Israelische Grenzpolizisten entweihen Haram al Sharif mit Tränengas, Betäubungsgranaten und Schlagstöcken, fesseln und knebeln, verhaften und verletzen fast 1.000

Wenn israelische Juden die drittheiligste Stätte des Islam schänden und Diaspora-Juden nichts sagen



von Richard Silverstein

25.April 2022

Muslimische Gläubige in Al Aqsa von israelischer Grenzpolizei festgenommen

UPDATE: Gestern stürmte die Grenzpolizei erneut die Al-Aqsa-Moschee, und ihre Verteidiger schlugen zurück, um die Schänder des heiligen Schreins zurückzuschlagen. Einer von ihnen, der 21-jährige Walid al Sharif, wurde von einer Kugel mit Schwammspitze in den Kopf getroffen. Er wurde tödlich verwundet. Er wurde in das Hadassah-Krankenhaus eingeliefert und liegt nun im Koma, sein Tod scheint unmittelbar bevorzustehen.

Die Polizei behauptet, er sei beim Werfen von Steinen gestürzt und habe sich den Kopf angeschlagen. Als ob das Werfen von Steinen auf Polizisten, die einen heiligen Schrein schänden, ein Kapitalverbrechen wäre. Trotz Videoaufnahmen des Vorfalls hat die Polizei keine Beweise für diese Behauptung vorgelegt. In der Zwischenzeit deckt das Hadassah-Krankenhaus geschickt die Lüge und behauptet, es gebe “keine Beweise” für Verletzungen durch “scharfe Munition”. Nur eine sachkundige Person würde wissen, dass Gummigeschosse, die als nicht tödlich gelten (obwohl sie oft ziemlich tödlich sind), nicht als “scharfe Munition” eingestuft werden. Das israelische medizinische Establishment trägt also dazu bei, die Lügen des Sicherheitsapparates aufrechtzuerhalten, indem es eine absichtlich irreführende Erklärung abgibt. Das ist Medizin im Dienste des Staatsterrorismus.

Als ich heute Abend dieses Foto auf Twitter sah, wurde mir ganz übel. Es zeigt das Innere der Al-Aqsa-Moschee zu Beginn dieser Woche nach heftigen Kämpfen zwischen muslimischen Gläubigen und der israelischen Grenzpolizei[weniger]. Die Gläubigen waren besonders wütend über die Anwesenheit von 750 israelischen Siedlern, die jedes Jahr die Pilgerfahrt der alten Israeliten zum Heiligen Tempel nachstellen.

Die nicht ganz so subtile Botschaft der Siedler ist, dass sie auf den Wiederaufbau des Tempels drängen. Da es nur einen Ort gibt, an dem er stehen kann – sein ursprünglicher Standort befindet sich genau dort, wo jetzt Haram al Sharif steht – würde dies die Zerstörung der heiligen Stätte der Muslime erfordern.

Ich lasse mich auch nicht von den liberalen zionistischen Kolumnisten von Haaretz trösten, die die Ernsthaftigkeit dieser Bedrohungen abtun:

Im Gegensatz zu dem, was in palästinensischen sozialen Medien, in den arabischen Mainstream-Medien und von Predigern in der Al-Aqsa-Moschee verbreitet wird, hat die israelische Regierung keine geheimen Pläne, die Muslime vom Tempelberg zu vertreiben und ihn in eine Stätte jüdischer Anbetung zu verwandeln. Das Sicherheitskabinett hat nicht beschlossen, das Al-Aqsa-Gelände und die Gebetszeiten auf dem Berg zwischen Juden und Muslimen aufzuteilen, wie es bei der Ibrahimi-Moschee (dem Grab der Patriarchen) in Hebron der Fall war.

Die Regierung hat weder die Spezialeinheiten der Polizei angewiesen, eine Operation zur Vertreibung der Muslime vom Berg vorzubereiten, noch hat sie den Siedlern befohlen, an Pessach Ziegen auf der Al-Aqsa zu opfern.

