüteten Untersuchungen hervorgeht, deren Schlussfolgerungen tiefgreifende Auswirkungen auf die Koalition zur Unterstützung der Ukraine haben könnten.

“Jegliche Erkenntnisse, die Kiew oder ukrainischen Stellvertretern die Schuld zuschieben, könnten eine Gegenreaktion in Europa auslösen und es dem Westen erschweren, eine einheitliche Front zur Unterstützung der Ukraine aufrechtzuerhalten.

US-Beamte und Geheimdienste räumen ein, dass sie nur begrenzten Einblick in die ukrainische Entscheidungsfindung haben.

Trotz der starken Abhängigkeit der Ukraine von den Vereinigten Staaten in Bezug auf militärische, nachrichtendienstliche und diplomatische Unterstützung sind ukrainische Beamte ihren amerikanischen Kollegen gegenüber nicht immer transparent, was ihre Militäroperationen betrifft, insbesondere solche gegen russische Ziele hinter den feindlichen Linien. Diese Operationen haben US-Beamte frustriert, da sie ihrer Meinung nach die Position der Ukraine auf dem Schlachtfeld nicht messbar verbessert haben, sondern die Gefahr bergen, dass europäische Verbündete verprellt und der Krieg ausgeweitet wird.

Zu den Operationen, die die Vereinigten Staaten verunsichert haben, gehörten ein Angriff Anfang August auf den russischen Luftwaffenstützpunkt Saki an der Westküste der Krim, ein Lkw-Bombenanschlag im Oktober, bei dem ein Teil der Brücke über die Straße von Kertsch, die Russland mit der Krim verbindet, zerstört wurde, sowie Drohnenangriffe im Dezember, die auf russische Militärstützpunkte in Rjasan und Engels, etwa 300 Meilen hinter der ukrainischen Grenze, abzielten.

Aber es gab auch andere Sabotageakte und Gewalttaten von eher zweifelhafter Herkunft, bei denen es den US-Geheimdiensten schwerer fiel, sie den ukrainischen Sicherheitsdiensten zuzuordnen.

So wurde im August in der Nähe von Moskau eine Autobombe gezündet, die Daria Dugina, die Tochter eines bekannten russischen Nationalisten, tötete.

Kiew bestritt jegliche Beteiligung, aber die US-Geheimdienste kamen schließlich zu der Überzeugung, dass die Tötung von so genannten “Elementen” der ukrainischen Regierung genehmigt wurde. Als Reaktion auf diesen Befund rügte die Regierung Biden die Ukrainer privat und warnte sie vor ähnlichen Aktionen.

Die Explosionen, durch die die Nord Stream-Pipelines beschädigt wurden, ereigneten sich fünf Wochen nach der Ermordung von Frau Dugina. Nach der Nord Stream-Operation gab es in Washington leise Spekulationen – und Befürchtungen -, dass Teile der ukrainischen Regierung auch in diese Operation verwickelt gewesen sein könnten.”

Das alles soll natürlich nicht heißen, dass die Vereinigten Staaten die Nord Stream-Sabotage nicht selbst durchgeführt haben, wie Seymour Hersh berichtet hat, der aber immer noch zynisch die Ukraine beschuldigt. (Hersh machte sich in einer E-Mail an Consortium News, die ihn um einen Kommentar baten, über die Times-Story lustig.)

Indem sie die Aufmerksamkeit auf die mögliche Schuld der ukrainischen Regierung lenken, haben die US-Geheimdienste einen doppelten Vorteil: Sie lenken die Schuld von den USA ab und bereiten die Öffentlichkeit darauf vor, dass die Vereinigten Staaten den Rückzug aus der Ukraine rechtfertigen, nachdem die USA alles in ihr Abenteuer investiert haben, um Russland zu schwächen und seine Regierung durch einen Wirtschafts-, Informations- und Stellvertreterkrieg zu stürzen, was alles fehlgeschlagen ist.

Unter den westlichen Staats- und Regierungschefs zeichnet sich ein Konsens ab, dass der Krieg gegen Russland in der Ukraine verloren ist. Washington müsste also sein Gesicht wahren, um eine solche Kehrtwende zu vollziehen. Die Unterstellung, die Ukraine habe die Pipelines ihres Verbündeten Deutschland in die Luft gesprengt, könnte den USA helfen, von ihrer strikten Position zur Unterstützung der Ukraine abzurücken.

