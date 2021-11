Die mit den Wölfen heulen



Westen wirft Palästinenserrechtsgruppen den Wölfen zum Fraß vor

Von Maureen Clare Murphy

2. November 2021

Israel und seine Freunde haben Palästinenser, die gegen die Fremdherrschaft kämpfen, kriminalisiert. Oren Ziv ActiveStills

Israels Kriminalisierung von Palästinensern, die sich gegen die Fremdherrschaft wehren, hat nicht erst mit dem jüngsten Erlass begonnen, der sechs prominente Gruppen zu “Terrororganisationen” erklärt.

Diese gefährliche Entwicklung ist nur die logische Folge jahrzehntelanger Straflosigkeit und Unterdrückung aller palästinensischen Versammlungen, die Israels Apartheid-, Besatzungs- und Kolonisierungsregime herausfordern.

Eine der Gruppen, auf die der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz mit seinem “Terror”-Erlass abzielt, ist Al-Haq, die 1979 gegründet wurde und eine der ältesten arabischen Menschenrechtsorganisationen ist.

Raja Shehadeh, einer der Gründer der Organisation, berichtet in der New York Review of Books, dass Israel “beharrlich versucht hat, Al-Haq und seine Arbeit zu diskreditieren”.

In den Anfangsjahren bedeutete dies, Al-Haq als Fassade für die Palästinensische Befreiungsorganisation zu bezeichnen, die Israel vor der Unterzeichnung des Osloer Abkommens in den 1990er Jahren verboten hatte.

1980 stürmten israelische Soldaten das Büro der Gruppe während eines Treffens, an dem auch ein Vertreter von Amnesty International teilnahm, weil sie in der Nähe geparkte Autos bemerkt hatten.

“Als wir eine Beschwerde einreichten, begann die Armee eine endlose Untersuchung des Vorfalls, die nach vielen Jahren immer noch nicht abgeschlossen ist”, erklärte Shehadeh letzte Woche in The Guardian.

Dies ist nur ein Beispiel für die Repressionen, denen die Palästinenser ausgesetzt sind, da Israel jede Form der kollektiven Organisierung für ihre Rechte als Sicherheitsrisiko betrachtet.

Jetzt wendet Israel zum ersten Mal ein drakonisches Anti-Terror-Gesetz aus dem Jahr 2016 an und beschuldigt Al-Haq und fünf weitere Gruppen, als verdeckte Arme der Volksfront zur Befreiung Palästinas, einer linken politischen Partei und Widerstandsorganisation, zu agieren.

Diese Gruppe ist sowohl von Israel als auch von den USA und der EU verboten worden, weil sie sich weigert, die Osloer Abkommen zu akzeptieren, d. h. Israel nicht anzuerkennen und auf den bewaffneten Widerstand zu verzichten.

Das Völkerrecht erkennt die Legitimität des bewaffneten Kampfes im antikolonialen und Anti-Besatzungskampf gegen die Fremdherrschaft an.

Die Kriminalisierung von Widerstandsgruppen wie der PFLP dient dem Unterdrücker.

Israel hat die Parlamentsabgeordnete und Menschenrechtsverteidigerin Khalida Jarrar wiederholt wegen ihrer Mitgliedschaft in der PFLP inhaftiert, ohne dass Washington und Brüssel dagegen protestiert hätten.

Die Regierungen haben die palästinensische Bewegung für nationale Befreiung kriminalisiert, indem sie die PFLP und andere Gruppierungen, die eine Normalisierung mit ihrem Unterdrücker ablehnen, als Terrororganisationen bezeichneten.

Die Kriminalisierung politischer Gruppierungen hat weitreichende Auswirkungen auf die palästinensische Gesellschaft.

Israel-Lobby- und Lawfare-Gruppen wie NGO Monitor, UK Lawyers for Israel und Shurat HaDin haben Verleumdungskampagnen gegen palästinensische Menschenrechtsgruppen geführt und versucht, sie mit “Terror” in Verbindung zu bringen, um ihre Arbeit zu diskreditieren, zu finanzieren und zu stören.

Die europäischen Regierungen haben diesen Verleumdungskampagnen nachgegeben, obwohl sie wiederholt festgestellt haben, dass solche Behauptungen unbegründet sind.

Die EU verlangt von Gruppen die Unterzeichnung von Dokumenten, die die Kriminalisierung palästinensischer politischer Gruppierungen legitimieren – Bedingungen, die einige Organisationen abgelehnt haben und dadurch ihre Finanzierung verloren haben.

