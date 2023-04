When Humble Pie-Eating Macron Visits Xi It is a centuries-old rule in politics that if you do not fare well politically within your own country, you should try and redirect the public gaze somehow onto the foreign policy.

Wenn der bescheidene, Kuchen essende Macron Xi besucht

von Natasha Wright

13. April 2023

Es ist eine jahrhundertealte Regel in der Politik, dass man, wenn man im eigenen Land politisch nicht gut dasteht, versuchen sollte, den Blick der Öffentlichkeit irgendwie auf die Außenpolitik zu lenken.

Da die deutsche Bundeskanzlerin ihn auf seiner Chinareise mit der offiziellen Wirtschaftsdelegation im vergangenen November nicht mitnehmen wollte, machte sich der französische Präsident Emmanuel Macron Anfang April dieses Jahres mit einer eigenen Wirtschaftsdelegation auf die Reise nach China. Allerdings nicht ganz allein, sondern in Begleitung eines “Aufsichtsgremiums” in Gestalt der schmächtig wirkenden EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Genau dieses Detail macht diesen flüchtigen Besuch in Peking ziemlich bizarr, denn es ist unklar, wie Ursula von der Leyen auf dem Weg nach China in Macrons Begleitung geraten ist.

Bei Ursula von der Leyen ist aber auch unklar, wie sie neben anderen Spitzenkandidaten für die letzten Wahlen zum Europäischen Parlament Präsidentin der Europäischen Kommission wurde. Jetzt wird ihr Name für das Amt des NATO-Generalsekretärs ins Spiel gebracht, obwohl sowohl Freunde als auch Feinde sagen, dass ihr Management des deutschen Verteidigungsministeriums ein kompletter und teurer Misserfolg war, wie Politico vor einiger Zeit berichtete. Andererseits wissen wir, dass sie in der Welt der westlichen Regeln in der Zwischenzeit nicht gerade ein Übermaß an Kompetenz und Demokratie erworben zu haben scheinen. Zur Veranschaulichung: Macron reiste von Paris aus nach China, das wegen des Streiks der für die Straßenreinigung zuständigen kommunalen Versorgungsbetriebe mit Tonnen von Müll übersät war und vor Wut der seit Wochen demonstrierenden Menschen überquoll. Die Financial Times berichtet über inakzeptable Szenen, in denen französische Polizisten moralisch schockierend und brutal gegen Demonstranten vorgehen. Bei dieser Gelegenheit äußerte sogar der Iran seine Besorgnis und forderte Frankreich auf, mit seinen Bürgern zu reden und sie nicht brutal körperlich zu misshandeln. Die Ironie liegt auf der Hand und ist völlig verdient, denn sie richtet sich gegen Macrons inkompetentes Vorgehen.

Macron hat die Anwesenheit von Ursula von der Leyen in seiner Delegation damit begründet, dass er es war, der ihr vorgeschlagen hat, ihn auf seiner Reise nach China zu begleiten, damit die beiden dort in politischer Einigkeit sprechen und die EU mit vereinten Kräften vertreten können. Doch auch wenn Macron seit langem den innigen Wunsch hegt, von “Damen eines gewissen Alters” begleitet zu werden, wirkt diese Rechtfertigung nicht glaubwürdig, zumal der französische Präsident in anderen ähnlichen Situationen, etwa bei seiner jüngsten Reise nach Washington, um sich mit Biden zu treffen, kein ähnlich jungenhaftes Bedürfnis geäußert hat. Er wurde dort von Brigitte Macron begleitet, und Ursula von der Leyen besuchte Biden letzten Monat. Die ganze politische Fata Morgana um den Präsidenten der Europäischen Kommission wird durch ein bestimmtes Detail verstärkt, auf das Bloomberg hinweist: China behandelt Macron anders als von der Leyen, während das chinesische Außenministerium berichtet, dass Macron auf offizielle Einladung des chinesischen Präsidenten Xi Jinping zu einem Staatsbesuch in China eingetroffen ist. In Bezug auf von der Leyen fügten sie lediglich hinzu, dass sie sich auf einem zwischen der EU und China vereinbarten Besuch” befinde. Mit anderen Worten: Niemand weiß, wer sie eingeladen hat, so dass wir zu dem Schluss kommen können, dass sie mehr oder weniger uneingeladen dort ist.

