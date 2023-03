West Sends Depleted Uranium Weapons to Ukraine: MEP to Warmongers – “You Make Me Sick!” – Global Research All Global Research articles can be read in 51 languages by activating the Translate Website button below the author’s name. To receive Global Research’s Daily Newsletter (selected articles), click here. Follow us on Instagram and Twitter and subscribe to our Telegram Channel. Feel free to repost and share widely Global Research articles.

Das Bild stammt von Kurt Nimmo

Westen schickt abgereicherte Uranwaffen in die Ukraine: Europaabgeordneter an Kriegstreiber – “Ihr macht mich krank!”



Von Colin Todhunter

Global Research,



22. März 2023

***

Diejenigen, die die Ereignisse in der Ukraine verfolgt haben, wissen um das Blutvergießen und die Zerstörung, die in diesem Land stattfinden, insbesondere wenn sie über die Berichte der Mainstream-Medien hinausgehen. Damit soll das brutale militärische Vorgehen Russlands nicht entschuldigt werden, aber es handelte sich um einen völlig vermeidbaren Konflikt, der größtenteils in Washington von einer Clique von Neokonservativen angezettelt wurde, die für das Entfachen von Situationen verantwortlich sind, die in diesem Jahrhundert zu Hunderttausenden, wenn nicht gar Millionen von Toten geführt haben, von Libyen über Syrien und den Irak bis nach Afghanistan und darüber hinaus, abgesehen von der Vertreibung vieler weiterer Menschen.

Die NATO-Länder liefern weiterhin Waffen und Ausrüstung an die Ukraine und füllen damit die Kassen von Waffenherstellern wie Raytheon. Das Vereinigte Königreich hat nun beschlossen, Waffen zu liefern, die abgereichertes Uran enthalten, was eine scharfe Reaktion Russlands hervorgerufen hat.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow erklärte gegenüber dem russischen Fernsehen und Radio (VGTRK), dass die Lieferung von abgereichertem Uran durch das Vereinigte Königreich gegen internationales Recht verstoße.

Lawrow sagte:

“Sie [das Vereinigte Königreich] haben bereits die Orientierung verloren, was ihre Handlungen angeht und wie diese Handlungen die strategische Stabilität in der Welt untergraben”.

Er fügte hinzu, dass dies für London “schlecht enden” werde.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zacharova, erklärte auf ihrem Telegram-Account:

“Diese Granaten töten nicht nur, sondern verseuchen auch die Umwelt und verursachen Krebs bei den Menschen, die in diesen Gebieten leben.”

Es ist klar – und das schon seit sehr langer Zeit – dass diejenigen, die die Politik gestalten, sich nicht um die einfachen Menschen kümmern, die in der Gier nach Macht, Profit und geopolitischem Gewinn als entbehrlich angesehen werden.

Relativ wenige Politiker sind aufgestanden, um das offizielle Narrativ über die Ukraine in Frage zu stellen, geschweige denn, um die Verantwortlichen dafür zu benennen, dass sie Öl in ein Feuer gießen, das außer Kontrolle zu geraten droht. Die Europaabgeordnete Clare Daly ist eine Politikerin (zusammen mit ihrem Kollegen Mick Wallace), die unerschrocken auf die Ereignisse reagiert hat, nicht nur in Bezug auf die Ukraine, sondern auch auf die Angriffskriege der USA auf der ganzen Welt im Rahmen des letztlich zum Scheitern verurteilten Versuchs dieses Landes, die globale Hegemonie aufrechtzuerhalten.

Ihre jüngste kurze, aber eindringliche Rede (mit Abschrift), die sie am 15. März vor dem Europäischen Parlament gehalten hat, ist es wert, gehört zu werden und wird im Folgenden wiedergegeben.

“Wenn wir uns die Jubelrufe hier drinnen anhören, sicher und geborgen Tausende von Kilometern von der Front entfernt, denke ich, dass es eine nützliche Übung für uns wäre, uns daran zu erinnern, was die einfachen Ukrainer erleben.

“Der Economist berichtet von Zwangsrekrutierungen im ganzen Land. Wehrpflichtige ohne Erfahrung oder Ausbildung werden an die Front geschickt, was ein britischer Minister als Zermürbung auf dem Niveau des Ersten Weltkriegs bezeichnet. Die Opferzahlen sind geheim, aber wir wissen, dass es Schätzungen zufolge etwa 120.000 (Tote) gibt. Bataillonskommandeure berichten der Washington Post, dass Rekruten in Massen aus ihren Stellungen fliehen. Politico berichtet von einem harten Vorgehen gegen Deserteure.

“Es handelt sich um Menschen, und die Kriegsrhetorik hierzulande ist von einem beschämenden Mangel an Empathie für die einfachen Menschen geprägt. In der Debatte geht es darum, dass die Waffen weiter fließen, damit der Krieg weitergeht. In der Ukraine verbrennt eine ganze Generation von Männern. Söhne, Ehemänner, Brüder, die niemals ersetzt werden können. Das kann nicht ewig so weitergehen.

“Und es ist widerlich, Generäle zu sehen, die hier sitzen und diese Männer in den Tod treiben. Ihr macht mich krank!!

“Wir brauchen Frieden. Wir brauchen den Dialog, so unangenehm das auch sein mag.”

*

Der renommierte Autor Colin Todhunter hat sich auf die Bereiche Entwicklung, Ernährung und Landwirtschaft spezialisiert. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG) in Montreal. Übersetzt mit Deepl.com

