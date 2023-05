AS’AD AbuKHALIL: Who Is Fighting Whom in Sudan? The conflict is domestic, regional and international. Western media have been exaggerating the role of the Wagner Group and all but omitting the influence of U.S. allies in the region. By As`ad AbuKhalil Special to Consortium News There are various ways in which we can examine the Sudanes

Der Afrika-Straßentunnel von Khartum, 2020. (Mohammed Abdelmoneim Hashim Mohammed, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

Der Konflikt ist innenpolitisch, regional und international. Die westlichen Medien haben die Rolle der Wagner-Gruppe übertrieben und den Einfluss der US-Verbündeten in der Region fast völlig außer Acht gelassen.

Wer kämpft gegen wen im Sudan?

Von As`ad AbuKhalil

Speziell für Consortium News

2. Mai 2023

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den sudanesischen Konflikt und seine Ursachen zu untersuchen. Wir können ihn als rein innerstaatlichen Konflikt zwischen zwei sich bekriegenden Fraktionen und Führern betrachten, die um die absolute politische Macht ringen. Oder wir können ihn als Stellvertreterkrieg betrachten, in dem außenstehende – regionale und internationale – Mächte darum kämpfen, dem Sudan ihre eigene Agenda aufzuzwingen.

Wir können auch die rassistischen Tropen des Orientalismus aufgreifen und wieder einmal behaupten, dass die Völker Afrikas und des Nahen Ostens schon immer im Krieg waren und dass der Westen nur Frieden auf der Erde schaffen will.

In Wirklichkeit ist der Konflikt im Sudan nicht isoliert von der US-Agenda in ganz Afrika. Wenn wir uns die verschiedenen Konflikte in Afrika ansehen, dürfen wir nicht vergessen, dass die USA 2007 das Africa Command gegründet haben. Diese regionalen Kommandos, die die USA einrichten, dienen ausschließlich dazu, Kriege in der Region, die von diesem Kommando abgedeckt wird, zu führen und zu verwalten.

Das AFRICOM-Gebiet der USA ist gelb markiert. (DoD Updater Private, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

Das Central Command konzentriert sich auf die Kriege im Nahen Osten, während das Africa Command sich auf die Kriege in Afrika konzentriert. Natürlich würden die USA das nicht zugeben; der Chef des Africa Command erklärte kürzlich bescheiden, dass das Ziel der USA lediglich darin bestehe, den Afrikanern dabei zu helfen, “afrikanische Lösungen” zu finden, vermutlich weil die Afrikaner diese Lösungen nicht ohne die Hilfe des Weißen Mannes finden können.

Das Africa Command verkörpert die Erklärung, dass die USA ihr Erbe der ehemaligen Kolonien der europäischen Mächte abgeschlossen haben. Die Interessen der USA im Sudan haben im Laufe der Zeit zugenommen, zumal die US-Medien ihre Besorgnis über die angeblich wachsende diplomatische und militärische Rolle Russlands auf dem Kontinent zum Ausdruck bringen. Der Sudan steht jedoch schon seit Jahrzehnten an der Spitze der regionalen Verschwörungen der USA.

Ein ehemaliger Dynamo

Einige der Staats- und Regierungschefs auf dem Gipfel der Arabischen Liga 1967 in Khartum, von links: Der saudische König Faisal, Gamal Nasser aus Ägypten, Abdullah Sallal aus dem Jemen, Scheich Al-Sabah aus Kuwait und Abd al-Rahman Arif aus dem Irak. (Bibliotheca Alexandrina, gemeinfrei, Wikimedia Commons)

Der Sudan war einst eines der fortschrittlichsten politischen Systeme in der arabischen Welt. Während ein Großteil des Nahen Ostens von Despoten regiert wurde, gab es im Sudan (in den 1960er Jahren) Phasen der politischen Liberalisierung, eine florierende Presse und dynamische politische Parteien. Seine Führer vermittelten oft zwischen verfeindeten arabischen Führern, und die Hauptstadt Khartum war Gastgeber des berühmten arabischen Gipfels von 1967, auf dem sich alle arabischen Länder auf die “3 Nos von Khartum” einigten (sie lauteten: Nein zum Frieden mit Israel, nein zur Anerkennung Israels und keine Verhandlungen mit Israel).

Die Sudanesische Kommunistische Partei war einst die größte politische Partei in der gesamten arabischen Welt. Doch damit rückte der Sudan ins Rampenlicht: Wie könnten die USA eine Demokratie tolerieren, in der Araber ihre politischen Bestrebungen frei äußern? Despotische Herrschaft war schon immer die bevorzugte Regierungsform der USA und der NATO-Staaten.

Die Unberechenbarkeit, die die Demokratie mit sich bringt, beunruhigt Washington D.C. Außerdem wusste die US-Regierung über ihre Nahostabteilung, dass die öffentliche Meinung der Araber mit den Zielen der USA und Israels kollidiert.

