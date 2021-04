Bildquelle: A picture taken on March 4, 2021 shows the so-called Italian complex in Gaza City which was severely damaged by Israeli airstrikes during the 2014 war. [MOHAMMED ABED/AFP via Getty Images]

Wenn Israel keine Kriegsverbrechen begangen hat, warum lehnt es dann die ICC-Untersuchung ab?

Von Professor Kamel Hawwash

9. April 2021

Am 5. Februar sahen die Palästinenser, wie sich ein langer Tunnel öffnete und ein Licht in der Ferne für die Gerechtigkeit flackerte. Die Vorverfahrenskammer I des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) “entschied mehrheitlich, dass sich die territoriale Zuständigkeit des Gerichtshofs in der Situation in Palästina, einem Vertragsstaat des Römischen Statuts des IStGH, auf die seit 1967 von Israel besetzten Gebiete erstreckt.” Der ICC hat nun die Zuständigkeit, Verbrechen zu untersuchen, die nach Ansicht der Palästinenser von Israel im Westjordanland, in Ost-Jerusalem und im Gazastreifen verübt wurden. Die Anklägerin des Gerichtshofs, Fatou Bensouda, hatte zuvor Ermittlungen gefordert und gesagt, es gebe eine vernünftige Basis zu glauben”, dass Kriegsverbrechen stattgefunden hätten.

Die Reaktionen sowohl in Palästina als auch in Israel waren wie vorhergesagt. Die Palästinenser begrüßten die Entscheidung. Der palästinensische Justizminister Mohammed Al-Shalaldeh begrüßte die IStGH-Entscheidung und bezeichnete sie als “historisch”.

“Die Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs ist historisch und bedeutet den sofortigen Beginn der Ermittlungen zu den schweren Verstößen in den besetzten palästinensischen Gebieten”, sagte Al-Shalaldeh. Er fügte hinzu, dass drei Akten für das Gericht Priorität haben: der israelische Krieg gegen den Gazastreifen im Jahr 2014, die israelischen Siedlungen und die palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen.

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu verurteilte die Entscheidung in einer schriftlichen Erklärung. “Heute hat der Internationale Strafgerichtshof einmal mehr bewiesen, dass er ein politisches Gremium und keine juristische Institution ist”, sagte Netanjahu. “Mit dieser Entscheidung hat das Tribunal das Recht der Demokratien verletzt, sich gegen den Terrorismus zu verteidigen, und denjenigen in die Hände gespielt, die die Bemühungen untergraben, den Kreis des Friedens zu erweitern”, fügte er hinzu.

Wer von der neuen Biden-Administration eine Änderung der amerikanischen Position erwartete, wurde schnell enttäuscht. In einem Telefonat mit Netanjahu teilte ihm die amerikanische Vizepräsidentin Kamala Harris mit, dass die USA eine Untersuchung des IStGH wegen möglicher Kriegsverbrechen in den Palästinensergebieten ablehnen, so das Weiße Haus.

Dies folgte auf eine Ankündigung von US-Außenminister Antony Blinken, in der er sagte, dass Washington “entschieden gegen die ICC-Entscheidung ist und tief enttäuscht ist”. Er betonte, dass “Israel keine Partei des ICC ist und der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs nicht zugestimmt hat, und wir haben ernsthafte Bedenken über die Versuche des ICC, seine Gerichtsbarkeit über israelisches Personal auszuüben”, sagte Blinken in einer Erklärung.

Israel wäre ein wenig verwirrt, aber sicherlich enttäuscht gewesen, dass dieselbe Administration kürzlich die Sanktionen gegen ICC-Personal aufgehoben hat, die von Bidens Vorgänger Trump im Dezember 2020 verhängt worden waren. Biden’s Team sagte: “Diese Entscheidungen spiegeln unsere Einschätzung wider, dass die getroffenen Maßnahmen unangemessen und ineffektiv waren.” Die Administration ist weiterhin “nicht einverstanden mit den Maßnahmen des IStGH in Bezug auf die Situationen in Afghanistan und Palästina” und lehnt die “Bemühungen des IStGH ab, Gerichtsbarkeit über Personal von Nicht-Vertragsstaaten wie den Vereinigten Staaten und Israel geltend zu machen.”

