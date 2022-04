Who Is the Hero? Albright vs. Assange Lawrence Davidson checks on the answer, from inside and outside the Establishment. By Lawrence Davidson TothePointAnalysis.com Our image of a hero has two aspects. The first consists of generic, stereotypical traits: bravery, determination in the face of adversity, achievement agai

Bild: Pro-Assange-Protestler auf dem Londoner Parlamentsplatz, 3. Juli 2021. (Alisdare Hickson, Flickr, CC BY-SA 2.0)



Lawrence Davidson prüft die Antwort, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Establishments.

Wer ist der Held? Albright vs. Assange



Von Lawrence Davidson

TothePointAnalysis.com



28. April 2022

Unser Bild von einem Helden hat zwei Aspekte. Der erste besteht aus allgemeinen, stereotypen Eigenschaften: Tapferkeit, Entschlossenheit im Angesicht von Widrigkeiten, Leistung trotz widriger Umstände – die Art von Person, die den Tag rettet.

Der zweite Aspekt ist eher kulturspezifisch und beschreibt und kontextualisiert die Umstände der Tapferkeit und Entschlossenheit sowie die Art der Leistung in eng definierten Begriffen. Mit anderen Worten: Kulturelle Beschreibungen von Tapferkeit werden meist in Begriffen ausgedrückt, die mit den sozialen und politischen Bedingungen der Gesellschaft, in der der Held lebt, vereinbar sind.

Helden sind allgegenwärtig. So gibt es zum Beispiel amerikanische Helden, russische Helden, israelische Helden, arabische Helden, ukrainische Helden und so weiter. Wie kommt es zu Gut und Böse? Nun, auch das ist ein kulturelles Urteil. Im Folgenden finden Sie zwei Beispiele für “Helden”. Ich werde es dem Leser überlassen, zu entscheiden, wer gut und wer schlecht ist.

Albright – von außerhalb des Establishments

Madeleine Albright war die erste Frau im Amt des amerikanischen Außenministers (1997-2001). Sie diente in dieser Funktion unter Präsident Bill Clinton während dessen zweiter Amtszeit.

Als solche muss sie als loyale Förderin der Außenpolitik ihres Präsidenten angesehen werden – einer Politik, die sie möglicherweise mitgestaltet hat – unabhängig von moralischen oder ethischen Überlegungen. Mit anderen Worten, sie ist eine Ansprechpartnerin für die “Firma”.

Ob dies Tapferkeit erfordert, ist fraglich. Wie wir sehen werden, erfordert es Beharrlichkeit, um ein einziges Ziel zu erreichen, das in gesellschaftlicher oder nationaler Hinsicht definiert ist. Dies zeugt von Entschlossenheit und Erfolg gegenüber einem vermeintlichen Feind.

Die ehemalige Außenministerin Madeline Albright im Jahr 2015 bei einer Podiumsdiskussion über die Zukunft von Religion und Politik. (Maria Bryk, Außenministerium)

Als Madeleine Albright im Jahr 2022 starb, wurden in den Nachrufen, die von Personen außerhalb des Establishments verfasst wurden und somit kritisch gegenüber Albright waren, die folgenden “Errungenschaften” kritisch angeführt:

(1) Russland war “ihre Besessenheit”, was dazu führte, dass sie die Ansprechpartnerin der US-Regierung für die Ausweitung der NATO nach Osten in den ehemaligen sowjetischen Einflussbereich war. Dies geschah unter Verstoß gegen die 1989 gegenüber Russland gegebenen Garantien, dass die NATO nicht weiter als bis zur Grenze des wiedervereinigten Deutschlands vordringen würde – ein Akt, der dazu beitrug, den Boden für den gegenwärtigen Krieg in der Ukraine zu bereiten.

(2) In den Jahren 1997-1998 drohte sie als Außenministerin dem Irak mit Luftangriffen, falls die irakische Regierung keine Waffeninspektionen an bestimmten Standorten zulassen würde. Die Iraker willigten schließlich ein, wurden aber trotzdem bombardiert.

