https://www.paulcraigroberts.org/2022/10/07/when-it-comes-to-conducting-a-war-the-kremlin-has-proven-its-incompetence/



Wenn es darum geht, einen Krieg zu führen, hat der Kreml seine Inkompetenz bewiesen

von Paul Craig Roberts

7. Oktober 2022

Um es klar zu sagen: Ich respektiere Putin als Person. Er ist menschlich. Er kümmert sich um das Leben und die Zivilisation. Er ist ein guter Mensch. In der Tat erweist er sich als ein zu guter Mensch, um es mit dem käuflichen und korrupten Westen zu tun zu haben, und er hat keine Ahnung, wie man einen Krieg führt.

Putin denkt, oder dachte, dass Russland und der Westen gemeinsame Werte haben. Das zeigt, wie wenig Putin den Westen versteht. Der Westen ist Washington, und der Rest des Westens sind keine unabhängigen Länder, sondern Washingtons Marionetten. Keine der Marionetten Washingtons vertritt ihre eigenen Bürger, und Washington tut das auch nicht. Washingtons Werte werden nur in Dominanz und Geld gemessen.

Washington geht es nur um seine politische, militärische und finanzielle Hegemonie über alle anderen, auch über das eigene Volk, das Tag für Tag in einem sich ständig verschärfenden Polizeistaat aufwacht, in dem die US-Verfassung Tag für Tag Stück für Stück ausgelöscht wird.

Das FBI ist zu einer Gestapo für die Demokratische Partei geworden. Die westlichen Medien sind ein Propagandaministerium für Washington. Die Wahrheit, die nicht mit den herrschenden offiziellen Narrativen übereinstimmt, wird unterdrückt. Die Regierung und ihre Pressesprecher füttern die Menschen mit Lügen und sagen ihnen, es sei die Wahrheit.

Putin hält Reden, in denen er zeigt, dass er dies versteht, aber seine Taten spiegeln sein Verständnis in seinen Reden nicht wider. Der Abstand zwischen Putins Worten und seinen Taten ist nahezu unendlich.

Der Kreml musste völlig realitätsfremd sein, als er glaubte, dass seine “begrenzte Militäroperation” im Donbass von Washington als begrenzt zugelassen würde. Wie jemand im Kreml so naiv, so leichtgläubig, so uninformiert sein konnte, übersteigt meine Vorstellungskraft.

Wie ist es möglich, dass der Kreml geglaubt haben könnte, dass Washington, nachdem es sich die Mühe gemacht hat, eine russische Militärintervention im Donbass zu erzwingen, nicht die Absicht hatte, diese zu nutzen, um den Krieg erheblich auszuweiten. Hier zeigt sich das völlige Versagen des russischen Geheimdienstes und das völlige Versagen des russischen Verständnisses des Feindes, mit dem sich Russland im Krieg befindet. In der Tat ist nicht einmal klar, dass Russland versteht, dass es sich im Krieg mit dem Westen befindet. Hier und da sagt dies ein Russe, aber Russlands Handlungen lassen ein solches Verständnis nicht erkennen. Der Kreml versucht immer noch, Europa mit Energielieferungen aus der Patsche zu helfen, damit Europa seinen Krieg gegen Russland fortsetzen kann. Wie soll man das verstehen?

Es muss ein Novum in der Geschichte sein, dass ein Land, das sich im Krieg befindet, seinen Feinden den Brennstoff liefert, mit dem es den Krieg gegen sich selbst führen kann. Der Kreml bittet Europa, dass wir euch Energie verkaufen, damit eure Kriegsindustrien nicht stillgelegt werden müssen. Könnte der Kreml noch etwas anderes tun, um die russische Regierung wie die verwirrteste Regierung der Welt aussehen zu lassen? https://www.rt.com/business/564148-novak-nord-stream-supplies-europe/

Stellen wir den Ursprung des andauernden und sich ausweitenden Krieges in der Ukraine in einen sachlichen Kontext. Im Jahr 2014 stürzten die amerikanischen Neokonservativen, die die amerikanische Regierung dominieren, die Regierung in der Ukraine, während die russische Regierung, die die Geschehnisse in ihrem Hinterhof völlig ignorierte, sich darauf konzentrierte, die Akzeptanz des Westens als Gastgeber der Olympischen Spiele in Sotschi zu gewinnen. Mit anderen Worten, der Kreml hielt die Olympischen Spiele für wichtiger als die Ukraine.