Die USA trafen diese Entscheidung trotz der Ermittlungen, die sich gegen US-Militärpersonal wegen in Afghanistan begangener Verbrechen richten könnten. Man hätte erwarten können, dass Israel diesem Beispiel folgt und akzeptiert, dass der IStGH ein unabhängiges Gericht ist und dass der Chefankläger sorgfältig konsultiert hat, bevor entschieden wurde, dass das Gericht die Zuständigkeit für die besetzten palästinensischen Gebiete hat und dass es Verbrechen untersuchen würde, die von jeder Partei begangen wurden, einschließlich der palästinensischen Parteien, die bis 2014 zurückreichen. Diejenigen, die mit Israels Haltung zu notwendiger externer Prüfung vertraut sind, werden jedoch nicht überrascht gewesen sein über die formale Ablehnung der ICC-Entscheidung, die Verbrechen seiner Führer zu untersuchen.

Israel ist eindeutig besorgt über die ICC-Entscheidung. Nach einem Treffen seiner Spitzenpolitiker beschloss es, einen Brief an das Gericht zu schicken, um seine Weigerung zur Zusammenarbeit zu übermitteln. An dem Treffen nahmen unter anderem der Premierminister, der Außenminister, der Verteidigungsminister, der Minister für strategische Angelegenheiten, der Bildungsminister, der Wasserminister, der Generalstaatsanwalt, der Leiter des Nationalen Sicherheitsrates und der Chef der Militärjuristen der Armee teil.

Israel wird nicht mit den Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofs wegen angeblicher Kriegsverbrechen kooperieren und argumentiert, dass das Gericht keine Zuständigkeit für die Einleitung der Untersuchung hat, was mit Israels langjähriger Position übereinstimmt. Bei dem Treffen argumentierte Netanjahu: “Während IDF-Soldaten mit höchster Moral gegen Terroristen kämpfen, die täglich Kriegsverbrechen begehen, hat das Gericht in Den Haag beschlossen, Israel zu denunzieren”. “Dafür gibt es kein anderes Wort als Heuchelei. Ein Gremium, das gegründet wurde, um für die Menschenrechte zu kämpfen, hat sich in ein feindliches Gremium verwandelt, das diejenigen verteidigt, die die Menschenrechte mit Füßen treten.”

In dem Brief, der an den ICC geschickt werden soll, wird Israel argumentieren, dass es seine eigene “unabhängige Justiz” hat, die in der Lage ist, Soldaten zu verurteilen, die Kriegsverbrechen begehen.

Die Palästinenser sind anderer Meinung, da die Ermittlungen Israels gegen seine eigenen Verbrechen keine Gerechtigkeit gebracht haben. Nehmen Sie das Beispiel der Untersuchung der Tötung des 21-jährigen palästinensischen Sanitäters Razan Al-Najjar im Jahr 2018 in der Nähe des Zauns in Gaza. Eine israelische Untersuchung stellte fest, dass “bei einer ersten Untersuchung des Vorfalls, der sich am 1. Juni 2018 ereignete und bei dem eine 22-jährige Palästinenserin getötet wurde, festgestellt wurde, dass während des Vorfalls eine kleine Anzahl von Kugeln abgefeuert wurde und dass keine Schüsse absichtlich oder direkt auf sie gerichtet waren”. Die Menschenrechtsorganisation Al-Haq kommentierte die Untersuchung wie folgt: “Die eilig abgeschlossene Voruntersuchung unterstreicht Israels Unfähigkeit, eine unabhängige, effektive und unparteiische Untersuchung von mutmaßlichen Kriegsverbrechen durchzuführen.” Weiter hieß es:

Das israelische Militär operiert effektiv mit Straffreiheit. Zwischen 2005 und 2009 führten von 800 eingereichten Beschwerden über Kriegsverbrechen nur 49 Untersuchungen zu Anklagen.

