Wer ist Scott Ritter?

Was hat diesen US-Militär zu dem gemacht, was er heute ist:

zum schärfsten US-Kritiker des Westens und seines Krieges gegen Russland in der Ukraine,

zum Antifaschisten und Kämpfer für Frieden und Völkerverständigung …

Ein Interview (in Englisch) über sein Leben und seine Erfahrungen

Russia’s on the right side of history

(Russland ist auf der richtigen Seite der Geschichte)

https://www.youtube.com/watch?v=LKxByOSi1AM

Der ehemalige UN-Waffeninspekteur und US-Militärexperte Scott Ritter

über Angela Merkel und die deutsche Verantwortung am Krieg

Die Russen waren die einzigen, die es mit einer diplomatischen Lösung der Donbass-Krise ernst meinten. …Merkel … hat gelogen, Deutschland hat gelogen. Ein Schandfleck für Deutschland. ein Schandfleck für Europa. … Merkel wollte keinen Frieden. Sie wollte Krieg. und sie hat ihn bekommen… Das ist der Krieg Deutschlands… Das ist Merkels Krieg. Sie sind verantwortlich für Tod und die Zerstörung, die heute in der Ukraine stattfinden (…) warum sollte Russland verhandeln? Was bringt Deutschland auf den Tisch: Lüge, Betrug, Krieg… Für Frankreich und die USA gilt das gleiche… Der Westen ist kein verlässlicher Verhandlungspartner…Wer würde Europa jemals wieder vertrauen wollen? Angela Merkel sollte als eine der verachtenswertesten Figuren in die Geschichte eingehen… sie wird als Lügnerin und Bertrügerin in die Geschichte eingehen. Jemand, der den Krieg über den Frieden stellte. Sie ist eine Kriegstreiberin, sie ist eine Kriegsverbrecherin. Und daher ist es Deutschland auch…

… und zu Christoph Heusgen, der den Merkel-Verrat als „diplomatische Meisterleistung“ bezeichnet sagt Scott Ritter: „… es zeigt einen völligen Mangel an Moral, an moralischem Charakter auf Seiten Deutschlands. der USA und Europa… (und erläutert was Diplomatie sein sollte) … Wenn man sich an den Sicherheitsrat der UNO wendet und eine Resolution erwirkt, die dieses Dokument untermauert, dann sagt man damit, dass es real ist, dass es das ist, was wir anstreben. Jetzt nicht mehr. Deutschlands Wort ist nutzlos, wertlos, man kann darauf spucken. Eine Unterschrift? Was bedeuten sie noch? Sie steht für nichts, weil Deutschland für nichts steht. Ein Meisterwerk der Diplomatie? Ein Meisterwerk der Täuschung! In der Diplomatie geht es darum, wie man sich aus einen Krieg herausredet… Sie haben gerade dafür gesorgt, dass sich niemand hinsetzen und eine friedliche Lösung aushandeln wird. Die einzige Lösung ist Krieg. … Es ist eine Blamage und es wird von der Geschichte als solche beurteilt werden. (…)

Hier zum Video mit deutschen Untertiteln

„IM AUGE DES BRUDERS“ MIT SCOTT RITTER: MERKEL WOLLTE KEINEN FRIEDEN, SIE WOLLTE KRIEG

https://www.youtube.com/watch?v=a2qIxZ_kV7U

