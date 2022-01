Parallelen, da kommen schreckliche Erinnerungen hoch. Auch mein Großvater Albert Galinski, starb nach einer “stationären Behandlung” der Geheimpolizei des nationalsozialistischen Regimes 1943 in Berlin.

https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-elderly-american-man-dies-heart-attack-violent-arrest

Bild: Abd al-Ilah Asaad hält ein Foto seines Cousins Omar Muhammad Asaad, 80, der am Mittwochmorgen starb (Shatha Hammad/MEE)





Westjordanland: Älterer palästinensischer Amerikaner stirbt nach gewaltsamer Verhaftung durch israelische Streitkräfte



Von Shatha Hammad

in Ramallah, besetztes Palästina



Augenzeugen berichten, dass Omar Muhammad Asaad, 80, auf dem Heimweg war, als er von Soldaten angehalten, aus dem Auto gezerrt, angegriffen und bewusstlos am Boden liegen gelassen wurde

12. Januar 2022

Ein älterer Palästinenser mit US-amerikanischer Staatsbürgerschaft starb am Mittwochmorgen an einem Herzinfarkt, nachdem er von israelischen Soldaten bei einer Razzia im Dorf Jaljulia nördlich von Ramallah im besetzten Westjordanland gewaltsam festgehalten worden war, so seine Familie.

Omar Muhammad Asaad, 80, war nach Mitternacht auf dem Heimweg, als Soldaten ihn anhielten, aus dem Auto zerrten und angriffen, bevor sie ihn bewusstlos auf dem Boden liegen ließen, wie Augenzeugen der Familie berichteten.

Abd al-Ilah Asaad, Omars Cousin, sagte gegenüber Middle East Eye, er habe die Nacht mit Omar in einem nahe gelegenen Familienhaus verbracht. Gegen 2 Uhr morgens sei Omar zu seinem Haus im Dorf gegangen, wo er von den israelischen Streitkräften festgenommen worden sei, so Abd al-Ilah.

Zwei junge Männer, die am selben Ort wie Omar festgenommen wurden, berichteten der Familie, dass er aus dem Auto gezogen und etwa 200 Meter weit geschleift wurde. Die Soldaten seien aggressiv mit Omar umgegangen, hätten ihn mit Handschellen gefesselt, seinen Mund geknebelt und ihn gezwungen, sich auf den Bauch zu legen, fügten sie hinzu.

Später, als sich die israelischen Streitkräfte zurückzogen, fanden die beiden jungen Männer Omar auf dem Boden, ohne Plastikhandschellen und “ohne Lebenszeichen”.

Die beiden jungen Männer brachten Omar dann in die Dorfklinik. Die Ärzte versuchten, ihn wiederzubeleben, aber es war zu spät, sagten sie. Er wurde kurz darauf für tot erklärt.

“Die israelische Armee allein trägt die Verantwortung für Omars Tod”, sagte Abd al-Ilah gegenüber MEE.

“Er starb an einem Herzinfarkt als Folge des Angriffs der israelischen Armee auf ihn und der dadurch ausgelösten Panik”, fügte er hinzu.

Abd al-Ilah sagte, dass Omar an einem Herzleiden, Bluthochdruck und Diabetes litt und nicht in der Lage war, anspruchsvolle körperliche Arbeiten auszuführen.

“Was mit Omar geschehen ist, ist ein schweres Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es geschah ohne die geringste Rücksicht auf sein Alter und seinen Gesundheitszustand”, sagte Abd al-Ilah.

Omar, der die amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, ist Vater von sieben Kindern, die in den Vereinigten Staaten leben. Er zog in den 1970er Jahren nach Amerika, wo er sich mit seiner Familie niederließ. Seit 2012 lebt er wieder in Palästina.

Die israelische Armee bestätigte in einer Erklärung an MEE, dass Omar über Nacht verhaftet und später wieder freigelassen wurde, und erklärte, sie werde eine Untersuchung zu seinem Tod einleiten.

Bei wem können wir uns beschweren?

Fuad Qatoum, der Vorsitzende des Dorfrats von Jaljulia, erklärte gegenüber MEE, dass das Dorf seit zwei Tagen wiederholt von der israelischen Armee mit einer großen Zahl von Soldaten überfallen wurde.

Dutzende von Soldaten stürmten gestern das Dorf und wurden in der Nähe des Südeingangs stationiert, wo sie einen Hinterhalt legten, so Qatoum.

Kein Ort ist sicher: Israelische Armee “terrorisiert” Palästinenser mit nächtlichen Razzien in ihren eigenen Häusern

Mehr lesen ”

“Was passiert ist, ist ein neues Verbrechen, das zu den Verbrechen hinzukommt, die die israelische Armee täglich gegen uns Palästinenser begeht”, sagte Qatoum gegenüber MEE.

“Der Tod Omars spiegelt die Politik der israelischen Regierung wider, die glaubt, unser Leben und unsere Würde ungestraft verletzen zu können”, fügte er hinzu.

Qatoum sagte, Omars Tod habe bei den Bewohnern von Jaljulia ein Gefühl der Wut ausgelöst, da in dem Dorf ein Trauertag angekündigt wurde.

Omars Beerdigungszug wurde auf Donnerstag verschoben, da die Ärzte trotz der Vorbehalte der Familie eine Autopsie durchführen wollen.

Palästinensische Familien lehnen Autopsien an von israelischen Streitkräften getöteten Personen häufig ab, insbesondere wenn die Todesursache eindeutig ist.

Nachdem sie jedoch von der palästinensischen Staatsanwaltschaft unter Druck gesetzt wurde, die argumentierte, dass Omars Autopsie ein wichtiges Beweismittel für eine Anklage gegen Israel sein wird, stimmte die Familie zu.

“Wem sollen wir unsere Trauer und unseren Schmerz beklagen?”, sagte Abd al-Ilah.

“Wir wissen, dass sie für ihre Taten gegen uns Palästinenser nicht zur Rechenschaft gezogen und strafrechtlich verfolgt werden”, fügte er hinzu. “Sie töten uns täglich.” Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...