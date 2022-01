Ein Leben im Widerstand gegen die Besatzung wurde brutal zerstört. In Gedenken an Suleiman al-Hathalin der sein Leben dem Widerstand gegen die israelische Besatzung gewidmet hatte, erlag am Montag seinen Verletzungen, die er sich zugezogen hatte, als ein Abschleppwagen der israelischen Polizei ihn vor zwei Wochen überfuhr.

https://www.middleeasteye.net/news/palestine-israel-west-bank-thousands-mourn-activist-killed-truck



Suleiman al-Hathalin war ein leidenschaftlicher Aktivist, der sein Leben dem Widerstand gegen die israelische Besatzung gewidmet hatte und viele dazu inspirierte, in seine Fußstapfen zu treten (AFP)

Die Familie kündigt an, Gerechtigkeit für den 75-jährigen Suleiman al-Hathalin zu fordern, der jahrzehntelang Widerstand gegen die israelische Besatzung geleistet hatte

Westjordanland: Tausende trauern um verehrten Aktivisten, der von israelischem Abschleppwagen getötet wurde

Von Akram al-Waara

in Umm al-Khair, besetztes Palästina



18. Januar 2022



Suleiman al-Hathalin, 75, war für viele Palästinenser und ausländische Aktivisten im besetzten Westjordanland das, was einer Ikone am nächsten kommt.

“Hajj Suleiman”, wie er von denjenigen, die ihn kannten, liebevoll genannt wurde, lebte in dem palästinensischen Dorf Umm al-Khair in Masafer Yatta, einer Ansammlung von palästinensischen Weilern in den südlichen Hebron-Hügeln im Westjordanland.

Hathalin, der sein Leben dem Widerstand gegen die israelische Besatzung gewidmet hatte, erlag am Montag seinen Verletzungen, die er sich zugezogen hatte, als ein Abschleppwagen der israelischen Polizei ihn vor zwei Wochen überfuhr.

Am Dienstagmorgen versammelten sich Tausende von Palästinensern auf den Hügeln von Umm al-Khair zum Trauerzug für Hathalin.

Trauernde aus ganz Palästina, junge und alte Menschen, erzählten, wie Hathalin sie inspiriert hat.

“Ich bin heute aus Ramallah gekommen, um dem Helden und der Ikone Scheich Suleiman al-Hathalin die letzte Ehre zu erweisen”, sagte Dr. Emad Barghouthi, Professor für Physik an der Al-Quds-Universität, gegenüber Middle East Eye.

“Ich habe den Märtyrer Scheich Suleiman nie persönlich kennengelernt, aber ich habe im Laufe der Jahre gesehen, wie er sich mit seinen Landsleuten solidarisierte und sein Land und sein Volk gegen die Besatzung verteidigte.”

“Scheich Suleiman repräsentierte jeden Palästinenser, und heute hat Palästina einen großen Führer, Kämpfer und Widerständler verloren, möge er in Frieden ruhen.”

Er wird schmerzlich vermisst werden

Mohammed Zghayyer, 34, ein Aktivist aus Hebron und ein Kollege Hathalins, sagte, die Emotionen, die er erlebte, als er den Trauerzug begleitete, seien “unbeschreiblich” gewesen.

“Ich bin damit aufgewachsen, zu sehen, wie Hadsch Suleiman gegen die Besatzung in allen Gebieten und in jedem Winkel Palästinas Stellung bezogen hat”, so Zghayyer.

“Er verteidigte sein Haus, seine Familie und alle Menschen in Masafer Yatta gegen die Bemühungen der Besatzer, uns aus unseren Häusern zu vertreiben.

“Heute hat Palästina eine Ikone verloren, eine Säule unserer Gemeinschaft und des Widerstands. Wir werden ihn schmerzlich vermissen.”

Hathalin erlag seinen Verletzungen, die er Anfang des Monats bei einer Razzia der israelischen Polizei in seiner Stadt erlitten hatte, bei der nicht registrierte und angeblich gestohlene Fahrzeuge beschlagnahmt wurden.

Fouad al-Amour, der Koordinator des Schutz- und Widerstandskomitees in Masafer Yatta, ein Student und Freund Hathalins, sagte damals gegenüber Middle East Eye, dass Suleiman “am Straßenrand stand, als der Abschleppwagen plötzlich von der Straße abkam und direkt in ihn hineinfuhr”.

Hathalin wurde in ein Krankenhaus in Hebron gebracht, wo er auf der Intensivstation verblieb, während die Ärzte versuchten, seine Schädel-, Rippen-, Hüft-, Becken- und Nackenfrakturen zu behandeln.