Die Sorglosigkeit des Kremls machte die Übernahme der Ukraine durch Washington zu einem Kinderspiel. Plötzlich sah sich der Kreml mit ukrainischen Neonazis konfrontiert, die den Gebrauch der russischen Sprache verboten und ethnische Russen terrorisierten und töteten, die die Bevölkerung des Donbass und der Krim ausmachen, historische Teile Russlands, die von den sowjetischen Behörden aus der russischen Provinz der Sowjetunion in die sowjetische Provinz Ukraine verlegt wurden.

Diese russischen Gebiete der Ukraine stimmten alle mit großer Mehrheit für die Wiedervereinigung mit ihrem Heimatland, doch der Kreml akzeptierte nur den Antrag der Krim, die seit dem Jahr 1700 zu Russland gehört. Der Kreml akzeptierte die Krim, weil sich dort der russische Marinestützpunkt am Schwarzen Meer befindet, der seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion von der Ukraine gepachtet wurde, die durch den Zusammenbruch der Sowjetunion von Russland getrennt wurde.

Indem der Kreml die Russen im Donbass dem neokonservativen Coup der USA ausgeliefert hat, hat er einen militärischen Konflikt garantiert. Die Strafe, die die ukrainischen Neonazis den Donbass-Russen auferlegten, führte zur Gründung von zwei unabhängigen Republiken: Donezk und Luhansk. Um sich gegen die Besetzung durch Neonazis zu wehren, bildeten die beiden Republiken Regierungen und Milizen. Nachdem sie einen Teil ihres Territoriums an ukrainische Neonazi-Milizen verloren hatten, stoppten die Republiken Donezk und Luhansk den Vormarsch, waren jedoch acht Jahre lang Artillerieangriffen auf zivile Wohngebiete ausgesetzt, die bis heute andauern.

Putin und Lawrow versuchten, den Schwarzen Peter dem Westen zuzuschieben, und versuchten dummerweise, obwohl sie die besten Absichten hatten, das Problem diplomatisch zu lösen, was zeigt, wie wenig sie den Westen verstehen. Putin schlug das unpraktische Minsker Abkommen vor, das von der Ukraine und den beiden Donbass-Republiken unterzeichnet und von Frankreich und Deutschland garantiert wurde.

Nach dem Minsker Abkommen sollte der Donbass innerhalb der Ukraine verbleiben, aber genügend Autonomie haben, um über eine eigene Polizei zu verfügen, damit er nicht von der ukrainischen Neonazi-Polizei verfolgt werden konnte.

Es wurde fast sofort klar, dass die Ukraine das von ihr unterzeichnete Abkommen nicht einhalten würde und dass Frankreich und Deutschland das Abkommen nicht durchsetzen würden. Warum der Kreml glaubte, zwei Marionettenstaaten Washingtons würden ein Abkommen durchsetzen, das es Russland ermöglichte, einem militärischen Konflikt zu entgehen, entzieht sich meiner Vorstellungskraft. Dass Putin acht Jahre lang versucht hat, ein Abkommen zu retten, das nie Aussicht auf Erfolg hatte, zeigt, wie realitätsfremd der Kreml ist.

Kommen wir vor diesem faktischen Hintergrund zu dem heutigen Konflikt.

Wenn es um internationales Recht geht, ist Putin der einzige Mensch auf der Welt, der sich daran hält. Washington tut das ganz sicher nicht. Indem er sich an das Völkerrecht hält, verschafft Putin Washington jeden Vorteil in diesem Konflikt.

Nach internationalem Recht ist eine russische Invasion in der Ukraine ein Akt der Aggression. Putin hat also darauf geachtet, nicht in die Ukraine einzumarschieren, auch wenn man das von den Presseberichten hört. Die beiden Donbass-Republiken, die erst acht Jahre später von Russland anerkannt wurden, baten Russland um Hilfe, um ihre Eroberung durch eine große, vom Westen ausgebildete und bewaffnete ukrainische Armee zu verhindern, die auf einen Einmarsch vorbereitet war.

Vielleicht hat der Kreml zu diesem Zeitpunkt seinen Fehler eingesehen, die von den Republiken erbetene Wiedereingliederung in Russland im Jahr 2014 nicht zu akzeptieren. Wenn der Kreml im Februar 2022 zuließe, dass Neonazis die Russen im Donbass auslöschen, würde er jede Legitimität in der russischen Bevölkerung verlieren.

Mit anderen Worten: Washington hat die russische Regierung erfolgreich in einen Krieg manövriert, der Washingtons Interessen dient. In der Darstellung des Westens war Russland der Aggressor, was die westliche Propaganda bestätigte. Hier war Russland, das Europa durch seine Energieabhängigkeit untergräbt. Hier war Russland dabei, das Sowjetimperium wieder aufzubauen. Als Nächstes würde Russland den Warschauer Pakt neu errichten und ihn nach Westeuropa ausdehnen, wobei Europa von Russland energetisch abhängig wäre. Niemand im Westen hörte auf die Erklärung des Kremls.

