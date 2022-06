Das palästinensische Außenministerium bezeichnete die Tötung Hamads als “Hinrichtung”.

https://www.middleeasteye.net/news/west-bank-palestinian-teenager-killed-israel-forces-silwad





Westjordanland: Palästinensischer Teenager von israelischen Streitkräften bei Silwad getötet



Das palästinensische Außenministerium bezeichnete die Tötung von Mohammad Abdallah Hamed, 16, als “Hinrichtung

Mohammad Hamed wurde am Freitagabend in der Nähe der Stadt Silwad bei Ramallah angeschossen und verwundet und starb Stunden später, wie ein Stadtrat von Silwad mitteilte (Wafa)

Von MEE und Agenturen

25. Juni 2022

Ein palästinensischer Jugendlicher ist wenige Stunden, nachdem er von israelischen Soldaten im besetzten Westjordanland angeschossen wurde, seinen Wunden erlegen.

Der 16-jährige Mohammad Abdallah Hamed wurde am Freitagabend in der Nähe der Stadt Silwad in der Nähe von Ramallah im nördlichen Westjordanland angeschossen und verwundet und starb Stunden später, wie ein Ratsmitglied von Silwad gegenüber AFP erklärte.

Der Teenager befand sich in der Nähe einer Straße, die zur benachbarten Siedlung Ofra führt, als er von israelischen Soldaten erschossen wurde, so der Stadtrat.

Eine Sprecherin der israelischen Armee sagte, dass sich Dutzende von Palästinensern in der Nähe von Silwad versammelt hätten und dass “einige Verdächtige Steine” auf vorbeifahrende Autos geworfen hätten, “wodurch Zivilisten gefährdet wurden”.

“Soldaten, die vor Ort waren, versuchten, die Verdächtigen in Übereinstimmung mit den Standardverfahren zu stoppen, wobei sie als letztes Mittel scharfes Feuer einsetzten”, sagte sie gegenüber AFP.

Ein Palästinenser sei getroffen worden, fügte sie hinzu, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

Das palästinensische Außenministerium bezeichnete die Tötung Hamads als “Hinrichtung”.

In diesem Jahr sind im Westjordanland fast 70 Palästinenser von israelischen Streitkräften getötet worden, viele von ihnen bei Razzien.

Die Journalistin Shireen Abu Akleh, eine bekannte Fernsehreporterin von Al Jazeera, wurde letzten Monat in Dschenin von israelischen Streitkräften erschossen, als sie über eine der Razzien der Armee berichtete.

Seit März 2022 wurden in Israel mindestens 19 Menschen bei Anschlägen von Palästinensern getötet. Übersetzt mit Deepl.com

