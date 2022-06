Hätte sonst der “Maidan-Coup” 20214 so reibungslos geklappt?

Evelyn Hecht-Galinski

Western Officials Admit Ukraine Is Crawling With CIA Personnel ❖ The New York Times reports that Ukraine is crawling with special forces and spies from the US and its allies, which would seem to contradict earlier reports that the US intelligence cartel is having trouble getting intel about what’s happening on the ground in Ukraine.

Westliche Beamte geben zu, dass es in der Ukraine vor CIA-Personal nur so wimmelt



Von Caitlin Johnstone

26. Juni 2022

Die New York Times berichtet, dass es in der Ukraine von Spezialkräften und Spionen der USA und ihrer Verbündeten nur so wimmelt. Dies scheint früheren Berichten zu widersprechen, wonach das US-Geheimdienstkartell Schwierigkeiten hat, Informationen über die Vorgänge in der Ukraine zu erhalten.

Damit wäre auch die Behauptung, es handele sich nicht um einen Stellvertreterkrieg der USA, endgültig widerlegt.

In einem Artikel mit dem Titel “Commando Network Coordinates Flow of Weapons in Ukraine, Officials Say” teilen uns anonyme westliche Beamte über ihre Stenographen bei der New York Times Folgendes mit:

Während russische Truppen mit einer zermürbenden Kampagne zur Einnahme der Ostukraine vorankommen, hängt die Fähigkeit der Nation, dem Ansturm zu widerstehen, mehr denn je von der Hilfe der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten ab – einschließlich eines heimlichen Netzwerks von Kommandos und Spionen, die sich beeilen, um Waffen, Geheimdienstinformationen und Training bereitzustellen, so US-amerikanische und europäische Beamte.

Ein Großteil dieser Arbeit findet außerhalb der Ukraine statt, zum Beispiel auf Stützpunkten in Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Doch auch wenn die Regierung Biden erklärt hat, dass sie keine amerikanischen Truppen in der Ukraine stationieren wird, sind einige CIA-Mitarbeiter weiterhin im Geheimen im Land tätig, vor allem in der Hauptstadt Kiew, und leiten einen Großteil der enormen Mengen an Informationen, die die Vereinigten Staaten mit den ukrainischen Streitkräften austauschen, wie aktuelle und ehemalige Beamte berichten.

Gleichzeitig waren auch einige Dutzend Kommandoeinheiten aus anderen NATO-Ländern, darunter Großbritannien, Frankreich, Kanada und Litauen, in der Ukraine tätig.

Die Enthüllung, dass die CIA und US-Spezialeinheiten militärische Operationen in der Ukraine durchführen, entlarvt in der Tat die Behauptung der Regierung Biden zu Beginn des Krieges, dass es in der Ukraine keine amerikanischen Bodentruppen geben würde.

Diese Nachricht dürfte niemanden überraschen, der etwas über das übliche Verhalten des US-Geheimdienstkartells weiß, aber interessanterweise steht sie im Widerspruch zu einer Aussage, die uns dieselbe New York Times vor nicht einmal drei Wochen gemacht hat.

“Die amerikanischen Geheimdienste haben weniger Informationen über die Operationen in der Ukraine, als ihnen lieb ist, und verfügen über ein weitaus besseres Bild von Russlands Militär, seinen geplanten Operationen und seinen Erfolgen und Misserfolgen”, teilte uns die NYT Anfang des Monats mit. “US-Beamte sagten, die ukrainische Regierung habe ihnen nur wenige geheime Informationen oder Details über ihre operativen Pläne gegeben, und ukrainische Beamte räumten ein, dass sie den Amerikanern nicht alles gesagt hätten.”

Es scheint etwas unwahrscheinlich, dass es den US-Geheimdiensten schwer fallen würde, Informationen darüber zu erhalten, was in einem Land geschieht, in dem sie sich selbst befinden. Moon of Alabama vermutete damals, dass diese lächerliche Behauptung “Wir wissen nicht, was in unserem eigenen Stellvertreterkrieg passiert” den USA eine plausible Leugnung der ukrainischen Versäumnisse auf dem Schlachtfeld ermöglichen sollte, die seither nur noch schlimmer geworden sind.