Als die offizielle Darstellung feststand, begann Washington damit, die Ukraine mit modernen Waffen, Geheimdienstinformationen und gezielten Informationen zu versorgen. Als die russische Offensive ins Stocken geriet, weil Putin oder das russische Militär nicht die Weitsicht besaßen, zu erkennen, dass eine Offensive Reserven erfordert, und als Folge dieses Versehens keine Reserven zur Verfügung standen, begannen die von den USA und Großbritannien ausgebildeten Ukrainer ihre eigene Offensive, die gegen die dünn gesicherten russischen Linien teilweise erfolgreich war.

Der Rückzug der Russen, die auf Verstärkung warten, wurde in westlichen Medien wie der New York Times und dem britischen Telegraph so dargestellt, dass die russischen Truppen in Angst und Schrecken vom Schlachtfeld fliehen und ihre Ausrüstung zurücklassen.

Das ist nicht der Fall, aber es kommt nicht auf die Fakten an, sondern darauf, wie die Medien die Situation darstellen. Die von Washington und seinen Pressevertretern geschaffenen Narrative schaffen ihre eigenen “Fakten”.

Es ist unglaublich, dass Putin und das russische Militär mit einem minimalen Einsatz von Streitkräften und ohne Reserven in den Krieg gezogen sind. Den russischen Streitkräften fehlte es angesichts des begrenzten Engagements Putins einfach an Personal, um die dünnen Linien zu verteidigen, nachdem Putin die Offensive gestoppt und die Initiative an Washington übergeben hatte. Dies ist einer der dümmsten Fehler, die ein Kriegsführer machen kann.

In Wirklichkeit hatte der Kreml in seiner völlig falschen Einschätzung Washingtons keine Ahnung, dass die Ukraine mit unendlich vielen modernen Waffen, nachrichtendienstlichen Erkenntnissen und zielgerichteten Informationen versorgt werden würde. Da der Kreml mit dieser Reaktion nicht gerechnet hat, war er nicht auf einen echten Krieg vorbereitet.

Selbst wenn der Kreml die Situation besser verstanden hätte, so hat er doch gezeigt, dass er keine Ahnung hat, wie man einen Krieg führt. Wir befinden uns nun seit acht Monaten in einem Konflikt, den Russland in einer Woche hätte beilegen können. Und das mächtige Russland ist in die Defensive gedrängt worden, da sich seine Linien sowohl in Charkiw im Norden als auch in Cherson im Süden zurückgezogen haben. Kriege, die als verloren empfunden werden, können ihren Ruhm und ihre Unterstützung in der Bevölkerung verlieren.

Um es klar zu sagen: Wenn die mobilisierte russische Verstärkung, die ein intelligentes Militär von Beginn des Konflikts an zur Verfügung gehabt hätte, endlich kriegsbereit ist, was offenbar irgendwann im Dezember der Fall sein wird, werden die Russen die verlorenen Gebiete zurückgewinnen, auch wenn die Ukrainer die Einwohner getötet haben könnten. Aber es gibt immer noch keine Garantie dafür, dass Putin versteht, dass sich Russland im Krieg mit den USA und Europa befindet, oder was er dagegen tun kann, wenn er es versteht. Der Sprecher des Kremls sagt, dass die begrenzte Operation im Donbass weitergehen wird. Wenn das so ist und nichts anderes, ist die einzig mögliche Schlussfolgerung, dass Russland lange leiden wird. Ein Militär, das daran gehindert wird, die Kommunikations- und Militärinfrastruktur und den größten Teil des Territoriums des Landes anzugreifen, mit dem es sich im Krieg befindet, kann sich nicht durchsetzen. Der Kreml befindet sich seit acht Monaten im Krieg und hat nichts unternommen, um die Fähigkeit Kiews, einen Krieg zu führen, zu verhindern. Die Ansicht des Kremls, er befinde sich nicht im Krieg mit der Ukraine und führe nur eine Polizeiaktion durch, um die ukrainischen Streitkräfte aus dem Donbass zu entfernen, ist eine selbstbetrügerische Vorstellung, die den Kreml daran hindert, einen Krieg zu führen.