Die Araber lehnen zum Beispiel mit überwältigender Mehrheit eine Normalisierung mit Israel ab, während die USA die Normalisierung ganz oben auf ihrer Agenda sehen. Nur Despoten können ihrem Volk eine Normalisierung aufzwingen. So galt und gilt Ägyptens Anwar Sadat trotz seiner grausamen Unterdrückung und Korruption als vorbildlicher arabischer Herrscher.

Ein sudanesischer Oberst namens Jaafar Nimeiry übernahm 1969 durch einen Militärputsch die Macht in Khartum. Er hatte bereits vor seiner Machtübernahme versucht, den demokratischen Prozess zu sabotieren, war aber gescheitert. Er orientierte sich an dem charismatischen ägyptischen Führer Gamal Abdul-Nasser, obwohl er weder das Charisma noch die Brillanz Nassers besaß.

Zunächst regierte Nimeiry als sozialistischer arabischer Nationalist, doch das änderte sich nach 1971, als er sich mit einem kommunistischen Komplott konfrontiert sah, das ihn von der Macht verdrängen sollte. Daraufhin startete er eine antikommunistische Kampagne gegen eine der einflussreichsten politischen Parteien des Landes. Seine Beziehungen zu den USA begannen nach dem Putsch, als er begann, sich von der UdSSR abzuwenden.

Natürlicher Verbündeter der USA

Der sudanesische Premierminister Gaafar Mohammad Nimeiry, rechts, bei der Ankunft in den USA zu einem Staatsbesuch, 1983. (US Dod, Michael Tyler, Wikimedia Commons)

Seine brutale Bestrafung von Kommunisten und kommunistischen Sympathisanten machte ihn zu einem natürlichen Verbündeten der USA und des Westens. Es ist nicht weit hergeholt anzunehmen, dass die USA seine antikommunistischen Säuberungen unterstützten, wie sie es in mehreren arabischen und nicht-arabischen Ländern getan hatten.

Zunächst nahm Nimeiry Beziehungen zu China auf, erhielt dann aber die Unterstützung der USA. Er verwandelte sich schnell von einem (kurzzeitigen) revolutionären Nachahmer Nassers in einen Dreh- und Angelpunkt der US-Komplotte in Nordafrika. Gleichzeitig entdeckte er die Religion und verbreitete eine konservative islamistische Botschaft. Sein Islamismus störte Washington natürlich nicht, solange er ein gehorsamer Klient war und von der entschiedenen Unterstützung des palästinensischen Kampfes abwich (der Islamismus war während des Kalten Krieges ein enger Verbündeter der westlichen Verschwörungen gegen die Linke).

Nimeiry wurde von den USA großzügig dafür bezahlt, den Schmuggel äthiopischer Juden in den Sudan zu erleichtern (was von Israel als Operation Moses bezeichnet wurde). Der sudanesische Despot hatte keine Einwände gegen die Operationen des Mossad in seinem Land, solange die USA ihn gegen seine Gegner unterstützten und seine interne Unterdrückung von den westlichen Ländern abgesegnet wurde.

Doch Nimeiri wurde 1985 gestürzt, und nach einer kurzen zivilen Amtszeit wurde er von einem anderen Militärdespoten, Omar Al-Bashir, abgelöst. Al-Bashir kultivierte die Islamisten im Sudan und behauptete zunächst, den Kampf der Palästinenser zu unterstützen, und schloss sich später der iranischen Achse in der Region an.

Aber er hatte eine geheime Abmachung (zweifellos gegen eine Gebühr), Carlos den Schakal an Frankreich auszuliefern, nachdem er ihm erlaubt hatte, im Sudan zu bleiben. Später verriet er die Palästinenser und wechselte auf die Seite der Saudi-UAE-Achse. Im Jahr 2019 wurde er gestürzt.

Hoffnungen auf eine neue Ära

Eine zivile Demonstration gegen den Putsch vom Oktober 2021 im Sudan. (Osama Eid, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

Das sudanesische Volk wünschte sich einen friedlichen demokratischen Übergang in eine neue politische Ära. Doch die obersten Militärs wollten die Macht nicht abgeben und hielten ihre Versprechen nicht ein, die sie den Bürgergruppen gegeben hatten, die den Aufstand gegen die Diktatur angezettelt hatten.

Die beiden Generäle (Abdel Fattah Burhan, der die sudanesische Armee anführt, und Hamidti, der die schnellen Eingreiftruppen RSF leitet) traten in die Fußstapfen anderer arabischer Despoten, die wussten, dass der Weg zum Herzen des Kongresses über Tel Aviv führt. Gegen den Willen der sudanesischen Bevölkerung nahmen beide Generäle offene Beziehungen zum Mossad auf.

