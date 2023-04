Who Exactly Is Ukraine’s Commander-In-Chief? “Is Zelensky being set-up as a Scapegoat?” – Global Research All Global Research articles can be read in 51 languages by activating the Translate Website button below the author’s name. To receive Global Research’s Daily Newsletter (selected articles), click here. Click the share button above to email/forward this article to your friends and colleagues. Follow us on Instagram and Twitter and subscribe to our Telegram Channel.

Wer genau ist der Oberbefehlshaber der Ukraine? “Wird Selenskyj als Sündenbock hingestellt?”



Von William Walter Kay

Global Research,



21. April 2023

***

In Monarchien ist der Monarch Oberbefehlshaber der Streitkräfte. In Republiken obliegen diese Aufgaben gemäß Artikel II, Abschnitt 2, Satz 1 der US-Verfassung den Präsidenten. Die Ukraine, eine angebliche Republik, folgt diesem Beispiel. Gemäß Artikel 106, Abschnitt 17, der ukrainischen Verfassung ist der Präsident:

“ist der Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine”.

Gesetzliche “Klarstellungen” zur Rolle des Generalstabschefs sehen vor, dass der Generalstabschef automatisch zum “Oberbefehlshaber” wird, wenn die Verteidigungsminister Zivilisten sind. Im Jahr 2019 schied der Verteidigungsminister des scheidenden Präsidenten Poroschenko aus der Armee aus, diente aber weiterhin als Zivilist, was die Zusammenlegung der Funktionen des Generalstabschefs und des Oberbefehlshabers auslöste.

Am 21. Mai 2019, nur 24 Stunden nach seinem Amtsantritt, ernannte Präsident Selenskij Generalleutnant Ruslan Chomtschak zum Oberbefehlshaber. In der Bekanntmachung heißt es:

“…Oberster Befehlshaber der Streitkräfte der Ukraine ernennt neuen Generalstabschef zum Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine”.

Im März 2020 wurden die Posten des Oberbefehlshabers und des Generalstabschefs neu aufgeteilt, wobei Chomtschak weiterhin Oberbefehlshaber blieb. Chomtschak wird als erster Oberbefehlshaber der Ukraine in Erinnerung bleiben.

Probleme:

In konstitutionellen Republiken können die Präsidenten die Aufgaben des Oberbefehlshabers nicht delegieren. Biden kann seine Aufgaben als Oberbefehlshaber ebensowenig wie der Sprecher des Repräsentantenhauses oder der Oberste Richter des Obersten Gerichtshofs an einen Dritten übertragen. Das ist eine lächerliche Idee.

Der Begriff “Oberster Befehlshaber” kommt in der ukrainischen Verfassung nirgends vor. Es ist ein haltloses Spiel.

Im Juli 2021 wurde Generalleutnant Saluschnyj , offenbar auf Geheiß des Verteidigungsministeriums, Oberbefehlshaber.

Walerij Saluschnyj , Sohn eines Offiziers im mittleren Dienst, wuchs auf einem Armeestützpunkt auf und ist keine Ausgeburt der globalistischen Eliten. Am Tag der Unabhängigkeit der Ukraine (24. August 1991) war er 18 Jahre alt und trat einige Jahre später in die Armee ein, ohne jemals davon zu träumen, zum General aufzusteigen. Er absolvierte das Institut für Landstreitkräfte in Odessa und die Nationale Verteidigungsakademie. Im Jahr von Obamas Staatsstreich (2014) machte Saluschnyj seinen Abschluss an der Nationalen Verteidigungsuniversität Iwan Tschernjachow. Durch Beförderungen auf dem Schlachtfeld während des Bürgerkriegs stieg er zum Generalmajor auf. Nach einer Auszeit von der Front erwarb er einen M.A. (Internationale Beziehungen) an der Nationalen Universität Ostroh Akademie (2020). Saluschnyj wurde 2021 zum Generalleutnant und im März 2022 zum General befördert.

Einebnung der Front

Um die Dringlichkeit des Rätsels um den Oberbefehlshaber der Ukraine zu begreifen, muss man verstehen: Die “Nivellierung der Front”. Im militärischen Sprachgebrauch bedeutet “die Front nivellieren”, sich auf eine leichter zu verteidigende und möglichst gerade Frontlinie zurückzuziehen. Dieses Verfahren wird angewandt, wenn die Frontlinien bröckeln und Teile der Armee Gefahr laufen, eingekesselt zu werden oder von der Flanke her zu versagen. Kluge Generäle verfügen über gut befestigte, gut gelegene Rückzugspositionen. Die Front einzuebnen ist ein Rückzug, mit allem, was dazu gehört, aber die Alternative ist, die eigenen Streitkräfte an der Front auffressen zu lassen.

Russlands zweite Offensive hat Vorposten durch die ukrainische Frontlinie geschoben. An mehreren Orten, wie z.B. Bachmut und Avdiivka, sind die ukrainischen Truppen fast eingekesselt und kämpfen daher von ungünstigen Positionen aus, wobei sie massive Verluste hinnehmen müssen. Die NATO schreit Kiew an, die Front zu räumen. Kiew schüttet neue Truppen in die Kessel.

Am 6. März 2023 brachte die Bild-Zeitung auf ihrer Titelseite ein exklusives Exposé:

“Selenskyj streitet mit wichtigstem General”.

Unter Berufung auf “Quellen innerhalb der politischen Führung in Kiew” heißt es in dem Artikel, Saluschnyj habe schon lange zum Rückzug von Bachmut geraten.

Bild verleiht Saluschnyj (nicht Selenskyj!) zweimal den pompösen Ehrentitel “Oberster Oberbefehlshaber”, und zwar:

“Das Staatsoberhaupt und der Oberbefehlshaber der Streitkräfte haben grundsätzlich unterschiedliche Ansichten darüber, wie die Armee mit Bachmut umgehen sollte.”

Der Artikel hebt die Popularität von Saluschnyj hervor und spekuliert über eine Kandidatur für das Präsidentenamt:

Während zu Beginn des Krieges noch große Einigkeit zwischen den beiden Führern herrschte und die Rollen klar verteilt waren, hat sich dies nun geändert.

Die besagten Rollen waren nie klar verteilt. Die Reporter verwechseln regelmäßig die Titel.

An dem Tag, an dem das Bild-Exposé erschien, behauptete der “Oberste Befehlshaber” (Selenskyj), er habe Saluschnyj “direkt nach Bachmut gefragt” und Saluschnyj wolle die Positionen dort nicht nur halten, sondern “verstärken”. Amüsantes Zeug, aber für das Töten und Verstümmeln einer ganzen Generation von Ukrainern.

Die Bananen-Banderolen-Republik teilt die Staatsmacht unter rivalisierenden Schwärmen von Veruntreuern auf. Die NATO finanziert die Fressorgie, während die NATO-Empfehlungen zur Schau gestellt werden. Aber es gibt noch etwas, was noch schlimmer ist:

Beherrscht Selenskyj, ein Komiker russisch-jüdischer Abstammung, der über keinerlei militärische Kenntnisse verfügt, ein Oberkommando, das mit ultramilitaristischen Ukro-Nazis besetzt ist?

Wird Selenskyj als Sündenbock hingestellt?

William Walter Kay ist ein regelmäßiger Mitarbeiter von Global Research.

Gekennzeichnetes Bild: Saluschnyj mit Generaloberst Oleksandr Syrskyi (links) während der Schlacht um Kiew, März 2022 (lizenziert unter CC BY 4.0)

Urheberrecht © William Walter Kay, Global Research, 2023