Ich bin heute aus Ramallah gekommen, um dem Helden und der Ikone Scheich Suleiman al-Hathalin die letzte Ehre zu erweisen”, sagte Dr. Emad Barghouthi, Professor für Physik an der Al-Quds-Universität (MEE/Akram al-Waara)

‘

“Die Nachricht von seinem Tod heute Morgen war schockierend und schmerzhaft für uns, als wären wir vom Blitz getroffen worden”, sagte Majed al-Hathalin, sein 38-jähriger Neffe, am Montag, nur wenige Stunden nach seinem Tod, gegenüber MEE.

“Wir wussten von dem Moment an, als er ins Krankenhaus kam, dass sein Zustand kritisch war und dass er jeden Moment sterben könnte.

“Aber das ist immer noch eine niederschmetternde Nachricht”, sagte Hathalin, der seinen Onkel als “unseren Scheich” bezeichnete, was “unser Anführer” bedeutet, wie ihn auch seine engen Freunde und Kollegen nannten.

“Das Gefühl des Verlustes ist schwer, besonders wenn es sich um einen geliebten Menschen handelt”, sagte Hathalin, der unter den Fittichen seines Onkels aufwuchs.

“Aber heute ist es nicht nur unsere Familie, die leidet, sondern ganz Masafer Yatta und ganz Palästina.

“In der Heimat herrscht ein Gefühl der Trauer und des Bedauerns. Ich habe nicht nur einen Onkel verloren, Palästina hat eine Säule der populären Widerstandsbewegung gegen die Besatzung verloren.”

In den Widerstand gestürzt

Wie viele palästinensische Aktivisten und Gemeindeleiter, die unter israelischer Besatzung leben, wurde Hathalin als junger Mann in den Widerstand gedrängt.

Als Sohn von Flüchtlingen, die 1948 während der Nakba aus ihrer Heimat flohen und sich in Umm al-Khair niederließen, wurden die Auswirkungen der Besatzung auf Hathalins Leben bereits bei seiner Geburt spürbar.

Obwohl die Familie Hathalin das Land in Umm al-Khair gekauft hatte und es ihr gehörte, wurde ihre Anwesenheit in dem Dorf von Israel als “illegal” betrachtet, und im Laufe der Jahrzehnte wurden Dutzende von Häusern in dem Dorf mehrfach abgerissen, darunter auch das von Hathalin.

Westjordanland: Bei israelischer Polizeirazzia benutzter Lastwagen hat älteren Palästinenser “absichtlich überfahren

Mehr lesen ”

1981 wurde auf dem Land von Umm al-Khair eine illegale israelische Siedlung namens “Carmel” errichtet, als Hathalin ein junger Mann in seinen Dreißigern war.

Er musste mit ansehen, wie das Land seiner Familie konfisziert und den Siedlern überlassen wurde, die es rasch bebauten und ausbauten, um mit voller Unterstützung der israelischen Regierung ein erfülltes und glückliches Leben führen zu können.

Hathalin hat es sich nicht ausgesucht, Aktivist zu werden. Er wurde zu dem, was er sein musste – ein leidenschaftlicher Verfechter seiner Gemeinde, die tagtäglich davon bedroht war, von der Landkarte gestrichen zu werden.

Sein Leben, das Leben seiner Familie und seines Volkes hing davon ab.

“Hajj Suleiman ist eine Ikone. Er ist sogar mehr als eine Ikone”, sagte Amour, der als junger Mann in Masafer Yatta aufwuchs und miterlebte, wie Hathalin sich der Besatzung stellte.

“Er war unser Führer, unser Lehrer. Er repräsentierte eine Schule, eine ganze Universität des Volkswiderstands.

“Er leistete mehr als 30 Jahre lang Widerstand gegen die Besatzung und ihre Politik und inspirierte dabei eine ganze Generation.

“Wegen ihm bin ich da, wo ich heute bin. Die ganze Gemeinschaft ist es.”

Ich fühle mich geehrt, diese Erinnerungen an ihn zu haben”.

Jahrelang reisten Journalisten aus Palästina und der ganzen Welt nach Masafer Yatta, um über die anhaltenden Bemühungen der israelischen Regierung zu berichten, die Palästinenser von ihrem Land zu vertreiben.

Auf den Tausenden von Fotos, die im Laufe der Jahre gemacht wurden, stand Hathalin oft im Mittelpunkt, der mit seinem langen grauen Bart, seinem verwitterten Holzstock und seinem weißen “Hatta”, einem Schal, der über seinen Kopf gezogen war, sofort erkennbar war.

Sein Alter hielt ihn nie davon ab, an Demonstrationen teilzunehmen, nicht nur in Masafer Yatta, sondern im ganzen Westjordanland.

Wo immer Palästinenser von der Besatzung bedroht wurden, war Hathalin zur Stelle, stellte sich israelischen Soldaten entgegen oder stellte sich mit seinem eigenen Körper den israelischen Militärjeeps und Bulldozern in den Weg, die auf dem Weg waren, palästinensische Häuser abzureißen.