Um die Wahrheit zu sagen, die Kriegsführung des Kremls ist jugendlich. Ein 10-jähriges Kind könnte das besser machen. Hat der Kreml überhaupt nachgedacht, als er glaubte, einen Krieg führen zu können, während er die gegnerische Regierung in ihrer Kriegsführung vollkommen sicher ließ? Russland hat sich geweigert, die Regierung in Kiew auszuschalten und damit seinem Feind die Möglichkeit gegeben, ungehindert Krieg gegen Russland zu führen. Dies ist wohl das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass eine Regierung, die sich im Krieg befindet, so tun darf, als befände sie sich nicht im Krieg. Es gibt keinen russischen Versuch, Zelensky zu zerstören, Kiew lahmzulegen, die Kommunikation und die Infrastruktur der Ukraine zu stören.

Jedes Land, das einen Krieg in einer solchen selbstzerstörerischen Weise führt, überzeugt seine Gegner davon, dass es nicht die Absicht hat, den Krieg zu gewinnen.

Dieser vermeintliche Mangel an russischer Entschlossenheit bestärkt den Westen darin, Russland noch stärker unter Druck zu setzen und weitere rote Linien zu verletzen. Die Verletzung russischer roter Linien bedeutet für den Westen nichts, da Russland nie etwas gegen Verletzungen seiner roten Linien unternimmt. Russische Proteste sind nichts als sinnloses russisches Getöse, sagt der Westen.

Solange der Kreml nicht die Absicht hat, die Waffen niederzulegen und sich der Ukraine und dem Westen zu ergeben, wird die außerordentliche Schwäche und Unentschlossenheit, die der Kreml mit seiner “begrenzten Militäroperation” gezeigt hat, zu weiteren Aggressionen des Westens führen und direkt in den dritten Weltkrieg münden. Zelensky fordert bereits präventive Atomschläge gegen Russland. https://sputniknews.com/20221006/peskov-urges-entire-world-to-take-note-of-zelenskys-call-for-preventive-nuclear-strike-on-russia-1101582414.html

Offenbar hat Putin in seinem ganzen Leben noch nie gelernt, ein Machtwort zu sprechen. Putin scheint zu glauben, dass es mit bloßen Worten getan werden kann, aber das kann es nicht. Putins Zögern und seine Duldung von Provokationen haben seine Glaubwürdigkeit untergraben.

Da der Westen keine Angst vor seinem Gegner hat, bringt uns Putins Gutmenschentum das Armageddon. Je länger der Krieg andauert, desto stärker wird der Westen involviert, desto mehr haben mächtige Interessengruppen wie der US-Militär-/Sicherheitskomplex ein Interesse an diesem Krieg und desto geringer sind die Aussichten auf eine Deeskalation.

Indem der Kreml ständig Unentschlossenheit zeigt, extreme Provokationen akzeptiert und schamlos um Verhandlungen bettelt, hat er Washington davon überzeugt, dass Russland nicht in der Lage ist, zu kämpfen. Aus der Sicht Washingtons ist Russland nichts, was man fürchten müsste, sondern nur etwas, das man aus dem Weg räumen muss.

Es ist erstaunlich, dass die Regierung der wahrscheinlich stärksten Militärmacht der Welt Washington davon überzeugt hat, dass Russland militärisch machtlos ist.

Das ist Putins Verdienst bei dem Versuch, die Russen im Donbass zu retten, ohne einen echten Krieg führen zu müssen.

Andrej Martjanow, der Saker und Dmitri Orlow haben ihr prorussisches Publikum in die Irre geführt. Martjanow und Saker betonten die Überlegenheit der russischen Feuerkraft und der taktischen Operationen, was richtig war, aber sie ignorierten das eingebaute strategische Versagen der russischen “begrenzten Operation”. Darüber hinaus wurde der taktische Vorteil Russlands geschmälert, als die begrenzten Streitkräfte, zu deren Einsatz Putin bereit gewesen war, zu dünn wurden, um die Grenzen der Eroberung zu schützen, und moderne Waffen aus dem Westen und zielgerichtete Informationen den russischen Feuerkraftvorteil erheblich schmälerten.

Putin hat den USA und dem Vereinigten Königreich Zeit gegeben, eine größere ukrainische Armee auszubilden und mit modernen Waffen auszustatten, nachdem er dummerweise den Krieg monatelang andauern ließ, einen Krieg, den er in einer Woche hätte beenden sollen. Es hätte dem Kreml vom ersten Tag an klar sein müssen, dass dies zu erwarten war. Jedes Mal, wenn sich ein Krieg in die Länge zieht, ist die Seite im Vorteil, die sich nicht durch selbst auferlegte Zwänge einschränken lässt. Man kann sich nicht vorstellen, dass Napoleon oder die Wehrmacht so gezwungen waren, so zu kämpfen, wie es Russland in der Ukraine tun muss. Wenn Stalin so gekämpft hätte, wie Putin es heute tut, gäbe es kein Russland mehr. Übersetzt mit Deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...