Ich schrieb 2014 schon einmal einen Artikel über die Braunfärbung der grünen Partei. Diese grünen, scheinheiligen Kriegstreiber waren für mich nie wählbar! Aus aktuellem Anlass setze ich meinen damaligen Kommentar auch nochmals auf meine Hochblauen Seite. Jens Berger sei Dank für diesen Kommentar.

Evelyn Hecht-Galinski



https://www.nachdenkseiten.de/?p=84345

Wer jetzt noch die Grünen wählt, ist kein Mitläufer, sondern ein Mittäter

von Jens Berger

30. Mai 2022

Wer sich immer noch irgendwelche Illusionen über den Charakter der Grünen macht, muss sich nur die Meldungen der letzten Woche anschauen. Zunächst verteidigte Robert Habeck in Davos die Sanktionen gegen russische Getreideexporte, selbst wenn dies eine Hungerkrise und einen Verlust von 100.000 Menschenleben bedeuten würde. Dann verkündete Annalena Baerbock Durchhalteparolen und beklagte die „wachsende Kriegsmüdigkeit“ im Westen. Und last but not least schoss Toni Hofreiter mal wieder scharf – diesmal gegen China. „Wir“ sollten – so „Haubitzen-Toni“ – „viel enger mit den USA zusammenarbeiten“ und unser „Wirtschaftsmodell hinterfragen“. Es gibt keine Partei, die konflikt- und kriegsgeiler ist als die Grünen. Wer sie jetzt noch wählt, ist kein Mitläufer, sondern ein Mittäter. Von Jens Berger Weiterlesen auf den Nachdenkseiten.de

