Western Media Prepping Nuclear False Flag… and Thermonuclear War For rolling days, just turn off CNN, Fox, BBC, New York Times, Guardian, Times, and so on. Western media are conditioning the public for a…

© Foto: Public Domain

Westliche Medien bereiten nukleare Falschflagge vor… und einen thermonuklearen Krieg

Von Finian Cunningham

5. Juli 2023

Schalten Sie für ein paar Tage CNN, Fox, BBC, New York Times, Guardian, Times und so weiter aus.

Die westlichen Medien bereiten die Öffentlichkeit auf einen Anschlag unter falscher Flagge auf das Kernkraftwerk Saporoschje vor, um Russland die Schuld zu geben. Dies würde den Vereinigten Staaten und der NATO einen Vorwand liefern, direkt in ihren Stellvertreterkrieg zur Unterstützung des Kiewer Regimes einzugreifen.

Die seit einem Monat laufende Gegenoffensive des Kiewer Regimes scheitert kläglich daran, die russischen Verteidigungslinien zurückzudrängen. Vielmehr scheint es, als würden die russischen Streitkräfte den Spieß umdrehen, um in der Ostukraine weitere Gebiete zu erobern. Die militärische Lage entwickelt sich zu einem Fiasko für das von der NATO unterstützte Regime in Kiew.

Die monatelang angekündigte Gegenoffensive hat den ukrainischen Streitkräften trotz massiver Waffenlieferungen der USA und ihrer NATO-Verbündeten nichts als Niederlagen beschert. Die westlichen Regierungen und Medien können kaum verbergen, dass sich der Stellvertreterkrieg der NATO in der Ukraine gegen Russland zu einem historischen Debakel entwickelt. Wie lange kann die Scharade noch weitergehen, bevor die amerikanische und europäische Öffentlichkeit Antworten und Rechenschaft fordert?

Da nächste Woche, am 11. und 12. Juli, in Vilnius (Litauen) ein wichtiger NATO-Gipfel stattfinden soll, wird das Desaster auf dem Schlachtfeld für den Kiewer Stellvertreter des Bündnisses möglicherweise zu einer akuten Blamage führen. Für Washington und die Europäische Union, die das Kiewer Regime seit Ausbruch des Konflikts im Februar letzten Jahres mit fast 200 Milliarden Dollar militärisch unterstützt hat, wird dies schwerwiegende politische Folgen haben.

Die Sprengung des Kernkraftwerks Saporoschje ist eine Möglichkeit, das Bild dramatisch zu verändern – wenn auch ein Akt krimineller Verzweiflung. Das Kraftwerk ist die größte zivile Nuklearanlage in Europa. Der radioaktive Niederschlag eines tödlichen Raketenangriffs auf das KKW würde weite Teile Europas, einschließlich Russlands, mit einer potenziell tödlichen Verseuchung überziehen.

Die russischen Streitkräfte übernahmen das ZNPP im vergangenen März, wenige Tage nach Beginn ihrer militärischen Sonderoperation in der Ukraine am 24. Februar. Seitdem wird das Kraftwerk regelmäßig vom Kiewer Regime mit von den USA und der NATO gelieferten Raketen beschossen. Moskau hat eindeutige Beweise für Raketensplitter der NATO vorgelegt, die bei Luftangriffen auf die Kühlbecken des Kraftwerks gefunden wurden. Die UN-Atomaufsichtsbehörde, die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO), hat das Kernkraftwerk mehrfach besucht und wird sicherlich wissen, von wo aus die Raketen abgefeuert werden. Sie beschränkt sich auf vage Erklärungen, in denen sie ihre Besorgnis über die Sicherheit und die öffentliche Sicherheit zum Ausdruck bringt.

Die westlichen Medien haben die Behauptung des Kiewer Regimes, das Kernkraftwerk werde von russischen Streitkräften beschossen, schamlos weitergesponnen, obwohl solche Behauptungen absurd sind, da das russische Militär das Kernkraftwerk kontrolliert.

Die Situation ist eine Wiederholung des Sabotageakts am Wasserkraftwerk Kakhovka. Der Damm wurde letzten Monat vom Kiewer Regime mit von den USA gelieferten HIMARS-Raketen in die Luft gesprengt. Doch die westlichen Medien gaben und geben weiterhin Russland die Schuld an dieser Sabotage, obwohl Moskau den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen seit Monaten vor dem geplanten Angriff des Kiewer Regimes auf den Staudamm gewarnt hatte. Und das, obwohl die russischen Streitkräfte den Staudamm kontrollierten.

Unglaublich, dass angesichts dieses offensichtlichen Präzedenzfalls jetzt ein Angriff unter falscher Flagge auf das Kernkraftwerk Saporoschje intensiv vorbereitet wird. Das Kiewer Regime hat die öffentlichen Warnungen verstärkt, dass die russischen Streitkräfte das AKW vermint haben und es in die Luft jagen werden. Besorgniserregend ist, dass westliche Medien diese Behauptungen ungeachtet der Tatsache verbreiten, dass die Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) keine Beweise dafür sehen, dass Russland das Kernkraftwerk vermint hat.

