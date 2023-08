Will Christina Aguilera, Imagine Dragons cross international picket line? US pop stars plan to perform on ruins of ethnically cleansed Palestinian villages.

Christina Aguilera, in einer lila Jacke und mit Sonnenbrille, hält ein Mikrofon

Werden Christina Aguilera und Imagine Dragons die internationale Streikpostenkette überschreiten?

Von Nora Barrows-Friedmant



7 August 2023

Palästinenser und Fans in aller Welt fordern den US-Popstar Christina Aguilera auf, den Boykottaufruf zu respektieren und ihre Show abzusagen. Ritzau Scanpix ZUMAPRESS

Palästinenser und Fans auf der ganzen Welt fordern US-Musiker auf, die für diesen Monat geplanten Auftritte in Tel Aviv abzusagen und sich zu weigern, Israel dabei zu helfen, die Apartheid zu propagieren.

Der Popstar Christina Aguilera soll am 10. August im Live Park auftreten, einer Arena, die in einem Viertel liegt, das „teilweise auf den Ruinen der ethnisch gesäuberten palästinensischen Dörfer al-Safiriyya, Sarafand al-Amar und Bayt Dajan erbaut wurde“, so die Palästinensische Kampagne für den akademischen und kulturellen Boykott Israels (PACBI).

Mehr als 12.000 Fans auf der ganzen Welt haben eine vom US-amerikanischen Adalah Justice Project organisierte Petition unterzeichnet, in der die Sängerin aufgefordert wird, ihre Show abzusagen.

Die Aktivisten übergaben die unterzeichnete Petition letzte Woche an Aguileras Produktionsfirma in New York City.

Israelische Medien haben berichtet, dass ein ehemaliger israelischer Soldat, Eden Ben Zaken, bei Aguileras Konzert auf der Bühne stehen wird.

Ben Zaken hat ihre Musik und ihren Ruhm für militärische Propaganda eingesetzt. In einem Video zu einem ihrer Hits tritt sie zusammen mit behinderten israelischen Soldaten auf und stellt die Armee des Apartheidstaates als fröhlich, liberal und integrativ dar.

Diese Propaganda dient dazu, die Verbrechen des israelischen Militärs zu beschönigen, insbesondere die gezielten Angriffe auf palästinensische Zivilisten, die zu Tausenden von schweren Verletzungen und dauerhaften Behinderungen geführt haben – und dann deren medizinische Versorgung und Rehabilitation behindert haben.

Im Juli protestierten Aktivisten der Jüdischen Stimme für den Frieden in New York gegen den geplanten Auftritt von Aguilera in Tel Aviv.

„Mit ihrer Entscheidung, in dem Apartheidstaat aufzutreten, überschreitet @xtina eine Streikpostenkette und ignoriert den Aufruf an Künstler, Israel zu boykottieren, bis die Palästinenser Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und Freiheit erlangen“, erklärte die Gruppe.

Unterdessen gerät die Band Imagine Dragons unter Druck, ihr Konzert am 29. August in einem Veranstaltungsort auf den Ruinen von Jarisha abzusagen, das 1948 von zionistischen Milizen ethnisch gesäubert wurde.

„Die Palästinenser erkennen das lautstarke Eintreten von Imagine Dragons für die Rechte von LGBTQ+ Menschen an und applaudieren dafür“, so PACBI.

„Gleichzeitig schätzen wir die vielen queeren Künstler und Verbündeten sehr, die unsere friedliche Bewegung unterstützt haben, einschließlich des Widerstands gegen Israels Pinkwashing.“

Pinkwashing ist ein Begriff, der darauf abzielt, Tel Aviv fälschlicherweise als sicheren Ort für Palästinenser darzustellen, die gleichgeschlechtliche Beziehungen anstreben, während die Gefahren, denen sie in ihrer eigenen Gesellschaft ausgesetzt sind, übertrieben oder gelogen werden. Übersetzt mit Deepl.com

Diese Strategie zielt in der Regel auf ein westliches, liberales Publikum ab.

Nora Barrows-Friedman ist Mitarbeiterin und stellvertretende Redakteurin bei The Electronic Intifada und Autorin von In Our Power: US Students Organize for Justice in Palestine (Just World Books, 2014).