Deutsche Medien beschuldigen am selben Tag auch die Ukraine

Scholz und Biden posieren für Fotos im Oval Office letzten Freitag vor einem einstündigen privaten Treffen ohne Berater. (Weißes Haus)

Am selben Tag, an dem die New York Times gestern darüber berichtete, wurde in einer gemeinsamen Untersuchung der großen deutschen Tageszeitung Die Zeit und des ARD-Rundfunks berichtet, dass der Pipeline-Anschlag mit der Ukraine in Verbindung steht. Die Zeit berichtet, laut einer maschinellen Übersetzung:

“Die deutschen Ermittlungsbehörden haben offenbar einen Durchbruch bei der Aufklärung des Anschlags auf die Pipelines Nord Stream 1 und 2 erzielt. Nach gemeinsamen Recherchen des ARD-Hauptstadtstudios, des ARD-Politikmagazins Kontraste, des SWR und der ZEIT konnte im Zuge der Ermittlungen weitgehend rekonstruiert werden, wie und wann der Sprengstoffanschlag vorbereitet wurde. Die Spuren führen demnach in Richtung Ukraine.”

Wie der Times-Bericht hält sich auch Die Zeit mit ihrer Berichterstattung zurück: “Die Ermittler haben noch keine Hinweise darauf gefunden, wer die Zerstörung angeordnet hat.” Es ist vielleicht nicht glaubwürdig, sofort die Ukraine zu beschuldigen. Die Quellen dieser Artikel wenden möglicherweise eine Taktik an, um die Öffentlichkeit schrittweise auf eine spätere endgültige Schuldzuweisung vorzubereiten. Die Zeit liefert jedoch eine Detailtiefe, die in dem Times-Bericht fehlt. Die Untersuchung

“ist es gelungen, das Boot zu identifizieren, das angeblich für die geheime Operation benutzt wurde. Es soll sich um eine Yacht handeln, die von einer in Polen ansässigen Firma gemietet wurde und offenbar zwei Ukrainern gehört. Den Ermittlungen zufolge wurde die Geheimoperation auf See von einem sechsköpfigen Team durchgeführt. Dabei soll es sich um fünf Männer und eine Frau gehandelt haben. Demnach bestand die Gruppe aus einem Kapitän, zwei Tauchern, zwei Tauchassistenten und einem Arzt, die den Sprengstoff zu den Tatorten transportiert und dort platziert haben sollen. Die Nationalität der Täter ist offenbar unklar. Die Täter benutzten professionell gefälschte Pässe, die unter anderem zum Anmieten des Bootes verwendet worden sein sollen.

Die Tatsache, dass beide Artikel am selben Tag in großen amerikanischen und deutschen Publikationen (einschließlich der Washington Post) erschienen, könnte auf eine gewisse Koordinierung zwischen amerikanischen und deutschen Geheimdiensten hinweisen. Am Freitag, nur vier Tage vor Erscheinen der Artikel, reiste der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz auf ungewöhnliche Weise von Berlin nach Washington, wo er sich sofort zu einem Treffen mit Präsident Joe Biden ins Weiße Haus begab.

Im Oval Office waren keine Berater der beiden Männer anwesend. Das Treffen dauerte etwas mehr als eine Stunde. Danach gab es keine Pressekonferenz, und Scholz ließ die Presse nicht in sein Flugzeug. Nach dem Treffen kehrte er zum Flughafen zurück, um nach Berlin zurückzufliegen. Offensichtlich wollten die beiden Männer eine heikle Angelegenheit nicht am Telefon oder über eine Videoverbindung besprechen.

Westliche Führer sagen bereits, dass die Ukraine nicht gewinnen kann

Die Times erhielt diese Information von US-Geheimdiensten, da immer wieder Berichte durchsickern, die zeigen, dass westliche Führer trotz ihrer öffentlichen Äußerungen nicht glauben, dass die Ukraine den Krieg gewinnen kann, und dass Kiew seine Verluste begrenzen und eine Einigung mit Russland anstreben muss. Das Wall Street Journal berichtete vor 11 Tagen:

“Hinter der öffentlichen Rhetorik verbergen sich wachsende private Zweifel unter Politikern in Großbritannien, Frankreich und Deutschland, dass die Ukraine in der Lage sein wird, die Russen aus der Ostukraine und der Krim zu vertreiben, die Russland seit 2014 kontrolliert, sowie die Überzeugung, dass der Westen die Kriegsanstrengungen nur so lange unterstützen kann, vor allem wenn der Konflikt in eine Pattsituation mündet, sagen Beamte der drei Länder.

