https://gilad.online/writings/2021/4/3/when-islam-and-judaism-make-friends

Wenn Islam und Judentum Freunde werden…

von Gilad Atzmon

Am Donnerstagabend um 20.00 Uhr übertrug jeder israelische Nachrichtensender live zur Primetime eine Fernsehansprache des neuen israelischen Machthabers Mansour Abbas, des Führers der israelischen islamischen Partei, Ra’am.

( https://youtu.be/RSemTYd-Ahw)

“Jetzt ist die Zeit für einen Wandel”, sagte der konservative muslimische Führer seinem hebräisch sprechenden Publikum auf Hebräisch.

Abbas scheint der Einzige zu sein, der Netanyahus politische Zukunft retten kann. Er weiß das und nutzt den Moment, um eine Botschaft der Versöhnung und Koexistenz zu überbringen.

“Ich trage ein Gebet der Hoffnung und der Suche nach Koexistenz, die auf gegenseitigem Respekt und echter Gleichheit basiert”, sagte Abbas seinen jüdischen Zuhörern. “Was wir gemeinsam haben, ist größer als das, was uns trennt.”

Die Geschichte des israelisch-arabischen Konflikts zeigt, dass es immer die Araber sind, die dramatische Versöhnungsbewegungen anführen, und es sind nur rechte Regierungen, die positiv auf solche Bewegungen reagieren können.

Abbas ist nicht der erste Palästinenser, der die Idee der Koexistenz und einer möglichen Versöhnung vertritt. Im Jahr 1974 stand Jassir Arafat vor der UN-Vollversammlung und bot Israel und seinen Anhängern einen Olivenzweig an. Er forderte seine Zuhörer auf: “Lasst diesen Zweig nicht aus meiner Hand fallen.”

Die israelisch-arabische kommunistische Partei Hadash predigt seit Jahrzehnten den Wert der Koexistenz, aber im Kontext der verschwindenden israelischen Linken hatte ihre Stimme fast keinen Einfluss auf die israelische Politik.

Abbas weiß, dass er sich in einer entscheidenden und historischen Position befindet. Er weiß, dass viele israelische Araber hinter ihm stehen, und er will die Macht, die sie ihm verliehen haben, in die Tat umsetzen.

“Ich, Mansour Abbas, ein Mann der islamischen Bewegung, bin ein stolzer Araber und Muslim, ein Bürger des Staates Israel, der die führende, größte politische Bewegung der arabischen Gesellschaft anführt.” sagte Abbas den Israelis und “vergaß” zu erwähnen, dass er auch Palästinenser ist.

Viele Palästinenser, Israeli-Araber und Friedensfreunde sehen in Abbas einen “Verräter”. Ich glaube tatsächlich, dass nicht viele palästinensische Führer so scharfsinnig waren wie er. Ich kann Ihnen versichern, dass eine mögliche Netanjahu-Regierung, die auf Abbas’ Unterstützung angewiesen ist, keine Bomben auf Gaza abwerfen wird. Sie wird es sich zweimal überlegen, bevor sie ihre Flugzeuge aus amerikanischer Produktion schickt, um Syrien anzugreifen, und sie wird vielleicht sogar aufhören, auf einen Krieg gegen den Iran zu drängen. Ich bin eigentlich ziemlich begeistert von der Idee einer rechtsgerichteten israelischen Regierung, die sich dem Appeasement von Herrn Abbas verschrieben hat.

Aber einige israelische Juden waren auch verärgert über Abbas’ Rede. Der Führer der Religiösen Zionistischen Partei, MK Bezalel Smotrich, sagte am Freitag, dass seine Partei nicht in einer Regierung sitzen wird, die von einer Unterstützung von Ra’am abhängig ist. Am Donnerstagabend, kurz nach Abbas Fernsehansprache, weigerte sich Smotrich Berichten zufolge, mit Netanyahu zu kommunizieren. Es ist wichtig zu erwähnen, dass Ra’am auch eine Koalition mit der Religiösen Zionistischen Partei ausgeschlossen hat.

Und hier ist die spektakulärste Nachricht über Abbas und seine Initiative. Die orthodoxen jüdischen Parteien ziehen es eindeutig vor, mit einer muslimischen Partei zu koalieren, anstatt mit der israelischen identitären Linken. Rabbi Chaim Kanievsky, der ranghöchste ultraorthodoxe geistliche Führer der Allianz “Vereinigtes Torah-Judentum”, erklärte gestern, dass Ra’am mehr als eine legitime Partei sei. Der Rabbiner verkündete angeblich, dass “was die Bewahrung der jüdischen Tradition betrifft, es besser ist, mit den Vertretern der arabischen Öffentlichkeit zu gehen, als mit den Vertretern von links.”

Diejenigen, die den Wandel in der israelischen Gesellschaft in den letzten fünf Jahrzehnten verfolgen, haben bemerkt, dass Religion ein wachsender Faktor sowohl innerhalb der schrumpfenden jüdischen Mehrheit als auch der wachsenden arabischen Minderheit ist. Sowohl in der jüdischen als auch in der arabischen Gesellschaft ist es die Religion, die die Antworten hervorbringt, die von den großen Ideologien, dem Zionismus, dem Israelismus und der so genannten “linken Alternative”, offen gelassen wurden.

Ich denke, wenn die Angst vor der Linken in ihrer aktuellen Identitären Ausprägung ausreicht, um die Kluft zwischen Islam und Judentum zu überbrücken, ist der Identitarismus vielleicht doch keine so schlechte Sache; er ist sicherlich ein harmonischer Katalysator. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...