Das ist Unsinn. Es muss keinen “Geheimplan” geben. Entscheidend ist nicht, ob es einen Plan gibt oder nicht. Sondern auf die Taten vor Ort. Und die Schlägereien derjenigen, die im Namen des Staates handeln, sind alles, was zählt. Und die widerlegen Hassons Behauptungen. Er fährt fort:

Ich weise nur darauf hin, dass die Leute, die dort Opfer darbringen oder eine Synagoge bauen wollen, zu kleinen, radikalen Gruppen gehören, die bei den meisten Israelis unpopulär sind. Die meisten religiösen Parteien Israels lehnen den Besuch des Berges aus Gründen des jüdischen Religionsgesetzes ab, und selbst in der religiösen zionistischen Gemeinschaft sind die Meinungen in dieser Frage geteilt.

Die israelische Grenzpolizei

Auf einem Foto aus Star Wars sind israelische Stormtrooper bereit, gegen die muslimischen Aliens zu kämpfen (Mahmoud Illean/AP)

Es gab sicherlich deutsche Juden, die die Ängste vor Hitler in den Jahren vor seiner Machtergreifung abtaten: Keine Sorge, das sind nur ein paar verrückte Extremisten, das kann hier nicht passieren, es gibt zu viele gute Menschen, die das verhindern werden, usw. Diese Art von Wunschdenken haben wir schon oft gehört. Aber es könnte dort geschehen und ist geschehen.

Die Große Synagoge in Frankfurt brennt in der Kristallnacht

Also, Herr liberaler Zionist, sagen Sie mir nicht, dass es in Israel nicht passieren kann. Es kann nämlich passieren. Diejenigen, die wie Nir Hasson unbekümmert behaupten, dass die Palästinenser und linken Israelis, die vor einer Katastrophe warnen, der Junge sind, der Wolf schrie, machen sich etwas vor. Schlimmer noch, sie verwirren ihre Leser. Wenn sie solche Rhetorik hören, werden sie unvorsichtig. Infolgedessen werden sie völlig unvorbereitet sein, wenn die wirkliche Katastrophe eintritt.

Auch die Nazis begannen damit, Juden auf der Straße anzugreifen, Fensterscheiben in ihren Geschäften einzuschlagen und Karikaturen zu veröffentlichen, in denen sie mit Ratten und Ungeziefer verglichen wurden. Aber dann eskalierten sie ihre Angriffe und entweihten Synagogen, indem sie sie niederbrannten. Sagen Sie also nicht, Israel sei zu solchen Gräueln in Jerusalem nicht fähig. Auch wenn es jetzt nicht dazu fähig ist, können sich die Dinge im Handumdrehen ändern. Was früher unmöglich war, ist heute nicht nur möglich, sondern normalisiertes, akzeptiertes Verhalten. Hätte sich ein deutscher Jude oder irgendein Deutscher 1930 vorstellen können, was 1939 und danach geschehen würde?

Bei der Rückkehr nach Al Aqsa drangen israelische Polizisten mit Gewalt in das Heiligtum ein und schändeten es mit Betäubungsgranaten, Tränengas und Schlagstöcken. Ihr Ziel war es, die Muslime einzuschließen, damit sich die Siedler im Innenhof vor der Moschee versammeln konnten. An diesem Tag wurden unter anderem 400 Gläubige verhaftet, und 150 wurden durch den Polizeieinsatz verletzt.

Als Jude stelle ich mir vor, wie große Rabbiner der Vergangenheit – Rambam, Baal Shem Tov, Hillel, Rabbi Akiva, Rav Kook, Leo Baeck, sogar der Lubavitcher-Rabbiner – von Schlägern in ihrer Synagoge angegriffen werden, wobei alle ihre Schüler gefesselt und geknebelt werden und mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden liegen müssen. Wie können wir als Juden diese Schandtaten hinnehmen? Wie können unsere eigenen Führer, einschließlich unserer Rabbiner, diese Schande mit ansehen und sich nicht darüber empören? Ich sage Ihnen, wie: Sie sind durch ihre Loyalität zu Israel auf fatale Weise kompromittiert. Sie können behaupten, so viel sie wollen, dass ihre Loyalität ihrer Vision eines jüdischen, demokratischen Staates gilt, der liberale, humane Werte vertritt, und nicht einer bestimmten Regierung oder Politik. Aber das ist eine Lüge, die sie sich selbst einreden. Die Wahrheit ist, dass Israel ein faschistischer Schlägerstaat geworden ist, der mit jedem Tag mehr dem Dritten Reich ähnelt.