Warum also erzählen sie uns das alles jetzt? Nun, es könnte sein, dass wir dazu gedrängt werden, eine zunehmend direkte Rolle der USA und ihrer Verbündeten in der Ukraine zu akzeptieren.

Neulich twitterte Daniel Larison von Antiwar: “Falken im April: Nennt es nicht Stellvertreterkrieg! Falken im Mai: Natürlich ist es ein Stellvertreterkrieg! Falken im Juni: Es ist nicht ihr Krieg, es ist unser Krieg!”

Genau so ist es tatsächlich geschehen. Bereits im April erklärte Präsident Biden gegenüber der Presse, die Vorstellung, es handele sich um einen Stellvertreterkrieg zwischen den USA und Russland, sei “nicht wahr”, und Verteidigungsminister Lloyd Austin sagte auf die Frage, ob es sich um einen Stellvertreterkrieg handele: “Nein, das ist eindeutig ein Kampf der Ukraine”. In den Mainstream-Medien wurde diese Behauptung immer noch als bloße “Anschuldigung” der russischen Regierung dargestellt, und die Spinmeister des Imperiums ermahnten regelmäßig jeden, der diesen Begriff verwendete, mit der Begründung, dass er die Ukrainer ihrer “Handlungsfähigkeit” beraube.

Dann kam der Mai, und plötzlich hieß es im New Yorker unmissverständlich, die USA befänden sich in einem “Stellvertreterkrieg mit Russland”, und Falken wie der US-Kongressabgeordnete Seth Moulton sagten Dinge wie: “Wir befinden uns nicht nur im Krieg, um die Ukrainer zu unterstützen. Wir befinden uns im Grunde genommen im Krieg mit Russland, wenn auch in gewisser Weise durch einen Stellvertreter, und es ist wichtig, dass wir gewinnen.

Und jetzt, im Juni, kommen Kriegsfanatiker wie Max Boot und sagen, dass dies eigentlich Amerikas Krieg ist und es deshalb wichtig ist, dass die USA den Krieg drastisch eskalieren, um den Russen “verheerende Verluste” zuzufügen.

https://twitter.com/MaxBoot/status/1538849455348359170

Die früher undenkbare Vorstellung, dass sich die USA im Krieg mit Russland befinden, hat sich also allmählich normalisiert, wobei die Hitze so langsam erhöht wird, dass der Frosch nicht merkt, dass er bei lebendigem Leib gekocht wird. Wenn diese Vorstellung hinreichend normalisiert werden kann, wird die Öffentlichkeit wahrscheinlich einer größeren Eskalation zustimmen, selbst wenn diese Eskalation extrem psychotisch ist.

Als ich im März sagte, dass die einzige “Agentur”, die die Ukraine in diesem Konflikt hat, die Central Intelligence Art ist, sprangen mir die Loyalisten des Imperiums an die Gurgel. Sie konnten nicht glauben, dass ich etwas so Böses und Falsches gesagt hatte. Jetzt hat man ihnen gesagt, dass die Central Intelligence Agency in der Ukraine tatsächlich Operationen durchführt und den Geheimdienst vor Ort leitet, aber ich bezweifle irgendwie, dass dies bei ihnen eine Selbstreflexion auslösen wird. Übersetzt mit Deepl.com

_________________

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn Ihnen dieser Artikel also gefallen hat, dann teilen Sie ihn bitte weiter, folgen Sie mir auf Facebook, Twitter, Soundcloud oder YouTube oder werfen Sie etwas Geld in mein Spendenkonto auf Ko-fi, Patreon oder Paypal. Wenn ihr mehr lesen wollt, könnt ihr meine Bücher kaufen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass du alles siehst, was ich veröffentliche, ist, dich auf meiner Website oder auf Substack in die Mailingliste einzutragen, damit du eine E-Mail-Benachrichtigung für alles bekommst, was ich veröffentliche. Jeder, rassistische Plattformen ausgenommen, hat meine Erlaubnis, Teile dieses Werks (oder alles andere, was ich geschrieben habe) auf jede beliebige Weise kostenlos zu veröffentlichen, zu verwenden oder zu übersetzen. Für weitere Informationen darüber, wer ich bin, wo ich stehe und was ich mit dieser Plattform erreichen will, klicken Sie hier. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem amerikanischen Ehemann Tim Foley verfasst.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...