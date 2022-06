Unfassbar die Morde der Besatzungsmacht und die heuchlerische Staatengemeinschaft schweigt und unterstützt die Besatzer

https://www.middleeasteye.net/news/west-bank-israel-forces-kill-palestinians-car-jenin-raid



Bild: Die drei Männer starben, als israelische Streitkräfte das Feuer auf das Fahrzeug eröffneten, in dem sie unterwegs waren (AFP)



Westjordanland: Israelische Streitkräfte töten drei Palästinenser in einem Auto bei Razzia in Dschenin

Zehn Palästinenser wurden bei der Razzia, bei der die drei Männer in den Zwanzigern starben, ebenfalls verletzt

Von MEE und Agenturen

: 17 Juni 2022

Drei Palästinenser sind in der Nacht zum Donnerstag bei einer Razzia der israelischen Streitkräfte in Dschenin im besetzten Westjordanland getötet worden, berichtet die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa.

Die drei Männer starben, als israelische Streitkräfte das Feuer auf das Fahrzeug eröffneten, in dem sie unterwegs waren.

Zehn Palästinenser wurden bei den “heftigen Zusammenstößen” nach den Todesfällen ebenfalls verletzt, die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht, so Wafa.

Ein AFP-Fotograf am Tatort sah die Leichen der drei jungen Männer im Leichenschauhaus sowie ein weißes Fahrzeug, das von Einschusslöchern übersät war.

Der Fotograf sagte, er habe die Leichen der drei Männer in der Leichenhalle gesehen. Es handelte sich um Yusef Salah, 23, Baraa Lahluh, 24, und Laith Abu Srur, 24, alle aus Dschenin.

Die israelische Armee teilte in einer kurzen Mitteilung auf Hebräisch mit, dass sie eine Operation in Dschenin durchführe, um Waffen an zwei verschiedenen Orten aufzuspüren.

Sie fügte hinzu, dass auf dem Weg zum nächsten Ort ein verdächtiges Fahrzeug am Straßenrand gesehen wurde.

“Es wurden Schüsse in Richtung der Soldaten abgegeben, die die Pläne der Terroristen, sie anzugreifen, vereitelten”, sagte die Armee und fügte hinzu, dass sie am Ort der Zusammenstöße Waffen, darunter zwei M-16-Sturmgewehre und Patronen, gefunden hätten.

Während der Razzia stürmten die israelischen Streitkräfte laut Wafa auch das Haus einer palästinensischen Familie in der Nachbarschaft. Es wurden keine Festnahmen gemeldet.

Die israelische Armee hat ihre Razzien im und um das Lager Jenin verstärkt.

Die Journalistin Shireen Abu Akleh, eine bekannte Fernsehreporterin von Al Jazeera, wurde letzten Monat von israelischen Streitkräften in Dschenin erschossen, als sie über eine Armeeoperation berichtete.Übersetzt mit Deepl.com

