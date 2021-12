So “feiern” zionistische Staatsterroristen Weihnachten, mit einer Welle der Angriffe von israelischer Siedler auf Palästinenser und ihre Häuser im besetzten Westjordanland sind am Freitag mehrere Palästinenser verletzt und die 63-jährige Ghadeer Fuqaha Masalmeh getötet worden. Masalmeh ist die dritte Palästinenserin, der in der vergangenen Woche im Westjordanland getötet wurde.

https://www.middleeasteye.net/news/west-bank-palestine-woman-killed-israeli-man-run-over

Bild: Ghadeer Anis Masalmeh, 63, was buried in her hometown of Sinjel later on Friday (Social media)

Westjordanland: Palästinensische Frau auf dem Weg zur Krebsbehandlung von israelischem Fahrer getötet

Der palästinensische Ministerpräsident Muhammad Shtayyeh bezeichnete den Vorfall als ein Verbrechen des “organisierten Staatsterrorismus

Von MEE-Mitarbeitern

24. Dezember 2021

Eine palästinensische Frau ist am Freitag getötet worden, nachdem sie von einem israelischen Siedler am Ortseingang von Sinjel nördlich von Ramallah im besetzten Westjordanland überfahren worden war, wie die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtet.

Die 63-jährige Ghadeer Anis Masalmeh überquerte mit ihrem Mann die Straße, um sich in einem nahe gelegenen Krankenhaus einer Krebsbehandlung zu unterziehen, als sie von einem israelischen Siedler in einem Auto überfahren wurde, heißt es in lokalen Berichten.

Der Bürgermeister von Sinjel, Hazem Tawafasha, erklärte gegenüber al-Araby al-Jadeed, es sei nicht klar, ob der Unfall vorsätzlich geschah oder nicht, und die israelische Polizei ermittle in dieser Sache.

Ihre Beerdigung fand später am Freitag statt, an der zahlreiche Trauernde teilnahmen. Ihr in die palästinensische Flagge gehüllter Leichnam wurde vom Palestine Medical Complex in Ramallah zu ihrem Haus in Sinjel getragen, wo sie auf dem Friedhof der Stadt beigesetzt wurde.

Der palästinensische Premierminister Muhammad Shtayyeh sprach der Familie sein Beileid aus und verurteilte den Vorfall als ein Verbrechen, das unter den “organisierten Staatsterrorismus” falle.

Die Zeitung Times of Israel zitierte die israelische Polizei mit den Worten, der Fahrer, der Masalmeh angefahren habe, sei kurz von der Polizei befragt und dann bis zur weiteren Untersuchung freigelassen worden.

Vermehrte Angriffe von Siedlern

Die Angriffe israelischer Siedler auf palästinensische Dörfer und Städte haben im Jahr 2021 drastisch zugenommen, wobei sich die Vorfälle in der ersten Jahreshälfte im Vergleich zu 2019 und 2020 mehr als verdoppelt haben.

Ende letzten Monats verübten Siedler innerhalb von knapp 24 Stunden fünf verschiedene Angriffe auf Nablus, Ramallah, Hebron und die umliegenden Dörfer.

Die Gewalt war von unterschiedlicher Intensität und reichte von der Blockade von Straßen und dem Anzünden von Fahrzeugen bis hin zum Besprühen von antiarabischen Parolen und Angriffen auf Menschen in ihren Häusern.

Das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) warnte im November vor dem Anstieg der Siedlergewalt und berichtete, dass es in den ersten zehn Monaten dieses Jahres 410 Angriffe von Siedlern auf Palästinenser gegeben habe.

Im Jahr 2014 überfuhr ein israelischer Siedler in der Nähe desselben Gebiets in Sinjel zwei Mädchen, wobei eines von ihnen starb und das andere dauerhaft behindert blieb. Übersetzt mit Deepl.com