Und während sie nicht zuließen, dass ein von den USA ausgewählter Technokrat die Macht als Premierminister ausübte (Hamdouk), gingen sie weiter und verdrängten die zivile Komponente aus der Regierung, um ohne zivile Fassade zu regieren. Dieser Staatsstreich von 2021 (durch die beiden Generäle mit Unterstützung des Mossad) löste in Washington keine Sanktionen aus, und die US-Regierung unterhielt weiterhin ausgezeichnete Beziehungen zu den beiden Generälen. Die beiden Generäle griffen zur Gewalt, und das Militär erschoss und tötete Demonstranten, um den neuen Staatsstreich abzusichern.

Die USA hatten nichts gegen die Anwendung von Gewalt; sie haben andere Erwägungen, einschließlich einer immer größeren Rolle in Afrika – immer im Namen des Kampfes gegen den Terrorismus, der nie zu enden oder gar abzunehmen scheint.

Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate haben sich für eine Seite entschieden

Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemedti, im Jahr 2022. (Regierung.ru, CC BY 4.0, Wikimedia Commons)

Sowohl Saudi-Arabien als auch die Vereinigten Arabischen Emirate haben die beiden Generäle unterstützt, aber jeder hat sich für eine Seite entschieden. Die VAE bevorzugten die RSF, während die saudische Regierung den Armeechef, General Burhan, favorisierte.

Der vorherige Machthaber, Omar Bashir, hatte eine islamistische politische Basis gebildet, und seine Verhaftung hat ihren Einfluss im Land nicht beseitigt, obwohl sie von den neuen Machthabern aus der politischen Tätigkeit verbannt wurde.

General Hamidti von der RSF beschuldigte daraufhin General Burhan, Beziehungen zu den Islamisten zu pflegen, um sich eine Unterstützungsbasis in der Bevölkerung zu schaffen (dieser Vorwurf ist durchaus berechtigt, insbesondere nachdem General Burhan während der jüngsten Kämpfe einige der wichtigsten Islamisten freigelassen hatte).

Dies ermöglichte es den VAE, ihre Präferenz zu setzen: General Hamditi war ihr Mann, denn die VAE bekämpften alle Spuren der Muslimbruderschaft in der gesamten Region – und in der ganzen Welt.

Saudi-Arabien hingegen ist in eine angekündigte erbitterte Fehde mit den VAE in Jemen, Libyen und Sudan verwickelt. Jede Seite fungiert als regionaler Schirmherr für eine andere Gruppe. Die engen Beziehungen der VAE zu Israel unterstreichen jedoch die Schirmherrschaft des Mossad über General Hamidti. General Burhan hingegen wird vom israelischen Außenministerium und von Ägypten unterstützt.

Der sudanesische Abdel Fattah Burhan im Jahr 2019. (Kremlin.ru, CC BY 4.0, Wikimedia Commons)

Der Konflikt im Sudan ist ein innerstaatlicher, regionaler und internationaler Konflikt. Die USA und ihre Medien, die sich vor einer russischen Rolle in Afrika fürchten, haben die Rolle der Wagner-Gruppe übertrieben dargestellt und die einflussreiche Rolle der US-Verbündeten in der Region fast völlig außer Acht gelassen.

Die RSF ist mehr als eine Truppe; sie ist eine richtige Armee, der nur die Luftwaffe fehlt (die RSF ist größer als die reguläre Armee). Irgendjemand hat die Kriegsparteien mit modernen Waffen ausgestattet.

Es waren die USA, die den Sudan von der Terroristenliste gestrichen haben, was es der Militärjunta ermöglichte, ihr Waffenarsenal aufzustocken. Die Vereinbarung, die zur Normalisierung mit Israel führte, setzte voraus, dass die USA der herrschenden Junta helfen würden, die lange Isolation zu durchbrechen, die dem Sudan von den USA und Israel auferlegt wurde.

Ein Ende des Konflikts im Sudan ist nicht in Sicht; jemand von außerhalb des Landes heizt den Konflikt weiter an. Im Nahen Osten haben wir oft gesagt: Wenn die USA ihr Personal evakuieren, ist das in der Regel ein Zeichen für eine finstere Verschwörung Washingtons gegen das betreffende Land. Die USA haben gerade ihr Personal evakuiert.

Das verheißt nichts Gutes für die Zukunft des Sudan. Als die USA 1976 ihr Personal aus Beirut evakuierten, markierte dies die Verschärfung eines Bürgerkriegs, der erst 1990 enden sollte. Übersetzt mit Deepl.com

As`ad AbuKhalil ist ein libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University, Stanislaus. Er ist Autor des Historischen Wörterbuchs des Libanon (1998), Bin Laden, Islam and America’s New War on Terrorism (2002), The Battle for Saudi Arabia (2004) und betreibt den beliebten Blog The Angry Arab. Er twittert als @asadabukhalil