Dieses Mikromanagement, das festlegt, wer Empfänger von Programmen und Hilfen palästinensischer Gruppen sein kann und wer nicht, isoliert diese Gruppen vom Rest der Gesellschaft, schreibt Lubnah Shomali von Badil, einer palästinensischen Forschungsgruppe, die eine solche Einmischung in ihre Arbeit abgelehnt hat.

Unter diesen Bedingungen, so Shomali, “müssen die Empfänger der Hilfe ihre eigenen Mitarbeiter, Partner und potenziellen Begünstigten des finanzierten Projekts überprüfen”.

Sie fügt hinzu: “Es ist nicht unsere Aufgabe, als Polizei aufzutreten.”

Shomali sagte im vergangenen Jahr im Podcast der Elektronischen Intifada, dass diese Bedingungen “die Fragmentierung” verstärken, die Israel der palästinensischen Gesellschaft seit langem auferlegt hat.

Inzwischen müssen palästinensische Menschenrechtsgruppen und andere Organisationen Ressourcen von ihrer eigentlichen Arbeit abziehen, um die lästigen Prüfungsauflagen zu erfüllen, damit sie europäische Mittel erhalten.

Diese Bedingungen, die zunächst von US-Regierungsstellen und privaten Stiftungen auferlegt wurden, haben die Arbeit palästinensischer Gruppen zunehmend eingeschränkt.

Palästinensische Organisationen müssen sich mit den gestiegenen Anforderungen der Geldgeber auseinandersetzen, während Israel ihre Mitarbeiter verhaftet, Razzien in ihren Büros durchführt und sie daran hindert, ins Ausland oder zwischen dem Westjordanland und Gaza zu reisen.

In der Zwischenzeit versorgen die USA und die EU Israel mit Waffen und Zuschüssen zur Entwicklung von Unterdrückungstechnologien, die an palästinensischen Einrichtungen “erprobt” wurden.

Die Heuchelei und die Doppelmoral sind verblüffend.

Während Washington palästinensische Widerstandsgruppen verbietet, setzt es sich über US-Gesetze hinweg, die es der Regierung verbieten, Einheiten ausländischer Streitkräfte zu unterstützen, wenn es glaubwürdige Informationen darüber gibt, dass diese Einheiten ungestraft gegen die Menschenrechte verstoßen.

Al-Haq ist führend bei der Überwachung und Dokumentation dieser Menschenrechtsverletzungen und setzt sich auf internationaler Ebene dafür ein, Israels Blase der Straffreiheit platzen zu lassen.

Al-Haq und zwei andere Gruppen, die von der Anordnung des israelischen Verteidigungsministeriums betroffen sind – Addameer und Defense for Children International Palestine – haben beim Internationalen Strafgerichtshof Beweise für Kriegsverbrechen eingereicht.

Gegen Benny Gantz wird wahrscheinlich wegen seiner Rolle als Militärchef und Verteidigungsminister bei den Angriffen auf den Gazastreifen 2014 und 2021 ermittelt, bei denen die israelische Luftwaffe zivile Hochhäuser bombardierte und ganze Familien in ihren Häusern auslöschte.

Wie der Gründer von Al-Haq, Raja Shehadeh, anmerkt, wird der Anordnung von Gantz zur Bildung einer Terrorgruppe wahrscheinlich eine Anordnung des israelischen Militärkommandanten im Westjordanland folgen.

Das würde bedeuten, dass jeder, der für eine der sechs Zielgruppen arbeitet, Dienstleistungen erbringt oder seine Unterstützung für sie zum Ausdruck bringt, wegen Terrorismus verhaftet wird”.

Das “finanzielle Vermögen der Organisationen wird beschlagnahmt und israelische Banken werden jegliche Finanzierung unterbinden”, fügt Shehadeh hinzu.

Wenn nicht erheblicher internationaler Druck auf Israel ausgeübt wird, “wird es in zwei Monaten keine palästinensische Zivilgesellschaft mehr geben”, so Ubai Al-Aboudi, Direktor des Bisan-Zentrums für Forschung und Entwicklung, einer der betroffenen Gruppen.

Israels Helfershelfer und Ermöglicher

Während Israel versucht, den palästinensischen Gruppen die Mittel zu entziehen, die sie für ihre internationale Lobbyarbeit benötigen, haben seine mächtigen internationalen Freunde versucht, die Rechenschaftspflicht in Den Haag zu untergraben.

Ihre zahnlosen Erklärungen der Besorgnis über die Einstufung als Terrorgruppe müssen im Zusammenhang mit ihrer Bereitschaft gesehen werden, Israel dabei zu helfen, sich der Justiz zu entziehen.

Kanada hat eine Woche gebraucht, um Israels Angriff auf die palästinensischen Gruppen anzuerkennen, ohne sich dagegen auszusprechen.