(3) Sie sorgte auch dafür, dass gegen den Irak über einen längeren Zeitraum drakonische Sanktionen verhängt wurden (einschließlich des Verbots vieler Medikamente). Das Ergebnis war der Tod von Hunderttausenden von Zivilisten, darunter 500.000 irakische Kinder. Auf die Frage der Journalistin Lesley Stahl in der Fernsehsendung 60 Minutes, ob die drakonischen Sanktionen den Preis für den Tod von etwa einer halben Million irakischer Kinder wert seien, antwortete sie: “Wir glauben, dass dies eine sehr harte Entscheidung war, aber der Preis – wir glauben, dass er es wert ist.”

Dies veranlasste einen Kritiker der US-Regierung, Albrights Karriere wie folgt zu beurteilen:

“Es ist das ultimative moralische Verbrechen, diejenigen, die am wenigsten für die Vergehen ihrer tyrannischen Herrscher verantwortlich sind, mit Elend, Schmerz und Tod zu belegen. Doch genau das ist die Politik, die Madeleine Albright zur “Standard Operating Procedure” der US-Diplomatie gemacht hat.”

Albright – Aus dem Inneren des Establishments

Innerhalb des Establishments, d.h. innerhalb der US-Regierung und des außenpolitischen Establishments sowie in den verbündeten Medien, wurde sie als engagierte, talentierte und energische Führungspersönlichkeit gelobt.

Ein Mitglied des Repräsentantenhauses sagte nach ihrem Tod,

“Unsere Nation hat heute eine Heldin verloren. Außenministerin Madeleine Albright war das Gesicht der US-Außenpolitik in einigen der schwierigsten Zeiten für unser Land und die Welt. … Sie brachte Nationen zusammen, um die NATO zu erweitern und die Grundpfeiler der Demokratie in der ganzen Welt zu verteidigen. … Sie lehrte uns, dass wir einige der schwierigsten Probleme der Welt lösen können, indem wir Menschen zusammenbringen und schwierige, unbequeme Gespräche führen.”

So heißt es in dem von der New York Times veröffentlichten lobenden Nachruf,

“Ihre Leistungen als Außenministerin wurden von Berufsdiplomaten im Ausland und gewöhnlichen Amerikanern zu Hause hoch bewertet. Bewunderer sagten, sie habe Starqualitäten, strahle Sachlichkeit, Vielseitigkeit und ein erfrischend kosmopolitisches Flair aus.”

Was können wir aus diesen gegensätzlichen Ansichten schließen? Wir stellen schnell fest, dass man innerhalb des Establishments selten, wenn überhaupt, einen Hinweis auf Dinge wie die menschlichen Kosten einer Politik hört, deren Ziel im nationalen Interesse definiert wird. Im Fall von Madelene Albright übertrumpfte das nationale Interesse das menschliche Interesse. Dennoch wurde sie als Heldin gefeiert.

Assange und Manning

Julian Assange ist ein australischer Computerspezialist, der im Jahr 2006 WikiLeaks gründete. Es handelt sich um eine Website, die Journalisten und der Öffentlichkeit “Primärquellenmaterial” zur Verfügung stellt.

WikiLeaks veröffentlichte schließlich “Tausende von internen oder als geheim eingestuften Dokumenten von einer Reihe von Regierungs- und Wirtschaftseinrichtungen”. Die Website rief sofort die Feindseligkeit vieler Regierungen und Unternehmen hervor, die den “Mangel an Ethik” von Assange und seinen Mitstreitern anprangerten – die das oft unethische und manchmal mörderische Verhalten derjenigen aufdeckten, die die Website nun angriffen.

Bradley (alias Chelsea) Manning war ein Nachrichtenspezialist der Armee, der während des Irak-Krieges auf einem Stützpunkt in der Nähe von Bagdad eingesetzt war. Manning litt unter einer Geschlechtsidentitätskrise. Außerdem hatte er ernsthafte Zweifel am Irak-Krieg.

Seine wachsende Ablehnung des Krieges veranlasste ihn schließlich, Assange heimlich “750.000 klassifizierte oder nicht klassifizierte, aber sensible militärische und diplomatische Dokumente” zu schicken. Manning wurde später enttarnt, verhaftet und vor ein Kriegsgericht gestellt, wo seine Strafe von Präsident Barack Obama umgewandelt wurde.