Tausende von Palästinensern versammelten sich auf den Hügeln von Umm al-Khair zum Trauerzug für Hathalin (MEE/Amjad al-Khawaja)

Tausende von Palästinensern versammelten sich auf den Hügeln von Umm al-Khair zum Trauerzug für Hathalin (MEE/Amjad al-Khawaja)

“Ich erinnere mich an ein bestimmtes Ereignis in Ein al-Beida im Jordantal, wo die Besatzung versuchte, palästinensisches Land zu konfiszieren”, erinnert sich Amour.

“In diesem Gebiet gab es eine Gruppe von Solidaritätsaktivisten, die den Soldaten den Weg versperrten, und der Scheich ging zu ihnen.

“Die Soldaten warfen Schallbomben direkt auf den Scheich, um ihn davon abzuhalten, die Gruppe zu erreichen, aber er ging einfach weiter.

“Er hielt seinen Kopf hoch und rief ‘Gott ist groß, Gott sei gepriesen, Gott befreie alle unsere Gefangenen und Gefangenen'”, so Amour.

Selbst als die Soldaten versuchten, ihn zu packen und mit Gewalt aufzuhalten, so Amour, ließ Hathalin nicht locker und schloss sich schließlich der Gruppe der Aktivisten an.

“Es war eine der eindrucksvollsten Szenen, die ich von dem Scheich und seinem Widerstand gesehen habe”, sagte Amour.

“Ich habe den ganzen Nachmittag in den sozialen Medien gescrollt und mir all die verschiedenen Bilder und Geschichten angesehen, die die Leute über den Scheich bei den verschiedenen Aktivitäten, an denen er teilgenommen hat, gepostet haben.

“Bei vielen dieser Gelegenheiten war ich direkt neben ihm. Mein Schmerz ist groß, aber ich fühle mich geehrt, diese Erinnerungen an ihn zu haben.”

Gefühl der Ungerechtigkeit

Als seine Familie, Freunde und Kollegen aus ganz Palästina Hathalins Leichnam – eingewickelt in eine palästinensische Flagge – in die Erde des Ortes legten, für den er so hart gekämpft hatte, herrschte ein überwältigendes Gefühl von Traurigkeit und Wut.

Es herrschte auch Frustration darüber, dass Hathalin selbst im Tod noch mit schwerem Unrecht konfrontiert war.

Die israelische Polizei, die den Abschleppwagen, der Hathalin überfuhr und tötete, in Auftrag gegeben hatte, hat keine Anstalten gemacht, den Fahrer oder die Polizeibeamten, die den Vorfall beobachteten, für den Vorfall zur Rechenschaft zu ziehen.

Nach dem Vorfall versuchte die israelische Polizei, ihr Vorgehen zu rechtfertigen. In einer Erklärung hieß es, Palästinenser hätten “Steine auf den Lkw” und auf die Polizisten in der Gegend geworfen, was es ihnen “unmöglich gemacht habe, anzuhalten” und Hathalin zu helfen, der “auf das Fahrzeug geklettert und gestürzt” sei.

“Wir machen die Polizei in vollem Umfang für die Ermordung des Scheichs verantwortlich”, sagte Hathalin. “Und was passiert ist, war ein Attentat.”

‘Wir werden ihn nicht im Stich lassen’

Hathalin wies die Behauptung, sein Onkel sei auf den Lastwagen geklettert und gestürzt, entschieden zurück: “Es gab Dutzende von uns, die den Angriff miterlebt haben.

“Es geschah direkt vor unseren Augen, der Scheich stand am Straßenrand, und der Lastwagen überfuhr ihn absichtlich und flüchtete dann vom Tatort.”

An der Beerdigung nahmen Trauernde aus ganz Palästina teil, junge und alte Menschen, von denen jeder eine Geschichte darüber hatte, wie Hathalin sie inspiriert hatte (MEE/Amjad al-Khawaja)

Hathalin sagte, dass die Familie und die Bevölkerung von Masafer Yatta zwar Gerechtigkeit für seinen Onkel fordern, er aber nicht glaubt, dass die israelischen Behörden sie gewähren werden.

“Der Richter, die Geschworenen und der Henker sind ein und dasselbe”, sagte er. “Die israelischen Gerichte sind nicht glaubwürdig. Sie werden den Mörder nicht belangen.

“Dies ist nicht das erste Mal, dass die israelische Besatzung einen palästinensischen Freiheitskämpfer ermordet hat.

“Hadsch Suleiman war ein friedlicher Kämpfer, er trug weder ein Gewehr noch eine Waffe.

“Er leistete friedlichen Widerstand gegen die Besatzung und erreichte damit die Herzen aller Menschen in Palästina und im Ausland.

“Hajj Suleiman war ein Patriot. Er hat seine Heimat nie im Stich gelassen, und wir werden ihn nicht im Stich lassen.” Übersetzt mit Deepl.com