Ich wurde für ein paar Tage von Twitter verbannt, weil ich die Analogie zwischen Siedlern, die “Tod den Arabern” skandieren, und den Nazis gepostet hatte. Ich twitterte Tod den Arabern=Sieg Heil. Twitter nannte es Hassrede. Ich nenne es einen Realitätscheck. Ich bin stolz auf das, was ich geschrieben habe. Auch wenn es mich als Jude und ehemaliger liberaler Zionist schmerzt.

Pro-Israel-Nachrichten machen aus muslimischen Gläubigen Ganoven

Ich bin mir bewusst, wie beunruhigend, ja sogar wütend diese Analogie für einige Juden sein wird. Aber wir können kein Blatt mehr vor den Mund nehmen, was aus Israel geworden ist. Wir können nicht genug Lippenstift auf dieses Schwein kleben. Ja, ich bin mir des pejorativen Charakters dieses Tierbildes bewusst, und ich habe es absichtlich gewählt. Israel ist, wie das Schwein, treif.

Israel und seine gefangenen Medien sprechen von “Unruhen”, “Krawallen” und “Steinwürfen”, die den israelischen Angriff rechtfertigten, der einzig und allein der Wiederherstellung der zivilen Ordnung diente. Dies ist ein Vorwand, um die Tatsache zu verschleiern, dass Israel weder das Recht auf noch die Kontrolle über Haram al Sharif hat. Im Jahr 1967 trat es die Kontrolle an den jordanischen Waqf ab, um im Gegenzug die israelische Souveränität über die Kotel zu erhalten.

Aber wer sind die wahren Verbrecher?

Doch im Laufe der Jahre haben die ultrarechten israelischen Regierungen die muslimische Kontrolle immer weiter zurückgedrängt. Die Siedler kommen jedes Jahr zu Tausenden. Anstatt auf die Gefühle der Muslime Rücksicht zu nehmen, macht sich die Regierung die Gunst der Siedler und ihrer rechtsgerichteten Unterstützer zunutze.

Letztendlich würde Israel, wenn es sich selbst überlassen bliebe, den Waqf abschaffen und seine eigene Form der Kontrolle einführen. Schon jetzt beschränkt es während des Ramadan die Zahl derer, die Jerusalem zum Beten betreten dürfen. In der Vergangenheit hat es mehrfach Männern unter 50 Jahren den Zutritt verboten. Israel hat die Absicht, nicht nur Israel selbst, sondern auch Palästina absolut zu kontrollieren. Es hat im Wesentlichen das meiste von dem gestohlen, was Palästina war. Der krönende Abschluss für diese messianischen Juden, die glauben, dass es einen totalen Vernichtungskrieg zwischen Juden und Muslimen im Heiligen Land geben muss, ist der Wiederaufbau des Tempels und die Beseitigung jeglicher muslimischer Präsenz dort.

Ob sie dies in allen Einzelheiten erreichen oder nicht, ist nahezu unerheblich. Selbst wenn sie es nicht schaffen, werden sie es tun und richten in Israel enormen Schaden an. Ein Schaden, der nicht wiedergutzumachen ist. Sie sind dabei, einen faschistischen autoritären Staat zu schaffen, der von religiösen Eiferern und ihren politischen Gefolgsleuten geführt wird. Israel, wenn es überlebt, wird nie wieder dasselbe sein. Übersetzt mit Deepl.com

Richard Silverstein veröffentlicht seit 2003 die Zeitschrift Tikun Olam, in der er die Geheimnisse des israelischen Staates für nationale Sicherheit aufdeckt. Er lebt in Seattle, aber sein Herz ist im Osten. Er veröffentlicht regelmäßig bei Middle East Eye, The New Arab und Jacobin Magazine. Seine Arbeiten sind auch in Al Jazeera English, The Nation, Truthout und anderen Medien erschienen.