In wahrer Solidarität des Siedlerstaates mit Israel drohte Kanada in einem Brief an den Gerichtshof, in dem es sich gegen eine Untersuchung des IStGH im Westjordanland und im Gazastreifen aussprach, mit dem Entzug von Finanzmitteln.

Kanada ebnete auch den Weg für die Belagerung des Gazastreifens, die nun schon 15 Jahre andauert, indem es die gewählte Hamas-Regierung boykottierte und die Hilfe für die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) unter Hinweis auf die Weigerung der Gruppe, Israel anzuerkennen und das Recht der Palästinenser auf bewaffneten Widerstand aufzugeben, strich.

Anderthalb Jahre später, nachdem die vom Westen unterstützte Fatah-Partei von Mahmoud Abbas die Kontrolle über das Westjordanland übernommen hatte, stellte Ottawa die Finanzierung der PA wieder her und ließ den Gazastreifen isoliert und verlassen zurück.

Israels internationale Freunde scheinen froh darüber zu sein, dass die Belagerung des Gazastreifens so dauerhaft wird wie die Besatzung insgesamt, da sie die Straffreiheit Tel Avivs festigen.

In Washington hat die Regierung Biden keinen Protest gegen die Einstufung als Terrorgruppe geäußert. Der einzige Vorstoß auf Regierungsebene war ein Resolutionsentwurf, der von einer Handvoll Abgeordneter des Repräsentantenhauses unterzeichnet wurde.

In dem Resolutionsentwurf wird die “mutige Arbeit der sechs palästinensischen zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich für die Menschenrechte einer verletzlichen und gefährdeten palästinensischen Bevölkerung einsetzen, die unter israelischer Militärbesatzung lebt”, gewürdigt.

Viele weitere Kongressabgeordnete auf beiden Seiten des politischen Spektrums unterzeichneten jedoch ein vom israelischen Lobby-Giganten AIPAC verfasstes Schreiben, das die Bemühungen der Trump-Administration unterstützt, die Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofs zu Kriegsverbrechen in Palästina und Afghanistan zu sabotieren.

Zu diesen Bemühungen gehörte die Verhängung von Wirtschaftssanktionen gegen Fatou Bensouda, die ehemalige Chefanklägerin, deren Amtszeit im Juni endete, was sie in die Nähe von internationalen “Terroristen” und Drogenhändlern rückte.

Obwohl sie die Sanktionen aufgehoben hat, hat die Regierung Biden im Stillen versucht, die Palästinensische Autonomiebehörde unter Druck zu setzen, damit sie den Fall vor dem Internationalen Strafgerichtshof fallen lässt.

Ein weiteres grünes Licht für Israel, weiterhin Siedlungen unter Verletzung des Völkerrechts zu bauen und zahlreiche Palästinenser mit US-Waffen ohne Konsequenzen zu töten.

Ehrerbietung gegenüber dem Unterdrücker

Obwohl Washington Israels wichtigster Förderer sein mag, ist es kaum der einzige Ermöglicher.

Der Eifer der EU und der UN-Gremien, sich Israel zu beugen, ist ein weiteres Indiz dafür, dass palästinensische Menschenrechtsaktivisten den Wölfen zum Fraß vorgeworfen werden.

Israel informierte die EU-Botschaft in Tel Aviv im Voraus über seine Absichten, palästinensische Menschenrechtsgruppen als “terroristische Organisationen” zu bezeichnen. Die EU hat es versäumt, diese Information an die Mitgliedsstaaten weiterzuleiten, von denen sich einige gegen den israelischen Schritt gewehrt haben.

EU-Sprecher Peter Stano erklärte gegenüber The Electronic Intifada, dass “wir die israelischen Behörden um weitere Informationen über die Grundlage für diese Benennungen bitten werden”.

Es ist eine Erklärung der totalen Ehrerbietung gegenüber dem, was Menschenrechtsgruppen mit Sitz in Israel als “einen Akt der Feigheit, charakteristisch für repressive autoritäre Regime” bezeichnet haben.

Vielleicht noch schlimmer als die rückgratlose Erklärung der EU war diejenige von Lynn Hastings, dem UN-Koordinator für humanitäre Hilfe im Westjordanland und im Gazastreifen.

Sie räumte zwar ein, dass der Druck auf die Zivilgesellschaft zunehme, erklärte aber, dass sie sich mit den israelischen Behörden in Verbindung setze, um mehr über die Anschuldigungen zu erfahren”, die eigentlich von vornherein zurückgewiesen werden müssten.

Hastings ist auch stellvertretende Sonderkoordinatorin für den Friedensprozess im Nahen Osten” – ein Büro des UN-Generalsekretärs, das sich um die Normalisierung der Beziehungen zwischen den arabischen Staaten und Israel bemüht und gleichzeitig auf die Kapitulation der Widerstandsgruppen in Gaza drängt.

