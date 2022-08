Fitoussi ist der dritte israelische Soldat, der seit Anfang des Jahres durch “friendly fire” getötet wurde (Handout der israelischen Armee)

Die israelische Armee erklärte zunächst, der 20-jährige Natan Fitoussi sei bei einem Schusswechsel getötet worden, zog diese Erklärung jedoch später zurück

Westjordanland: Israelischer Soldat tötet seinen Kollegen durch “friendly fire

Von MEE-Mitarbeitern

16. August 2022

Ein israelischer Soldat, der am Montagabend im besetzten Westjordanland seinen Kollegen bei einem Beschuss durch eigene Truppen tötete, befolgte laut einer vorläufigen Untersuchung des Todesfalls durch die Armee die Vorschriften des Militärs für offenes Feuer.Natan Fitoussi, 20, von der Infanteriebrigade Kfir hatte seinen Posten zwischen der Stadt Tulkarm und dem Dorf Shuweika im besetzten Westjordanland verlassen, um zu beten.

Als er zurückkehrte, erschoss ihn sein Kollege “nach einer Festnahmeprozedur, bei der in die Luft und auf die Beine geschossen wurde”, so der Militärsprecher Ran Kochav am Dienstagmorgen gegenüber dem öffentlichen Radio Kan.

Die israelische Armee erklärte zunächst, Fitoussi sei bei einem Schießangriff getroffen worden, zog diese Erklärung aber später zurück.

“Wir werden [den Soldaten, der das Feuer eröffnet hat] begleiten und versuchen, seinen Gedankengang und die Umstände zu verstehen, die zu diesem Fehler geführt haben”, sagte Kochav, der hinzufügte, dass der Zustand des Schützen “normal” sei.

Ersten Ermittlungen zufolge befanden sich während des Schusswechsels mehrere Meter zwischen den beiden Soldaten.

Es war unklar, warum Fitoussi, auf den zweimal geschossen wurde, fälschlicherweise als Bedrohung identifiziert wurde.

Zu den Verfahren der Armee für offenes Feuer gehört es, einen Verdächtigen anzuschreien, damit er stehen bleibt, in die Luft zu schießen und nur dann tödliche Gewalt anzuwenden, wenn sich der Soldat bedroht fühlt.

Der israelische Premierminister Yair Lapid und Verteidigungsminister Benny Gantz gehörten zu denjenigen, die der Familie von Fitoussi ihr Beileid aussprachen.

Fitoussi ist der dritte israelische Soldat, der seit Anfang des Jahres durch Beschuss durch eigene Truppen getötet wurde.

Dutzende von Palästinensern verhaftet

Die Schüsse auf Fitoussi fielen, als die israelischen Streitkräfte in der Nacht von Montag auf Dienstag Dutzende von Palästinensern im Westjordanland und im belagerten Gazastreifen festnahmen.

Der Palästinensische Gefangenenclub, der ehemalige und derzeitige Häftlinge vertritt, berichtete von Übergriffen im gesamten Westjordanland.

Demnach wurden Dutzende von Häusern aufgebrochen und durchsucht, die Bewohner verhört und für längere Zeit festgehalten.

Acht Palästinenser wurden in der Stadt Silwad, nordöstlich von Ramallah, festgenommen, wie die palästinensische Nachrichten-Website Arab48 berichtet.

Israelische Armeefahrzeuge stürmten das Flüchtlingslager Dheisheh südlich von Bethlehem, wo Soldaten in mehrere Häuser eindrangen, sie durchsuchten und schließlich drei Personen festnahmen, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa.

Die israelischen Streitkräfte verhafteten auch zwei ehemalige Gefangene, einen aus dem Dorf Ras Karkar nordwestlich von Ramallah und einen aus der Stadt Deir Jarir nordöstlich von Ramallah.

In der Altstadt von Hebron wurden fünf Palästinenser festgenommen, darunter zwei Brüder aus dem Viertel Ain Sarah in der Stadt.

Im Jordantal verhafteten die israelischen Streitkräfte einen Mann in der Stadt Tammun, als er den militärischen Kontrollpunkt al-Hamra in der Nähe von Jericho passierte.

Im besetzten Ostjerusalem wurden drei Palästinenser festgenommen, nachdem ihre Häuser im Viertel Isawiyya durchsucht worden waren.

Vier Fischer aus dem Gazastreifen wurden ebenfalls festgenommen, nachdem die israelische Marine das Fischerboot der Männer vor der Küste von al-Sudaniya, nordwestlich von Gaza-Stadt, abgefangen und das Schiff beschlagnahmt hatte. Übersetzt mit Deepl.com