Westliche Regierungen weisen sich selbst immer wieder die Befugnis zu, Online-Sprache zu regulieren





von Caitlin Johnstone



2. Januar 2023

Je nachdem, von welcher politischen Echokammer aus man es betrachtet, kann die laufende Veröffentlichung von Informationen über das Innenleben von Twitter aus der Zeit vor Musk, bekannt als “die Twitter Files”, wie die bahnbrechende Nachricht des Jahrhunderts aussehen, oder wie ein kompletter Nichtsnutz, dessen Bedeutung von der extremen Rechten maßlos übertrieben wird.

Aus meiner Sicht sind die “Twitter Files” durchaus berichtenswerte Enthüllungen, die neue Details zu den Informationen hinzufügen, die bereits über die Art und Weise bekannt wurden, wie sich Regierungsbehörden in die Prozesse des Silicon Valley zur Regulierung der Online-Sprache eingemischt haben. Der rechte Flügel hat natürlich die Bedeutung der Veröffentlichungen übertrieben und sie auf alle möglichen unaufrichtigen Arten verdreht, und Musk selbst hat ganz klar eine parteipolitische Agenda, wenn er die Informationen in der Art und Weise veröffentlicht, wie er es getan hat, aber es ist nicht wirklich schwierig, dies vom Wert der veröffentlichten Informationen zu trennen.

Viele Liberale und Linke haben sich schwer getan, diese (meiner Meinung nach einfache und offensichtliche) Unterscheidung zu begreifen, aber wir sehen jetzt Artikel in Publikationen wie The Guardian und Jacobin, die ihrem jeweiligen Publikum erklären, dass es eigentlich jeden beunruhigen sollte, der sich der staatlichen Tyrannei widersetzt, dass Geheimdienste es auf sich nehmen, die Art und Weise zu kontrollieren, wie Menschen im Internet miteinander sprechen.

“Machen Sie keinen Fehler: Auch wenn einige Kritiken an dem Projekt, die von links der Mitte kommen, sicherlich berechtigt sind, bedeutet das nicht, dass die Enthüllungen nicht wichtig sind oder dass die Genauigkeit der in den Dateien enthaltenen Informationen durch die politische Ausrichtung einiger derjenigen, die darüber berichten, irgendwie untergraben wird”, schreibt Branko Marcetic von Jacobin. “Die Twitter Files geben uns einen beispiellosen Blick hinter den Vorhang auf die Funktionsweise von Twitters undurchsichtigem Zensurregime und enthüllen detaillierter die geheime und andauernde Verschmelzung von sozialen Medienunternehmen und dem nationalen Sicherheitsstaat der USA.”

Die Twitter-Akten zeigen ein unverschämtes und inakzeptables Ausmaß an Überschneidungen zwischen der Twitter-Verwaltung und vielen US-Regierungsstellen – einschließlich der CIA – nicht nur bei der Zensur und dem Shadowbanning nicht genehmigter Äußerungen, sondern auch beim Whitelisting und der Verstärkung tatsächlicher Psyops des US-Militärs. Die Rechtfertigungen dafür reichten von der Bekämpfung von “Covid-Fehlinformationen” bis hin zur Bekämpfung “ausländischer Einflussnahme” (letzteres ist merkwürdig, da sich diese Bemühungen offenbar in erster Linie auf inländische Äußerungen konzentrierten), aber was offenbar die ganze Zeit über völlig unhinterfragt blieb, war die Frage, ob diese staatlichen Institutionen überhaupt etwas damit zu tun haben, sich in die Regulierung öffentlicher Äußerungen einzumischen.

Diese bizarre Annahme, dass Regierungen sich in die Überwachung von Online-Sprachäußerungen einmischen müssen, hat sich in der westlichen Welt rasch normalisiert. Hier in Australien plappern Regierungsbeamte nach einer Schießerei, bei der zwei Polizeibeamte ums Leben kamen, plötzlich über die Notwendigkeit, die Verbreitung von “Verschwörungstheorien” einzuschränken. Die EU hat ihren umstrittenen Digital Services Act, den Elon Musk interessanterweise enthusiastisch unterstützt, obwohl er öffentlich gewarnt wurde, dass Twitter in der gesamten Europäischen Union verboten werden könnte, wenn Twitter die Meinungsäußerung auf der Plattform nicht ausreichend einschränkt.