Aus dem Inneren des Establishments

Julian Assange auf dem Weg zum Belmarsh-Gefängnis, 11. April 2019. (Twitter)

Wie der Schriftsteller und Therapeut Steven Berglas feststellt,

“Solange es moralische Kanarienvögel in unseren gesellschaftlichen Kohlengruben gab, wurden sie verunglimpft, weil sie genauso korrupt oder noch korrupter waren als die Übeltäter, die sie angriffen.”

Assange und Manning sehen sich genau solchen Vorwürfen ausgesetzt.

Die Vorwürfe wurden, wenn man so will, 2010 zu einer Waffe, nachdem

WikiLeaks “eine halbe Million Dokumente” über die US-Aktivitäten im Irak und in Afghanistan veröffentlichte, die von dem damals jungen, desillusionierten Armee-Geheimdienstanalysten Manning stammen.

Es folgte eine weitere Veröffentlichung von etwa einer Viertelmillion diplomatischer US-Kabel, von denen viele als geheim eingestuft waren.

Assange wurde nun von den Regierungsterroristen, die er enttarnt hatte, als “Terrorist” bezeichnet. In der Folge wurden diese Aktionen von der US-Regierung als “Bedrohung der nationalen Sicherheit der USA” eingestuft.

WikiLeaks veröffentlichte “eine halbe Million Dokumente” über die US-Aktivitäten im Irak und in Afghanistan, die von dem damals jungen, desillusionierten Armee-Geheimdienstanalysten Manning stammen.

Es folgte eine weitere Veröffentlichung von etwa einer Viertelmillion diplomatischer US-Kabel, von denen viele als geheim eingestuft waren.

Assange wurde nun von den Regierungsterroristen, die er enttarnt hatte, als “Terrorist” bezeichnet. In der Folge wurden diese Aktionen von der US-Regierung als “Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA” eingestuft.

Mike Pompeo als CIA-Direktor, der WikiLeaks als nichtstaatlichen feindlichen Akteur bezeichnet. (Screenshot)

Infolgedessen wurde Manning inhaftiert und kam vor ein Kriegsgericht, während Assange, der jetzt in England lebt, seit Jahren gegen seine Auslieferung in die USA kämpft.

Aus Sicht des Establishments sind sowohl Assange als auch Manning Kriminelle. Beide haben Regierungsgeheimnisse aufgedeckt, und es ist ein anerkannter Grundsatz, dass Staaten nicht ohne Geheimnisse auskommen. Das liegt zum Teil daran, dass alle Staaten manchmal auf kriminelle Weise handeln. Die Aufdeckung dieser Vorfälle wird als krimineller angesehen als die kriminellen Handlungen der Staaten. Warum ist das so? Weil die Regierungen dies sagen und ihre Gesetze entsprechend gestalten.

Diese recht willkürliche Haltung der Regierungen wird den Bürgern als notwendig für die Sicherheit ihres Staates verkauft, aber wie wir sehen, haben die Folgen der Massenveröffentlichung von Verschlusssachen durch WikiLeaks die Nation nicht in irgendeiner offensichtlichen Weise in Gefahr gebracht. Dennoch werden Assange und Manning als Kriminelle betrachtet, weil sie einen Präzedenzfall geschaffen haben, der andere potenzielle Kriminelle bedroht, die von Staat und Wirtschaft beschäftigt werden.

Von außerhalb des Establishments

Die wandernde Kunstinstallation Anything to Say? von Davide Dormino in Berlin am 1. Mai 2015. Bronzeskulpturen von Julian Assange, Edward Snowden und Chelsea Manning stehen auf Stühlen; ein vierter, leerer Stuhl lädt dazu ein, “aufzustehen, anstatt wie die anderen zu sitzen.” (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

Außerhalb der Einrichtung ist der Blick 180 Grad in die andere Richtung gerichtet. Nochmals, um Steven Berglas zu zitieren

“Whistleblower sind seltene, mutige Vögel, die als nationale Schätze und nicht als Schande betrachtet werden sollten…. Es ist klar, dass die meisten Petzen mehr Integrität besitzen – und unendlich viel altruistischer sind – als ihre Gegenstücke in der Regierung oder in Unternehmen.”