Aber der oben erwähnte bizarre Aspekt des offiziellen Besuchs von Präsident Macron in Begleitung von von der Leyen in China spiegelt sich in der Rede wider, die sie kurz vor ihrer China-Reise im Mercator Institute for China Studies gehalten hat, das wegen seiner antichinesischen Aktivitäten seit 2021 auf der Liste der chinesischen Sanktionen steht. Natürlich war die Wahl dieses Ortes, um am Vorabend dieser Reise Botschaften gegen China zu lancieren, kein Zufall. Im Einklang mit einer solchen Absicht der “unanständigen politischen Unzucht” statt anständig respektvoller politischer Beziehungen war der Inhalt der Botschaften, die sie auf die eine oder andere Weise erratisch abschickte. Die Präsidentin der Europäischen Kommission von der Leyen scheint zu glauben, dass sie bei dieser Gelegenheit ihre Botschaft übermittelt hat, dass Peking zu Hause immer repressiver und im Ausland immer aggressiver wird, indem es die Politik der Desinformation und des wirtschaftlichen und handelspolitischen Zwangs vorantreibt. Und sie stellte auch fest, dass China ernsthaft gegen die Menschenrechte verstößt, mit der Warnung, dass die berüchtigte Frage der angeblichen Verletzung der Menschenrechte ein weiterer Test dafür sein wird, ob die EU mit China zusammenarbeiten kann und inwieweit sie es kann.

Und jetzt kommt das Hauptproblem: Wie China weiterhin auf den Krieg in der Ukraine reagieren wird, wird ein entscheidender Faktor für die Beziehungen zwischen der EU und China sein – sie fährt in einer bedrohlichen, dominanten Art und Weise ungebührlich fort, stellt fest, dass Präsident Xi, anstatt dem russischen Präsidenten den Rücken zu kehren, die Beziehungen zu Putins Russland uneingeschränkt fortsetzt, und vor allem fügt sie hinzu, dass die EU das umfassende Abkommen über Investitionen mit China überdenken muss. Das Handelsabkommen mit China, das Ende 2020 geschlossen werden soll, ist noch nicht ratifiziert. Zugegeben, die Welt und China haben sich in den letzten drei Jahren verändert, so dass wir unsere Abkommen im Lichte unserer breiteren Strategie gegenüber China überdenken müssen. Solche Botschaften, die von der Leyen offen oder unterschwellig aussendet, stehen im offensichtlichen Gegensatz zu den Mitgliedern von Macrons Delegation, in der die Finanz-, Außen- und Kulturminister anwesend sind, und auch zu den Direktoren von etwa fünfzig führenden französischen Unternehmen, die sicherlich nicht nach China gereist sind, um über die Menschenrechte der Uiguren in China oder die Freiheiten der unabhängigen Medien in Hongkong zu sprechen. Und es ist wirklich irrational zu erwarten, dass man irgendwelche Handelsverträge abschließt, wenn man sich zuvor unhöflich und geschmacklos gegenüber seinem(n) Gastgeber(n) verhalten hat. Außerdem signalisieren Sie damit, dass Sie nicht die Absicht haben, sich an die Vereinbarungen zu halten, die Sie mit ihnen geschlossen haben. Eine solche Geschäftsstrategie ist zum Scheitern verurteilt, bevor sie überhaupt begonnen hat. Guter Bulle, böser Bulle” – so kommentiert sogar der deutsche Spiegel in seiner Analyse der Situation, während Fu Cong, der Botschafter Chinas bei der EU, Europa ausdrücklich aufforderte, die Forderungen Washingtons, den Handel mit Peking einzustellen, zurückzuweisen, mit der Warnung, über die die Financial Times berichtete, dass die USA zu jeder Methode greifen würden, um die normalen Beziehungen zwischen Brüssel und Peking zum Entgleisen zu bringen und weiteres Ungemach zu verursachen. Wer, der bei klarem Verstand ist, würde einen so riesigen aufstrebenden Markt wie den chinesischen Markt verlassen – sagte Fu und forderte Europa auf, in seinem Streben nach strategischer Autonomie beharrlich zu bleiben. Die Financial Times wiederum berichtete Ende November letzten Jahres unter Berufung auf diplomatische Quellen, dass die USA ihren Druck auf die NATO-Verbündeten erhöht haben, damit diese sich der antichinesischen Politik in Washington anschließen.