Hastings’ Büro unterstützt ebenso wie Washington und Brüssel Israels Mission des Regimewechsels in Gaza und erwartet, dass die Palästinenser dort vor Israel kapitulieren und sich seiner Herrschaft unterwerfen.

Einige internationale Organisationen, die sich für die sechs palästinensischen Gruppen stark machen, haben die Angewohnheit, Israel im Zweifel den Vorzug zu geben, den Palästinensern aber nicht.

Human Rights Watch verurteilt den palästinensischen Raketenbeschuss eindeutig als Kriegsverbrechen, während sie die israelischen Luftangriffe auf zivile Ziele im Gazastreifen als “offensichtliche” Kriegsverbrechen abtut.

Und das, obwohl die israelische Führung deutlich gemacht hat, dass es ihr Ziel war, die Zivilbevölkerung mit überwältigender und unverhältnismäßiger Gewalt zu terrorisieren, wie es für Israels Bombenangriffe im Libanon und im Gazastreifen seit 2006 kennzeichnend war.

Es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass diese Angriffe ein militärisches Ziel hatten, ebenso wenig wie von einer legitimen Grundlage für die Direktive des Verteidigungsministeriums gegen die palästinensischen Rechtsgruppen.

Das israelische Anti-Terror-Gesetz von 2016 ermächtigt den Verteidigungsminister, eine Gruppe zu einer “terroristischen Organisation” zu erklären, ohne den betroffenen Parteien das Recht auf eine Anhörung oder eine Überprüfung der Entscheidung einzuräumen.

Wie die Autoren einer juristischen Analyse des israelischen Gesetzes sagen, “sollte es im Jahr 2021 jedem klar sein, dass die Kriminalisierung von Menschenrechtsgruppen auf der Grundlage geheimer Geheimdienstinformationen absolut inakzeptabel ist.”

Das +972 Magazine, eine englischsprachige Publikation mit Sitz in Israel, berichtet, dass die Anordnung auf “Geheimdienstinformationen” beruht, die vom Shin Bet, Israels inländischem Spionagedienst, gesammelt wurden.

“Laut Quellen, die mit dem Rechtsfall vertraut sind, basieren die Beweise der Behörde angeblich auf der Aussage eines einzigen Mitarbeiters, der von einer der Organisationen wegen Korruption entlassen wurde.

Das israelische Außenministerium hat sich auf die Aussage eines “Interrogators” berufen, wonach die betroffenen Gruppen die “wirtschaftliche und organisatorische Lebensader” der Volksfront zur Befreiung Palästinas sind.

Israel foltert routinemäßig palästinensische Gefangene, wie von Addameer, einer der Zielgruppen der Richtlinie “Terrororganisation” des Verteidigungsministeriums, dokumentiert wurde. Möglicherweise hat es so die angeblichen “Geheimdienstinformationen” erhalten, auf die es sich bei den Bezeichnungen stützt.

Während Israels mächtige Freunde mit den Schultern zucken und nichts tun, drängen die Unterstützer der palästinensischen Rechte auf sinnvolle Maßnahmen, um die Straffreiheit endgültig zu beenden.

Hunderte von Organisationen in den USA fordern die Regierung Biden auf, sich gegen die Terrorermittlungen zu wehren und Palästinenser zu unterstützen, die vor dem Internationalen Strafgerichtshof Gerechtigkeit suchen.

Der Gründer von Al-Haq, Raja Shehadeh, sagt, dieser Angriff auf die palästinensische Menschenrechtsbewegung zeige, “wie wichtig es ist, dass der Internationale Strafgerichtshof in seinen Bemühungen, Israel zur Rechenschaft zu ziehen, erfolgreich ist – und wie wichtig es ist, die Bemühungen der US-Regierung zu vereiteln, die Arbeit des Strafgerichtshofs zu behindern, um jeden israelischen Beamten, der Kriegsverbrechen begangen hat, vor Gericht zu stellen”.

Shehadeh fügt hinzu: “Die Auffassung der israelischen Regierung, dass sie gegen eine solche Strafverfolgung immun ist, hat sie dazu ermutigt, über die Jahre hinweg immer wieder gegen internationales Recht zu verstoßen – wie diese jüngste Anordnung gegen Al-Haq zeigt.”

Wer das israelische Unterdrückungsregime in Frage stellen will, muss bei den Institutionen und Staaten ansetzen, die seine Verbrechen ermöglichen.Übersetzt mit Deepl.com

Maureen Clare Murphy ist Chefredakteurin von The Electronic Intifada.