Laut dem Journalisten Glenn Greenwald ist Manning zum Beispiel “ein vollendeter Held und verdient eine Medaille und unsere kollektive Dankbarkeit, nicht Jahrzehnte im Gefängnis”.

Vor dem Kriegsgericht erklärte Manning, dass das an WikiLeaks weitergegebene Material dazu dienen sollte

“eine innenpolitische Debatte über die Rolle des Militärs und der Außenpolitik im Allgemeinen entfachen … und die Gesellschaft dazu veranlassen, die Notwendigkeit und sogar den Wunsch zu überdenken, sich an Operationen zur Terrorismusbekämpfung und Aufstandsbekämpfung zu beteiligen, die ihre Auswirkungen auf die Menschen ignorieren, die jeden Tag in diesem Umfeld leben.”

Eine heroische Tat, aber vielleicht auch eine naive.

Die Frage der Ethik

Chelsea Manning im Union Square Park in New York, Mai 2021. (Chelsea E. Manning, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

Regierungschefs und ihre Helfer behalten sich oft das Recht vor, illegale Dinge zu tun, wie z. B.

(a) Sanktionen zu verhängen, die Oppositionsregierungen unterminieren, ohne die negativen Folgen für das Wohlergehen der Zivilbevölkerung zu berücksichtigen;

(b) Beihilfe zu Putschen, die sowohl demokratische als auch undemokratische Regierungen stürzen, je nachdem, wie Washington ihre wirtschaftliche und militärische Haltung in jedem Fall einschätzt; und

(c) die Durchführung illegaler Aktionen wie Ermordung, Folter und illegale Inhaftierung. All dies ist unmoralisch und unethisch, auch wenn es im Rahmen des nationalen Interesses als notwendig erachtet wird.

Nichtsdestotrotz ist es für den Normalbürger, der in einer Propagandablase lebt, die von seiner eigenen Regierung und den mit ihr kooperierenden Mainstream-Medien gesponnen wird, schwer, die Ereignisse zu verstehen, es sei denn, sie sind propagandistisch gestaltet.

Die meisten werden dem Schicksal von Whistleblowern, die sich gegen die Propaganda aussprechen, keinerlei Beachtung schenken, da ihre Handlungen ihr Leben nicht berühren, das lokal ausgerichtet ist. Bei den wenigen, die merken, dass an den negativen Medienberichten über die Enthüllungen von Whistleblowern etwas nicht stimmt, stellt sich oft ein Gefühl der Hilflosigkeit und Trägheit ein, das dazu führt, dass ihr momentanes Unbehagen ins Leere läuft.

Die bedauerliche Wahrheit ist, dass dieses Phänomen der massenhaften Gleichgültigkeit gegenüber dem, was die Regierung im Namen des nationalen Interesses und der Sicherheit tut, unterstützt durch die scheinbar blinde Unterstützung der Medien, zu einer der Säulen der gesellschaftlichen Stabilität geworden ist.

Das bedeutet nicht, dass Herausforderungen wie die von Assange und Manning nicht der Mühe wert sind. Sie könnten zu Reformen führen (man denke nur an den Watergate-Skandal und seine Folgen), aber unter normalen Umständen wird der Status quo fortbestehen.

Wer sind also die Helden? Sind es diejenigen, die eine staatliche Politik fördern, die ungeachtet ihrer Unmoral angeblich das Ansehen, die Sicherheit und die Stabilität des Staates erhält? Oder sind es diejenigen, die für einen Moment Licht ins Dunkel bringen und die Unmoral staatlichen Handelns aufdecken – oft um den Preis der Zerstörung ihrer Karriere und ihres Ansehens? Sie haben die Wahl.

Lawrence Davidson ist emeritierter Professor für Geschichte an der West Chester University in Pennsylvania. Seit 2010 veröffentlicht er seine Analysen zu Themen der US-amerikanischen Innen- und Außenpolitik, des internationalen und humanitären Rechts und der israelischen/zionistischen Praktiken und Politik. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel stammt von der Website des Autors, TothePointAnalysis.com.

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...