(Musk hat, wenn wir schon beim Thema sind, die Praktiken fortgesetzt, Medienfiguren als “staatsnahe Medien” zu brandmarken, wenn sie mit vom Imperium angestrebten Regierungen in Verbindung stehen, Menschen zu verbieten, weil sie die offiziellen Narrative über den Krieg in der Ukraine in Frage stellen, und die Sichtbarkeit staatlicher Medien für vom Imperium angestrebte Regierungen einzuschränken, während man westliche Propagandisten zügellos agieren lässt. Während sich also einige in schwärmerischer Heldenverehrung für den milliardenschweren Pentagon-Auftragnehmer ergehen, erwarte ich persönlich nicht, dass er in nächster Zeit zum Krieger der Meinungsfreiheit gekrönt wird).

Und was man bei den Twitter-Akten nicht vergessen darf, ist, dass Twitter in der Vergangenheit von allen großen Plattformen am wenigsten mit den Forderungen der Regierung nach einer Regulierung der Meinungsfreiheit konform gegangen ist. Alles, was wir über die Vorgänge bei Twitter erfahren, ist mit Sicherheit in viel größerem Umfang bei Google/YouTube und Meta/Facebook/Instagram passiert.

Erinnern Sie sich daran, dass Sie dafür gestimmt haben, dass sich staatliche Stellen in die Regulierung der Online-Sprache einmischen dürfen? Ich kann mich nicht an eine solche Abstimmung erinnern. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass irgendein Politiker dafür geworben hat oder dass die Öffentlichkeit überhaupt um ihre Zustimmung gebeten wurde. Es sieht ganz danach aus, als hätten sie sich diese Befugnis ohne die Zustimmung der Wählerschaft und nur zu ihrem eigenen Vorteil selbst übertragen. Es ist fast so, als wäre die Demokratie eine Illusion und unsere Herrscher könnten mit uns machen, was sie wollen, bis hin zur Einschränkung der Möglichkeiten, die wir haben, um miteinander zu kommunizieren, je nachdem, was ihnen und ihren Plänen nützt.

Online-Sprache hat nichts mit der Regierung zu tun. Überhaupt nichts. Regierungen haben genauso wenig das Recht, die Online-Sprache zu regulieren, wie sie zu regulieren haben, was Erwachsene, die sich einig sind, im Schlafzimmer tun, und bis vor kurzem wurde dies allgemein als einer der Grundgedanken der liberalen Demokratie verstanden. Aber mit ein wenig erzählerischem Geschick ist es ihnen in den letzten Jahren gelungen, sich mit den Online-Plattformen zu verflechten, die wir nutzen, um weltweit miteinander zu kommunizieren.

Und während all diese Informationen an die Öffentlichkeit gelangen, sehen wir, wie die Manager des imperialen Narrativs daran arbeiten, die Debatte so zu manipulieren, dass sie zu einem Streit darüber wird, welche Arten von staatlichen Eingriffen in die öffentliche Meinungsäußerung akzeptabel sind und wie weit sie gehen sollten, und nicht darüber, ob sich die Regierung überhaupt mit der Regulierung der Online-Redaktion befassen sollte. Eine der Hauptaufgaben der Propagandisten des Imperiums besteht darin, die Menschen dazu zu bringen, darüber zu streiten, wie hässliche imperiale Agenden umgesetzt werden sollten, und nicht darüber, ob sie es sollten.

Das ist Irrsinn. Lassen Sie die Mächtigen sich in die Regulierung der öffentlichen Rede einmischen, und sie werden sie jedes Mal zu ihrem Vorteil regulieren. Das sollte jedem klar sein.

Die Reaktion auf all dies sollte nicht abgeschwächt werden. Die Antwort sollte nicht darin bestehen, sich in parteipolitischem Gezänk und Ablenkungsmanövern des Kulturkampfes zu verzetteln. Die Reaktion sollte nicht darüber streiten, ob diese oder jene Aktivität technisch legal war oder eine Verletzung des Ersten Verfassungszusatzes darstellt oder nicht. Die Antwort sollte ein unmissverständliches “Nein. Das ist nicht Ihr Gebiet. Raus. Sofort.”