Wir wiederholen immer wieder, dass Russland nicht gewinnen darf, aber was bedeutet das? Wenn der Krieg lange genug mit dieser Intensität weitergeht, werden die Verluste der Ukraine unerträglich werden”, sagte ein hoher französischer Beamter. Und niemand glaubt, dass sie in der Lage sein werden, die Krim zurückzuerobern.

Der französische Präsident Emmanuel Macron und der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz sagten Selenskyj bei einem Abendessen im Élysée-Palast im vergangenen Monat, er müsse Friedensgespräche mit Moskau in Betracht ziehen, berichtete das Journal.

Der Zeitung zufolge zitierte die Zeitung Macron mit den Worten, dass “sogar Todfeinde wie Frankreich und Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg Frieden schließen mussten”.

Macron sagte Selenskyj dass er ein großer Kriegsführer gewesen sei, aber dass er schließlich in die politische Staatskunst wechseln und schwierige Entscheidungen treffen müsse”, berichtete die Zeitung.

Bachmut: ein Wendepunkt

Ein Gebäude brennt in der Stadt Bachmut, 15. September 2022. (Verteidigungsministerium der Ukraine)

Wenn Russland die militärische Übernahme von Bachmut abschließen kann, könnte dies ein wichtiger Wendepunkt im Krieg sein, der Washington zu einer weitreichenden Entscheidung zwingen würde.

Der Kampf um die Stadt im Donbass tobt seit dem vergangenen Sommer und hat sich in den letzten Wochen verschärft. Russland hat die Stadt fast vollständig umzingelt und schätzungsweise 10.000 ukrainische Soldaten darin eingeschlossen. Die Ukraine hatte die Bedeutung von Bachmut immer wieder heruntergespielt, aber dennoch immer wieder Scharen von Soldaten in den Tod geschickt. Bachmut ist ein wichtiger Knotenpunkt für die Verteidigung des Donbass durch die Ukraine.

In einem Interview mit CNN gab Selenskyj gestern endlich zu, wie wichtig Bachmut für die Ukraine ist. “Wir verstehen, dass sie nach Bachmut noch weiter gehen könnten. Sie könnten nach Kramatorsk gehen, sie könnten nach Sloviansk gehen, es wäre ein offener Weg für die Russen nach Bachmut zu anderen Städten in der Ukraine, in Richtung Donezk”, sagte er zu Wolf Blitzer von CNN. “Deshalb stehen unsere Leute dort.”

Der Fall von Bachmut an Russland wäre eine große Demütigung für Selenskyj und die Ukraine, aber auch für die Vereinigten Staaten und Europa. Die USA stünden vor einer wichtigen Entscheidung: Entweder sie setzen die Eskalation des Krieges fort, mit der Gefahr, dass es zu einer Konfrontation zwischen der NATO und Russland kommt, die zu einem Atomkrieg führen könnte, oder sie drängen die Ukraine, ihre Verluste zu akzeptieren und eine Einigung zu suchen.

Russland wäre dann jedoch in der Lage, die Bedingungen zu diktieren: möglicherweise die Anerkennung von vier ostukrainischen Oblasten als Teil Russlands, nachdem dort in Referenden für den Beitritt zur Russischen Föderation gestimmt wurde; die Zustimmung der Ukraine, eine neutrale Nation zu sein, die nicht der NATO beitritt; die Entmilitarisierung der Ukraine und die Auflösung von Neonazi-Einheiten.

Die Darstellung der Ukraine als unwürdiger Partner, der die deutschen Pipelines in die Luft gesprengt hat, könnte dazu beitragen, die Demütigung für den Westen zu minimieren, falls es dazu kommen sollte. Andererseits könnten die Neokonservativen in Washington und in den europäischen Hauptstädten den Kampf mit den Realisten gewinnen und den Krieg weiter vorantreiben, obwohl die Realisten in diesem Stadium die Oberhand zu haben scheinen. Übersetzt mit Deepl.com

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für das Wall Street Journal, den Boston Globe und zahlreiche andere Zeitungen, darunter The Montreal Gazette und The Star of Johannesburg. Er war ein investigativer Reporter für die Sunday Times of London, ein Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Tätigkeit als 19-jähriger Stringer für die New York Times. Man kann ihn unter joelauria@consortiumnews.com erreichen und ihm auf Twitter folgen @unjoe

