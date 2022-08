https://caitlinjohnstone.com/2022/08/26/when-billionaires-and-the-government-work-together-to-control-information/



Wenn Milliardäre und die Regierung zusammenarbeiten, um Informationen zu kontrollieren



Von Caitlin Johnstone



26. August 2022

Facebook hat laut Facebook/Meta-CEO Mark Zuckerberg die Sichtbarkeit der Hunter-Biden-Laptop-Story der New York Post im Vorfeld der Wahl 2020 eingeschränkt, nachdem er vom FBI beraten wurde.

“Wir haben also einen anderen Weg als Twitter eingeschlagen”, sagte Zuckerberg bei einem Auftritt am Donnerstag in der Sendung The Joe Rogan Experience. “Der Hintergrund ist, dass das FBI zu uns kam – einige Leute aus unserem Team – und sagte: ‘Hey, ähm, nur damit du es weißt, du solltest in höchster Alarmbereitschaft sein. Wir dachten, dass es eine Menge russischer Propaganda bei der Wahl 2016 gab. Wir haben die Information, dass es eine Art von Dump geben wird, der dem ähnlich ist. Seien Sie also einfach wachsam.'”

Zuckerberg sagte, es sei eine Entscheidung getroffen worden, diese Informationen auf der Facebook-Plattform mit ihren vielen Milliarden Nutzern zu beschränken. Im Gegensatz zu Twitter, das die Verbreitung des Artikels komplett verbot, habe sich Facebook für die etwas subtilere Option der Zensur durch einen Algorithmus entschieden.

“Die Verbreitung auf Facebook wurde verringert”, sagte er und fügte auf Nachfrage von Rogan hinzu, dass die verringerte Sichtbarkeit des Artikels in einem “bedeutenden” Ausmaß stattfand.

Wie wir bereits früher erörtert haben, wird die Zensur durch Algorithmen zur bevorzugten Zensurmethode auf den großen Plattformen des Silicon Valley, da sie weitaus mehr Menschen mit weitaus weniger Einspruch treffen kann als die völlige De-Plattformierung und das Verbot.

Die Hunter-Biden-Laptop-Geschichte wurde nicht nur auf allen Social-Media-Plattformen zensiert, sondern auch von den Mainstream-Nachrichtenmedien zunächst ignoriert und abgetan und dann als russische Desinformationskampagne abgetan. Diese Medien gaben schließlich zu, dass die durchgesickerten E-Mails wahrscheinlich authentisch waren, und Hunter Biden bestätigte sie stillschweigend selbst, als er zugab, dass die Informationen von seinem Laptop stammen “könnten”. Nichts, was von diesem Laptop stammte, war auch nur annähernd so skandalös wie die einheitliche Front, die von den Nachrichtenmedien und dem Silicon Valley präsentiert wurde, um die politischen Auswirkungen einer Oktober-Überraschung vor einer Präsidentschaftswahl zu verringern.

Und jetzt wissen wir, dass der Grund, warum die weltgrößte Social-Media-Plattform diese spezielle Geschichte zensiert hat, der war, dass sie vom FBI davor gewarnt wurde, derartige Informationen in Umlauf zu bringen. Wie viele dieser anderen Institutionen haben diese Nachricht unterdrückt, weil sie vom FBI oder anderen Regierungsbehörden dazu aufgefordert wurden? Wie oft sind US-Regierungsstellen in den Akt der Zensur verwickelt? Welche anderen Informationen werden auf diese oder ähnliche Weise unterdrückt? Welche anderen Informationen werden in Zukunft unterdrückt werden?

Aufgrund des Schleiers der Geheimhaltung durch Regierung und Unternehmen, der unseren Blick auf das Verhalten der Macht verdeckt, erhalten wir keine Antworten auf diese Fragen. Alles, was wir bekommen, ist das, was Oligarchen wie Mark Zuckerberg uns erzählen wollen, auf welche Art und Weise und in welchem Umfang auch immer sie es uns erzählen wollen.

Aber selbst das, was uns gesagt wurde, ist ziemlich hässlich. Wenn sich eine Regierungsbehörde und eine Social-Media-Plattform von beispiellosem Einfluss zusammentun, um einflussreiche politische Äußerungen zum Schweigen zu bringen, ist das nach jeder vernünftigen Definition Zensur. Mainstream-Liberale können mit allen möglichen Argumenten aufwarten, warum die sich ständig ausweitenden Rechtfertigungen für Online-Zensur in Ordnung und normal sind und keine wirkliche Zensur darstellen, aber sind sie in der Lage, diese Rechtfertigungen aufrechtzuerhalten, wenn staatliche Stellen aktiv beteiligt sind? Ist es wirklich besser, wenn politische Äußerungen durch eine Zusammenarbeit von Regierungsvertretern und Milliardären zensiert werden, als wenn sie direkt von der Regierung allein zensiert werden?

Alan MacLeod hat in Zusammenarbeit mit Mintpress News eine Reihe von Berichten veröffentlicht, in denen er dokumentiert, wie viele Veteranen des FBI, der CIA, der NSA und anderer Regierungsbehörden angeworben wurden, um für Tech-Unternehmen wie Google/YouTube, Facebook/Meta und Twitter zu arbeiten. Die Intimität, mit der diese Regierungs- und Unternehmenseinheiten zusammenarbeiten, wird immer enger, und sie geben sich immer weniger Mühe, dies zu verbergen.

In einem Machtgefüge, in dem es keine klaren Grenzen zwischen Unternehmen und Regierung gibt, ist Unternehmenszensur gleich Staatszensur. Die mächtigste Machtstruktur der Welt geht immer dreister und schamloser mit dieser Realität um.

Sie wissen, dass Sie in einer Oligarchie leben, wenn Mark Zuckerberg mehr politischen Einfluss auf Ihr Land hat als jeder gewählte Beamte. Demokratie ist eine Illusion. Diejenigen, die unter dem US-Imperium leben, sind eine propagierte und politisch ohnmächtige Bevölkerung, die sich nur deshalb für frei hält, weil ihnen die Illusion der Freiheit gegeben wurde, und es werden immer weniger Anstrengungen unternommen, diese Illusion aufrechtzuerhalten.

Wir werden von nicht gewählten Soziopathen regiert, die keine Weisheit, kein Mitgefühl und keine Absicht haben, ihre Herrschaft jemals aufzugeben. Das wird so weitergehen, es sei denn, genug von uns wachen auf, um sie zu stoppen. Übersetzt mit Deepl.com