Es ist sicherlich eine jahrhundertealte Regel in der Politik, dass man, wenn man im eigenen Land politisch nicht gut dasteht, versuchen sollte, den Blick der Öffentlichkeit irgendwie auf die Außenpolitik zu lenken und zu versuchen, dort auf die eine oder andere Weise erfolgreich zu sein. Macron wird höchstwahrscheinlich versuchen, auf der Grundlage dieses Gedankens einen gewissen Erfolg zu erzielen. Schließlich dauert dieser Besuch drei Tage. Es ist sein zweiter Besuch in China seit seiner Wahl im Jahr 2017, während Xi einmal zu einem offiziellen Besuch in Paris war. Die Tatsache, dass von der Leyen ihn begleitet hat, wird in der französischen Öffentlichkeit eher negativ gesehen, weil sie als eine Person ohne demokratische Legitimation gilt. Die Chinesen stehen Macron jedoch eher wohlwollend gegenüber, weil sie ein größeres wirtschaftliches und finanzielles Bild im Auge haben.

Die Chinesen begrüßen sicherlich die Besuche der EU, da sie sie als Zeichen des guten Willens in einer Welt der schädlichen Spaltung und der ständigen Konfrontation zwischen den Blöcken betrachten, und das vorherrschende Verständnis, dass es einen Ort gibt, an dem sie übergreifende geopolitische Interessen für alle Länder, die für den Dialog offen sind, diskutieren und erörtern können. Die Chinesen akzeptieren Macron als Vertreter eines Landes, mit dem sie traditionell gute Beziehungen unterhalten, um zu analysieren, ob die EU eine Chance hat, einen Weg einzuschlagen, der Anzeichen strategischer Autonomie erkennen lässt. Andererseits wollen sie der Lawine in den EU-Mainstream-Medien entgegentreten, dass sowohl von der Leyen als auch Macron und all die anderen nur gekommen sind, um verzweifelt zu versuchen, Peking davon zu überzeugen, Russland nicht zu unterstützen.

Das sind sicherlich unbedarfte Ansichten und hämische Wahnvorstellungen über ernsthafte politische Fragen. Wie können sie auch nur daran denken, China zu einer Änderung seiner Außenpolitik zu bewegen. Die chinesische Außenpolitik ist darauf ausgerichtet, Brücken zu schlagen und die wirtschaftlichen Beziehungen weiter auszubauen. Außerdem wollen sie sehen, wie weit die europäischen geostrategischen Überlegungen gediehen sind, ob sie ihre Politik auf Russland ausrichten und ob es in der EU ein Potenzial gibt, sich aus der fast tödlichen Umarmung jenseits des Atlantiks zu lösen. Wie reagiert Macron auf diesen politischen Zwang aus den USA und innerhalb der EU? Was wird sein Besuch in Peking bringen? Und welche Rolle, wenn überhaupt, spielt Ursula von der Leyen dabei? Die neuen politischen Schlagworte, mit denen die schreienden EU-Eliten in der Arena um sich werfen, scheinen die Abkopplung von China und die Entschärfung der Beziehungen zu China zu sein. Die Chinesen werden sicherlich alles mit Geduld und Weisheit angehen. Übersetzt mit Deepl.com

