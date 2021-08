Es ist so unfassbar, wie das zionistische Regime Tag für Tag junge, unschuldige Palästinenser ermordet und die heuchlerische “christliche Wertegemeinschaft” schaut tatenlos zu.

Westjordanland: Israelische Streitkräfte töten palästinensischen Teenager bei Razzia im Flüchtlingslager

24. August 2021

Ein israelischer Soldat hat am Dienstag einen palästinensischen Teenager mit scharfer Munition erschossen, nachdem Sicherheitskräfte ein Flüchtlingslager im besetzten Westjordanland gestürmt hatten.

Wie das palästinensische Gesundheitsministerium bestätigte, starb der 16-jährige Imad Khaled Salah Hashash, nachdem ihm die israelischen Streitkräfte im Flüchtlingslager Balata bei Nablus in den Kopf geschossen hatten.

Nach Angaben des Ministeriums wurde Hashash in das chirurgische Krankenhaus Rafidia gebracht, wo er für tot erklärt wurde, wie die Nachrichtenagentur Wafa berichtet.

Im Internet veröffentlichte Bilder zeigten die Familie von Hashash, wie sie den in blaue Leichentücher gehüllten Leichnam in die Arme schloss.

Die israelische Armee behauptete, Hashash sei erschossen worden, als die Soldaten bei einer Razzia in dem Flüchtlingslager sahen, wie ein Bewohner einen “großen Gegenstand” warf.

“Einer der Soldaten reagierte mit scharfem Feuer, und es wurde ein Treffer festgestellt”, hieß es in einer Erklärung der israelischen Armee, ohne sich direkt zum Tod des Teenagers zu äußern.

Anfang des Monats hatten israelische Truppen bei einer Demonstration in Nablus einen Palästinenser erschossen und weitere verletzt.

Der getötete Mann wurde in ein Krankenhaus in Nablus eingeliefert, wo er nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums seinen Verletzungen erlag.

Der palästinensische Rettungsdienst des Roten Halbmonds fügte hinzu, dass 21 weitere Palästinenser von israelischen Truppen erschossen worden seien, die meisten von ihnen durch Gummigeschosse. Übersetzt mit Deepl.com