Die britische Zeitung Times behauptete diese Woche, der russische Präsident Wladimir Putin stehe wegen angeblicher Kriegsverluste in der Ukraine und der vereitelten Meuterei des privaten Militärchefs Jewgeni Prigoschin vor einem “gefährlichen Moment” des internen Dissenses in Russland. Die Times sät den Gedanken, dass “Putin das ZNPP in die Luft jagen könnte, um seine angeschlagene Autorität zu stärken”.

In diesem Fall, so fordert die Times, sollte die NATO direkt mit Truppen vor Ort in der Ukraine eingreifen. “Das wäre der schnellste Weg, den grausamen Krieg zu beenden und Putins korruptes Regime zu neutralisieren”, so die Zeitung mit scheinheiliger Argumentation.

Die Propagandamaschine der westlichen Medien stellt einmal mehr die Realität auf den Kopf. Die Prigoschin-Meuterei vom 24. Juni war ein Fehlschlag, weil die russischen Streitkräfte und die russische Öffentlichkeit das halbgare Komplott entschieden zurückwiesen und der Führung von Präsident Putin treu blieben. Vieles deutet darauf hin, dass es sich bei dem Komplott um einen vom Westen unterstützten Putschversuch handelte, der vom britischen Geheimdienst MI6 inszeniert wurde, wie Scott Ritter umfassend analysiert hat.

Nachdem es der CIA und dem britischen MI6 nicht gelungen ist, Russland zu destabilisieren und Putins Regierung zu stürzen, greifen sie über ihre zuverlässigen westlichen Medien auf die tröstende Behauptung zurück, Putins Macht stehe nun vor einem “gefährlichen Moment”. Damit wird ein Vorspiel für die Sprengung des ZNPP fabriziert.

Aber es wird nicht Russland sein, das ein Atomkraftwerk bombardiert, in dem seine Streitkräfte stationiert sind. Es wird das Kiewer Regime sein, das NATO-Munition und US-amerikanische und britische Geheimdienstinformationen einsetzt – wie bei der Sabotage des Kachowka-Damms am 6. Juni.

Das Kiewer Regime ordnet die Evakuierung der Zivilbevölkerung aus den Gebieten in der Nähe des KKW an, während seine Geheimdienst- und Militärchefs “Notfallpläne” für den Umgang mit den Folgen eines angeblichen russischen Angriffs entwerfen. All dies ist ein wenig zu theatralisch und deutet auf eine Inszenierung hin.

Die westlichen Medien haben die regelmäßigen Luftangriffe des Kiewer Regimes auf das ZNPP im vergangenen Jahr stets vertuscht oder nicht darüber berichtet. Stattdessen haben die Medien das Narrativ dreist verdreht, um Russland zu beschuldigen. Jetzt bereiten die westlichen Medien die kommende Falschmeldung vor, indem sie versuchen, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass Russland den Krieg in der Ukraine verliert und dass Putin bei den einfachen Russen an Autorität verliert.

Gaslighting der Öffentlichkeit ist das, was die westlichen Medien am besten können, nicht “Berichterstattung”. Das ist schon seit Jahrzehnten so, aber noch nie war die Funktion der Medien so eklatant wie während des von den USA geführten Stellvertreterkriegs in der Ukraine gegen Russland.

Das schockierend korrupte Neo-Nazi-Regime in Kiew will den Krieg um jeden Preis am Laufen halten, ebenso wie die westliche Waffenindustrie und ihre gekauften und bezahlten Politiker. (Ob Demokraten oder Republikaner, ob liberal oder konservativ, sie alle sind Kriegsparteien.)

Die NATO-Ideologen versuchen verzweifelt, ihr Debakel zu vertuschen, das in Wirklichkeit durch die Verarmung der westlichen Öffentlichkeit finanziert wird. Putin ist nicht derjenige, der verzweifelt ist. Es sind die Vereinigten Staaten und ihre europäischen Satrapen, die wie die Ratten in der Ecke sitzen.

Wenn diese Desperados das Kernkraftwerk Saporoschje in die Luft jagen, ist das gleichbedeutend mit dem Abwurf einer schmutzigen Bombe durch die NATO auf Russland.

Und das ganze Gaslighting der westlichen Medien löst eine thermonukleare Katastrophe aus.

Hier ein Vorschlag, nur eine von vielen Möglichkeiten: Eine Antikriegskampagne könnte darin bestehen, dass die westliche Öffentlichkeit ihre Fernsehgeräte und toxischen Medienkanäle massenhaft ausschaltet. Schalten Sie einfach CNN, Fox, BBC, New York Times, Guardian, Times und so weiter für einige Tage aus. In einem konzertierten, synchronisierten Protest. Schalten Sie es aus! Bevor diese Verrückten den gesamten Planeten abschalten. Übersetzt mit Deepl.com

Finian Cunningham

Ehemaliger Redakteur und Autor für große Nachrichtenmedien. Er hat viel über internationale Angelegenheiten geschrieben und Artikel in mehreren Sprachen veröffentlicht.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …