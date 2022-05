Das zionistische Regime “steht hinter” seinen Scharfschützen-Mördern die Shireen Abu Akleh heimtückisch ermordeten

Laut Augenzeugen trug Shireen Abu Akleh eine Presseweste, als israelische Scharfschützen auf sie und andere Journalisten zielten

Shireen Abu Akleh, die eine Presseweste trug, wurde während ihrer Berichterstattung über einen israelischen Überfall in Dschenin im Westjordanland am Kopf getroffen (AFP/Al Jazeera))



Westjordanland: Israelische Truppen töten altgediente palästinensische Al-Dschasira-Journalistin bei Razzia in Dschenin



Von Shatha Hammad



11. Mai 2022

Israelische Streitkräfte haben am Mittwoch bei einer Armeerazzia im Flüchtlingslager Dschenin im besetzten Westjordanland eine ranghohe Korrespondentin von Al Jazeera Arabic erschossen, wie der in Katar ansässige Nachrichtensender und das palästinensische Gesundheitsministerium mitteilten.

Die 51-jährige Palästinenserin Shireen Abu Akleh, die eine Presseweste trug, wurde während ihrer Berichterstattung über den Überfall in den Kopf geschossen und in das Ibn Sina Krankenhaus gebracht, wo sie für tot erklärt wurde.

Ein weiterer Journalist namens Ali Asmoadi, der für die in Jerusalem erscheinende Zeitung Al-Quds arbeitet, wurde ebenfalls durch einen Schuss verwundet und befindet sich in einem stabilen Zustand.

Die Middle East Eye-Mitarbeiterin Shatha Hanaysha sagte, sie sei mit einer Gruppe von sechs Journalisten, darunter Abu Akleh, unterwegs gewesen, als sie von israelischen Scharfschützen unter Beschuss genommen wurde.

Die Journalistengruppe, die über die Razzia berichten sollte, geriet am Haupteingang des Flüchtlingslagers Jenin in der Nähe des großen Kreisverkehrs unter Beschuss.

Es gab ein Feuergefecht in den Gassen des Lagers, aber dieser Bereich ist weit vom Kreisverkehr entfernt – Kämpfer gehen nicht dorthin, weil es keine Deckung gibt – und weit vom Haus der Person, die die israelischen Streitkräfte festnehmen wollten.

Laut Al Jazeera bestätigten mehrere Augenzeugen, dass Abu Akleh kurz nach seiner Ankunft im Flüchtlingslager Dschenin erschossen wurde und dass es in der Gegend keine Kämpfe gegeben habe.

Trauernde tragen die Leiche der palästinensischen Al Jazeera-Journalistin Shireen Abu Aqleh, die am 11. Mai 2022 von israelischen Truppen erschossen wurde, als sie über eine Razzia im Flüchtlingslager Jenin im Westjordanland berichtete. (AFP)

Die israelische Armee bestätigte, dass sie am frühen Mittwoch eine Operation im Flüchtlingslager Jenin, einer Hochburg bewaffneter palästinensischer Gruppen im nördlichen Westjordanland, durchgeführt hat.

Sie erklärte, es habe einen Schusswechsel zwischen ihren Truppen und palästinensischen Kämpfern gegeben und sie untersuche, ob “Journalisten verwundet wurden, möglicherweise durch palästinensische Schüsse”.

Al Jazeera Media Network verurteilte den “eklatanten Mord” an Abu Akleh und bezeichnete ihn als “abscheuliches Verbrechen, mit dem die Medien daran gehindert werden sollen, ihre Botschaft zu verbreiten”.

“Wir machen die israelische Regierung und die Besatzungstruppen für die Ermordung der verstorbenen Kollegin Shireen verantwortlich”, erklärte Al Jazeera in einer Erklärung und forderte die internationale Gemeinschaft auf, die israelischen Besatzungstruppen für die “vorsätzliche Tötung” von Abu Akleh zur Verantwortung zu ziehen.

Sie sind mit Kameras bewaffnet”.

Der israelische Militärsprecher Ran Kochav sagte gegenüber dem Armeeradio: “Selbst wenn die Soldaten auf jemanden geschossen haben – oder, Gott bewahre, jemanden verletzt haben – der nicht beteiligt war, ist dies im Gefecht passiert, während eines Feuergefechts, bei dem dieser Palästinenser bei den Schützen war. So etwas kann also passieren”.

Kochav beschrieb Abu Akleh als “Filmemacher und Mitarbeiter eines Medienunternehmens inmitten von bewaffneten Palästinensern. Sie sind mit Kameras bewaffnet, wenn Sie mir gestatten, das zu sagen”.

Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas sagte, er mache die israelischen Truppen “voll verantwortlich” für den Tod von Abu Akleh.

Journalisten trauern um die Leiche der Al Jazeera-Journalistin Shireen Abu Akleh, die von israelischen Truppen erschossen wurde, als sie über eine Razzia im Flüchtlingslager Jenin im Westjordanland berichtete, am 11. Mai 2022 (AFP)

Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett erwiderte, Abbas erhebe “unbegründete Anschuldigungen gegen Israel”, und fügte hinzu, dass “nach den Informationen, die wir derzeit haben, die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass palästinensische Bewaffnete, die rücksichtslos geschossen haben, den traurigen Tod der Journalistin verursacht haben”.

Bennett sagte, “wir stehen hinter unseren Kämpfern”, wiederholte aber die Forderung nach einer gemeinsamen Untersuchung mit der PA.

Der US-Botschafter in Israel, Tom Nides, twitterte: “Ich unterstütze eine gründliche Untersuchung der Umstände des Todes von [Abu Akleh]” und wies darauf hin, dass der Journalist US-Bürger war.

Husam Zomlot, der Leiter der palästinensischen Vertretung in Großbritannien, twitterte: “Shireen war die bekannteste palästinensische Journalistin und eine enge Freundin. Jetzt werden wir die ‘Bedenken’ der britischen Regierung und der internationalen Gemeinschaft hören.”

Lolwah Alkhater, der stellvertretende Außenminister von Katar, verurteilte die Ermordung von Abu Akleh in einem Tweet und forderte ein Ende des “staatlich geförderten israelischen Terrorismus”.

Ikone der palästinensischen Presse

Abu Akleh war eine der bekanntesten Journalistinnen in der arabischen Welt.

Sie kam 1997 zu Al Jazeera und berichtete über fast alle wichtigen Ereignisse in Israel und Palästina, vor allem über die Zweite Intifada zwischen 2000 und 2005 und die israelischen Kriege im Gazastreifen.

Nach der Bekanntgabe ihres Todes gab es eine Flut von Ehrungen.

“Shireen war eine Ikone für palästinensische Journalistinnen und eine Ikone für die palästinensische Presse”, sagte Kholoud Assaf, Leiter des Komitees für Journalistinnen beim Palästinensischen Journalisten-Syndikat.

“Sie war eine Inspiration für Palästina und die arabische Welt… Heute haben wir eine der Säulen unserer Presse verloren”, so Assaf gegenüber MEE.

“Shireen hat in den Jahren ihrer Berichterstattung für Al Jazeera jedes palästinensische Haus betreten”, sagte Walid Al-Omari, Leiter des Jerusalemer Büros von Al Jazeera, in einer Live-Sendung.

“Sie zeigte die Wahrheit mit Integrität. Jeder kannte sie. Das ist ein großer Schock für alle”, sagte Omari, der über Jahre hinweg eng mit Abu Akleh zusammengearbeitet hat, und seine Stimme brach vor Rührung. Übersetzt mit Deepl.com