Daher kann man Israel nicht vertrauen, dass es seine eigenen Untersuchungen unparteiisch durchführt, und das ist der Grund, warum eine externe Untersuchung notwendig ist. Darüber hinaus hat es eine jahrzehntelange Geschichte, unparteiischen internationalen Untersuchungsteams den Zugang zur Untersuchung möglicher Kriegsverbrechen zu verweigern.

Im Jahr 2002 wurde dem Team von Amnesty International, das mögliche Verbrechen der israelischen Truppen im Flüchtlingslager Jenin untersuchen sollte, der Zugang zum Lager verweigert. Professor Derrick Pounder, der Teil des dreiköpfigen Teams war, das zur Untersuchung von Menschenrechtsverletzungen entsandt wurde, sagte: “Die Weigerung, uns zu erlauben, solche Untersuchungen durchzuführen oder auch nur dabei zu helfen, andere dazu zu befähigen, ist sehr ernst und wirft Fragen nach den Motiven der Behörden auf.”

Im Jahr 2009 wurde dem von Richter Goldstone geleiteten Team, das mögliche Verbrechen während des Gaza-Krieges 2008/9 untersuchen sollte, von Israel das Visum verweigert und es musste über Ägypten in den Gazastreifen einreisen. Sein Bericht befand schließlich, dass Israel und bewaffnete palästinensische Gruppen sich der Kriegsverbrechen schuldig gemacht hätten. Der Bericht verwies auch darauf, dass Amnesty International, Human Rights Watch und B’Tselem die Einreise verweigert wurde, um ihre Untersuchungen in Gaza durchzuführen.

Im Jahr 2014 verweigerte Israel erneut Teams die Einreise, die mit der Untersuchung möglicher Menschenrechtsverletzungen beauftragt waren. Das UNHRC-Untersuchungsteam stellte fest, dass sowohl Israel als auch bewaffnete palästinensische Gruppen Kriegsverbrechen begangen hatten.

Israel hat auch den UN-Berichterstattern Richard Falk und Michael Link, UN-Sonderberichterstatter für die palästinensischen Gebiete, die Einreise verweigert.

Hat Israel etwas zu verbergen? Ja, natürlich hat es das. Seine Menschenrechtsverletzungen füllen Seite um Seite in jedem Notizbuch. Ob es um seine Kriegsverbrechen während der wiederholten Kriege gegen die hilflose, gefangene palästinensische Bevölkerung in Gaza geht oder um sein illegales Siedlungsunternehmen, oder die Umsiedlung seiner Bevölkerung in illegal besetzte Gebiete, die Verbringung palästinensischer Gefangener aus besetzten Gebieten in sein eigenes Gebiet. Was ist mit Hauszerstörungen, Familienvertreibungen?

Angesichts dieser glühenden Erfolgsbilanz verlangt die Gerechtigkeit, dass die israelischen Verstöße untersucht werden, und dass es sich dafür verantworten muss. Seine Führer sollten sich persönlich für ihre angeblichen Kriegsverbrechen verantworten und müssen ihren Tag vor Gericht in Den Haag haben. Andernfalls werden ihre Führer weiterhin Verbrechen begehen, in der Gewissheit, dass sie sich nicht dafür verantworten müssen. Die Räder der Justiz müssen sich schneller bewegen, und dann werden die israelischen Kriegsverbrecher nicht mehr jede Nacht ruhig schlafen können, weil sie denken, dass sie einfach am Morgen aufstehen und ungestraft weitere Verbrechen begehen können. Übersetzt mit Deepl.com

